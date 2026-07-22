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ПБ се отказа от таван на шефските заплати в държавните фирми

ПБ се отказа от таван на шефските заплати в държавните фирми

22 Юли, 2026 12:54 832 28

  • стефан белчев-
  • таван-
  • директорски заплати

Депутатът от ПБ Стефан Белчев обясни, че имало възражение от министъра на икономиката Александър Пулев да се сложи еднакъв таван за всички държавни компании - и малки, и големи

ПБ се отказа от таван на шефските заплати в държавните фирми - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изненадващо управляващата партия "Прогресивна България" оттегли във вторник предложението си да въведе таван на заплатите на шефовете на държавните предприятия.

Това трябваше да стане с промяна в Закона за публичните предприятия в преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2026 г., който бе приет на второ четене в бюджетната комисия във вторник. В него се предвиждаше възнагражденията на членовете на директорските бордове да не надвишават заплатата на министъра-принципал.

Депутатът от ПБ Стефан Белчев обясни, че имало възражение от министъра на икономиката Александър Пулев да се сложи еднакъв таван за всички държавни компании - и малки, и големи.

"Има възражения от министъра на икономиката, според който възнагражденията на директорите трябва да са обвързани с категорията на предприятията, техните активи и финансови резултати", каза Белчев. Той даде пример с държавни дружества като РВД и АЕЦ "Козлодуй", където било напълно оправдано директорите да получават много по-високи заплати от тази на министъра.

В момента в Министерството на икономиката, индустрията и инвестициите работят върху методика, с която да се въведе "справедливо и контролирано заплащане" на шефските заплати в държавните дружества, обясни Белчев.

Не стана ясно в какъв срок трябва да бъде изработена тази методика. С нея трябвало да се определи допълнително и в кои дружествата бордовете на директорите трябва да се намали до трима членове.

Именно Александър Пулев, който освен министър на икономиката е и вицепремиер, се възмущаваше от прекомерно високите заплати в държавните дружества и раздутите директорските бордове - масово по петима членове.

По време на гласуването на законовите текстове в бюджетната комисия Асен Василев от "Продължаваме промяната" настоя все пак да се гласува законов текст, който да ограничи заплатите, като се посочи за кои едно или две държавни дружества те няма да важат. "Всички сме свидетели на злоупотреби навсякъде. Да приложим ограничението на заплатите максимално бързо, а не да чакаме наредба от икономическото министерство", призова Василев.

От "Продължаваме промяната" обаче бяха категорични, че ще чакат Министерството на икономиката да изработи новите правила, пише "Сега".

Този заден ход на управляващите е смешен, защото от самото начало министрите на правителството на Румен Радев алармират за заварени огромни възнаграждения на директори на държавни фирми, които са губещи. Например министърът на транспорта и съобщенията се възмущаваше, че изпълнителният директор на "Български пощи" взима заплата от 20 хил. лв. министърът на културата - от възнагражденията на бившата вече шефка на НДК от 14 хил. евро.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    22 3 Отговор
    Мафия!

    Коментиран от #8

    12:57 22.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 И много правилно

    12 2 Отговор
    Шефовете от посолствата и от май,ната им, са заповядали на "куклите на вериги" че това е против интересите им.

    12:57 22.07.2026

  • 4 Далавери

    14 0 Отговор
    и алъш вериш !

    12:58 22.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ха ха ха

    23 0 Отговор
    има ли нещо предизборно да са изпълнили управляващите от регресивна България?

    Коментиран от #28

    12:59 22.07.2026

  • 7 хахахаххах

    18 0 Отговор
    дадахме на заден, хаха ей го ви го радеф и неговата банда!!
    Ша борим мафията хахахаха за да седнем ние .......

    12:59 22.07.2026

  • 8 РРадев

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Аз не хапя ръката която ме храни.

    13:00 22.07.2026

  • 9 Богата държава

    9 0 Отговор
    Пари бол, още 5 милиарда заем и готово 👏

    13:00 22.07.2026

  • 10 Без име

    9 0 Отговор
    Очеизвадно е, че определен процент отива някъде нагоре. Не се наядохте, паразити.

    13:01 22.07.2026

  • 11 Няма нищо изненадващо

    13 0 Отговор
    Неприятната изненада е за всички гласували за него и вярващи, че генерала ще има смелостта за радикални промени !И сега какво виждаме от него и съпартийците му-една напред, три назад!!!И къде в логиката държава да остави шефовете в нейните фирми да взимат космически заплати на фона на лошото положение у нас????!!!!

    13:02 22.07.2026

  • 12 баце

    7 0 Отговор
    Май ще се разлюбваме с тия от ПБ.

    13:02 22.07.2026

  • 13 сзовас

    12 1 Отговор
    Ами време е и ние българите да се откажем да ви храним и вашата банда некадърници с данъците си. Време е да се махате. До сега не сте направили нищо за България освен да ни набутате в чужда война и да си вземате заплатите а айдуците на ГЕРБ и Шиши да си лапкат както преди. За какво сте ни??? Във ВиК си раздавали по 18 хиляди лева заплати а на нас ни вдигат сметката за вода??? И в другите дружества е така по 20 хиляди лева на месец а сметката я плаща всеки от джоба си??? Къде се намирате вие??? За нас мизерия а за вас заплатите от нашия джоб??? Много глупости направихте за кратко време и е време да ви изритаме. Слава на Господ Иисус Христос има и други кандидати за власт. Те може пък да свършат нещо и да арестуват бандитите и да не ни вкарват във война. Време е да ви гоним.

    Коментиран от #15

    13:03 22.07.2026

  • 14 Възмутен

    14 0 Отговор
    Важното е, че замразиха минималната работна заплата. От там ще дойдат големите икономии и ще се напълни хазната.

    13:03 22.07.2026

  • 15 хе хе

    7 1 Отговор

    До коментар #13 от "сзовас":

    Лъжеца Рундю Рундю вика, че Борисов и Пеевски лъжели.....

    13:04 22.07.2026

  • 16 Месията на мафията

    9 0 Отговор
    Леле, тоя карто мунчо как ги оправи всички безмозъчни българи. Такава подигравка с всичко просто е велико! Евала на преборилите мафията! Сега вече има само хубава мафия, мунчовата.

    13:07 22.07.2026

  • 17 Прогресивни съветски шарлатани !

    5 2 Отговор
    Докато начело на държавата стоят съветски възпитаници, със съветски зависимости, ще бъдем грабени, мачкани по пътищата, мачкани зад колоните, мачкани от Прокуратура, мачкани от НАП, ограбвани в болниците и оставени на произвола с мизерни пенсии.

    Коментиран от #22, #24

    13:11 22.07.2026

  • 18 Перо

    8 0 Отговор
    Бордовете на държавните фирми са пълни с партийни калинки и роднини на управляващите! Много от тях си получават допълнителните възнаграждения по банков път и не знаят къде им се намира предприятието. Тази костовистка схема прави кражбите законни, защото има колективна безотговорност! След като предприятието е държавно и има един ръководител с отговорен принципал и чиновник, защо е нужно да има паразити, които не знаят за какво става дума в предприятието? И без това министерствата са пълни с неграмотна и “демократична” селяния!

    13:11 22.07.2026

  • 19 гражданин на республиката

    5 1 Отговор
    Гласувахме за един високо вдигнат юмрук, който заплашваше мутрите. Сега се оказа, че всичко ще си остане както си беше.

    Коментиран от #21

    13:15 22.07.2026

  • 20 Василеску

    4 0 Отговор
    Просот поредните мошеници.

    13:16 22.07.2026

  • 21 не беше така

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "гражданин на республиката":

    Вдигна юмрук и изкара мутрите от дупките за да им върне държавата. И сега им я върна.

    Коментиран от #25

    13:19 22.07.2026

  • 22 Нещо си се объркал

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Прогресивни съветски шарлатани !":

    Шарлатаните не са съветски, а евроатлантически!Но явно ако са съветски по- лесно ще преглътнеш лъжите им!!!

    Коментиран от #23

    13:19 22.07.2026

  • 23 НЯМА

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Нещо си се объркал":

    НЯМА Висш офицер от БА, който да не е учил военна академия в РФ. Няма.

    13:23 22.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Вярно

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "не беше така":

    Много сте прав.
    Но вече сме излъгани и гласувахме за ПБ, за което се извиняваме със закъснение.

    13:32 22.07.2026

  • 26 ПЕНцИОНЕР

    2 1 Отговор
    И АЗ ИСКАМ ДА МАХНАТ ТАВАНА НА ПЕНСИИТЕ.

    13:40 22.07.2026

  • 27 дядото

    1 0 Отговор
    да,ама предложението да не се вдигат мизерните доходи на народа,няма да оттеглят

    13:47 22.07.2026

  • 28 Ку-ку

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "ха ха ха":

    Е, има как да няма....продължават с далаверите въпреки, че обещаха на "добитъка", който ги докара на власт, че ще издигнат страната до "нови висини".... 🤣🤣🤣

    13:50 22.07.2026

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