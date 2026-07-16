Костадин Костадинов обяви три решения, които могат да спестят милиарди в Бюджет 2026

Няма как да подкрепим този бюджет. В него е заложен изключително голям дълг. Това каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в предаването "Лице в лице". По думите му него има три задължителни решения пред управляващите, които могат да спестят държавата милиарди евро и биха намалили дълга.

"Първото от тях: Трябваше да изпълнят собственото си обещание за съкращението на администрацията. Не говорим за чистачки и шофьори. Там има излишни структури. Давам ви пример с министерства - има такива, които могат да бъдат обединени. Някои могат да се свият като агенции.

Ние сме една от държавите с най-ниски концесионни такси. Те трябва да се увеличат в пъти. Говорим за природни ресурси - полезни изкопаеми, подземни богатства. С увеличаване на тази такса ще дойдат допълнително с няколко милиарда.

Това са само три мерки", посочи Костадинов.

"Няма как да подкрепим този бюджет. Все още сме държавата с най-нисък дълг в ЕС, но след три години няма да сме. Инвеститорите бягат. Нашата държава губи основния си ресурс - хората. Раждаемостта пада, а трябва да се стимулира. А това не се осъзнава като проблем.

Корупцията и демографската катастрофа са най-големите ни проблеми. Да създадеш дете зависи от теб самия. Няма мерки. С вдигането на майчинството, което предлагаме, едва ли ще се вдигне бързо раждаемостта. Но все пак е някакво начало.

Това, което в момента се случва, е заради фалшифицираните данни, с които влезнахме в еврозоната", категоричен е той.