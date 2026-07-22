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Стефан Белчев, ПБ: До месец и половина влиза за обсъждане Бюджет 2027, там ще станат ясни много неща

Стефан Белчев, ПБ: До месец и половина влиза за обсъждане Бюджет 2027, там ще станат ясни много неща

22 Юли, 2026 08:28 720 19

  • стефан белчев-
  • прогресивна българия-
  • бюджет 2027-
  • яснота

Бюджетът беше разгледан перо по перо. Малко хвърча и перушина, но всичко завърши добре, коментира депутатът бюджета за 2026 година

Стефан Белчев, ПБ: До месец и половина влиза за обсъждане Бюджет 2027, там ще станат ясни много неща - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Бюджетът беше разгледан перо по перо. Малко хвърча и перушина, но всичко завърши добре. Това заяви пред bTV Стефан Белчев от "Прогресивна България", след като тази нощ депутатите приеха на Бюджетна комисия Бюджет 2026, цитиран от novini.bg.

"ПБ предлага реформа в трудовия кодекс, реформите не винаги трябва да са положителни", каза той за предложението 4-часовият работен ден да се приема като половин стаж.

Така, когато хората работят на половин работен ден, или 4 часа, те ще са натрупали за година едва шест месеца стаж.

Белчев допълни, че така управляващите ще се опитат да изсветлят пазара на труда, тъй като според него немалко хора са вписани като работещи на половин ден, работят повече, а част от другата заплата се получава в плик.

"В интерес на работника е да опита да си изсветли заплатата."

До месец и половина влиза за обсъждане Бюджет 2027, там ще станат ясни много неща, отговори депутатът на това дали минималната работна заплата ще бъде увеличена.

Белчев допълни още, че иска да увеличи събираемостта на глобите - "към момента тя е 50% на български шофьори и 8% на чужди."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дечо

    9 1 Отговор
    Ей тоя мазник и доскоро слуга на Баце и Шиши по-често да го показват , хептен да отврати народа от прогресивните малоумници

    08:30 22.07.2026

  • 2 Пич

    9 0 Отговор
    Нищо няма да стане ясно, защото тези не знаят какво правят!!! Дали летището на краварите, ама не го били дали...
    Били срещу корупцията, ама Копринков началник на кабинета на Радев...

    08:31 22.07.2026

  • 3 цербер

    2 2 Отговор
    До месец и половина ЩЕ влЕЗЕ за обсъждане "Бюджет"- 2027-ма г. и там ще станат ясни много неща.

    08:32 22.07.2026

  • 4 Ако Имах !

    8 0 Отговор
    Твоята Заплата !

    И Аз Щях Да чакам !

    08:33 22.07.2026

  • 5 колориметър

    3 0 Отговор
    Бюджетът е кокошка и й беше разгледана цялата перо по перо.

    08:35 22.07.2026

  • 6 Ще запазят статуквото

    7 0 Отговор
    Няма да махнат незаконната СИ 30%, изключително натоварва сметки парно. Ще помпат инфлацията ще повишават квазиданъци, особено в НЗОК, няма да въведат необлагаем минимум. Милиарди ще дадат за превъоръжаване, фондове и глоби на ЕС. Обещаха 15 милиарда лева помощ на държави с евро ако ЕЦБ и ЕК решат. Ток, вода и парно ще продължават да се увеличават, и нищо да не ползваш ще ни идват сметките. Картелите на счетоводни фирми, ЕРП-та, мобилни ще ги запазят. Имотният балон ще го запазят, заради административни такси, ДДС и нотариуси. Ще наливат в кацата без дъно усвоени 50%, като повишават на най-бедните осигуровки. Концесиите не ги пипат. Вече сме 5.5 милиона, Територията загива. Безумна емигрантска политика, заради печалби. Идва Тройката взима всичката земя за ВЕИ-та, и вода, друго нямаме и приключваме.
    За Референдум Дойран мълчат като Партизани.

    08:35 22.07.2026

  • 7 пръц

    9 0 Отговор
    Хехе не знам дали има държава която да разчита, че като увеличи събирането на глобите по пътищата ще реши проблемите на бюджета си.

    08:36 22.07.2026

  • 8 Мазен и блажен

    6 0 Отговор
    Тоя е слуга на трима господари...Само да е на голямата заплатка ще защитава и крокодилите в Искър колко са полезни за икономиката и хората. Немажачи, ама нагаждачи. С една дума ,, копринки,, .

    08:37 22.07.2026

  • 9 още

    2 0 Отговор
    Малко хвърчах във въздуха в залата и ми падна тук-там от перушината,

    08:37 22.07.2026

  • 10 дядото

    8 0 Отговор
    тук 2,там три месеца,времето минава,а нищо не променяте нито във външната политика,нито във вътрешния ред и престъпността,да не говорим във финансовата сфера.имате ли толкова голям кредит на доверие от народа

    08:39 22.07.2026

  • 11 Ухааа

    8 0 Отговор
    То няма бюджет за 2026, тоя бращо;еве за 2027.

    08:40 22.07.2026

  • 12 хоминид

    6 0 Отговор
    Ще обсъждат два/2/бюджета-този за тази година и следващия,за 2027-ма година.Но...след като се върнат депутатите от почивки и ваканции по морета и чужбини.

    08:44 22.07.2026

  • 13 Цървул

    3 0 Отговор
    Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да давате добавки с тях . Затова хората се осигуряват на минимума и останалото под масата . Защото виждат , че накрая ще им откраднат парите . 6,8 .

    08:45 22.07.2026

  • 14 Замразяват минималната заплата

    6 0 Отговор
    Замразяват минималната заплата за 5 години, в същото време се увеличава неколкократно цената на всичко, явно целта на управляващите е да изгонят хората от България.

    08:49 22.07.2026

  • 15 стих

    3 1 Отговор
    "Перушината на бюджета"-нов български, игрален филм.

    08:53 22.07.2026

  • 16 таквизи ми работи

    3 0 Отговор
    Замразяват минималната заплата,като са я сложили в камерата на хладилник, в барчето на сградата.

    08:55 22.07.2026

  • 17 12 часа заседавала комисията

    3 0 Отговор
    Отпада предложението за ограничаване на заплатите в бордовете на държавните дружества. Комисията по досиетата се закрива и отива в архива.
    Обещават се промени в бюджет 2027.
    А чия перушина е хвърчала по време на продължителното дискутиране

    09:00 22.07.2026

  • 18 Анонимен

    3 0 Отговор
    Малоумниците гласували за месията хахахахаха още да ви скубят малоумниците малко ви е хахахаха още да ви лъжат хахахаха истинска ама наистина истинска завладяна държава е сега модел ето ви сега скубане здраво на малоумниците хахаха

    09:06 22.07.2026

  • 19 Крадливи некадърници сте

    1 0 Отговор
    Мафия сте като герб дпс и сие

    09:25 22.07.2026

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