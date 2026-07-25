Кметът на Пазарджик е подал сигнал до МВР и прокуратурата- станал е жертва на манипулация с изкуствен интелект

Кметът на Пазарджик Петър Куленски съобщи, че е подал сигнал до МВР и прокуратурата заради разпространението на видеоклип в социалните мрежи. По думите на градоначалника кадрите не са истински и са манипулирани с изкуствен интелект, информират от "Фокус".
"На видеото е направено да излиза, че служител на Община Пазарджик ми подава плик, за да се отправят внушения за евентуални корупционни практики. Видеото е фейк. Груба, целенасочена и опасна манипулация", заяви Куленски.
Той уточни още, че клипът е публикуван във фейсбук група за града от анонимен профил, представящ се като "Чичо Чарли“. "Ще изискам и всички налични записи от охранителните камери на въпросното заведение за хранене, за да бъде показано ясно и безспорно какво действително се е случило", допълни кметът.
Той подчерта, че е подминавал много лъжи, обиди и внушения по собствен адрес. "Какво ли не чухме аз и семейството ми за нас - в общинския съвет, в социалните мрежи, на политическия терен. Но когато някой започне да фалшифицира реалността, да добавя несъществуващи действия във видеа и да произвежда "фейк доказателства“ с помощта на изкуствен интелект, това е изключително опасна практика, която не може да се толерира и да се случва безнаказано", каза Кулнески.
Според него изкуственият интелект може да бъде използван не само за развитие, но и като оръжие за дискредитиране. Може да бъде подменено лице, глас, движение, предмет или цяла ситуация.
В заключение кметът на Пазарджик Петър Куленски заяви следното:
Ако приемем подобни методи за нормални, утре всеки човек, близките му, децата му, могат да бъдат поставени в несъществуваща ситуация, обвинени в нещо, което не са извършили, и публично осъдени въз основа на произведен с изкуствен интелект фалшификат.
Затова призовавам всички да бъдат бдителни – да проверяват източника, да не приемат анонимните публикации за доказателство и да не участват неволно в разпространяването на манипулации.
Критиката е част от публичната работа и никога не съм бягал от нея. Но фалшифицирането на видеа, създаването на несъществуващи компромати и разпространяването им чрез анонимни профили не е критика. Това е целенасочена клеветническа кампания.
Няма да я оставя без последствия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 жалния човечец
общ поръчка
и не са го вписали за дивидент
важното е да не се рови че ще се размирише из всички деребейства в бг
Коментиран от #20
14:33 25.07.2026
2 Брей
14:37 25.07.2026
3 Да бе
14:37 25.07.2026
4 Дон Цеци
Коментиран от #27
14:38 25.07.2026
5 Дон Цеци
14:40 25.07.2026
6 Анонимен
Коментиран от #9
14:41 25.07.2026
7 На Дон Цеци
Коментиран от #29
14:41 25.07.2026
8 Гост
Коментиран от #28
14:42 25.07.2026
9 Дон Цеци
До коментар #6 от "Анонимен":лежи всички ОБ гангстери
14:42 25.07.2026
10 Критиката
14:44 25.07.2026
11 Брей !
Да се Страхува !
От ИИ ?
Явно Тоя ИИ !
Ви Бръкна !
Много Здраво !
Отзад !
14:46 25.07.2026
12 Тодор Живков
14:53 25.07.2026
13 Ха ха
14:55 25.07.2026
14 оруел 1984
15:07 25.07.2026
15 ВЕСЕЛЯК
15:10 25.07.2026
16 влао
15:12 25.07.2026
17 Запознат
15:14 25.07.2026
18 Дзак
15:17 25.07.2026
19 Щом е кмет
Да не се оправдава, а да признава!
Няма честен кмет.
Кога МВР ще подпука кмета на Костинброд?
Е, там ще е интересно и никакъв ИИ няма да го спаси!
15:25 25.07.2026
20 Дъното
До коментар #1 от "жалния човечец":Не те ли е срам да коментираш по този начин. За разпика от теб има честни и почтени хора.
Коментиран от #23
15:26 25.07.2026
21 Асан Насилев
15:31 25.07.2026
22 Mими Кучева🐕🦺
15:35 25.07.2026
23 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #20 от "Дъното":Ти да не си от породата Баламурникус еректос?
🦧🦍🦍🦍🦍🦍🥳🤣👍
15:36 25.07.2026
24 поща
15:38 25.07.2026
25 Кую
.
15:46 25.07.2026
26 Никой
15:46 25.07.2026
27 То оа
До коментар #4 от "Дон Цеци":Едно чейндж бюро...сложили табела Бизнес център Пазарджик, за заблудени.
Докато му шибнат един и се е залепил за шосето.
16:01 25.07.2026
28 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #8 от "Гост":По скоро на кюрд,не му е чист курбана..
16:06 25.07.2026
29 На дон Цеци
До коментар #7 от "На Дон Цеци":Персонала му остана на сухо...
Ама това е от промяната, щото събират само суха пара...
16:08 25.07.2026
30 Коста
16:11 25.07.2026