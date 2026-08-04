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“Възраждане” свика комисия за пострадалата българка в РСМ, отсъстващи провалиха заседанието

“Възраждане” свика комисия за пострадалата българка в РСМ, отсъстващи провалиха заседанието

4 Август, 2026 19:26, обновена 4 Август, 2026 19:38 840 28

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  • ива михайлова

Шестима депутати от ПБ, както и техни колеги от ГЕРБ и ДПС, не се отзоваха

“Възраждане” свика комисия за пострадалата българка в РСМ, отсъстващи провалиха заседанието - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На свиканото извънредно заседание на Комисията по политиките за българите извън страната присъстваха само представителите на “Възраждане”, ДБ, ПП и един от “Прогресивна България”. Шест депутати от “Прогресивна България” липсваха, както и тези на ГЕРБ и ДПС.

Случаят, заради който беше свикано заседанието, бе неотложен - драмата с българката Ива Михайлова, която не е пускана от македонските власти да се лекува в България, а състоянието ѝ е такова, че би могло да доведе до инвалидизация.

“Спешността на случая на нашата сънародничка изисква бързи действия.”, категоричен беше председателят на комисията Ангел Георгиев от “Възраждане”, който миналия четвъртък присъства на делото на Ива Михайлова в Македония. На следващия ден след съдебното заседание, който беше последен преди ваканцията на парламента, стана ясно, че тя не беше допусната да се лекува в България, дори след представените документи, че нужното ѝ лечение не е достъпно в Република Северна Македония

.“Възраждане” свика комисия за пострадалата българка в РСМ, отсъстващи провалиха заседанието



“За съжаление, днес комисията не можа да заседава, защото липсваха депутати от “Прогресивна България”, които са седем на брой, от които не се явиха шест, поради което кворумът пропадна, а с него и заседанието. Липсваха и депутатите от ГЕРБ, и ДПС. Парламентарните групи дадоха силни заявки, че няма да почиват, но днес виждаме, че голяма част от депутатите не присъстват. Въпреки това предлагам заседанието да продължи под формата на неформална дискусия. Все пак тук е и майката на Ива Михайлова - Христина Михайлова, която може да изложи пред присъстващите членове на комисията и представители на Министерството на външните работи детайли по случая”, каза Ангел Георгиев.

Христина Михайлова изложи фактите покрай състоянието на дъщеря си, странните обстоятелства, че нито един от шофьорите, станали свидетели на катастрофата, не е видял тя да навлиза в насрещното платно освен този, който я е блъснал, и който не помни как е станала катастрофата, но помни накъде се е движил и че е бил след зелен ван без регистрационен номер. По време на изслушването на свидетелите е имало много противоречия, на които прокурорът не е обърнал внимание.

“През всички тези 10 месеца пет пъти искахме медицинска документация Ива да се лекува в България. Последният път предоставихме и документ от болница „Майка Тереза“, в който беше посочено, че методът, по който трябва да бъде лекувана от близките държави на Република Северна Македония, се прилага само в България, Турция и Израел. Тогава предложихме и като гаранция имот на Ива в Кочани, който беше оценен от съдебен експерт на 82 300 евро. Беше ни отговорено, че гаранцията е недостатъчна и не сме предоставили лекарски консилиум и по тази причина се отказва разрешение на Ива да напуска Кочани с цел лечение. Дори отказват на Ива разрешение да отиде на рехабилитация до съседния град Щип.

Поискахме лекарски консилиум в Държавна болница по неврология Скопие и получихме ден и час за конкретния преглед на Ива и беше разрешено само за 6 часа да пътува на изследвания в Скопие и да се прибере в Кочани. Получихме заключение, подписано от лекари по неврология, ръководителя на неврология и директора на болница „Майка Тереза“, в което заключение на консилиума е посочено, че по метода, по който Ива трябва да се лекува, не се прилага в болница в Република Македония.

Отново предложихме искане и този документ, който като методи и диагноза потвърждава всички документи през последните 10 месеца. Поискахме Ива да се лекува и да се прибира за делото и отново такова разрешение все още не сме получили. Прокурорът директно ми каза: „Докато не приключи делото, ќе я държа в Кочани и дори да стане инвалид“”, каза Христина Михайлова, която изложи случая на дъщеря си в детайли и подробности, но, за съжаление, народните представители, които бяха дали заявка, че няма да почиват и ще работят лятото, ги нямаше, за да я изслушат.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Лионел Андерс Меси 🇦🇷

    15 2 Отговор
    Румен Боташов 🇮🇱🇺🇲 се оказа менте патриот! ☝️

    19:42 04.08.2026

  • 3 ???

    0 1 Отговор
    Какво е мнението на пел ТЕКА, дето през 2 реда пише.
    Коментарите му са сякъж е съветник на онзи - по пътя на коприната 🤣

    19:43 04.08.2026

  • 4 изтезанията в РСМ

    12 1 Отговор
    Сърбомани в РСМ , също и такива в НС. Защитават ли български гражданин? Само предизборно. Момичето да се обърне по хуманитарен въпрос за съдействие към председателя на ООН.

    19:45 04.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Робот

    10 6 Отговор
    Толкова са жалки тези палячовци че се чудя кой сляп ум би ги подкрепил във каквото и да е .!

    Коментиран от #26

    19:49 04.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Перо

    18 2 Отговор
    Дано и на децата на тези депутати им се случи същото! Това са животни, а Радев не го ли е срам?

    Коментиран от #11, #24

    19:54 04.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дреме му на радев( нарочно малка буква)

    12 2 Отговор

    До коментар #9 от "Перо":

    Изборите нали минаха.

    Коментиран от #13

    20:01 04.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Тоя

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Дреме му на радев( нарочно малка буква)":

    ПРОДАЖНИК , гювин дия и за малка не заслужава !!!

    20:05 04.08.2026

  • 14 Синя София

    7 3 Отговор
    В парламента мислят само за собствения търбух,тая пасмина не мисли за отделния човек,дали е в България или в чужбина, шайката на Радев мисли само за руснаците

    20:08 04.08.2026

  • 15 Хубаво ги вижте

    10 3 Отговор
    🎃 🐷 и зелен чорап .Позор са!

    20:09 04.08.2026

  • 16 Гърди

    9 1 Отговор
    Защо не свикахте Парламента? Мизерници!

    Коментиран от #28

    20:09 04.08.2026

  • 17 военен неможач

    2 3 Отговор
    ГЕРБ и Прогресивна България, както и ПП са си Капоути.

    20:15 04.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Троян

    6 1 Отговор
    Простащината няма граници. Защо келешите не пускат момичето да се лекува във България? Ех да беше жив Гоце Делчев.

    20:18 04.08.2026

  • 20 Добруджанец

    4 0 Отговор
    Да я свиква на Тюленово...
    Отпускарско време....
    Лято е !

    20:18 04.08.2026

  • 21 Сандо

    9 0 Отговор
    Те не се сбират една българка да спасят,а ние искаме от тях държавата България да спасяват!?

    20:19 04.08.2026

  • 22 НС ! Провал !

    7 0 Отговор
    След Провал !

    20:24 04.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 За Него е Гордост !

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Перо":

    Да Заробиш !

    Един Народ !

    20:27 04.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Европеец

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Робот":

    Не разбрах кои имаш предвид, дали тия от Възраждане или тия които не са се отзовали..... Винаги съм подкрепял Възраждане, но не и сега за лечението на тая красива "българка "от Северна Македония..... Колко "българи" с бг паспорти има в Северна Македония и колко са гласували в бг изборите..... Нека да се лекува това момиче в България, Но Възраждане да и плати лечението, защото предполагам няма здравни осигуровки в БГ..... Миналата седмица писах много за проблемите със здравните осигуровки на българските безработни граждани, Как да си плащат здравните осигуровки като няма доходи защото са безработни .....

    20:43 04.08.2026

  • 27 Дойче зеле

    4 2 Отговор
    Когато българските разберат, че единствено ВЪЗРАЖДАНЕ е българска партия, ЖИВОТЪТ У НАС ЩЕ ЗАПОЧНЕ ДА СЕ ПОДОБРЯВА

    20:43 04.08.2026

  • 28 Пърди

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "Гърди":

    Защото оня с жълтата торбичка на ,,BILLA" изпадна от ,,самолета"...Джамбаз-авера му кой знае къде се полива с вода от маркуча в тия жеги,а Волният се търкаля кьор-кютюк пиян рано сабаален из храсталаците...

    20:55 04.08.2026

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