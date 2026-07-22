ПБ се отказа от таван на шефските заплати в държавните фирми

Изненадващо управляващата партия "Прогресивна България" оттегли във вторник предложението си да въведе таван на заплатите на шефовете на държавните предприятия.

Това трябваше да стане с промяна в Закона за публичните предприятия в преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2026 г., който бе приет на второ четене в бюджетната комисия във вторник. В него се предвиждаше възнагражденията на членовете на директорските бордове да не надвишават заплатата на министъра-принципал.

Депутатът от ПБ Стефан Белчев обясни, че имало възражение от министъра на икономиката Александър Пулев да се сложи еднакъв таван за всички държавни компании - и малки, и големи.

"Има възражения от министъра на икономиката, според който възнагражденията на директорите трябва да са обвързани с категорията на предприятията, техните активи и финансови резултати", каза Белчев. Той даде пример с държавни дружества като РВД и АЕЦ "Козлодуй", където било напълно оправдано директорите да получават много по-високи заплати от тази на министъра.

В момента в Министерството на икономиката, индустрията и инвестициите работят върху методика, с която да се въведе "справедливо и контролирано заплащане" на шефските заплати в държавните дружества, обясни Белчев.

Не стана ясно в какъв срок трябва да бъде изработена тази методика. С нея трябвало да се определи допълнително и в кои дружествата бордовете на директорите трябва да се намали до трима членове.

Именно Александър Пулев, който освен министър на икономиката е и вицепремиер, се възмущаваше от прекомерно високите заплати в държавните дружества и раздутите директорските бордове - масово по петима членове.

По време на гласуването на законовите текстове в бюджетната комисия Асен Василев от "Продължаваме промяната" настоя все пак да се гласува законов текст, който да ограничи заплатите, като се посочи за кои едно или две държавни дружества те няма да важат. "Всички сме свидетели на злоупотреби навсякъде. Да приложим ограничението на заплатите максимално бързо, а не да чакаме наредба от икономическото министерство", призова Василев.

От "Продължаваме промяната" обаче бяха категорични, че ще чакат Министерството на икономиката да изработи новите правила, пише "Сега".

Този заден ход на управляващите е смешен, защото от самото начало министрите на правителството на Румен Радев алармират за заварени огромни възнаграждения на директори на държавни фирми, които са губещи. Например министърът на транспорта и съобщенията се възмущаваше, че изпълнителният директор на "Български пощи" взима заплата от 20 хил. лв. министърът на културата - от възнагражденията на бившата вече шефка на НДК от 14 хил. евро.