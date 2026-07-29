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Венко Сабрутев: Радев каза, че ще се бори с олигархията, тя се оказа пенсионерите, майките и работещите

Венко Сабрутев: Радев каза, че ще се бори с олигархията, тя се оказа пенсионерите, майките и работещите

29 Юли, 2026 08:34 1 079 36

  • венко сабрутев-
  • румен радев-
  • борба-
  • олигархия-
  • майки-
  • работещи-
  • пенсионери

Българското общество още не може да повярва, че може да има по-лош бюджет от този, който изкара 250 000 души на протестите през декември, коментира депутатът от ПП

Венко Сабрутев: Радев каза, че ще се бори с олигархията, тя се оказа пенсионерите, майките и работещите - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

30 000 души подписаха петицията ни и поискаха президентът да наложи вето върху Бюджет 2026. Българското общество още не може да повярва, че може да има по-лош бюджет от този, който изкара 250 000 души на протестите през декември. Това заяви пред bTV Венко Сабрутев от "Продължаваме промяната", цитиран от novini.bg.

"Дефицитът трябва да е 3%, а не 5,7%.", допълни политикът.

Според него е недопустимо да могат да се спират отпуските на хората, които работят почасово.
Сабрутев заяви още, че по мнение на "Продължаваме промяната" противоконституционна е разпоредбата, която управляващите приеха за ТЕЛК-решенията.

Той даде пример с това, че ако за човек с ТЕЛК бъде подаден сигнал, че е с фалшиво удостоверение, това води до моментално спиране на пенсията му. Потърпевшият трябва да докаже, че не е виновен и се нарушава презумпцията за невинност, която е залегнала в конституцията ни. Вторият пример, който даде, е по повод обвързването на заплатите на съдиите със заплатите на депутатите.

"Радев каза, че ще се бори с олигархията, тя се оказа пенсионерите, майките и работещите", каза Сабрутев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гробар

    48 4 Отговор
    Държавата се разграби. Парите за крадене вече ще идват директно от джобовете на работещите.

    08:41 29.07.2026

  • 2 в кратце

    19 36 Отговор
    Венко,Пенко,Генко Денко Съборетев

    08:44 29.07.2026

  • 3 1488

    44 17 Отговор
    румен му остават броени седмици

    Коментиран от #28

    08:45 29.07.2026

  • 4 Робот

    26 37 Отговор
    Кривоглед политик ненужен на никой , поредния кърлеж който иска власт и пари нищо повече..!

    08:46 29.07.2026

  • 5 бори се с

    18 32 Отговор
    пи-пи гей мафията и дпс-гроб циганската мафия

    08:46 29.07.2026

  • 6 ГЕРБ държат медиите

    22 26 Отговор
    Ако някой си мислия, че децата на престъпния свят Шиши и Тиквата ще се предадат без бой, не е познал. Тепърва войната започва сега. Домус Ага приема редовно американския посланик във вилата си, за да получава инструкции от първа ръка. Радев трябва да се съобразява с всички тези фактори. Да не говорим, че предишните оставиха на ПБ празна хазна и задължения, от които няма излизане. Олигархията печели засега мача с Радев с 1:0.

    Коментиран от #11, #13

    08:46 29.07.2026

  • 7 Боташа или ботуша на терора

    44 16 Отговор
    Боже, Божеее... докъде ни докараха крадците на Боташа да почна да цъкам положителни оценки на боклуци като малоумния Сабрут от НПО сектата Педрохан!

    08:46 29.07.2026

  • 8 Фуражката закопа България

    42 12 Отговор
    До сега не съм видял зелен кон и мислеща фуражка,!

    08:49 29.07.2026

  • 9 Докъде я докара Шиши

    27 7 Отговор
    1 Сабрут > 1 Бо(га)таш

    08:50 29.07.2026

  • 10 И срещу безработните

    41 7 Отговор
    и самоосигуряващите се на МРЗ, да им увеличава здравните.
    Каква я мислихме, каква стана.
    Никакви реформи и само увеличения.

    08:51 29.07.2026

  • 11 Ку-ку

    33 7 Отговор

    До коментар #6 от "ГЕРБ държат медиите":

    Напротив....сега всички се надпреварват да смучат пилотския шланг....вижте само водещите на сутрешните блоковете с какво въодушевление възхваляват чорапа и с неистови напъни се опитват да внушават на зрителите (и слушателите) че друг освен "НЕГО" не съществува....особено оная с кравешкия поглед от НоваТв..... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #15

    08:52 29.07.2026

  • 12 Българин

    13 29 Отговор
    Единица мярка за невнятност и дефицит на компетентност- един сабрут!

    Коментиран от #16

    08:52 29.07.2026

  • 13 Още един дебил

    18 6 Отговор

    До коментар #6 от "ГЕРБ държат медиите":

    Нямаме американски посланик!

    08:52 29.07.2026

  • 14 ами има един олигарх умрял на бояна

    15 4 Отговор
    злато биткойни милиони и търсят убиеца . избягал покрай камерите и не го снимали . като случая първомай с студента . можело да е измъван или обран . продавал чай и хом мултимилионер на гърба на бедния народ . намирисва работата на наркотици и пране на пари . такава жестокост нормален човек не може да има . явно е въоръжен и опасен . може и приятела на олигарха да не е жив . 90 те така избиваха олигарсите . сега са про зелиски и про ерейски олигарсите у нас . олигарсите в туризма са най богати . покрай световното по футбол се замогнаха . интересно .

    08:53 29.07.2026

  • 15 Има и една невротичка

    20 2 Отговор

    До коментар #11 от "Ку-ку":

    по БНТ.

    08:54 29.07.2026

  • 16 Българин

    28 16 Отговор

    До коментар #12 от "Българин":

    И един сабрут тежни много повече от купчина боташи!!!

    08:54 29.07.2026

  • 17 батковски

    9 29 Отговор
    ШАРЛАТАНИН,ВИЕ ЩЕ СЪБЕРЕТЕ 100 000 НА ПЛОЩАДА.НИЕ ЩЕ ДОЙДЕМ 300 000 И КАКВО ЩЕ СТАНЕ,НО ТИ НЯМАШ МОЗЪК

    Коментиран от #19

    08:56 29.07.2026

  • 18 Не знам как я смятахте

    27 4 Отговор
    Че ще замените едни гладни олигарси с други аще по-гладни и нещата ще тръгнат по мед и масло.

    Избрахте си нов Жан Виденов. Сърбайте му попарата.

    Коментиран от #21

    08:57 29.07.2026

  • 19 Къде мааааааааааа

    28 2 Отговор

    До коментар #17 от "батковски":

    Шиши пак ли ще пълни автобуси от гетата по провинцията като за "грандиозното" закриване на прогресивнобо(га)ташкта кампания в Армеец?

    08:59 29.07.2026

  • 20 Архимандрисандрит Бибиян

    19 4 Отговор
    Фатмашкия кофти матреал требе до край да истрада изборът си на кух на бидонь фатмак за кормчия на Фатмакиа! Друго не,ми да получи трайно фпечетление од кофтия си избор! Внетен ли сме,до край?!

    08:59 29.07.2026

  • 21 Жан Виденов поне не крадеше лично

    28 5 Отговор

    До коментар #18 от "Не знам как я смятахте":

    Мистър Кеш, Копринката му и разните там Герговци и червени "бизнесмени" се на....рат!

    Коментиран от #24

    09:00 29.07.2026

  • 22 Да се

    15 4 Отговор
    Следят фалшивите телк-ове от нелк и икономическа п-ция с високите заплати,а съдиите като тия които си дават отвод за делото с пияния - кожух да не получават ЗАПЛАТИ

    09:07 29.07.2026

  • 23 Сабрут

    7 18 Отговор
    Е мрачен, наведена долен човек

    09:09 29.07.2026

  • 24 Кокора и Киро

    7 15 Отговор

    До коментар #21 от "Жан Виденов поне не крадеше лично":

    Крадоха лично

    09:10 29.07.2026

  • 25 ШЕФА

    12 11 Отговор
    Венко е некадърно,корумпирано и лъжливо мекере,но в случая е абсолютно прав.Да се стягат работещите българи и да започват работа на две места,защото дължат един милиард и половина на Боташ благодарение на изгодният договор подписан от Румен Безродников Боташоглу.Каква ли е комисионната ?

    Коментиран от #30

    09:13 29.07.2026

  • 26 Българите

    19 5 Отговор
    гласуваха за един много арогантен и мрънкаш селянин от Славяново. Няма кадри, няма структури, а са се наредили едни пи- големи крадци и от Борисов и Пеевски.

    09:13 29.07.2026

  • 27 Европеец

    12 1 Отговор
    Да, олигархия са, щом има толкова хора, получаващи неправомерно пари. Имат и форуми в Интернет как да заобикалят правилата и законите.

    09:19 29.07.2026

  • 28 ПРАВ СИ....

    2 12 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    ОСТАВАТ МУ НЯКЪДЕ КЪМ.....НАЙ МАЛКО 400 СЕДМИЦИ ....ПА ПОСЛЕ ЩЕ ВИДИМ

    09:19 29.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Шефе, какви две работи?

    12 1 Отговор

    До коментар #25 от "ШЕФА":

    То с вносните почти безплатни роби олигархията мамсово уволнява българските работници и човек не може вече и работа да си намери.

    09:24 29.07.2026

  • 31 Пловдив

    8 4 Отговор
    Кое от казаното от Сабрутев не е варно? Всичко си е точно така. Радев се оказа голям мошеник!

    09:24 29.07.2026

  • 32 Тези

    3 1 Отговор
    Венко неможа да свърже две изречение.Водещите не ме позволиха.Хората неможаха да разбират какво иска да каже.Две - три мафии в Бг свързани с онези от изток ще се избият за големите далавери в тази държава на кръстопът.Народа го занимават с глупости чрез телевизиите и му дават все по-малко щото нестига за крадене.Който не слуша като този в Г.Баня.По-умните народи отдавна си сложиха ред в държавите и вървят напред.Тука започна отдавна масово изкупуване на територията от източните чужденци пак позволено от българи.

    09:34 29.07.2026

  • 33 Ламин Ямал

    3 0 Отговор
    Айде отивайте да пиете мазно турско кафе, няма какво да говорите опозицията!

    09:37 29.07.2026

  • 34 Ти да видиш

    1 0 Отговор
    Нима има изненадани?

    09:38 29.07.2026

  • 35 Зеления

    1 0 Отговор
    В Свободно слово /сайт/ има статия за Ивайло Мирчев, който лансира влиянието на Прокопиев и Бобоков да се утвърди в държавата, както и протекции при евентуална бъдеща продажба на Лукойл Бобоков да купи рафинерията.
    Отделно Радан Кънев, Божанов и Асен Василев ненавиждат Мирчев за просташкото му поведение по медиите и извън тях и огромния хейт в социалните мрежи, който се сипе срещу него, анализирайки че това вреди на ППДБ
    Текат вътрешни борби в Да България да остане като председател само Божанов.

    09:39 29.07.2026

  • 36 Иларион

    1 0 Отговор
    Сабрутев, във всяка държава има олигархия(капиталистите). Те ръководят всичко. Въпроса е:как и вълка да е сит и агнето цяло.

    09:40 29.07.2026

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