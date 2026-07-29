Венко Сабрутев: Радев каза, че ще се бори с олигархията, тя се оказа пенсионерите, майките и работещите

30 000 души подписаха петицията ни и поискаха президентът да наложи вето върху Бюджет 2026. Българското общество още не може да повярва, че може да има по-лош бюджет от този, който изкара 250 000 души на протестите през декември. Това заяви пред bTV Венко Сабрутев от "Продължаваме промяната", цитиран от novini.bg.
"Дефицитът трябва да е 3%, а не 5,7%.", допълни политикът.
Според него е недопустимо да могат да се спират отпуските на хората, които работят почасово.
Сабрутев заяви още, че по мнение на "Продължаваме промяната" противоконституционна е разпоредбата, която управляващите приеха за ТЕЛК-решенията.
Той даде пример с това, че ако за човек с ТЕЛК бъде подаден сигнал, че е с фалшиво удостоверение, това води до моментално спиране на пенсията му. Потърпевшият трябва да докаже, че не е виновен и се нарушава презумпцията за невинност, която е залегнала в конституцията ни. Вторият пример, който даде, е по повод обвързването на заплатите на съдиите със заплатите на депутатите.
"Радев каза, че ще се бори с олигархията, тя се оказа пенсионерите, майките и работещите", каза Сабрутев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гробар
08:41 29.07.2026
2 в кратце
08:44 29.07.2026
3 1488
Коментиран от #28
08:45 29.07.2026
4 Робот
08:46 29.07.2026
5 бори се с
08:46 29.07.2026
6 ГЕРБ държат медиите
Коментиран от #11, #13
08:46 29.07.2026
7 Боташа или ботуша на терора
08:46 29.07.2026
8 Фуражката закопа България
08:49 29.07.2026
9 Докъде я докара Шиши
08:50 29.07.2026
10 И срещу безработните
Каква я мислихме, каква стана.
Никакви реформи и само увеличения.
08:51 29.07.2026
11 Ку-ку
До коментар #6 от "ГЕРБ държат медиите":Напротив....сега всички се надпреварват да смучат пилотския шланг....вижте само водещите на сутрешните блоковете с какво въодушевление възхваляват чорапа и с неистови напъни се опитват да внушават на зрителите (и слушателите) че друг освен "НЕГО" не съществува....особено оная с кравешкия поглед от НоваТв..... 🤣🤣🤣
Коментиран от #15
08:52 29.07.2026
12 Българин
Коментиран от #16
08:52 29.07.2026
13 Още един дебил
До коментар #6 от "ГЕРБ държат медиите":Нямаме американски посланик!
08:52 29.07.2026
14 ами има един олигарх умрял на бояна
08:53 29.07.2026
15 Има и една невротичка
До коментар #11 от "Ку-ку":по БНТ.
08:54 29.07.2026
16 Българин
До коментар #12 от "Българин":И един сабрут тежни много повече от купчина боташи!!!
08:54 29.07.2026
17 батковски
Коментиран от #19
08:56 29.07.2026
18 Не знам как я смятахте
Избрахте си нов Жан Виденов. Сърбайте му попарата.
Коментиран от #21
08:57 29.07.2026
19 Къде мааааааааааа
До коментар #17 от "батковски":Шиши пак ли ще пълни автобуси от гетата по провинцията като за "грандиозното" закриване на прогресивнобо(га)ташкта кампания в Армеец?
08:59 29.07.2026
20 Архимандрисандрит Бибиян
08:59 29.07.2026
21 Жан Виденов поне не крадеше лично
До коментар #18 от "Не знам как я смятахте":Мистър Кеш, Копринката му и разните там Герговци и червени "бизнесмени" се на....рат!
Коментиран от #24
09:00 29.07.2026
22 Да се
09:07 29.07.2026
23 Сабрут
09:09 29.07.2026
24 Кокора и Киро
До коментар #21 от "Жан Виденов поне не крадеше лично":Крадоха лично
09:10 29.07.2026
25 ШЕФА
Коментиран от #30
09:13 29.07.2026
26 Българите
09:13 29.07.2026
27 Европеец
09:19 29.07.2026
28 ПРАВ СИ....
До коментар #3 от "1488":ОСТАВАТ МУ НЯКЪДЕ КЪМ.....НАЙ МАЛКО 400 СЕДМИЦИ ....ПА ПОСЛЕ ЩЕ ВИДИМ
09:19 29.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Шефе, какви две работи?
До коментар #25 от "ШЕФА":То с вносните почти безплатни роби олигархията мамсово уволнява българските работници и човек не може вече и работа да си намери.
09:24 29.07.2026
31 Пловдив
09:24 29.07.2026
32 Тези
09:34 29.07.2026
33 Ламин Ямал
09:37 29.07.2026
34 Ти да видиш
09:38 29.07.2026
35 Зеления
Отделно Радан Кънев, Божанов и Асен Василев ненавиждат Мирчев за просташкото му поведение по медиите и извън тях и огромния хейт в социалните мрежи, който се сипе срещу него, анализирайки че това вреди на ППДБ
Текат вътрешни борби в Да България да остане като председател само Божанов.
09:39 29.07.2026
36 Иларион
09:40 29.07.2026