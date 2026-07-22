Стефан Белчев, ПБ: До месец и половина влиза за обсъждане Бюджет 2027, там ще станат ясни много неща

Бюджетът беше разгледан перо по перо. Малко хвърча и перушина, но всичко завърши добре. Това заяви пред bTV Стефан Белчев от "Прогресивна България", след като тази нощ депутатите приеха на Бюджетна комисия Бюджет 2026, цитиран от novini.bg.
"ПБ предлага реформа в трудовия кодекс, реформите не винаги трябва да са положителни", каза той за предложението 4-часовият работен ден да се приема като половин стаж.
Така, когато хората работят на половин работен ден, или 4 часа, те ще са натрупали за година едва шест месеца стаж.
Белчев допълни, че така управляващите ще се опитат да изсветлят пазара на труда, тъй като според него немалко хора са вписани като работещи на половин ден, работят повече, а част от другата заплата се получава в плик.
"В интерес на работника е да опита да си изсветли заплатата."
До месец и половина влиза за обсъждане Бюджет 2027, там ще станат ясни много неща, отговори депутатът на това дали минималната работна заплата ще бъде увеличена.
Белчев допълни още, че иска да увеличи събираемостта на глобите - "към момента тя е 50% на български шофьори и 8% на чужди."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дечо
08:30 22.07.2026
2 Пич
Били срещу корупцията, ама Копринков началник на кабинета на Радев...
08:31 22.07.2026
3 цербер
08:32 22.07.2026
4 Ако Имах !
И Аз Щях Да чакам !
08:33 22.07.2026
5 колориметър
08:35 22.07.2026
6 Ще запазят статуквото
За Референдум Дойран мълчат като Партизани.
08:35 22.07.2026
7 пръц
08:36 22.07.2026
8 Мазен и блажен
08:37 22.07.2026
9 още
08:37 22.07.2026
10 дядото
08:39 22.07.2026
11 Ухааа
08:40 22.07.2026
12 хоминид
08:44 22.07.2026
13 Цървул
08:45 22.07.2026
14 Замразяват минималната заплата
08:49 22.07.2026
15 стих
08:53 22.07.2026
16 таквизи ми работи
08:55 22.07.2026
17 12 часа заседавала комисията
Обещават се промени в бюджет 2027.
А чия перушина е хвърчала по време на продължителното дискутиране
09:00 22.07.2026
18 Анонимен
09:06 22.07.2026
19 Крадливи некадърници сте
09:25 22.07.2026