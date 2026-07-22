ПБ се отказа от таван на шефските заплати в държавните фирми

Изненадващо управляващата партия "Прогресивна България" оттегли във вторник предложението си да въведе таван на заплатите на шефовете на държавните предприятия.
Това трябваше да стане с промяна в Закона за публичните предприятия в преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2026 г., който бе приет на второ четене в бюджетната комисия във вторник. В него се предвиждаше възнагражденията на членовете на директорските бордове да не надвишават заплатата на министъра-принципал.
Депутатът от ПБ Стефан Белчев обясни, че имало възражение от министъра на икономиката Александър Пулев да се сложи еднакъв таван за всички държавни компании - и малки, и големи.
"Има възражения от министъра на икономиката, според който възнагражденията на директорите трябва да са обвързани с категорията на предприятията, техните активи и финансови резултати", каза Белчев. Той даде пример с държавни дружества като РВД и АЕЦ "Козлодуй", където било напълно оправдано директорите да получават много по-високи заплати от тази на министъра.
В момента в Министерството на икономиката, индустрията и инвестициите работят върху методика, с която да се въведе "справедливо и контролирано заплащане" на шефските заплати в държавните дружества, обясни Белчев.
Не стана ясно в какъв срок трябва да бъде изработена тази методика. С нея трябвало да се определи допълнително и в кои дружествата бордовете на директорите трябва да се намали до трима членове.
Именно Александър Пулев, който освен министър на икономиката е и вицепремиер, се възмущаваше от прекомерно високите заплати в държавните дружества и раздутите директорските бордове - масово по петима членове.
По време на гласуването на законовите текстове в бюджетната комисия Асен Василев от "Продължаваме промяната" настоя все пак да се гласува законов текст, който да ограничи заплатите, като се посочи за кои едно или две държавни дружества те няма да важат. "Всички сме свидетели на злоупотреби навсякъде. Да приложим ограничението на заплатите максимално бързо, а не да чакаме наредба от икономическото министерство", призова Василев.
От "Продължаваме промяната" обаче бяха категорични, че ще чакат Министерството на икономиката да изработи новите правила, пише "Сега".
Този заден ход на управляващите е смешен, защото от самото начало министрите на правителството на Румен Радев алармират за заварени огромни възнаграждения на директори на държавни фирми, които са губещи. Например министърът на транспорта и съобщенията се възмущаваше, че изпълнителният директор на "Български пощи" взима заплата от 20 хил. лв. министърът на културата - от възнагражденията на бившата вече шефка на НДК от 14 хил. евро.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #8
12:57 22.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 И много правилно
12:57 22.07.2026
4 Далавери
12:58 22.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ха ха ха
Коментиран от #28
12:59 22.07.2026
7 хахахаххах
Ша борим мафията хахахаха за да седнем ние .......
12:59 22.07.2026
8 РРадев
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Аз не хапя ръката която ме храни.
13:00 22.07.2026
9 Богата държава
13:00 22.07.2026
10 Без име
13:01 22.07.2026
11 Няма нищо изненадващо
13:02 22.07.2026
12 баце
13:02 22.07.2026
13 сзовас
Коментиран от #15
13:03 22.07.2026
14 Възмутен
13:03 22.07.2026
15 хе хе
До коментар #13 от "сзовас":Лъжеца Рундю Рундю вика, че Борисов и Пеевски лъжели.....
13:04 22.07.2026
16 Месията на мафията
13:07 22.07.2026
17 Прогресивни съветски шарлатани !
Коментиран от #22, #24
13:11 22.07.2026
18 Перо
13:11 22.07.2026
19 гражданин на республиката
Коментиран от #21
13:15 22.07.2026
20 Василеску
13:16 22.07.2026
21 не беше така
До коментар #19 от "гражданин на республиката":Вдигна юмрук и изкара мутрите от дупките за да им върне държавата. И сега им я върна.
Коментиран от #25
13:19 22.07.2026
22 Нещо си се объркал
До коментар #17 от "Прогресивни съветски шарлатани !":Шарлатаните не са съветски, а евроатлантически!Но явно ако са съветски по- лесно ще преглътнеш лъжите им!!!
Коментиран от #23
13:19 22.07.2026
23 НЯМА
До коментар #22 от "Нещо си се объркал":НЯМА Висш офицер от БА, който да не е учил военна академия в РФ. Няма.
13:23 22.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Вярно
До коментар #21 от "не беше така":Много сте прав.
Но вече сме излъгани и гласувахме за ПБ, за което се извиняваме със закъснение.
13:32 22.07.2026
26 ПЕНцИОНЕР
13:40 22.07.2026
27 дядото
13:47 22.07.2026
28 Ку-ку
До коментар #6 от "ха ха ха":Е, има как да няма....продължават с далаверите въпреки, че обещаха на "добитъка", който ги докара на власт, че ще издигнат страната до "нови висини".... 🤣🤣🤣
13:50 22.07.2026