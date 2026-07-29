Венко Сабрутев: Радев каза, че ще се бори с олигархията, тя се оказа пенсионерите, майките и работещите

30 000 души подписаха петицията ни и поискаха президентът да наложи вето върху Бюджет 2026. Българското общество още не може да повярва, че може да има по-лош бюджет от този, който изкара 250 000 души на протестите през декември. Това заяви пред bTV Венко Сабрутев от "Продължаваме промяната", цитиран от novini.bg.

"Дефицитът трябва да е 3%, а не 5,7%.", допълни политикът.

Според него е недопустимо да могат да се спират отпуските на хората, които работят почасово.

Сабрутев заяви още, че по мнение на "Продължаваме промяната" противоконституционна е разпоредбата, която управляващите приеха за ТЕЛК-решенията.

Той даде пример с това, че ако за човек с ТЕЛК бъде подаден сигнал, че е с фалшиво удостоверение, това води до моментално спиране на пенсията му. Потърпевшият трябва да докаже, че не е виновен и се нарушава презумпцията за невинност, която е залегнала в конституцията ни. Вторият пример, който даде, е по повод обвързването на заплатите на съдиите със заплатите на депутатите.

"Радев каза, че ще се бори с олигархията, тя се оказа пенсионерите, майките и работещите", каза Сабрутев.