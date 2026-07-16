Костадин Костадинов обяви три решения, които могат да спестят милиарди в Бюджет 2026

Няма как да подкрепим този бюджет. В него е заложен изключително голям дълг. Това каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в предаването "Лице в лице". По думите му него има три задължителни решения пред управляващите, които могат да спестят държавата милиарди евро и биха намалили дълга.
"Първото от тях: Трябваше да изпълнят собственото си обещание за съкращението на администрацията. Не говорим за чистачки и шофьори. Там има излишни структури. Давам ви пример с министерства - има такива, които могат да бъдат обединени. Някои могат да се свият като агенции.
Ние сме една от държавите с най-ниски концесионни такси. Те трябва да се увеличат в пъти. Говорим за природни ресурси - полезни изкопаеми, подземни богатства. С увеличаване на тази такса ще дойдат допълнително с няколко милиарда.
Това са само три мерки", посочи Костадинов.
"Няма как да подкрепим този бюджет. Все още сме държавата с най-нисък дълг в ЕС, но след три години няма да сме. Инвеститорите бягат. Нашата държава губи основния си ресурс - хората. Раждаемостта пада, а трябва да се стимулира. А това не се осъзнава като проблем.
Корупцията и демографската катастрофа са най-големите ни проблеми. Да създадеш дете зависи от теб самия. Няма мерки. С вдигането на майчинството, което предлагаме, едва ли ще се вдигне бързо раждаемостта. Но все пак е някакво начало.
Това, което в момента се случва, е заради фалшифицираните данни, с които влезнахме в еврозоната", категоричен е той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Егати
18:26 16.07.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
18:27 16.07.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #10
18:28 16.07.2026
4 Овчар
18:29 16.07.2026
5 ужас
18:31 16.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 боташко наследство
18:32 16.07.2026
8 Мнение
МОМЕНТАЛНО ТИКАНЕ
В ЗАТВОРА НА ВСИЧКИ, КОИТО НИ НАБУТАХА В ЗАРОБВОЗОНАТА С ФАЛШИВИ ДАННИ И БЕЗ РЕФЕРЕНДУМ!
СЪЩО ТАКА В ЗАТВОРА ДА БЪДАТ ВКАРАНИ МОМЕНТАЛНО И ВСИЧКИ, КОИТО СКЛЮЧИХА ДОГОВОРИ СЪС ЗЕЛЕНСКИ, И КОИТО ДАВАТ БЪЛГАРСКИ КИНТИ (ИЛИ НОВ ДЪЛГ) НА ЗЕЛЬО, ДОКАТО БЪЛГАРИЯ Е В ПРОЦЕДУРА ПО СВРЪХДЕФИЦИТ!
КРАЙНО ВРЕМЕ Е ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ ЗА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ!!!
Коментиран от #34, #47
18:33 16.07.2026
9 1234
Коментиран от #13, #17
18:33 16.07.2026
10 Мнение
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":КАЗА ДОЛНАТА ЧАСТ НА ПОДМЕТКАТА, КЪМ ШЕФА НА ФЕРМАТА, СОБСТВЕНОСТ НА ШОРОШОВО НПО?!
ТАКИВА КАТО ТЕБ ЩЕ ВИ ДАВАТ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА, КОЛКО ПРОДАЖНИ ЧОВЕЧЕТА СТЕ!!!
Коментиран от #15
18:34 16.07.2026
11 Защо ли след като от ЕС
Коментиран от #16
18:35 16.07.2026
12 Илън
Коментиран от #70
18:35 16.07.2026
13 Мнение
До коментар #9 от "1234":КОЙ РАДЕВ, ТОЯ ДЕТО ЩЕ ПОДАРЯВА БГ КИНТИ НА ЗЕЛЬО ОТ НОВИЯ МНОГОМИЛИАРДЕН ДЪЛГ?!
18:36 16.07.2026
14 ЕДГАР КЕЙСИ
18:36 16.07.2026
15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #10 от "Мнение":с радио ,,Елто,, кво стаа? бичи ли?
Коментиран от #19
18:36 16.07.2026
16 Евентуално
До коментар #11 от "Защо ли след като от ЕС":от Възраждане,кой щеше да е финансов министър?А на отбраната?
Коментиран от #21
18:37 16.07.2026
17 Дзак
До коментар #9 от "1234":На човек са необходими няколко верни другари!
18:37 16.07.2026
18 Цончо
Коментиран от #23, #28, #44
18:39 16.07.2026
19 Мнение
До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ЕДИН ДЕН ЩЕ РАЗБЕРЕШ КВО СТАНА!
ПО ЦЯЛ ДЕН РАДИО ЩЕ СЪНУВАШ!
Коментиран от #26
18:39 16.07.2026
20 Ивелин
18:41 16.07.2026
21 Мнение
До коментар #16 от "Евентуално":ЕВЕНТУАЛНО АКО ТЕ ПУСНАТ ПРИ ФРОНТА НА ЗЕЛЬО, ЩЕ МОЖЕШ ЛИ ДА ИЗДЪРЖИШ ПОВЕЧЕ ОТ МИНУТА?!
ВЪЗРАЖДАНЕ ИМА ГОТОВО ПРАВИТЕЛСТВО ОТДАВНА! ПРОБЛЕМЪТ Е, ЧЕ НАРОДЪТ НИ ОБИЧА ДА ГО ЛЪЖАТ ЧУЖДОПОКЛОННИТЕ АНТИБЪЛГАРИ!!!
18:41 16.07.2026
22 Пак ще ходим на избори
18:43 16.07.2026
23 Анонимен
До коментар #18 от "Цончо":Никога не го е казвал!
18:44 16.07.2026
24 Кук
18:45 16.07.2026
25 стоян георгиев
18:46 16.07.2026
26 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #19 от "Мнение":кой тоз ден, скоро ли?
18:46 16.07.2026
27 Данъкоплатец
Коментиран от #41
18:49 16.07.2026
28 Пенсионерка
До коментар #18 от "Цончо":Сигурно си млад и зелен, сам-самин на този свят! Желая ти да поживееш и като пенсионер един ден!
18:51 16.07.2026
29 Пара докси
Гълъбов "реалистичен" бюджет с 5,7% дефицит предизвиква странно отчайващо мълчание.
Оказва се , че протестиращите са настоявали за друго управление, което да взима двойно повече заеми, за да финансира дефицита. Очевидно 3% дефицит не е единствено възможния дефицит.
Коментиран от #35
18:52 16.07.2026
30 Ами
сега има своя партия но пътува към тях :)
18:54 16.07.2026
31 Аз......
18:55 16.07.2026
32 Стига уравниловки, Костадине!
Равен старт на всички деца ли? Откъде накъде? И без това децата на онзи получават минимума за храна, облекло, отопление и учение от нашия джоб. Само ако в процеса на растежа си, ДОКАТО ХОДИ НА УЧИЛИЩЕ И ТАМ ДОКАЗВА СПОСОБНОСТИТЕ И ТРУДОЛЮБИЕТО СИ, само тогава може да преценим на кои деца от гетата да осигурим пак за наша сметка възможност да продължат да учат и да постигнат максималното, на което са способни.
Всякакви други "изравнявания" отиват или за да платят кръчмарските сметки на осеменителите, или да покрият разноските на майките за фризЙор и други подобни.
Стига вече комунистически измишльотини!
Коментиран от #51
18:56 16.07.2026
33 Минск-16
Ама на дали.
18:58 16.07.2026
34 Дедо
До коментар #8 от "Мнение":Колега не еврозоната ни е проблем. Проблема са ни малкото хора, които изспекулираха всичко в периода малко преди влизане в еврозоната, по време на влизането и най лошото - продължават и сега. Времето им обаче свършва. Този времеви отрязък приключи и цените ще бъдат обвързани малко или много с цените на европейските пазари и не само. Да цените винаги са били свързани с международните пазари, защото България е с отворена икономика вече много години, но доверието в икономиката ни сега поне има шанса да бъде увеличено. Ако всичкото негативно влияние и най вече корупционните практики бъдат премахнати, България може да тръгне в правилната посока, защото ние имаме потенциала и ресурса това да се случи. Все още имаме хората - най ценния ресурс, имаме страна, която не отстъпва по нищо на пстаналия свят, нямаме отговорността, дисциплината, нямаме правилните правила, нямаме справедливост. Ако се излекуваме от тези болести, повярвай ми човече, цените няма да са ти проблем.
18:58 16.07.2026
35 ужас
До коментар #29 от "Пара докси":това е най голямата глупост, че протестите бяха заради бюджета. 99% от тях не знаеха какво е бюджет. Протестите бяха заради сглопката между ГЕРБ и ДПС Ново начало. Сутрин в 8 Пеевски поставяше задачите, а Росен Желязков ги изпълнаваше до обед.
Коментиран от #36
18:59 16.07.2026
36 Сега
До коментар #35 от "ужас":стана по-хубаво !
19:01 16.07.2026
37 Евронюз
Приятели, днешният ден в парламента (16 юли 2026 г.) беше абсолютен триумф на политическата шизофрения, неграмотност и двуличие!
Ако някой все още се е чудил какви „геополитически титани“ ни управляват в лицето на орките от „Прогресивна България“ (ПБ), днес се видя.
Да анализираме бруталния цирк, който разиграха днес, и да покажем защо тези хора са едновременно неграмотни, жалки и абсолютно безгръбначни.
1. Външнополитическият раздвоен съд:
Хем с Москва, хем с Киев!
Големият взрив днес дойде от подписването на Киевската декларация в подкрепа на Украйна от външния министър Велислава Петрова. Опозицията абсолютно точно нарече поведението на правителството „шизофрения“.
И как няма да е?
От една страна, пУтронът им Румен Радев бойкотира Коалицията на желаещите в Париж, скимти за „мир“ на руски каишки и се опитва да се хареса на кремълските си господари.
От друга страна, външният му министър тихомълком отива и подписва Киевската декларация за солидарност с Украйна!
Това не е „многопластова дипломация“, както се опитаха да го изсулят днес. Това е страх!
Страх, че в Брюксел и Вашингтон ще ги плеснат през пръстите и ще им спрат еврофондовете, с които си хранят обръчите от фирми.
2. Патетичната защита на Петър Витанов и Георги Илиев - Чапаев и Петка... 😂
След като изпаднаха в паника от зародил
19:02 16.07.2026
38 Перо
Коментиран от #43
19:02 16.07.2026
39 Евронюз
3. Изборният кодекс и бягството от контрол Ако си мислите, че шизофренията им се ограничава само до външната политика, вижте какво правят вътре в парламента:
Брутално газене на правилата:
Днес ПБ прокара на първо четене своите промени в Изборния кодекс. Опозицията веднага ги разкритикува, че тези промени директно противоречат на Венецианската конвенция. Но на неграмотните русофили не им пука за правото – те бързат да си нагласят правилата за следващия вот.
Бягство от неудобни въпроси:
ПБ предложиха промени в правилника на парламента, с които да намалят времето за изказвания, да ограничат репликите и най-важното – да позволят на министрите им многократно да отлагат отговори на устни въпроси и да не се явяват в зала!
Страх ги е! Страх ги е от неудобните въпроси на будните граждани и опозицията. Искат да управляват на тъмно, докато техните министри си пият кафето и си харчат бонусите, без никой да им търси сметка.
ЕТО ЗАЩО ОТИВАМЕ НА ПРОТЕСТ! Днешният ден доказа всичко, за което ви говорим: „Прогресивна България“ е една неграмотна, прогнила и изключително двулична клика.
Те нямат идеология, нямат ценности. Пред Кремъл се кланят, в Брюксел подписват декларации за Украйна, а у дома се опитват да заглушат всякакъв контрол над министрите си.
С тези безгръбначни предатели България никога няма да бъде силна и уважавана държава. Те ни излагат деноно
19:03 16.07.2026
40 копейкин
19:03 16.07.2026
41 Що за носене?
До коментар #27 от "Данъкоплатец":Нито имаш семейство, нито имаш деца, нито познаваш проблемите, за които пишеш.
Вероятно не си и данъкоплатец.
19:04 16.07.2026
42 Слави Василев
19:05 16.07.2026
43 Гресирана ватенка
До коментар #38 от "Перо":Опушеният първо да върне субсидийте после нека да е прав😁
19:05 16.07.2026
44 Мнение
До коментар #18 от "Цончо":1. Само че трудовите пенсионери са се осигурявали. Ако "закриеш" техните пенсии, значи извършваш кражба в особено големи размери,толкова големи, че Интерпол има основание да те подгони.
2. Да лишиш от пенсии инвалидите и сираците, през 21-и век - не знам дали си даваш сметка какво би означавало това. Ще ни изключат от всякакви международни организации и ще ни наложат зверски санкции.
3. Виж, ако предложиш и особено ако осъществиш безмилостна ревизия на ТЕЛК-овете, тогава имаш реалния шанс народът с овации да те внесе на ръце в сградата на Парламента при следващите избори. Ще станеш най-уважаваният депутат.
Коментиран от #46
19:06 16.07.2026
45 Чиновник
19:06 16.07.2026
46 Колко
До коментар #44 от "Мнение":инвалиди са истински?
Коментиран от #49
19:07 16.07.2026
47 Смех с копейки
До коментар #8 от "Мнение":Копейката гласуваше анблок с ГЕРБ.Деситу му викаше-да,да,.да😂
19:08 16.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 От Мнение 44
До коментар #46 от "Колко":Нали затова съм написал и точка 3 - да се направи ревизия на ТЕЛК-овете.
Коментиран от #55
19:10 16.07.2026
50 Явор
19:10 16.07.2026
51 73737373277227
До коментар #32 от "Стига уравниловки, Костадине!":Няма как да стане,самата ти идея се вижда ,че не разбираш как функционират системите в една държава.
Коментиран от #56
19:10 16.07.2026
52 мафиозо герберозо пепозодебозо
край на телеграмата ;)
19:11 16.07.2026
53 Защото няма за вас ли
19:11 16.07.2026
54 Свободен радикал
Коментиран от #59
19:11 16.07.2026
55 Ревизоро
До коментар #49 от "От Мнение 44":И колко ревизори да назначим?
Коментиран от #60
19:13 16.07.2026
56 Свободният
До коментар #51 от "73737373277227":Системите, чрез които функционира една държава ги конструират нейните законотворци, а народът или одобрява тези системи, или иска промяната им, за да станат те адекватни спрямо условията, в които съществува този народ.
19:14 16.07.2026
57 нннн
Коментиран от #71
19:15 16.07.2026
58 Радой
19:15 16.07.2026
59 защото така наредиха
До коментар #54 от "Свободен радикал":от мацква
19:18 16.07.2026
60 Отговарям ти
До коментар #55 от "Ревизоро":Питай Валери Симеонов. Той се беше подготвил да направи такава ревизия и това му струва позициите. Капичнаха го, за да не лиши някои от електорат.
19:18 16.07.2026
61 Реалист
Коментиран от #62
19:21 16.07.2026
62 достоен
До коментар #61 от "Реалист":за ибване
19:22 16.07.2026
63 Въпрос към Костадинов
Ще ни каже ли Костадинов кой точно сътвори "Бургазом"?
19:23 16.07.2026
64 Вундеркинд
19:23 16.07.2026
65 Някоя
Коментиран от #67
19:30 16.07.2026
66 Мицин
19:31 16.07.2026
67 Амаа
До коментар #65 от "Някоя":да им приспаднат и загубите!
19:33 16.07.2026
68 Хмм
19:39 16.07.2026
69 Цвете
19:45 16.07.2026
70 Кобра Кай 🥋
До коментар #12 от "Илън":Счетоводство на кво!? Твоите фирми не генерират нетна печалба бе!
19:46 16.07.2026
71 Пак фейк
До коментар #57 от "нннн":Аман бе!
19:57 16.07.2026
72 Професор
Коментиран от #74
19:59 16.07.2026
73 Сандо
20:04 16.07.2026
74 Надявайте се...
До коментар #72 от "Професор":Не виждам никой да плаче за Борисов.
И за Радев никой няма да плаче!
20:05 16.07.2026