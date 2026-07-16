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Костадин Костадинов обяви три решения, които могат да спестят милиарди в Бюджет 2026

Костадин Костадинов обяви три решения, които могат да спестят милиарди в Бюджет 2026

16 Юли, 2026 18:25 1 964 74

  • костадин костадинов-
  • възраждане-
  • бюджет 2026-
  • дефицит-
  • реформи-
  • администрация-
  • бюрокрация

Трябва съкращение на администрацията, вдигане на концесионните такси и голямо данъчно облагане на хазартната дейност

Костадин Костадинов обяви три решения, които могат да спестят милиарди в Бюджет 2026 - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няма как да подкрепим този бюджет. В него е заложен изключително голям дълг. Това каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в предаването "Лице в лице". По думите му него има три задължителни решения пред управляващите, които могат да спестят държавата милиарди евро и биха намалили дълга.

"Първото от тях: Трябваше да изпълнят собственото си обещание за съкращението на администрацията. Не говорим за чистачки и шофьори. Там има излишни структури. Давам ви пример с министерства - има такива, които могат да бъдат обединени. Някои могат да се свият като агенции.

Ние сме една от държавите с най-ниски концесионни такси. Те трябва да се увеличат в пъти. Говорим за природни ресурси - полезни изкопаеми, подземни богатства. С увеличаване на тази такса ще дойдат допълнително с няколко милиарда.

Това са само три мерки", посочи Костадинов.

"Няма как да подкрепим този бюджет. Все още сме държавата с най-нисък дълг в ЕС, но след три години няма да сме. Инвеститорите бягат. Нашата държава губи основния си ресурс - хората. Раждаемостта пада, а трябва да се стимулира. А това не се осъзнава като проблем.

Корупцията и демографската катастрофа са най-големите ни проблеми. Да създадеш дете зависи от теб самия. Няма мерки. С вдигането на майчинството, което предлагаме, едва ли ще се вдигне бързо раждаемостта. Но все пак е някакво начало.

Това, което в момента се случва, е заради фалшифицираните данни, с които влезнахме в еврозоната", категоричен е той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Егати

    18 25 Отговор
    спестителя!

    18:26 16.07.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    13 30 Отговор
    четвъртото е да се гръмнеш

    18:27 16.07.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    15 26 Отговор
    обижда чистачки и шофьори ли , туй сигане?

    Коментиран от #10

    18:28 16.07.2026

  • 4 Овчар

    26 22 Отговор
    Този е с две лица , не го ли осъзнахте..! В Тюленово строй дворец бея с чий пари..? Прави се на приятел на руснаците а те не искат да го чуват , много нагъл...!

    18:29 16.07.2026

  • 5 ужас

    13 24 Отговор
    Копейкин, тези неща ако ги беше казал преди изборите, сега щеше да имаш 132 депутатина.

    18:31 16.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 боташко наследство

    18 7 Отговор
    Предвидения голям дефицит е търсен съзнателно от прогресивните и не ги притеснява обществената реакция, щом им повярваха на обяснението за тежко наследство.

    18:32 16.07.2026

  • 8 Мнение

    40 7 Отговор
    ТОЧНО ТАКА Г-Н КОСТАДИНОВ!
    МОМЕНТАЛНО ТИКАНЕ
    В ЗАТВОРА НА ВСИЧКИ, КОИТО НИ НАБУТАХА В ЗАРОБВОЗОНАТА С ФАЛШИВИ ДАННИ И БЕЗ РЕФЕРЕНДУМ!

    СЪЩО ТАКА В ЗАТВОРА ДА БЪДАТ ВКАРАНИ МОМЕНТАЛНО И ВСИЧКИ, КОИТО СКЛЮЧИХА ДОГОВОРИ СЪС ЗЕЛЕНСКИ, И КОИТО ДАВАТ БЪЛГАРСКИ КИНТИ (ИЛИ НОВ ДЪЛГ) НА ЗЕЛЬО, ДОКАТО БЪЛГАРИЯ Е В ПРОЦЕДУРА ПО СВРЪХДЕФИЦИТ!

    КРАЙНО ВРЕМЕ Е ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ ЗА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ!!!

    Коментиран от #34, #47

    18:33 16.07.2026

  • 9 1234

    22 24 Отговор
    Тоя хитрец не може да заспи от яд, че Радев му дръпна електората.

    Коментиран от #13, #17

    18:33 16.07.2026

  • 10 Мнение

    17 4 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    КАЗА ДОЛНАТА ЧАСТ НА ПОДМЕТКАТА, КЪМ ШЕФА НА ФЕРМАТА, СОБСТВЕНОСТ НА ШОРОШОВО НПО?!

    ТАКИВА КАТО ТЕБ ЩЕ ВИ ДАВАТ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА, КОЛКО ПРОДАЖНИ ЧОВЕЧЕТА СТЕ!!!

    Коментиран от #15

    18:34 16.07.2026

  • 11 Защо ли след като от ЕС

    19 8 Отговор
    не искат Възраждане да управлява, държавата се забатачва все повече и повече..

    Коментиран от #16

    18:35 16.07.2026

  • 12 Илън

    10 3 Отговор
    Назначавам те за главен счетоводител!

    Коментиран от #70

    18:35 16.07.2026

  • 13 Мнение

    11 10 Отговор

    До коментар #9 от "1234":

    КОЙ РАДЕВ, ТОЯ ДЕТО ЩЕ ПОДАРЯВА БГ КИНТИ НА ЗЕЛЬО ОТ НОВИЯ МНОГОМИЛИАРДЕН ДЪЛГ?!

    18:36 16.07.2026

  • 14 ЕДГАР КЕЙСИ

    9 16 Отговор
    ТОZИ ИНДОБЪЛГАРИН Е С ОТПАДНАЛА НЕОБХОДИМОСТ .................. ФАКТ !

    18:36 16.07.2026

  • 15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 11 Отговор

    До коментар #10 от "Мнение":

    с радио ,,Елто,, кво стаа? бичи ли?

    Коментиран от #19

    18:36 16.07.2026

  • 16 Евентуално

    11 6 Отговор

    До коментар #11 от "Защо ли след като от ЕС":

    от Възраждане,кой щеше да е финансов министър?А на отбраната?

    Коментиран от #21

    18:37 16.07.2026

  • 17 Дзак

    7 2 Отговор

    До коментар #9 от "1234":

    На човек са необходими няколко верни другари!

    18:37 16.07.2026

  • 18 Цончо

    7 20 Отговор
    Ако закрием пенсиите,ще имаме излишък!

    Коментиран от #23, #28, #44

    18:39 16.07.2026

  • 19 Мнение

    14 1 Отговор

    До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ЕДИН ДЕН ЩЕ РАЗБЕРЕШ КВО СТАНА!
    ПО ЦЯЛ ДЕН РАДИО ЩЕ СЪНУВАШ!

    Коментиран от #26

    18:39 16.07.2026

  • 20 Ивелин

    14 1 Отговор
    Възраждане не искат ли избори?

    18:41 16.07.2026

  • 21 Мнение

    15 6 Отговор

    До коментар #16 от "Евентуално":

    ЕВЕНТУАЛНО АКО ТЕ ПУСНАТ ПРИ ФРОНТА НА ЗЕЛЬО, ЩЕ МОЖЕШ ЛИ ДА ИЗДЪРЖИШ ПОВЕЧЕ ОТ МИНУТА?!

    ВЪЗРАЖДАНЕ ИМА ГОТОВО ПРАВИТЕЛСТВО ОТДАВНА! ПРОБЛЕМЪТ Е, ЧЕ НАРОДЪТ НИ ОБИЧА ДА ГО ЛЪЖАТ ЧУЖДОПОКЛОННИТЕ АНТИБЪЛГАРИ!!!

    18:41 16.07.2026

  • 22 Пак ще ходим на избори

    10 6 Отговор
    Комунетата са чугунени кратуни. Няма смисъл да им се говори, трябва да им се иска оставката!

    18:43 16.07.2026

  • 23 Анонимен

    4 4 Отговор

    До коментар #18 от "Цончо":

    Никога не го е казвал!

    18:44 16.07.2026

  • 24 Кук

    17 1 Отговор
    Те всички викат за съкращаване на администрация. Но никой не го прави като дойде на власт. Големи тарикати ...

    18:45 16.07.2026

  • 25 стоян георгиев

    6 1 Отговор
    Искам да хвана Коста за лоста.

    18:46 16.07.2026

  • 26 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "Мнение":

    кой тоз ден, скоро ли?

    18:46 16.07.2026

  • 27 Данъкоплатец

    16 2 Отговор
    Колко пъти да повторим, че сме против вдигането на сумите за платен отпуск по майчинство за всички майки? Не е допустимо едни да не внасят осигуровки и да нямат абсолютно никакъв принос за държавата чрез труд и данъци, но да се ползват със същите привилегии като жените, които работят, осигуряват се и плащат данъци.

    Коментиран от #41

    18:49 16.07.2026

  • 28 Пенсионерка

    7 0 Отговор

    До коментар #18 от "Цончо":

    Сигурно си млад и зелен, сам-самин на този свят! Желая ти да поживееш и като пенсионер един ден!

    18:51 16.07.2026

  • 29 Пара докси

    9 1 Отговор
    Теменушков "единствено възможен бюджет" с 3% дефицит предизвиква люти жълтопаветни протести за оставка.
    Гълъбов "реалистичен" бюджет с 5,7% дефицит предизвиква странно отчайващо мълчание.
    Оказва се , че протестиращите са настоявали за друго управление, което да взима двойно повече заеми, за да финансира дефицита. Очевидно 3% дефицит не е единствено възможния дефицит.

    Коментиран от #35

    18:52 16.07.2026

  • 30 Ами

    7 4 Отговор
    Коцето беше във ВМРО, след това беше в АТАКА,
    сега има своя партия но пътува към тях :)

    18:54 16.07.2026

  • 31 Аз......

    5 3 Отговор
    За първи път споделям и подкрепям мнението на Копейкин!!!🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦

    18:55 16.07.2026

  • 32 Стига уравниловки, Костадине!

    9 1 Отговор
    Кой си ти, да отнемаш от моите деца за да дадеш на децата на онзи, който няма никакъв принос за държавата, а само я дои, използвайки различни начинания на социалните служби?
    Равен старт на всички деца ли? Откъде накъде? И без това децата на онзи получават минимума за храна, облекло, отопление и учение от нашия джоб. Само ако в процеса на растежа си, ДОКАТО ХОДИ НА УЧИЛИЩЕ И ТАМ ДОКАЗВА СПОСОБНОСТИТЕ И ТРУДОЛЮБИЕТО СИ, само тогава може да преценим на кои деца от гетата да осигурим пак за наша сметка възможност да продължат да учат и да постигнат максималното, на което са способни.
    Всякакви други "изравнявания" отиват или за да платят кръчмарските сметки на осеменителите, или да покрият разноските на майките за фризЙор и други подобни.
    Стига вече комунистически измишльотини!

    Коментиран от #51

    18:56 16.07.2026

  • 33 Минск-16

    9 0 Отговор
    Може да започнат да събират дължимите акциз и ДДС от Лукойл. Там са 3 млрд.
    Ама на дали.

    18:58 16.07.2026

  • 34 Дедо

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Мнение":

    Колега не еврозоната ни е проблем. Проблема са ни малкото хора, които изспекулираха всичко в периода малко преди влизане в еврозоната, по време на влизането и най лошото - продължават и сега. Времето им обаче свършва. Този времеви отрязък приключи и цените ще бъдат обвързани малко или много с цените на европейските пазари и не само. Да цените винаги са били свързани с международните пазари, защото България е с отворена икономика вече много години, но доверието в икономиката ни сега поне има шанса да бъде увеличено. Ако всичкото негативно влияние и най вече корупционните практики бъдат премахнати, България може да тръгне в правилната посока, защото ние имаме потенциала и ресурса това да се случи. Все още имаме хората - най ценния ресурс, имаме страна, която не отстъпва по нищо на пстаналия свят, нямаме отговорността, дисциплината, нямаме правилните правила, нямаме справедливост. Ако се излекуваме от тези болести, повярвай ми човече, цените няма да са ти проблем.

    18:58 16.07.2026

  • 35 ужас

    9 3 Отговор

    До коментар #29 от "Пара докси":

    това е най голямата глупост, че протестите бяха заради бюджета. 99% от тях не знаеха какво е бюджет. Протестите бяха заради сглопката между ГЕРБ и ДПС Ново начало. Сутрин в 8 Пеевски поставяше задачите, а Росен Желязков ги изпълнаваше до обед.

    Коментиран от #36

    18:59 16.07.2026

  • 36 Сега

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "ужас":

    стана по-хубаво !

    19:01 16.07.2026

  • 37 Евронюз

    8 2 Отговор
    ШИЗОФРЕНИЯТА НА ОРКИТЕ ОТ „ПБ“: Как хем си руски васал, хем тихомълком подписваш за Украйна, за да не те бият в Брюксел

    Приятели, днешният ден в парламента (16 юли 2026 г.) беше абсолютен триумф на политическата шизофрения, неграмотност и двуличие!

    Ако някой все още се е чудил какви „геополитически титани“ ни управляват в лицето на орките от „Прогресивна България“ (ПБ), днес се видя.

    Да анализираме бруталния цирк, който разиграха днес, и да покажем защо тези хора са едновременно неграмотни, жалки и абсолютно безгръбначни.

    1. Външнополитическият раздвоен съд:
    Хем с Москва, хем с Киев!
    Големият взрив днес дойде от подписването на Киевската декларация в подкрепа на Украйна от външния министър Велислава Петрова. Опозицията абсолютно точно нарече поведението на правителството „шизофрения“.

    И как няма да е?
    От една страна, пУтронът им Румен Радев бойкотира Коалицията на желаещите в Париж, скимти за „мир“ на руски каишки и се опитва да се хареса на кремълските си господари.

    От друга страна, външният му министър тихомълком отива и подписва Киевската декларация за солидарност с Украйна!

    Това не е „многопластова дипломация“, както се опитаха да го изсулят днес. Това е страх!

    Страх, че в Брюксел и Вашингтон ще ги плеснат през пръстите и ще им спрат еврофондовете, с които си хранят обръчите от фирми.

    2. Патетичната защита на Петър Витанов и Георги Илиев - Чапаев и Петка... 😂

    След като изпаднаха в паника от зародил

    19:02 16.07.2026

  • 38 Перо

    2 5 Отговор
    Прав е Костадинов!

    Коментиран от #43

    19:02 16.07.2026

  • 39 Евронюз

    7 1 Отговор
    Това не е държавническо поведение, това е неграмотно шикалкавене на пазара!

    3. Изборният кодекс и бягството от контрол Ако си мислите, че шизофренията им се ограничава само до външната политика, вижте какво правят вътре в парламента:

    Брутално газене на правилата:
    Днес ПБ прокара на първо четене своите промени в Изборния кодекс. Опозицията веднага ги разкритикува, че тези промени директно противоречат на Венецианската конвенция. Но на неграмотните русофили не им пука за правото – те бързат да си нагласят правилата за следващия вот.

    Бягство от неудобни въпроси:
    ПБ предложиха промени в правилника на парламента, с които да намалят времето за изказвания, да ограничат репликите и най-важното – да позволят на министрите им многократно да отлагат отговори на устни въпроси и да не се явяват в зала!

    Страх ги е! Страх ги е от неудобните въпроси на будните граждани и опозицията. Искат да управляват на тъмно, докато техните министри си пият кафето и си харчат бонусите, без никой да им търси сметка.

    ЕТО ЗАЩО ОТИВАМЕ НА ПРОТЕСТ! Днешният ден доказа всичко, за което ви говорим: „Прогресивна България“ е една неграмотна, прогнила и изключително двулична клика.

    Те нямат идеология, нямат ценности. Пред Кремъл се кланят, в Брюксел подписват декларации за Украйна, а у дома се опитват да заглушат всякакъв контрол над министрите си.

    С тези безгръбначни предатели България никога няма да бъде силна и уважавана държава. Те ни излагат деноно

    19:03 16.07.2026

  • 40 копейкин

    6 0 Отговор
    ВРЪЩАЙ ПАРИТЕ БЕ!!!

    19:03 16.07.2026

  • 41 Що за носене?

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Данъкоплатец":

    Нито имаш семейство, нито имаш деца, нито познаваш проблемите, за които пишеш.
    Вероятно не си и данъкоплатец.

    19:04 16.07.2026

  • 42 Слави Василев

    3 2 Отговор
    Кога вземете власта ,го направете!

    19:05 16.07.2026

  • 43 Гресирана ватенка

    5 0 Отговор

    До коментар #38 от "Перо":

    Опушеният първо да върне субсидийте после нека да е прав😁

    19:05 16.07.2026

  • 44 Мнение

    7 2 Отговор

    До коментар #18 от "Цончо":

    1. Само че трудовите пенсионери са се осигурявали. Ако "закриеш" техните пенсии, значи извършваш кражба в особено големи размери,толкова големи, че Интерпол има основание да те подгони.
    2. Да лишиш от пенсии инвалидите и сираците, през 21-и век - не знам дали си даваш сметка какво би означавало това. Ще ни изключат от всякакви международни организации и ще ни наложат зверски санкции.
    3. Виж, ако предложиш и особено ако осъществиш безмилостна ревизия на ТЕЛК-овете, тогава имаш реалния шанс народът с овации да те внесе на ръце в сградата на Парламента при следващите избори. Ще станеш най-уважаваният депутат.

    Коментиран от #46

    19:06 16.07.2026

  • 45 Чиновник

    4 0 Отговор
    Силно усещам прогреса!

    19:06 16.07.2026

  • 46 Колко

    4 0 Отговор

    До коментар #44 от "Мнение":

    инвалиди са истински?

    Коментиран от #49

    19:07 16.07.2026

  • 47 Смех с копейки

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "Мнение":

    Копейката гласуваше анблок с ГЕРБ.Деситу му викаше-да,да,.да😂

    19:08 16.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 От Мнение 44

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Колко":

    Нали затова съм написал и точка 3 - да се направи ревизия на ТЕЛК-овете.

    Коментиран от #55

    19:10 16.07.2026

  • 50 Явор

    3 2 Отговор
    Даже и Белене може да построим!

    19:10 16.07.2026

  • 51 73737373277227

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Стига уравниловки, Костадине!":

    Няма как да стане,самата ти идея се вижда ,че не разбираш как функционират системите в една държава.

    Коментиран от #56

    19:10 16.07.2026

  • 52 мафиозо герберозо пепозодебозо

    1 4 Отговор
    Mafiata не е съгласна с г-н Костадинов !!!
    край на телеграмата ;)

    19:11 16.07.2026

  • 53 Защото няма за вас ли

    3 2 Отговор
    А миналата година подкрепихте изтегления заем от 9 милиарда евро.

    19:11 16.07.2026

  • 54 Свободен радикал

    0 1 Отговор
    Защо ми заличиха коментара, чрез който обяснявам, че моето мнение /44/ не е част от мненията написани по-горе от друг участник във форума?

    Коментиран от #59

    19:11 16.07.2026

  • 55 Ревизоро

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "От Мнение 44":

    И колко ревизори да назначим?

    Коментиран от #60

    19:13 16.07.2026

  • 56 Свободният

    3 0 Отговор

    До коментар #51 от "73737373277227":

    Системите, чрез които функционира една държава ги конструират нейните законотворци, а народът или одобрява тези системи, или иска промяната им, за да станат те адекватни спрямо условията, в които съществува този народ.

    19:14 16.07.2026

  • 57 нннн

    4 4 Отговор
    В Гърция също фалшифицираха данните, за да влезе в еврозоната. Фалшификаторите ги ОСЪДИХА. Кога ще осъдим нашите фалшификатори?

    Коментиран от #71

    19:15 16.07.2026

  • 58 Радой

    3 0 Отговор
    И депутати без заплати!

    19:15 16.07.2026

  • 59 защото така наредиха

    3 2 Отговор

    До коментар #54 от "Свободен радикал":

    от мацква

    19:18 16.07.2026

  • 60 Отговарям ти

    3 0 Отговор

    До коментар #55 от "Ревизоро":

    Питай Валери Симеонов. Той се беше подготвил да направи такава ревизия и това му струва позициите. Капичнаха го, за да не лиши някои от електорат.

    19:18 16.07.2026

  • 61 Реалист

    3 4 Отговор
    Единствения ДОСТОЕН ПОЛИТИК е Костадин Костадинов❗️❗️❗️

    Коментиран от #62

    19:21 16.07.2026

  • 62 достоен

    1 2 Отговор

    До коментар #61 от "Реалист":

    за ибване

    19:22 16.07.2026

  • 63 Въпрос към Костадинов

    3 0 Отговор
    В едно интервю той говори за "Бургазом" и непрекъснато използва глаголи в първо лице, множествено число. Човек остава с впечатлението, че неговата партия или някаква друга група, към която той се числи, стои в основата на тази инициатива, която щяла да даде възможност на народа да започне да печели пари благодарение на ИИ, чрез малка парична вноска.
    Ще ни каже ли Костадинов кой точно сътвори "Бургазом"?

    19:23 16.07.2026

  • 64 Вундеркинд

    4 0 Отговор
    Коцето от всичко разбира!По малко!

    19:23 16.07.2026

  • 65 Някоя

    1 0 Отговор
    За хазарта е прав, от доста години не съм съгласна печелившия да не дължи нищо, при условие е хората се потят за много по-малко и си плащат данъците.

    Коментиран от #67

    19:30 16.07.2026

  • 66 Мицин

    2 1 Отговор
    От закуски може да спестим един милиард!

    19:31 16.07.2026

  • 67 Амаа

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Някоя":

    да им приспаднат и загубите!

    19:33 16.07.2026

  • 68 Хмм

    2 0 Отговор
    като спечели изборите, да прави какъвто иска бюджет, с 4% да си кротува

    19:39 16.07.2026

  • 69 Цвете

    2 1 Отговор
    ТРЯБВАШЕ ДА БЪДЕ ЗАДАДЕН ВЪПРОСЪТ, ДО КОГА ЩЕ МАНИПУЛИРАТ ,ЧЕ ЩЕ НАМАЛЯТ СУБСИДИИТЕ СИ? ✈️

    19:45 16.07.2026

  • 70 Кобра Кай 🥋

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Илън":

    Счетоводство на кво!? Твоите фирми не генерират нетна печалба бе!

    19:46 16.07.2026

  • 71 Пак фейк

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "нннн":

    Аман бе!

    19:57 16.07.2026

  • 72 Професор

    0 1 Отговор
    Ще плачете за Генерал Борисов. Иде Радиевата зима. Без ГЕРБ страната няма бъдеще.

    Коментиран от #74

    19:59 16.07.2026

  • 73 Сандо

    0 1 Отговор
    Платените нискочели умнокрасавци пак са наскачали.И изобщо не усещат,че под краката им се разгаря пожар.

    20:04 16.07.2026

  • 74 Надявайте се...

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Професор":

    Не виждам никой да плаче за Борисов.
    И за Радев никой няма да плаче!

    20:05 16.07.2026

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