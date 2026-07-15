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Синът на убит фотограф твърди, че е станал обект на проверки заради публичните си изяви

Синът на убит фотограф твърди, че е станал обект на проверки заради публичните си изяви

15 Юли, 2026 16:50 1 176 16

  • динко георгиев-
  • генерал тошево-
  • ивайло георгиев

Семейството на Динко Георгиев заяви, че не се води пълно разследване на случая

Синът на убит фотограф твърди, че е станал обект на проверки заради публичните си изяви - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Ивайло Георгиев - синът на убития фотограф Динко Георгиев от Генерал Тошево, твърди, че е бил подложен на безпрецедентен натиск заради активност в социалните мрежи и публичните си изяви по случая. По думите му вместо да се търси справедливост за смъртта на баща му, той самият е станал обект на проверки, експертизи и полицейски предупреждения, съобщава Нова тв.

Ивайло Георгиев сподели, че репресиите са започнали след репортаж, в който е взел участие. Той посочи, че убиецът на баща му е пуснат на свобода с подписка – „най-леката мярка, предвидена в закона”.

„В същото време на мен ми бяха назначени от прокурор Виолета Великова от Окръжна прокуратура – Добрич две комплексни последователни психолого-психиатрични експертизи”, разказа той. И уточни, че тези експертизи се провеждат от четири вещи лица, а анализа е продължил осем часа.

„Но това не спира дотук. На 13 юли тази година репресията вече премина всякакви граници на търпимост от моя страна, тъй като вече имам и протокол за полицейско предупреждение, че нося наказателна отговорност до четири години”, обясни още синът. Той допълни, че е създател на Facebook страница, която се казва „Справедливост за фотографа Динко Георгиев“, в „която се отразяват медийни изяви на едно семейство, пострадало от правосъдната система и липсата на адекватно отношение от страна на наблюдаващия прокурор”.

Георгиев припомни какво точно се случва през август 2025 година. Неговата майка е нападната вербално „с ксенофобски обиди”, наричана е „гяурка”, като по негови думи обидите са отправени от роми. Нападнат е както той, така и баща му. Георгиев сигнализира на органите на реда.

Той допълни, че към момента има 19 отправени искания, „с може би над 100 страници”, към прокурор Виолета Великова да разследва действията на нападатели от онази нощ. Получили са 19 отказа.

Сестрата на Ивайло – Драга Динкова, сподели: „Вече 11 месеца живеем в отказ от разследване. Искахме промяна на обвинението, защото по никакъв начин не става дума за средна телесна повреда. Това е най-малкото умишлено убийство. Искахме разследване за опита за убийство над брат ми и за ксенофобията към майка ми. Искахме също така да ни бъдат представени материалите по делото, за да се запознаем какво се случва. Изобщо има ли разследване, защото нямаме чувството, че разследващите органи и прокурор Виолета Великова правят каквото и да било в посока изясняване на обстоятелствата и истината? Направихме искания за защита на семейството ни. Великова отказа, тъй като действията на Ертан Али, който е обвинен за убийството на баща ни, не предполагат такава защита. Искахме разследване на личността на обвиняемия за убийството, тъй като поради добри характеристични данни той е сред нас – на свобода. Но прокурор Великова ни отказа и не разследва конкретните въпроси, които сме поставили относно личността му”.

Динкова отправи апел към държавата за спешна среща с по-висшестоящи лица.

Стелян Любославов, който е адвокат на семейството на убития фотограф, каза, че по този случай има доста интересни въпроси: „Защо се разследва само един детайл от тази ситуация – смъртта на Динко Георгиев, а не се разследва другият. Това, че Ивайло Георгиев е бил нападнат, ударен и е имало опит да бъде ударен с чук. Нямаме два смъртни случая само защото той е успял да се предпази”.

Той потвърди, че на многократните запитвания по този въпрос нямат отговор.

„Освен това защо се назначава съдебно-психиатрична експертиза на пострадалия по делото? Какво се опитват да докажат? Че не е добре психически? Че не може правилно да разбере какво се случва? Че не може да контролира поведението си?”, запита адвокатът.

Той също подчерта, че се надява да се осъществи среща на по-високо държавно ниво, след което ще решат как да действат.

По-късно през деня от Окръжна прокуратура – Добрич изпратиха официална позиция относно разследването на смъртта на 67-годишния Динко Георгиев. От държавното обвинение посочват, че първоначално образуваното досъдебно производство на 14 август 2025 г. е било за причиняване на средна телесна повреда, като 30-годишният обвиняем е бил задържан под стража.

След смъртта на фотографа на 18 август 2025 г. и изготвената аутопсия, обвинението е било изменено в по-тежко – умишлено нанесена телесна повреда и причинена по непредпазливост смърт. Въпреки това през декември 2025 г. Окръжният съд в Добрич е променил мярката на обвиняемия от „задържане под стража” в „подписка”. От прокуратурата подчертават, че незабавно са внесли протест срещу това решение.

Апелативният съд във Варна обаче е потвърдил по-леката мярка, мотивирайки се с това, че престъплението е извършено по непредпазливост, за което максималният срок на задържане е 2 месеца – време, което обвиняемият вече е бил прекарал в ареста. След освобождаването му прокуратурата му е наложила забрана за напускане на страната.

От държавното обвинение информират още, че повторна тройна съдебно-медицинска експертиза от МБАЛ „Лозенец” в София е потвърдила, че се касае за средна телесна повреда. Според вещите лица фаталната черепно-мозъчна травма е получена от удар на главата в земята след падане, предизвикано от нанесен силен удар с юмрук в областта на лицето. От прокуратурата допълват, че са разпитани всички свидетели и се проверяват всички версии, а работата по случая продължава.


България
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  • 1 Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново

    6 7 Отговор
    Тос лъжи! В най чистътъ и святътъ рипублика на нашту Генерал такис раути вечи ни ставът!

    16:53 15.07.2026

  • 2 Без име

    16 1 Отговор
    Римлянин да си в тази държава.

    16:55 15.07.2026

  • 3 честен ционист

    8 1 Отговор
    През Генерал Тошево ще минава на Падишаха магистралата. Така че ще има много средни телесни повреди.

    16:56 15.07.2026

  • 4 Чепо

    20 1 Отговор
    свиквайте рая , съдиите ще пазят етническият мир като пускат на свобода и отказват дела по заповед отгоре...полицаите ще ви рекетират ако си гани не ви убият

    16:56 15.07.2026

  • 5 666®

    24 0 Отговор
    Ударил си умишлено - убил си. Това е умишлено убийство. Ако някой счупи черепа на детето на прокурорката с чук и то вземе, че хвърли топа ,отново ли ще го водят непредумишлено?

    16:59 15.07.2026

  • 6 Дзак

    13 0 Отговор
    Всички мющерии на мутрата са нагли, защото имат връзки!

    17:02 15.07.2026

  • 7 Констатация

    16 0 Отговор
    Никакъв "етнически мир" не защитават корумпираните ни съдии, у нас Парите решават всичко!

    17:06 15.07.2026

  • 8 без думи

    18 0 Отговор
    В каква държава живеем?! Защо?! Престъпникът е бог и цар, а съдиите негови слуга срещу заплащане. Не е нормално, не е.

    17:08 15.07.2026

  • 9 ПЪЛНИ Глупости

    10 0 Отговор
    AДoлфeе къде чичooo !!

    17:08 15.07.2026

  • 10 кат дон Кихот

    11 0 Отговор
    Когато някой си вярва, че може да потърси справедливост от чиновниците в институциите, повече от подозрително е дали не е чалнат психо, затова те грижовно го проверяват многократно, докато сам не стигне до извода, че се бори с вятърните мелници.

    17:14 15.07.2026

  • 11 Прокурорката

    14 0 Отговор
    вероятно е купена!
    Към роднините на убития, борете се за преквалификация на обвинението с всички законни средства преди и в съдебна фаза! Виждал съм подобен казус с успешно развитие! Чака Ви дълга битка, не се отказвайте!

    17:18 15.07.2026

  • 12 Нормално !

    5 0 Отговор
    За Какво им Вдигнаха Заплатите !

    На Ченгетата !

    За Да Слушат !

    И Изпълняват !

    17:21 15.07.2026

  • 13 Никой

    5 0 Отговор
    Когато успееш да направиш народа си страхлив и беден с помоща на институциите винаги можеш да го манипулираш , че " ще " направиш за него " справедливостта да възтържествува " .

    17:21 15.07.2026

  • 14 Познавам го

    0 0 Отговор
    Честен човек

    17:28 15.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Еми

    3 0 Отговор
    Изводът е само един. Да отиде да бутне прокурорката на земята да си счупи главата и после да го съдят и него за убийство по непредпазливост с подписка. 2-3ма прокурора ако така си заминат да видим дали пак ще защитават престъпници.

    17:37 15.07.2026

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