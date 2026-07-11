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Стефан Белчев: Един пенсионер трябва да се издържа от трима работещи

Стефан Белчев: Един пенсионер трябва да се издържа от трима работещи

11 Юли, 2026 12:39 1 030 58

  • стефан белчев-
  • пенсии-
  • пенсионери

По думите му със сигурност ще има още сериозни реформи в държавната администрация

Стефан Белчев: Един пенсионер трябва да се издържа от трима работещи - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Това, което изискваме е да се направи анализ за начина, по който в момента е изградена и върви нашата осигурителна система и какви са перспективите. В момента не е тайна, че трима работещи изкарват пенсиите на двама пенсионери. Няма как да имаме баланс, когато във всички учебници казват, че за устойчива пенсионна система един пенсионер трябва да се издържа от трима работещи".

Това каза в предаването "Тази събота и неделя" по bTV Стефан Белчев, председател на Комисията по икономическа политика в Народното събрание и депутат от "Прогресивна България".

Относто НОИ и пенсиите Белчев заяви, че тепърва трябва да се мисли в тази насока. "Сега почти половината от недостига на средствата за НОИ се поема от републиканския бюджет“, обясни той.

България вече е в процедура на прекомерен дефицит и трябва да начертае план до 15 октомври, Стефан Белчев коментира следното:

„Още от май месец знаехме, че това предстои. Да, ние влизаме в клуба на лошите момчета, където са и държави като Гърция, Италия и Франция, но това не трябва да ни успокоява“.

„Добрата новина е, че в случая дългът ни е в много прилични рамки, 30% от БВП, ние сме в първите три по този показател, така че това донякъде ни дава известно спокойствие“, каза той.

„Основната ни задача сега е да подготвим бюджета до края на годината, вече минаха на първо гласуването на т.н. малки бюджети. Другата седмица най-вероятно в зала ще влезе и големият бюджет. Така че най-вероятно до следващите две седмици ще имаме Бюджет 2026“, допълни депутатът.

Стефан Белчев коментира и реформите относно държавната администрация, по конкретно за социалните осигуровки на държавните служители.

„На този етап аз съм един от скептиците към момента, че че това ще има някакво реално значение за фиска на държавата, но в един среден и дългосрочен план, ще се усети влиянието, че държавните служители сами ще плащат тези осигуровки“, заяви депутатът от "Прогресивна България".

Той обясни, че към момента очакват анализите, за да се видят къде са силните и слабите страни към момента.

По думите му със сигурност ще има сериозни реформи в държавната администрация.

Относно данъците, Белчев заяви, че на този етап твърдо са заявили, че данъците не се пипат. За да се затвори дефицита обаче, според него има няколко възможности. Сивият сектор е едно голяма част от приходите и според него може да се работи в тази насока. Увеличението на такса смет също е вариант, но трябва да подлежи на дебат, каза още той.

„Нашата цел е в средносрочен аспект към 2028 г. да влезем в критериите за 3% дефицит“, каза още Белчев.

„Това е едно положение, което на този етап не можем да променим с магическа пръчка, приемаме го и стъпваме на една здрава основа, видяхме къде са плаващите пясъци“, каза Белчев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    15 10 Отговор
    Грешна сметка.2 млн работещи храним 4 млн лежачи.2 млн пенсионери,1 млн чиновници и 1 млн деца.

    Коментиран от #2

    12:40 11.07.2026

  • 2 анонимен

    19 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И така населението ни възлиза на 10 млн. души, според математици като теб.

    Коментиран от #30

    12:44 11.07.2026

  • 3 в кратце

    23 3 Отговор
    Един пенсионер трябва да се издържа от един работещ. Иначе не е редно. Всеки пенсионер си изработва сам пенсията.Иначе,за какъвчеп плащаме данъци?!

    Коментиран от #32

    12:45 11.07.2026

  • 4 Работещите

    25 2 Отговор
    и в тази възраст , заминаха в чужбина , устроени , работят и едва ли ще се върнат ! Администрацията , полицаи и военни са привилегировани с увеличени скоково заплати тотално неправомерно , мафията и политиците ѝ грабят за трима , та от де пари за пенсионерите ?

    12:48 11.07.2026

  • 5 Десетки хиляди не им достига стаж,

    23 3 Отговор
    защото през 90-те години работеха за да оцелеят, без осигуровки , за новите чорбаджии!
    Радев, къде си?

    Коментиран от #7, #17, #19, #36

    12:51 11.07.2026

  • 6 700 000 държавни търтеи!

    25 2 Отговор
    Не виждаме да има съкратени!

    Коментиран от #9

    12:52 11.07.2026

  • 7 сара

    18 1 Отговор

    До коментар #5 от "Десетки хиляди не им достига стаж,":

    Точно така, а чорбаджиите икономисваха пари за осигуровки и трайно намалиха броя на пенсиониращите се сега като ги лишиха от стаж.

    12:54 11.07.2026

  • 8 Дедо Тодар

    14 3 Отговор
    Навремето един селски пенсионер издържаше и хранеше две семейства в града

    12:55 11.07.2026

  • 9 Търтей

    5 4 Отговор

    До коментар #6 от "700 000 държавни търтеи!":

    Вече сме 900 000,скоро на всеки работещ ще има еди пенсионер

    Коментиран от #11

    12:57 11.07.2026

  • 10 Аууу

    21 4 Отговор
    Не саа ви виновни работещите хора.Да е ба ваща м а ми ца и комунистите долни.Главните виновници за натоварване на пенсионната система са поли цаите тях ги пенсионират на двадесет години с право на работа.На тези тзган ченгетата или трябва да им се вдигнат годините на 40 или след пенсия ако иска да работи да избира пенсия или заплата.

    12:57 11.07.2026

  • 11 Грешка

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Търтей":

    Един чиновник

    12:58 11.07.2026

  • 12 Наглите!

    19 2 Отговор
    Защо.все гледате в празното канче на пенсионерите?!Държавата харчи огромни средства за: Украйна и украинците; Сащ- такса спокойствие; Ес- глоби за неизпълнени предписания;Всички ЧАСТНИ- болници,училища,детски градини,нпо та и др.Такааа,като сложим тотал,сметката за година е милиарди долари!Ето ви парите за пенсии,заплати и други социални дейности!

    Коментиран от #49

    13:01 11.07.2026

  • 13 Kaлпазанин

    19 1 Отговор
    Аз да питам този брадяга ,от тези тримата включени ли са укри или само наши пенсионери ,от които някои дори не дожиявават до пенсия ,и колко са заплатите на висшите бюрократи по високите етажи на бюрокрацията ,та още колко трябва да затъпяваме,наглеци долни

    13:02 11.07.2026

  • 14 Тайните на Стефчо

    21 2 Отговор
    Трима работещи "изкарвали" пенсиите на двама пенсионери казва този господин. Селско изказване. Пенсионерите са си заработили пенсиите и никой не работи за да им изкарва пенсиите. Това,че техните пари са похарчени е отговорност на некадърниците управляващи след 1989 г. и до сега. Заради тях днес трима работещи изкарват пенсиите на двама пенсионери.
    При социализма нямаше такива нагли тези и изказвания и парите стигаха. Не можете да му стъпите на малкия пръст...

    Коментиран от #45

    13:02 11.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Румен

    22 0 Отговор
    Ей??????. Данъците който е плащал 40 години къде са влизали?????. Не ни правете на маймуни, щот не знаеш какво те чака на улицата

    13:06 11.07.2026

  • 17 Ами,не е така!

    4 4 Отговор

    До коментар #5 от "Десетки хиляди не им достига стаж,":

    Тогава имаше тарикати,които искаха по голяма заплата,като не им се внасят осигуровки! Мислеха си,че все ще са млади,но като дойде времето за пенсиониране- вой до небесата!Така че,осигурявайте се!

    Коментиран от #47

    13:08 11.07.2026

  • 18 Що тъй

    11 0 Отговор
    Никой не казва трябва да намалим кражбите ,за премахването им е непостижимо

    13:09 11.07.2026

  • 19 Народът е казал

    6 3 Отговор

    До коментар #5 от "Десетки хиляди не им достига стаж,":

    Ум царува, ум робува.
    Някой да ги е спрял тези десетки хиляди да емигрират? Още толкова бяха избягали от България след като падна режима и се спасиха. Всеки да си сърба попарата, всеки сам си носи кръста :)))

    13:11 11.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Това едно на ръка

    14 1 Отговор
    Другото - тези, които не произвеждат, не се и осигуряват. Осигурява ги държавата и накрая получават в пъти по-големи пенсии. Някои и 20 заплати накуп.

    13:12 11.07.2026

  • 22 Уточнете

    0 1 Отговор
    с минимална ,или максимална пенсия?

    13:13 11.07.2026

  • 23 Пенсионер

    8 1 Отговор
    Аз издържам трима работещи!

    13:14 11.07.2026

  • 24 Като не Предприемаш !

    3 0 Отговор
    Нужното !

    Нищо Няма Да стане !

    Първото и основно Нещо Е !
    Беззаконието в Тази Държава !

    С Което се отнемат Правата и Възможностите На Българските Граждани !

    Като Основен Градивен Потенциал В Страната !

    Така Че !

    Започвай !

    Ремонт На законодателството !

    И Противоречащата но Конституцията и Закона Нрмативна База !

    13:15 11.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Николаос 66

    9 0 Отговор
    Държите над 7000 човека със зйплати и пенсии огромна администрация и се чудите че 3ма дават пенсии на 2ма

    13:19 11.07.2026

  • 29 А един административен паразит

    8 0 Отговор
    от 33-ма работещи бедни

    13:20 11.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Тома

    9 1 Отговор
    С 40 години трудов стаж и на минимална пенсия само к.ми янко може да ги издържа пенсионерите бе батко.Виж ако пенсионера е бил ченге военен магистрат или депутат не трима ами 33 ма трябва да ги издържат

    Коментиран от #42

    13:22 11.07.2026

  • 32 за да гепят

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "в кратце":

    политиците и обръчите от фирми около тях

    13:22 11.07.2026

  • 33 Родина

    6 1 Отговор
    200 хиляди, не работят и не учат .

    Коментиран от #37, #39, #46

    13:24 11.07.2026

  • 34 Въпрос

    11 1 Отговор
    Този пенсионер са нашите бащи, майки и ние сме все още хора и ще ги издържаме.
    Въпросът е защо издържаме такива търтеи, които се увеличават все повече и повече.
    П.П. А защо издържаме 404 ???

    Коментиран от #54

    13:25 11.07.2026

  • 35 ЧервенПаразит

    12 0 Отговор
    а колко бачкатора издържат един червен олигарх или политик ???

    13:25 11.07.2026

  • 36 Защо Питаш ?

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Десетки хиляди не им достига стаж,":

    За Този Кравар ?

    13:25 11.07.2026

  • 37 синче на червен вожд

    4 1 Отговор

    До коментар #33 от "Родина":

    карам си беимвйето и ма боли куря!!

    13:26 11.07.2026

  • 38 Оставка бе

    6 0 Отговор
    Прогресивен чугун.

    13:31 11.07.2026

  • 39 Не Гледай В Чуждата Чиния !А В твойта !И

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Родина":

    Не Гледай В Чуждата Чиния !

    А В твойта !

    И тази на твоите колеги !

    13:32 11.07.2026

  • 40 604

    5 0 Отговор
    опааааа, мислех си, че пенсионерите (ще)се издържат от пенсионите си вноски, то ко стана...някой взе парите и избяга....пак и отново и напълно законно.....

    13:32 11.07.2026

  • 41 Истината

    3 5 Отговор
    Пенсията е неестествена перверзия. Работиш - ядеш. Не работиш - мреш.

    Благодарение на пенсиите, на които червените бандити обещаваха големи пенсии я дакарахме, че да изгоним младите и да останем най-неразвитата държава.

    13:33 11.07.2026

  • 42 Военен

    7 1 Отговор

    До коментар #31 от "Тома":

    В армията е добре аз и женами сме водни на 54 години щесе пенсиониране с по 20 заплати и пенсия по 1400 евро да го мислят бачкаторите до 65 години

    13:33 11.07.2026

  • 43 Задължително

    0 0 Отговор
    хубаво няма!

    13:35 11.07.2026

  • 44 Като му гледам

    3 0 Отговор
    бялата брада и той се е запътил към пенсия. Само, че неговата няма да има таван, независимо колко осигуровки е плащал. Тези са по-цинични и от Боко. Остава да предложат да "разрежда" доживелите до пенсия. В прехваления запад вече го правят.

    13:36 11.07.2026

  • 45 Абе Стефчо

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Тайните на Стефчо":

    Комунистите отнесоха пенсионният фонд
    В чужбина.Стефчо чугун такъв.

    13:37 11.07.2026

  • 46 И Мен Да има Кой !

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Родина":

    Да Ме Издържа !

    И Аз !

    Няма Да работя !

    Коментиран от #48

    13:39 11.07.2026

  • 47 Не е така, ами!

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ами,не е така!":

    Трагедията с недостигащия трудов стаж се дължи на капиталистическия рефер, който в движение смени правилата на играта на мача който вече играехте, за да се пенсионирате.

    Първо, капиталистическия рефер приватизира вашата общонародна социалистическа собственост, за да стане "честен частник".

    Второ, унищожи ви собствеността, поради ограничеността на капиталистическото си частническо мислене или я продаде на задгранични капиталистически корпорации, за да забогатее за ваша сметка.

    Трето, остави ви без работа, за да му се молите и да му работите за жълти стотинки и да не мислите за социално осигуряване, а само и единствено - какда свържете двата края.

    Трето, след като веднъж ви ограби, допусна жида Сорос (нежелан и неприет от Жан Виденов в МС) да ви спретне инфлационен погром, за да ви стопи всички спестявания и да ви направи нищи и нещастни гои (животни) борещи се да оцелеят.

    Четвърто, промени законите, касаещи вашето пенсиониране, като за 3-та категория годините трудов стаж за пенсиониране от времето на социализма, който бяха 25 за мъжете и 20 за жените при навършване на възраст 60 години за мъжете и 55 години за жените, бяха променени така както са днес - пенсионираш се и след две години умираш.

    Радвайте се, че станахте съучастници на капитала във вашето собствено поробване чрез така наречената "промяна" и "преход".

    Преходът беше от добро към зло за вас, ако още не можете да разберете...

    Коментиран от #53

    13:44 11.07.2026

  • 48 Дед Хасан

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "И Мен Да има Кой !":

    Ела аз ще те издържам ,а и жена няма да ти трбва

    13:44 11.07.2026

  • 49 ВМЗ ПодУяне

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Наглите!":

    Русия харчи огромни средства за Украйна. Тук е България тук печелич огромни средства от Украйна.

    13:46 11.07.2026

  • 50 Същите про сти

    1 0 Отговор
    тутки. Само смениха маман.

    13:46 11.07.2026

  • 51 Дедо

    1 0 Отговор
    Ех по времето на Виденов взимах ме по 30000 лв пенция

    13:47 11.07.2026

  • 52 Боздуган

    0 0 Отговор
    А бре, кочияш изпръскан къде са ви работещите, къде са родените деца, къде е раждаемостта. Каква икономика правите със стопяваш се народ. Нито повече работещи ще има нито повече клиенти.

    13:47 11.07.2026

  • 53 Истината

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Не е така, ами!":

    Приватизаторите които познавам са до един членове на БКП - директори, партийни секретари и други висши отговорни партийни кадри. Не капиталисти, а комунисти.

    13:48 11.07.2026

  • 54 Реалист

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Въпрос":

    Всеки да издържа неговите си пенсии. Защо трябва да издържам твоите, докато тролиш за Путин по цял ден тук?

    13:49 11.07.2026

  • 55 мнение

    0 0 Отговор
    Един милион работещи се осигуряват на минимална заплата. Как ще има пари в пенсионния фонд? Да работиш на минимална заплата е кошмар. Този "политик-икономист" знае ли от какво зависи количеството пари в обръщение. Знае ли че за да има пари трябва да има произведени стоки. Така наречения висш ешелон не произвежда стоки и не се замисля колко работници осигуряват големите им заплати и бонуси. Когато някой нищопроизвеждащ започне да дава оценки нещата не са добре.....

    13:52 11.07.2026

  • 56 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    От трима работещи пенсионери с ТЕЛК.

    13:53 11.07.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Грую

    0 0 Отговор
    Чудесно, похвално, само, че как 960 000
    бългсри с 343,51 евро, месечно издържат
    1000 000 милион работещи българи?
    За тази пенсия съм работил 40 години и съм дарил НАП със 180 000 лева бонуси!

    14:01 11.07.2026

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