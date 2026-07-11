Стефан Белчев: Един пенсионер трябва да се издържа от трима работещи

„Това, което изискваме е да се направи анализ за начина, по който в момента е изградена и върви нашата осигурителна система и какви са перспективите. В момента не е тайна, че трима работещи изкарват пенсиите на двама пенсионери. Няма как да имаме баланс, когато във всички учебници казват, че за устойчива пенсионна система един пенсионер трябва да се издържа от трима работещи".
Това каза в предаването "Тази събота и неделя" по bTV Стефан Белчев, председател на Комисията по икономическа политика в Народното събрание и депутат от "Прогресивна България".
Относто НОИ и пенсиите Белчев заяви, че тепърва трябва да се мисли в тази насока. "Сега почти половината от недостига на средствата за НОИ се поема от републиканския бюджет“, обясни той.
България вече е в процедура на прекомерен дефицит и трябва да начертае план до 15 октомври, Стефан Белчев коментира следното:
„Още от май месец знаехме, че това предстои. Да, ние влизаме в клуба на лошите момчета, където са и държави като Гърция, Италия и Франция, но това не трябва да ни успокоява“.
„Добрата новина е, че в случая дългът ни е в много прилични рамки, 30% от БВП, ние сме в първите три по този показател, така че това донякъде ни дава известно спокойствие“, каза той.
„Основната ни задача сега е да подготвим бюджета до края на годината, вече минаха на първо гласуването на т.н. малки бюджети. Другата седмица най-вероятно в зала ще влезе и големият бюджет. Така че най-вероятно до следващите две седмици ще имаме Бюджет 2026“, допълни депутатът.
Стефан Белчев коментира и реформите относно държавната администрация, по конкретно за социалните осигуровки на държавните служители.
„На този етап аз съм един от скептиците към момента, че че това ще има някакво реално значение за фиска на държавата, но в един среден и дългосрочен план, ще се усети влиянието, че държавните служители сами ще плащат тези осигуровки“, заяви депутатът от "Прогресивна България".
Той обясни, че към момента очакват анализите, за да се видят къде са силните и слабите страни към момента.
По думите му със сигурност ще има сериозни реформи в държавната администрация.
Относно данъците, Белчев заяви, че на този етап твърдо са заявили, че данъците не се пипат. За да се затвори дефицита обаче, според него има няколко възможности. Сивият сектор е едно голяма част от приходите и според него може да се работи в тази насока. Увеличението на такса смет също е вариант, но трябва да подлежи на дебат, каза още той.
„Нашата цел е в средносрочен аспект към 2028 г. да влезем в критериите за 3% дефицит“, каза още Белчев.
„Това е едно положение, което на този етап не можем да променим с магическа пръчка, приемаме го и стъпваме на една здрава основа, видяхме къде са плаващите пясъци“, каза Белчев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2
12:40 11.07.2026
2 анонимен
До коментар #1 от "Последния Софиянец":И така населението ни възлиза на 10 млн. души, според математици като теб.
Коментиран от #30
12:44 11.07.2026
3 в кратце
Коментиран от #32
12:45 11.07.2026
4 Работещите
12:48 11.07.2026
5 Десетки хиляди не им достига стаж,
Радев, къде си?
Коментиран от #7, #17, #19, #36
12:51 11.07.2026
6 700 000 държавни търтеи!
Коментиран от #9
12:52 11.07.2026
7 сара
До коментар #5 от "Десетки хиляди не им достига стаж,":Точно така, а чорбаджиите икономисваха пари за осигуровки и трайно намалиха броя на пенсиониращите се сега като ги лишиха от стаж.
12:54 11.07.2026
8 Дедо Тодар
12:55 11.07.2026
9 Търтей
До коментар #6 от "700 000 държавни търтеи!":Вече сме 900 000,скоро на всеки работещ ще има еди пенсионер
Коментиран от #11
12:57 11.07.2026
10 Аууу
12:57 11.07.2026
11 Грешка
До коментар #9 от "Търтей":Един чиновник
12:58 11.07.2026
12 Наглите!
Коментиран от #49
13:01 11.07.2026
13 Kaлпазанин
13:02 11.07.2026
14 Тайните на Стефчо
При социализма нямаше такива нагли тези и изказвания и парите стигаха. Не можете да му стъпите на малкия пръст...
Коментиран от #45
13:02 11.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Румен
13:06 11.07.2026
17 Ами,не е така!
До коментар #5 от "Десетки хиляди не им достига стаж,":Тогава имаше тарикати,които искаха по голяма заплата,като не им се внасят осигуровки! Мислеха си,че все ще са млади,но като дойде времето за пенсиониране- вой до небесата!Така че,осигурявайте се!
Коментиран от #47
13:08 11.07.2026
18 Що тъй
13:09 11.07.2026
19 Народът е казал
До коментар #5 от "Десетки хиляди не им достига стаж,":Ум царува, ум робува.
Някой да ги е спрял тези десетки хиляди да емигрират? Още толкова бяха избягали от България след като падна режима и се спасиха. Всеки да си сърба попарата, всеки сам си носи кръста :)))
13:11 11.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Това едно на ръка
13:12 11.07.2026
22 Уточнете
13:13 11.07.2026
23 Пенсионер
13:14 11.07.2026
24 Като не Предприемаш !
Нищо Няма Да стане !
Първото и основно Нещо Е !
Беззаконието в Тази Държава !
С Което се отнемат Правата и Възможностите На Българските Граждани !
Като Основен Градивен Потенциал В Страната !
Така Че !
Започвай !
Ремонт На законодателството !
И Противоречащата но Конституцията и Закона Нрмативна База !
13:15 11.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Николаос 66
13:19 11.07.2026
29 А един административен паразит
13:20 11.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Тома
Коментиран от #42
13:22 11.07.2026
32 за да гепят
До коментар #3 от "в кратце":политиците и обръчите от фирми около тях
13:22 11.07.2026
33 Родина
Коментиран от #37, #39, #46
13:24 11.07.2026
34 Въпрос
Въпросът е защо издържаме такива търтеи, които се увеличават все повече и повече.
П.П. А защо издържаме 404 ???
Коментиран от #54
13:25 11.07.2026
35 ЧервенПаразит
13:25 11.07.2026
36 Защо Питаш ?
До коментар #5 от "Десетки хиляди не им достига стаж,":За Този Кравар ?
13:25 11.07.2026
37 синче на червен вожд
До коментар #33 от "Родина":карам си беимвйето и ма боли куря!!
13:26 11.07.2026
38 Оставка бе
13:31 11.07.2026
39 Не Гледай В Чуждата Чиния !А В твойта !И
До коментар #33 от "Родина":Не Гледай В Чуждата Чиния !
А В твойта !
И тази на твоите колеги !
13:32 11.07.2026
40 604
13:32 11.07.2026
41 Истината
Благодарение на пенсиите, на които червените бандити обещаваха големи пенсии я дакарахме, че да изгоним младите и да останем най-неразвитата държава.
13:33 11.07.2026
42 Военен
До коментар #31 от "Тома":В армията е добре аз и женами сме водни на 54 години щесе пенсиониране с по 20 заплати и пенсия по 1400 евро да го мислят бачкаторите до 65 години
13:33 11.07.2026
43 Задължително
13:35 11.07.2026
44 Като му гледам
13:36 11.07.2026
45 Абе Стефчо
До коментар #14 от "Тайните на Стефчо":Комунистите отнесоха пенсионният фонд
В чужбина.Стефчо чугун такъв.
13:37 11.07.2026
46 И Мен Да има Кой !
До коментар #33 от "Родина":Да Ме Издържа !
И Аз !
Няма Да работя !
Коментиран от #48
13:39 11.07.2026
47 Не е така, ами!
До коментар #17 от "Ами,не е така!":Трагедията с недостигащия трудов стаж се дължи на капиталистическия рефер, който в движение смени правилата на играта на мача който вече играехте, за да се пенсионирате.
Първо, капиталистическия рефер приватизира вашата общонародна социалистическа собственост, за да стане "честен частник".
Второ, унищожи ви собствеността, поради ограничеността на капиталистическото си частническо мислене или я продаде на задгранични капиталистически корпорации, за да забогатее за ваша сметка.
Трето, остави ви без работа, за да му се молите и да му работите за жълти стотинки и да не мислите за социално осигуряване, а само и единствено - какда свържете двата края.
Трето, след като веднъж ви ограби, допусна жида Сорос (нежелан и неприет от Жан Виденов в МС) да ви спретне инфлационен погром, за да ви стопи всички спестявания и да ви направи нищи и нещастни гои (животни) борещи се да оцелеят.
Четвърто, промени законите, касаещи вашето пенсиониране, като за 3-та категория годините трудов стаж за пенсиониране от времето на социализма, който бяха 25 за мъжете и 20 за жените при навършване на възраст 60 години за мъжете и 55 години за жените, бяха променени така както са днес - пенсионираш се и след две години умираш.
Радвайте се, че станахте съучастници на капитала във вашето собствено поробване чрез така наречената "промяна" и "преход".
Преходът беше от добро към зло за вас, ако още не можете да разберете...
Коментиран от #53
13:44 11.07.2026
48 Дед Хасан
До коментар #46 от "И Мен Да има Кой !":Ела аз ще те издържам ,а и жена няма да ти трбва
13:44 11.07.2026
49 ВМЗ ПодУяне
До коментар #12 от "Наглите!":Русия харчи огромни средства за Украйна. Тук е България тук печелич огромни средства от Украйна.
13:46 11.07.2026
50 Същите про сти
13:46 11.07.2026
51 Дедо
13:47 11.07.2026
52 Боздуган
13:47 11.07.2026
53 Истината
До коментар #47 от "Не е така, ами!":Приватизаторите които познавам са до един членове на БКП - директори, партийни секретари и други висши отговорни партийни кадри. Не капиталисти, а комунисти.
13:48 11.07.2026
54 Реалист
До коментар #34 от "Въпрос":Всеки да издържа неговите си пенсии. Защо трябва да издържам твоите, докато тролиш за Путин по цял ден тук?
13:49 11.07.2026
55 мнение
13:52 11.07.2026
56 Тити на Кака
13:53 11.07.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Грую
бългсри с 343,51 евро, месечно издържат
1000 000 милион работещи българи?
За тази пенсия съм работил 40 години и съм дарил НАП със 180 000 лева бонуси!
14:01 11.07.2026