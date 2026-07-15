Важните новини във ФАКТИ на 15.07.2026 г.

Парламентът прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2026 година

Парламентът прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2026 г. със 143 гласа „за“, 81 – „против“, и без въздържали се.

ВСС пак отложи разглеждането на дисциплинарното наказание на Емилия Русинова

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отново отложи разглеждането на исканото дисциплинарно наказание на градския прокурор на София Емилия Русинова, съобщават от Нова телевизия.

Лъчезар Богданов: Недоволството срещу бюджетната политика е неизбежно и протестите вероятно ще станат масови

"Стратегията на управляващото мнозинство за държавния бюджет вече е ясна – да се запази настоящата финансова рамка до края на годината с аргумента, че голяма част от разходите вече са направени или договорени". Това заяви старши икономистът на Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов в „Интервюто в Новините на NOVA“.

По думите му управляващите посочват, че годината е преполовена и няма достатъчно време за извършване на сериозни промени в бюджета. Сред вече заложените разходи са и увеличенията на възнагражденията в публичния сектор с 5 процента. Според него управляващите вече признават, че дефицитът е значителен, а именно той е причината държавата да трябва да поема нов дълг.

Икономистът подчерта, че по-сериозните решения ще трябва да бъдат заложени в бюджета за 2027 година. „Колкото по-рано започнат реформите, толкова по-добре. Колкото повече се отлага, толкова по-тежки мерки ще трябва да бъдат предприемани“, предупреди Богданов. Като пример той посочи Румъния, където забавянето на необходимите действия е довело до сериозно увеличение на лихвите и по-голям натиск върху публичните финанси.

Рибарски: Трябва да сме част от разговорите за бъдещата европейска отбранителна архитектура, вместо да оставаме встрани

Бюджетът, приет на първо четене, не съдържа реални реформи и запазва структурата, която предизвика недоволство сред гражданите. Това заяви депутатът от ПГ на „Продължаваме Промяната“ Радослав Рибарски в интервю за предаването „Още от деня“ по БНТ, цитиран от novini.bg.

В Министерски съвет е получен сигнал за взривно устройство

Сигнал за взривно устройство е получен в Министерския съвет. След проверка на обстоятелствата от МВР и НСО е взето решение институцията да не прекъсва работата си, съобщават от БНТ.

По-рано днес сигнал за бомба беше подаден и за сградата на Президентството. По неофициална информация е задействан стандартният протокол за действие при подобни ситуации.

Потрошиха централния офис на ДПС в Благоевград. Извършителят е задържан

Централният офис на партия "Движение за права и свободи" в Благоевград е бил потрошен рано тази сутрин. Сигналът в полицията е подаден от самия извършител, съобщават от БНР.

Първан Симеонов: Новото политическо разделение в България е ПБ срещу ПП-ДБ. ДПС търси себе си, ГЕРБ също

Бюджетът е главният закон и е съвсем нормално опозицията да е против. Бюджетът е констатация, той фиксира реалности към предишен момент. Това е бюджет, който ще работи не повече от 5 месеца и бюджет, който едва ли може да се ангажира с политика, линия. В този ред на мисли логични са изказванията и на управляващите, и опозицията. Това заяви политологът Първан Симеонов в предаването "Денят на живо" по Нова нюз, цитиран от novini.bg.

Радев: За България спасяването на ПВУ и средствата в него са не по-маловажни от реформите, с които те са свързани

За България спасяването на Плана за възстановяване и устойчивост и предвидените в него средства за страната ни са не по-маловажни от реформите, с които те са свързани и които обществото ни очаква. Това заяви министър-председателят Румен Радев на среща с Илиана Иванова, член на Европейската сметна палата. В разговора участваха вицепремиерът Атанас Пеканов и членовете на Европейската сметна палата Ивана Малетич и Алехандро Бланко Фернандес., съобщават от пресцентъра на правителството.

Столична община си връща собствеността върху Къпалнята „Мария Луиза“

Столична община направи ключов пробив в защитата на обществения интерес в Борисовата градина. Поземленият имот на къпалнята „Мария Луиза“ вече е актуван като общинска собственост. Това обяви заместник-кметът по градско планиране и развитие Любо Георгиев след заседание на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ), продължило над 4 часа, цитиран от пресцентъра на СО.

Министър Пулев: Средства за насърчителни мерки за бизнеса има и те са обезпечени в настоящия бюджет

Средства за насърчителни мерки за бизнеса има и те са обезпечени в настоящия бюджет, независимо дали става въпрос за български или чуждестранни компании. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на среща с представители на компании и инвеститори от Тракия икономическа зона в Пловдив, съобщават от пресцентъра на министерството на икономиката.

Катастрофа по пътя Дулово- Исперих: Жена е загинала на място

55-годишна жена е загинала при пътнотранспортно произшествие днес около 13:00 часа по пътя Дулово – Исперих. Това съобщиха от полицията, цитирани от Dariknews.bg.

Христанов е готов да се кандидатира за президент

Бившият министър на земеделието и храните Иван Христанов е готов да се кандидатира са президент. Това потвърди самият той в интервю за News.bg.

Андрей Гюров: Националният интерес се отстоява с ясна позиция, с аргументи, с принос. Не с празен стол

Изваждането на България от Коалицията на желаещите предизвика много полемика. Като министър-председател съм участвал в срещите на тази коалиция и в различни формати на Европейския съвет. Затова мога да кажа ясно: вчерашното решение е дълбоко проблематично.

И то не заради самия формат, нито заради партньорите ни от ЕС. Те ще продължат по своя път необезпокоени. Проблемът е за нас.

Синът на убит фотограф твърди, че е станал обект на проверки заради публичните си изяви

Ивайло Георгиев - синът на убития фотограф Динко Георгиев от Генерал Тошево, твърди, че е бил подложен на безпрецедентен натиск заради активност в социалните мрежи и публичните си изяви по случая. По думите му вместо да се търси справедливост за смъртта на баща му, той самият е станал обект на проверки, експертизи и полицейски предупреждения, съобщава Нова тв.

Правителството отпусна над 10 милиона евро на учители за транспортни разходи

Правителството отпусна 10 674 437 евро за възстановяване на разходите за транспорт или наем на учители, които пътуват или живеят в друго населено място, за да преподават, съобщи пресслужбата на Министерския съвет.

Ученик от Русе спечели златен медал по математика в Япония

Петокласникът Георги Димитров от Математическа гимназия „Баба Тонка“ в Русе спечели златен медал на финала на международното математическо състезание World Mathematics Invitational 2026, проведен в Чиба, Япония и с това колекцията му медали почти наброява впечатляващите 100.

Нинова към Йотова: Наложете вето на този бюджет. Ако ви е останала поне малко надпартийна отговорност към обществото

"Прогресивна България" и ДПС приеха бюджет 2026 г. на първо четене. Прогресивен дълг до 37 млрд. евро. Прогресивен дефицит от 5.7%. Прогресивно вдигане на осигуровки, винетки, акцизи. Прогресивно замразяване на социалните плащания. Прогресивно обедняване. Прогресивно вдигане на капиталови разходи без да се знае за какво. Касичка за олигарси. Бюджет катастрофа.

Не е отчетено мнението на Фискалния съвет, на БНБ, на ЕК, на Омбудсман, на майките, на медицинските работници.

А днес, точно когато се гласуваше, международната агенция за кредитен рейтинг "Fitch Ratings" предупреди: "Новото правителство на България няма разработена икономическа програма и предварително остойностена фискална програма. Приетият бюджет подчертава рисковете пред икономиката и публичните финанси."

UniCredit алармира: "Още по-тревожна е перспективата за 2027 г., когато България може да оглави класацията по инфлация в региона с над 4%".

Заловиха пиян шофьор в с. Бистрица, карал с 4,60 промила

Шофьор с рекордните 4,60 промила алкохол в кръвта е бил заловен в столичното село Бистрица, съобщи на брифинг Любомир Минков - представител на СДВР.

Пожар край Асеновград, затвориха пътя към Кърджали

Пожар гори в лозови масиви на изхода на Асеновград в посока Кърджали. Заради задимяването и намалената видимост участъкът временно е затворен за движение и в двете посоки.

Шофьори летят със 140 км/ч в ремонтен участък в Плевенско

Ремонтът на третокласния път Дерманци – Долни Дъбник продължава повече от година. Отсечката поема част от натоварения трафик към Плевен по трасето, отнело живота на Сияна, съобщава бТВ.

Спират полицейската охрана край хижа „Петрохан“

Във връзка с разследването по досъдебното производство за смъртта на шест лица в района на хижа „Петрохан“ и под връх Околчица предстои преустановяване на полицейската охрана на района около хижата.

ЕК представи данни за движението на седем наказателни процедури срещу България

Европейската комисия (ЕК) представи днес данни за движението на седем наказателни процедури срещу България. Процедурите са свързани със злоупотребите с дела срещу общественици и журналисти, условията за посрещане на мигранти, пътните проверки, ценните книжа и работата на вътрешния пазар, изброи БТА.

Петър Волгин: Всички от "коалицията на желаещите" да заминават на фронта

Нищо не пречи на всички, които толкова много настояват България да бъде част от какви ли не "коалиции на желаещите", моментално да изпълнят това си съкровено желание и да заминаг на фронта в Украйна.

Полицаи спасиха деца от аварирал автобус на магистрала „Тракия“

Автобус, превозващ деца, прибиращи се от летен лагер, е принуден да спре в аварийната лента поради възникнала лека техническа повреда. Това съобщиха от полицията.

Георг Георгиев: Софийското метро и досега е функционирало адекватно и при сегашния режим на руски санкции

Третият изваден от санкционните списъци на ЕС по искане на България и правителството на Радев е руски олигарх…санкциониран по Магнитски.