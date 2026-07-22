Стефан Белчев, ПБ: До месец и половина влиза за обсъждане Бюджет 2027, там ще станат ясни много неща

Бюджетът беше разгледан перо по перо. Малко хвърча и перушина, но всичко завърши добре. Това заяви пред bTV Стефан Белчев от "Прогресивна България", след като тази нощ депутатите приеха на Бюджетна комисия Бюджет 2026, цитиран от novini.bg.

"ПБ предлага реформа в трудовия кодекс, реформите не винаги трябва да са положителни", каза той за предложението 4-часовият работен ден да се приема като половин стаж.

Така, когато хората работят на половин работен ден, или 4 часа, те ще са натрупали за година едва шест месеца стаж.

Белчев допълни, че така управляващите ще се опитат да изсветлят пазара на труда, тъй като според него немалко хора са вписани като работещи на половин ден, работят повече, а част от другата заплата се получава в плик.

"В интерес на работника е да опита да си изсветли заплатата."

До месец и половина влиза за обсъждане Бюджет 2027, там ще станат ясни много неща, отговори депутатът на това дали минималната работна заплата ще бъде увеличена.

Белчев допълни още, че иска да увеличи събираемостта на глобите - "към момента тя е 50% на български шофьори и 8% на чужди."