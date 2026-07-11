Стефан Белчев: Един пенсионер трябва да се издържа от трима работещи

„Това, което изискваме е да се направи анализ за начина, по който в момента е изградена и върви нашата осигурителна система и какви са перспективите. В момента не е тайна, че трима работещи изкарват пенсиите на двама пенсионери. Няма как да имаме баланс, когато във всички учебници казват, че за устойчива пенсионна система един пенсионер трябва да се издържа от трима работещи".

Това каза в предаването "Тази събота и неделя" по bTV Стефан Белчев, председател на Комисията по икономическа политика в Народното събрание и депутат от "Прогресивна България".

Относто НОИ и пенсиите Белчев заяви, че тепърва трябва да се мисли в тази насока. "Сега почти половината от недостига на средствата за НОИ се поема от републиканския бюджет“, обясни той.

България вече е в процедура на прекомерен дефицит и трябва да начертае план до 15 октомври, Стефан Белчев коментира следното:

„Още от май месец знаехме, че това предстои. Да, ние влизаме в клуба на лошите момчета, където са и държави като Гърция, Италия и Франция, но това не трябва да ни успокоява“.

„Добрата новина е, че в случая дългът ни е в много прилични рамки, 30% от БВП, ние сме в първите три по този показател, така че това донякъде ни дава известно спокойствие“, каза той.

„Основната ни задача сега е да подготвим бюджета до края на годината, вече минаха на първо гласуването на т.н. малки бюджети. Другата седмица най-вероятно в зала ще влезе и големият бюджет. Така че най-вероятно до следващите две седмици ще имаме Бюджет 2026“, допълни депутатът.

Стефан Белчев коментира и реформите относно държавната администрация, по конкретно за социалните осигуровки на държавните служители.

„На този етап аз съм един от скептиците към момента, че че това ще има някакво реално значение за фиска на държавата, но в един среден и дългосрочен план, ще се усети влиянието, че държавните служители сами ще плащат тези осигуровки“, заяви депутатът от "Прогресивна България".

Той обясни, че към момента очакват анализите, за да се видят къде са силните и слабите страни към момента.

По думите му със сигурност ще има сериозни реформи в държавната администрация.

Относно данъците, Белчев заяви, че на този етап твърдо са заявили, че данъците не се пипат. За да се затвори дефицита обаче, според него има няколко възможности. Сивият сектор е едно голяма част от приходите и според него може да се работи в тази насока. Увеличението на такса смет също е вариант, но трябва да подлежи на дебат, каза още той.

„Нашата цел е в средносрочен аспект към 2028 г. да влезем в критериите за 3% дефицит“, каза още Белчев.

„Това е едно положение, което на този етап не можем да променим с магическа пръчка, приемаме го и стъпваме на една здрава основа, видяхме къде са плаващите пясъци“, каза Белчев.