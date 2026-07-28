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Демерджиев: МВР разкри сериозни нарушения при изграждането на мантинелите

Демерджиев: МВР разкри сериозни нарушения при изграждането на мантинелите

28 Юли, 2026 16:36 1 194 35

  • мантинели-
  • иван демерджиев-
  • мвр

Вътрешният министър подчерта, че решението не е механична подмяна на металните мантинели с бетонни разделители

Демерджиев: МВР разкри сериозни нарушения при изграждането на мантинелите - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Сериозни нарушения при изграждането на предпазните мантинели по българските пътища са установили проверките на МВР. Липсват важни конструктивни елементи, използвани са неподходящи крепежни системи, а на много места защитните съоръжения не са изградени по начин, който да гарантира безопасността на шофьорите. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на кръгла маса за пътната безопасност, организирана от парламентарната група на „Демократична България“.

По думите му проверките на ГДНП са показали, че системата за изграждане на мантинели в България не се прилага в пълния ѝ вид, а на практика липсват именно елементите, които трябва да намалят тежестта на удара при катастрофа. „За нас няма обяснение защо самата мантинела е с два отвора за болтове, а коловете, към които се закрепва, са само с един. Това поставя сериозни въпроси за начина, по който са изпълнявани тези съоръжения“, заяви Демерджиев.

Министърът посочи още, че използваните болтове трябва да бъдат специализирани, индивидуално маркирани и сертифицирани, за да издържат на силен удар. По думите му обаче именно тези изисквания не винаги са спазени.

Най-сериозният проблем според него е липсата на така наречения балансиращ елемент - конструкция, която поема част от кинетичната енергия при сблъсък и ограничава последиците за автомобила и пътниците. „Тези елементи изобщо не са монтирани при голяма част от нашите мантинели. Вместо това предпазната ограда е закрепена директно за коловете, което променя начина, по който тя реагира при удар“, обясни вътрешният министър.

Демерджиев подчерта, че решението не е механична подмяна на металните мантинели с бетонни разделители. „Не призовавам за прибързано преминаване към бетонни мантинели. И там съществуват други рискове. По-важно е защитните съоръжения да бъдат изпълнявани правилно, така че допуснатите до момента грешки да не се повтарят“, каза той.

По думите му проблемите не се изчерпват само с мантинелите. На много места пътната настилка е с недостатъчно сцепление, а рисковите участъци вече се анализират съвместно от МВР, Министерството на регионалното развитие, Министерството на транспорта и Агенция „Пътна инфраструктура“.

Министърът съобщи, че се подготвят законодателни промени, сред които ограничаване движението на тежкотоварни автомобили в лявата лента на магистралите, по-ефективно използване на ТОЛ камерите за установяване на опасно поведение на пътя и разширяване на контрола с немаркирани полицейски автомобили.

Демерджиев допълни, че при съвместни проверки с транспортното министерство е установено и сериозно влошено техническо състояние на част от товарните автомобили, особено по отношение на гумите. По думите му след проведените акции сервизите за смяна на гуми са били ангажирани за седмици напред, което показва мащаба на проблема.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Територията

    13 1 Отговор
    е пунта мара

    16:39 28.07.2026

  • 2 Сериозни ?

    19 1 Отговор
    Престъпни ! На Бою хората ! А цените в пъти завишени !

    16:39 28.07.2026

  • 3 Хипотетично

    4 3 Отговор
    Комбинация от метални разделителни мантинели с бетонна мантинела монтирана между тях, съчетава предимствата на двата вида мантинели и за коли и за тирове. (даже и за градски автобуси в столицата)

    16:41 28.07.2026

  • 4 Без майтап

    10 0 Отговор
    Тези които летяха ще продължават да летят, тези които поставяха фалшивите мантинели ще продължават да ги поставят.

    16:43 28.07.2026

  • 5 Европеец

    17 4 Отговор
    Демерджиев явно открива топлата вода..... Днес пък прочетох че безработните трябва да плаща 24, 86 евро здравни осигуровки..... Интересно хората като са безработни как ще извадят пари.... Мой приятел има да плаща 500 евро за здравни осигуровки, при положения че от 10-15 години не е имал здравословни проблеми и не е ползвал лекар.... Та какво излиза трябва да плащаш за непоискана и не ползвана услуга..... За емигрантите и за за украинските гости няма здравни осигуровки, а ползват здравни услуги....та попитам знаещтите , що се държа е бг територията.... Все пак е интересно го с работните Как да платят тия 50 лв, като нямат доходи.....

    Коментиран от #11, #18, #27

    16:43 28.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Никой

    14 1 Отговор
    Кога ще борите олигархията ? Сигурно ще почнете 2027 г .

    Коментиран от #32

    16:44 28.07.2026

  • 8 Боклук кoрyмпиpан,

    14 4 Отговор
    занимаваш се с имитация на дейност! Кажи какво стана с анклава Баба Алино?! Узаконихте ли го вече?

    Коментиран от #12

    16:46 28.07.2026

  • 9 там е заровено кучето

    9 0 Отговор
    АПИ само ПАПИ !!

    16:46 28.07.2026

  • 10 ПО-ВАЖНО Е,

    8 2 Отговор
    ЧЕ СЕ НАПЪЛНИХА ЧЕКМЕДЖЕТАТА.

    16:47 28.07.2026

  • 11 Шпакловчик

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от "Европеец":

    Прати ми го тоя безработен да ми държи мистерията един ден и ще му дам 25 € да си плати здравните.

    16:48 28.07.2026

  • 12 Разкрития

    1 8 Отговор

    До коментар #8 от "Боклук кoрyмпиpан,":

    Делото е в Прокуратурата и МВР нямат вече касателство по случая.
    И на мен ми е интересно как съветската ни Прокуратура ще покрие руския гражданин с украински паспорт Неврозов и руския гражданин с български паспорт Портних, заедно с представителите на руското ГРУ - ТИМ.

    16:53 28.07.2026

  • 13 Синай

    11 2 Отговор
    Какво става с пенсионерите на заплата и пенсийка в МВР плюс тези с ТЕЛК , а още ли ще ги храним? Какво става с административната реформа - мълчание отново. Май никакви реформи не сте способни да направите.Излъгахте народа.

    16:57 28.07.2026

  • 14 Арестувай

    5 3 Отговор
    Шишков!

    Коментиран от #19

    16:58 28.07.2026

  • 15 Браво

    11 2 Отговор
    Но открийте и кои откраднаха чувалите с пари и колко получи Барселонагей,че има и едни пластмасови колчета набодени на 20 метра едно от друго и повече от половината ги няма но парата усвоена

    17:00 28.07.2026

  • 16 Горски

    12 1 Отговор
    Мантинелите ми напомнят сагата с телените огради по южната ни граница - и като пари, и като годност. Изобщо има ли нещо което да не е свързано с измами в кочината? Няма! За това 85% от населението е бедно. Където бутнеш вони, няма оправия докато има наш човек. До следващият път, когато мантинелата ще се огъне,като капачка от буркан,или се счупи,като солета,от най-малките натиск,или удар,при поредната катастрофа.

    17:00 28.07.2026

  • 17 Изкъртете

    9 1 Отговор
    ОПГ АПИ !

    17:04 28.07.2026

  • 18 УжасТ

    0 7 Отговор

    До коментар #5 от "Европеец":

    Здравните са ти най-малкия проблем.
    Имаш спешна нужда от буквар и медицинска терапия с една дрянова сопа по южната част на гърба ти.

    Коментиран от #22

    17:06 28.07.2026

  • 19 Защо...

    4 5 Отговор

    До коментар #14 от "Арестувай":

    ...да не са толупите или за тях работиш

    Коментиран от #23, #24

    17:11 28.07.2026

  • 20 Хи хи

    12 4 Отговор
    .МВР 3 седмици не можа да открие Наталия , но открило нарушение при мантинелите .Абе , какво работи това МВР начело с корумпето Демерджиев ?

    17:12 28.07.2026

  • 21 ха ха

    6 1 Отговор
    имитация на дейност , да казва защо разпореди ползване на психотронно оръжие срещу българите ,и да си подава оставката

    17:13 28.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Драго

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "Защо...":

    Не , по времето на Шишков 2024 г се приема нов стандарт за мантинели и последната поръчка за мантинели е на Шишков .

    Коментиран от #26

    17:14 28.07.2026

  • 24 Димитър общи

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Защо...":

    да арестуват ли ?

    17:15 28.07.2026

  • 25 Дааа ....

    4 2 Отговор
    До като има такива като вас, ще има и такива като тол..упите, шкафчета и куфари за тях.
    Казали са го хората....до като има Ивце, ще има и вУлци

    17:16 28.07.2026

  • 26 А сигурен..

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "Драго":

    ...ли си, че са правени по тоя стандарт, всички виждаме, как се люлеят колите и между тях и мантанелите липсват буферите

    Коментиран от #31

    17:19 28.07.2026

  • 27 Търновец

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Европеец":

    Така е прав сте аз съм 14 години безработен в България а съм работил като инженер по проект във Фермилаб в САЩ до Чикаго - от 300000 Българи бях единствен там. С за мантинелите има модул на Френска инженерна супер програма Абакус създадена от фирмата която прави Rafale - с програмата може на 100% точност да се симулира сблъсък на камион с мантинела но затова трябват задълбочени познания с ние нямаме компетентни технически вузове. На запад има и специализирани динамичен тест лаборатории но у нас също нямаме защото трябват обучени специалисти и два милиона евра начален капитал. Една Италианска фирма чувах че първо праща наетите Български работници в Италия за обучение. А демпфериращите материали които трябва да погълнат и разсеят кинетичната енергия на удари за шефовете са като дълбокия космос.

    17:22 28.07.2026

  • 28 !!!?

    7 3 Отговор
    И Дерменджиев се оказа един лаладжия в кабинета на Мистър Кеш...не мантинелата, а фонтанелата на Андрешко е причина за размазването по пътищата !
    Цар Симеон го каза директно - Чипа !!!?

    17:31 28.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Не , не съм

    3 2 Отговор

    До коментар #26 от "А сигурен..":

    сигурен , ГЕРБ нямат поръчка от 2019г , а обществената поръчка от 2025 г е в съда . Демерджиев излъга за много неща и те са проверими . Той излъга , че са се явили 2 фирми , фирмите са 16 , като едната е турска и едната австрийска .. Излъга , че в Гърция са 2 пъти по евтини мантинелите. Не , в Гърция са 2 пъти по скъпи , провери !Дори жалба в съда е подала и фирмата спечелила поръчката , не е съгласна с изискванията за изработката . Не съм специалист , но Ванко много лъже .

    17:37 28.07.2026

  • 32 ДО ГОДИНА

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Никой":

    32 МАРТ 😂💵💸💰💶💣🧨🚾🚯⚖🧭⏲⏱👌🚀🤬 СЕПТЕМВРИ ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ НА УЛИЦАТА ЧОК СЕЛЯМ НА КРАВАРИТЕ - ДА ИДВАТ СЛЕДВАЩИТЕ

    17:38 28.07.2026

  • 33 Аби

    1 1 Отговор
    Интересно! Тежкотоварни автомобили ако няма да се движат в лява лента на магистрала, кога ще имат право да изпреварят? Това ще са километрични колони навсякъде. От два инцидента с тия ,,тирове,, какви мерки, а ние с колите без мерки

    17:42 28.07.2026

  • 34 Сиган

    4 0 Отговор
    Сиган

    17:47 28.07.2026

  • 35 Да така е

    0 0 Отговор
    И ??? Последствия ще има ли за “онея” ???

    18:18 28.07.2026

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