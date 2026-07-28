Демерджиев: МВР разкри сериозни нарушения при изграждането на мантинелите

Сериозни нарушения при изграждането на предпазните мантинели по българските пътища са установили проверките на МВР. Липсват важни конструктивни елементи, използвани са неподходящи крепежни системи, а на много места защитните съоръжения не са изградени по начин, който да гарантира безопасността на шофьорите. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на кръгла маса за пътната безопасност, организирана от парламентарната група на „Демократична България“.
По думите му проверките на ГДНП са показали, че системата за изграждане на мантинели в България не се прилага в пълния ѝ вид, а на практика липсват именно елементите, които трябва да намалят тежестта на удара при катастрофа. „За нас няма обяснение защо самата мантинела е с два отвора за болтове, а коловете, към които се закрепва, са само с един. Това поставя сериозни въпроси за начина, по който са изпълнявани тези съоръжения“, заяви Демерджиев.
Министърът посочи още, че използваните болтове трябва да бъдат специализирани, индивидуално маркирани и сертифицирани, за да издържат на силен удар. По думите му обаче именно тези изисквания не винаги са спазени.
Най-сериозният проблем според него е липсата на така наречения балансиращ елемент - конструкция, която поема част от кинетичната енергия при сблъсък и ограничава последиците за автомобила и пътниците. „Тези елементи изобщо не са монтирани при голяма част от нашите мантинели. Вместо това предпазната ограда е закрепена директно за коловете, което променя начина, по който тя реагира при удар“, обясни вътрешният министър.
Демерджиев подчерта, че решението не е механична подмяна на металните мантинели с бетонни разделители. „Не призовавам за прибързано преминаване към бетонни мантинели. И там съществуват други рискове. По-важно е защитните съоръжения да бъдат изпълнявани правилно, така че допуснатите до момента грешки да не се повтарят“, каза той.
По думите му проблемите не се изчерпват само с мантинелите. На много места пътната настилка е с недостатъчно сцепление, а рисковите участъци вече се анализират съвместно от МВР, Министерството на регионалното развитие, Министерството на транспорта и Агенция „Пътна инфраструктура“.
Министърът съобщи, че се подготвят законодателни промени, сред които ограничаване движението на тежкотоварни автомобили в лявата лента на магистралите, по-ефективно използване на ТОЛ камерите за установяване на опасно поведение на пътя и разширяване на контрола с немаркирани полицейски автомобили.
Демерджиев допълни, че при съвместни проверки с транспортното министерство е установено и сериозно влошено техническо състояние на част от товарните автомобили, особено по отношение на гумите. По думите му след проведените акции сервизите за смяна на гуми са били ангажирани за седмици напред, което показва мащаба на проблема.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Територията
16:39 28.07.2026
2 Сериозни ?
16:39 28.07.2026
3 Хипотетично
16:41 28.07.2026
4 Без майтап
16:43 28.07.2026
5 Европеец
Коментиран от #11, #18, #27
16:43 28.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Никой
Коментиран от #32
16:44 28.07.2026
8 Боклук кoрyмпиpан,
Коментиран от #12
16:46 28.07.2026
9 там е заровено кучето
16:46 28.07.2026
10 ПО-ВАЖНО Е,
16:47 28.07.2026
11 Шпакловчик
До коментар #5 от "Европеец":Прати ми го тоя безработен да ми държи мистерията един ден и ще му дам 25 € да си плати здравните.
16:48 28.07.2026
12 Разкрития
До коментар #8 от "Боклук кoрyмпиpан,":Делото е в Прокуратурата и МВР нямат вече касателство по случая.
И на мен ми е интересно как съветската ни Прокуратура ще покрие руския гражданин с украински паспорт Неврозов и руския гражданин с български паспорт Портних, заедно с представителите на руското ГРУ - ТИМ.
16:53 28.07.2026
13 Синай
16:57 28.07.2026
14 Арестувай
Коментиран от #19
16:58 28.07.2026
15 Браво
17:00 28.07.2026
16 Горски
17:00 28.07.2026
17 Изкъртете
17:04 28.07.2026
18 УжасТ
До коментар #5 от "Европеец":Здравните са ти най-малкия проблем.
Имаш спешна нужда от буквар и медицинска терапия с една дрянова сопа по южната част на гърба ти.
Коментиран от #22
17:06 28.07.2026
19 Защо...
До коментар #14 от "Арестувай":...да не са толупите или за тях работиш
Коментиран от #23, #24
17:11 28.07.2026
20 Хи хи
17:12 28.07.2026
21 ха ха
17:13 28.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Драго
До коментар #19 от "Защо...":Не , по времето на Шишков 2024 г се приема нов стандарт за мантинели и последната поръчка за мантинели е на Шишков .
Коментиран от #26
17:14 28.07.2026
24 Димитър общи
До коментар #19 от "Защо...":да арестуват ли ?
17:15 28.07.2026
25 Дааа ....
Казали са го хората....до като има Ивце, ще има и вУлци
17:16 28.07.2026
26 А сигурен..
До коментар #23 от "Драго":...ли си, че са правени по тоя стандарт, всички виждаме, как се люлеят колите и между тях и мантанелите липсват буферите
Коментиран от #31
17:19 28.07.2026
27 Търновец
До коментар #5 от "Европеец":Така е прав сте аз съм 14 години безработен в България а съм работил като инженер по проект във Фермилаб в САЩ до Чикаго - от 300000 Българи бях единствен там. С за мантинелите има модул на Френска инженерна супер програма Абакус създадена от фирмата която прави Rafale - с програмата може на 100% точност да се симулира сблъсък на камион с мантинела но затова трябват задълбочени познания с ние нямаме компетентни технически вузове. На запад има и специализирани динамичен тест лаборатории но у нас също нямаме защото трябват обучени специалисти и два милиона евра начален капитал. Една Италианска фирма чувах че първо праща наетите Български работници в Италия за обучение. А демпфериращите материали които трябва да погълнат и разсеят кинетичната енергия на удари за шефовете са като дълбокия космос.
17:22 28.07.2026
28 !!!?
Цар Симеон го каза директно - Чипа !!!?
17:31 28.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Не , не съм
До коментар #26 от "А сигурен..":сигурен , ГЕРБ нямат поръчка от 2019г , а обществената поръчка от 2025 г е в съда . Демерджиев излъга за много неща и те са проверими . Той излъга , че са се явили 2 фирми , фирмите са 16 , като едната е турска и едната австрийска .. Излъга , че в Гърция са 2 пъти по евтини мантинелите. Не , в Гърция са 2 пъти по скъпи , провери !Дори жалба в съда е подала и фирмата спечелила поръчката , не е съгласна с изискванията за изработката . Не съм специалист , но Ванко много лъже .
17:37 28.07.2026
32 ДО ГОДИНА
До коментар #7 от "Никой":32 МАРТ 😂💵💸💰💶💣🧨🚾🚯⚖🧭⏲⏱👌🚀🤬 СЕПТЕМВРИ ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ НА УЛИЦАТА ЧОК СЕЛЯМ НА КРАВАРИТЕ - ДА ИДВАТ СЛЕДВАЩИТЕ
17:38 28.07.2026
33 Аби
17:42 28.07.2026
34 Сиган
17:47 28.07.2026
35 Да така е
18:18 28.07.2026