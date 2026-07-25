Кметът на Пазарджик е подал сигнал до МВР и прокуратурата- станал е жертва на манипулация с изкуствен интелект

Кметът на Пазарджик Петър Куленски съобщи, че е подал сигнал до МВР и прокуратурата заради разпространението на видеоклип в социалните мрежи. По думите на градоначалника кадрите не са истински и са манипулирани с изкуствен интелект, информират от "Фокус".

"На видеото е направено да излиза, че служител на Община Пазарджик ми подава плик, за да се отправят внушения за евентуални корупционни практики. Видеото е фейк. Груба, целенасочена и опасна манипулация", заяви Куленски.

Той уточни още, че клипът е публикуван във фейсбук група за града от анонимен профил, представящ се като "Чичо Чарли“. "Ще изискам и всички налични записи от охранителните камери на въпросното заведение за хранене, за да бъде показано ясно и безспорно какво действително се е случило", допълни кметът.

Той подчерта, че е подминавал много лъжи, обиди и внушения по собствен адрес. "Какво ли не чухме аз и семейството ми за нас - в общинския съвет, в социалните мрежи, на политическия терен. Но когато някой започне да фалшифицира реалността, да добавя несъществуващи действия във видеа и да произвежда "фейк доказателства“ с помощта на изкуствен интелект, това е изключително опасна практика, която не може да се толерира и да се случва безнаказано", каза Кулнески.

Според него изкуственият интелект може да бъде използван не само за развитие, но и като оръжие за дискредитиране. Може да бъде подменено лице, глас, движение, предмет или цяла ситуация.

В заключение кметът на Пазарджик Петър Куленски заяви следното:

Ако приемем подобни методи за нормални, утре всеки човек, близките му, децата му, могат да бъдат поставени в несъществуваща ситуация, обвинени в нещо, което не са извършили, и публично осъдени въз основа на произведен с изкуствен интелект фалшификат.

Затова призовавам всички да бъдат бдителни – да проверяват източника, да не приемат анонимните публикации за доказателство и да не участват неволно в разпространяването на манипулации.

Критиката е част от публичната работа и никога не съм бягал от нея. Но фалшифицирането на видеа, създаването на несъществуващи компромати и разпространяването им чрез анонимни профили не е критика. Това е целенасочена клеветническа кампания.

Няма да я оставя без последствия.