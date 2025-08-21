Новини
България »
Протест заради смъртта на фотограф, издъхнал след побой в Генерал Тошево

Протест заради смъртта на фотограф, издъхнал след побой в Генерал Тошево

21 Август, 2025 20:30 554 5

  • динко георгиев-
  • фотограф-
  • смърт-
  • протест

Близки на жертвата искат справедливост

Протест заради смъртта на фотограф, издъхнал след побой в Генерал Тошево - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Протест в Генерал Тошево, заради смъртта на 70-годишния фотограф Динко Георгиев. Мъжът почина след междусъседски скандал на 13-ти август. Първоначално мъжът беше откаран в болница в тежко състояние, но ден по-късно е издъхнал в лечебното заведение. Близките на жертвата твърдят, че над мъжа е нанесен сериозен побой и настояват за справедливо наказание, съобщи Нова тв.

В този час роднини и приятели се събират на площада в града.

„Всичко започва със забележка от страна на майка ми към събрала се компания, която вдигала шум. По интелигентен начин е подходено, с молба към тези хора. Голямата компания от 7-10 души се нахвърлила на майка ми с обидни думи и квалификации. Майка ми се барикадирала вкъщи. Ние с баща ми по това време бяхме във Варна и се прибрахме бързо”, разказва синът на жертвата Ивайло Георгиев.

Той предвидил, че шумната компания ще извика още хора, заради което се обадил на спешния телефон 112. Вече виждали светлините на полицейската кола, когато били нападнати от повиканите от съседите им хора.

„Призовавам институциите да си свършат работата обективно. Всяко едно нещо да бъде преразгледано като факти и обстоятелства. Да няма вмешателства, които могат да попречат на това разследване от страна на тази група хора”, каза синът на жертвата.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бою циганина

    2 4 Отговор
    без да искат братчетчетата, под въздействието на алкохола, нека им простим дружно

    20:37 21.08.2025

  • 2 българите

    8 0 Отговор
    започнаха да се избиват по улиците съдебната система се пръска от рушвети виновни никога няма......

    20:39 21.08.2025

  • 3 гост

    7 0 Отговор
    Глутницата "юнаци" са "белгийци" - НОВ ВНОС!

    20:56 21.08.2025

  • 4 От Варна

    3 0 Отговор
    Няма начин в България да се справиш с прости и злобни хора, които нарушават спокойствието на съседите си. От две години ни тормози един изкуфял и проклет старец с чалга озвучаване по цели дни и нощи. В полицията вдигат рамене, когато дойдат на място, никой не отваря и никакъв ефект. От кметството препращат всички наши жалби до полицията, която пак вдига безпомощно рамене. Съдията по заведено дело отсъди “ вменяем” и че може да отговаря за делата си. Пред кого??? Да го набием ли този проклетник?! Плащаме данъци, поддържаме полиция с големи заплати, раздута съдебна система. А помощ от никъде! Случаи на саморазправа много, почти винаги с жертви, но никой законодател не взима този проблем на сериозно. Да нямаш спокойствие в дома си наистина е неописуемо зло! Още повече да не виждаш спасение !

    21:02 21.08.2025

  • 5 Нека сме точни.

    0 0 Отговор
    Човекът е бил убит.

    21:07 21.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове