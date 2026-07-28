Демерджиев: МВР разкри сериозни нарушения при изграждането на мантинелите

Сериозни нарушения при изграждането на предпазните мантинели по българските пътища са установили проверките на МВР. Липсват важни конструктивни елементи, използвани са неподходящи крепежни системи, а на много места защитните съоръжения не са изградени по начин, който да гарантира безопасността на шофьорите. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на кръгла маса за пътната безопасност, организирана от парламентарната група на „Демократична България“.

По думите му проверките на ГДНП са показали, че системата за изграждане на мантинели в България не се прилага в пълния ѝ вид, а на практика липсват именно елементите, които трябва да намалят тежестта на удара при катастрофа. „За нас няма обяснение защо самата мантинела е с два отвора за болтове, а коловете, към които се закрепва, са само с един. Това поставя сериозни въпроси за начина, по който са изпълнявани тези съоръжения“, заяви Демерджиев.

Министърът посочи още, че използваните болтове трябва да бъдат специализирани, индивидуално маркирани и сертифицирани, за да издържат на силен удар. По думите му обаче именно тези изисквания не винаги са спазени.

Най-сериозният проблем според него е липсата на така наречения балансиращ елемент - конструкция, която поема част от кинетичната енергия при сблъсък и ограничава последиците за автомобила и пътниците. „Тези елементи изобщо не са монтирани при голяма част от нашите мантинели. Вместо това предпазната ограда е закрепена директно за коловете, което променя начина, по който тя реагира при удар“, обясни вътрешният министър.

Демерджиев подчерта, че решението не е механична подмяна на металните мантинели с бетонни разделители. „Не призовавам за прибързано преминаване към бетонни мантинели. И там съществуват други рискове. По-важно е защитните съоръжения да бъдат изпълнявани правилно, така че допуснатите до момента грешки да не се повтарят“, каза той.

По думите му проблемите не се изчерпват само с мантинелите. На много места пътната настилка е с недостатъчно сцепление, а рисковите участъци вече се анализират съвместно от МВР, Министерството на регионалното развитие, Министерството на транспорта и Агенция „Пътна инфраструктура“.

Министърът съобщи, че се подготвят законодателни промени, сред които ограничаване движението на тежкотоварни автомобили в лявата лента на магистралите, по-ефективно използване на ТОЛ камерите за установяване на опасно поведение на пътя и разширяване на контрола с немаркирани полицейски автомобили.

Демерджиев допълни, че при съвместни проверки с транспортното министерство е установено и сериозно влошено техническо състояние на част от товарните автомобили, особено по отношение на гумите. По думите му след проведените акции сервизите за смяна на гуми са били ангажирани за седмици напред, което показва мащаба на проблема.