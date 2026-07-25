Новини
България »
Пазарджик »
Кметът на Пазарджик е подал сигнал до МВР и прокуратурата- станал е жертва на манипулация с изкуствен интелект

Кметът на Пазарджик е подал сигнал до МВР и прокуратурата- станал е жертва на манипулация с изкуствен интелект

25 Юли, 2026 14:27 1 136 30

  • кмет-
  • пазарджик-
  • мвр-
  • прокуратура-
  • манипулация-
  • видео-
  • изкуствен интелект

"На видеото е направено да излиза, че служител на Община Пазарджик ми подава плик, за да се отправят внушения за евентуални корупционни практики. Видеото е фейк. Груба, целенасочена и опасна манипулация", заяви Петър Куленски.

Кметът на Пазарджик е подал сигнал до МВР и прокуратурата- станал е жертва на манипулация с изкуствен интелект - 1
Снимка: Фейсбук
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Кметът на Пазарджик Петър Куленски съобщи, че е подал сигнал до МВР и прокуратурата заради разпространението на видеоклип в социалните мрежи. По думите на градоначалника кадрите не са истински и са манипулирани с изкуствен интелект, информират от "Фокус".

"На видеото е направено да излиза, че служител на Община Пазарджик ми подава плик, за да се отправят внушения за евентуални корупционни практики. Видеото е фейк. Груба, целенасочена и опасна манипулация", заяви Куленски.

Той уточни още, че клипът е публикуван във фейсбук група за града от анонимен профил, представящ се като "Чичо Чарли“. "Ще изискам и всички налични записи от охранителните камери на въпросното заведение за хранене, за да бъде показано ясно и безспорно какво действително се е случило", допълни кметът.

Той подчерта, че е подминавал много лъжи, обиди и внушения по собствен адрес. "Какво ли не чухме аз и семейството ми за нас - в общинския съвет, в социалните мрежи, на политическия терен. Но когато някой започне да фалшифицира реалността, да добавя несъществуващи действия във видеа и да произвежда "фейк доказателства“ с помощта на изкуствен интелект, това е изключително опасна практика, която не може да се толерира и да се случва безнаказано", каза Кулнески.

Според него изкуственият интелект може да бъде използван не само за развитие, но и като оръжие за дискредитиране. Може да бъде подменено лице, глас, движение, предмет или цяла ситуация.

В заключение кметът на Пазарджик Петър Куленски заяви следното:

Ако приемем подобни методи за нормални, утре всеки човек, близките му, децата му, могат да бъдат поставени в несъществуваща ситуация, обвинени в нещо, което не са извършили, и публично осъдени въз основа на произведен с изкуствен интелект фалшификат.

Затова призовавам всички да бъдат бдителни – да проверяват източника, да не приемат анонимните публикации за доказателство и да не участват неволно в разпространяването на манипулации.

Критиката е част от публичната работа и никога не съм бягал от нея. Но фалшифицирането на видеа, създаването на несъществуващи компромати и разпространяването им чрез анонимни профили не е критика. Това е целенасочена клеветническа кампания.

Няма да я оставя без последствия.


Пазарджик / България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 жалния човечец

    14 3 Отговор
    станал е жертва на манипулация с изкуствена
    общ поръчка
    и не са го вписали за дивидент

    важното е да не се рови че ще се размирише из всички деребейства в бг

    Коментиран от #20

    14:33 25.07.2026

  • 2 Брей

    8 2 Отговор
    С изкуствен интелект ще се оправдаваме.

    14:37 25.07.2026

  • 3 Да бе

    8 2 Отговор
    сега ИИ ще им е оправдание за зулумите

    14:37 25.07.2026

  • 4 Дон Цеци

    3 2 Отговор
    е нож със две остриета

    Коментиран от #27

    14:38 25.07.2026

  • 5 Дон Цеци

    4 0 Отговор
    манипулира кмета на Пазарджик с изкуствен интелект

    14:40 25.07.2026

  • 6 Анонимен

    6 2 Отговор
    Проблемът не е в изкуствения "интелект", а кой е направил записа. Защото става като купуването на гласове: плащаш на някого нарочно да бъде хванат за пред телевизията, че купува гласове за опонента ти, а след изборите го пускаш на свобода заради "липса на доказателства".

    Коментиран от #9

    14:41 25.07.2026

  • 7 На Дон Цеци

    2 0 Отговор
    му подслушвате телефона

    Коментиран от #29

    14:41 25.07.2026

  • 8 Гост

    4 2 Отговор
    Мяза на турчин.

    Коментиран от #28

    14:42 25.07.2026

  • 9 Дон Цеци

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Анонимен":

    лежи всички ОБ гангстери

    14:42 25.07.2026

  • 10 Критиката

    2 0 Отговор
    е част от публичната работа и Дон Цеци никога не е бягал от нея

    14:44 25.07.2026

  • 11 Брей !

    6 2 Отговор
    До там Ли стигна ИИ !

    Да се Страхува !

    От ИИ ?

    Явно Тоя ИИ !

    Ви Бръкна !

    Много Здраво !

    Отзад !

    14:46 25.07.2026

  • 12 Тодор Живков

    3 1 Отговор
    Според него комунизмът е недоносче и може да бъде използван не само за развитие, но и като оръжие за дискредитиране. Може да бъде подменено лице, глас, движение, предмет или цяла ситуация. Всичко което сме чували за него все едно църния дявол ни го е казал

    14:53 25.07.2026

  • 13 Ха ха

    6 1 Отговор
    То от шегичките излизат най големите истини.

    14:55 25.07.2026

  • 14 оруел 1984

    8 0 Отговор
    а кога ще се създаде министерство на истината?

    15:07 25.07.2026

  • 15 ВЕСЕЛЯК

    4 0 Отговор
    Оф, горкия! Да гледа другия път интелекта да не фане да го отпере, че голем срам, разбираш ли. Па разправят и бая боляло .

    15:10 25.07.2026

  • 16 влао

    2 0 Отговор
    сега да го проверят от рождението му взимал ли е или е наследил взетото

    15:12 25.07.2026

  • 17 Запознат

    4 1 Отговор
    Е, та AI е разработен през 2015 - 2016. Та нали с него жълтопаветниците създадоха пачките в чекмеджето на ББ. Тогава много малко българи знаеха или бяха чували за AI. Сега е част от учебния процес... но ние българите сме толкова изостанали в тези неща.... както и в много други, разбира се!

    15:14 25.07.2026

  • 18 Дзак

    2 0 Отговор
    Чичо Чарли, Черен Пешо... Много има такива!

    15:17 25.07.2026

  • 19 Щом е кмет

    2 0 Отговор
    Няма как да не е подкупен!
    Да не се оправдава, а да признава!
    Няма честен кмет.
    Кога МВР ще подпука кмета на Костинброд?
    Е, там ще е интересно и никакъв ИИ няма да го спаси!

    15:25 25.07.2026

  • 20 Дъното

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "жалния човечец":

    Не те ли е срам да коментираш по този начин. За разпика от теб има честни и почтени хора.

    Коментиран от #23

    15:26 25.07.2026

  • 21 Асан Насилев

    3 0 Отговор
    И аз така - Клецов такъв изкуствен извади, че ми сбърка интелекта.

    15:31 25.07.2026

  • 22 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 0 Отговор
    Не вервам кмето да е корумпиран!Убеден съм,че той краде умерено и с достойнство, като Благомир Коцев. 🌈🥳🤣👍

    15:35 25.07.2026

  • 23 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Дъното":

    Ти да не си от породата Баламурникус еректос?
    🦧🦍🦍🦍🦍🦍🥳🤣👍

    15:36 25.07.2026

  • 24 поща

    0 0 Отговор
    То в плик се получават писма. Ама щом се е стресирал човека, явно пари е прибирал

    15:38 25.07.2026

  • 25 Кую

    0 0 Отговор
    И този го ухапал коня.
    .

    15:46 25.07.2026

  • 26 Никой

    1 0 Отговор
    Човешко е да вземеш подкуп - няма да се съдим - днеска си ти - утре ние - и така - това е оборот.

    15:46 25.07.2026

  • 27 То оа

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дон Цеци":

    Едно чейндж бюро...сложили табела Бизнес център Пазарджик, за заблудени.
    Докато му шибнат един и се е залепил за шосето.

    16:01 25.07.2026

  • 28 Софийски селянин,Пенсионер

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    По скоро на кюрд,не му е чист курбана..

    16:06 25.07.2026

  • 29 На дон Цеци

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "На Дон Цеци":

    Персонала му остана на сухо...
    Ама това е от промяната, щото събират само суха пара...

    16:08 25.07.2026

  • 30 Коста

    1 0 Отговор
    ИИ веднага да бъде изключен от тока за 24 часа!

    16:11 25.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове