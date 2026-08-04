.“Възраждане” свика комисия за пострадалата българка в РСМ, отсъстващи провалиха заседанието

На свиканото извънредно заседание на Комисията по политиките за българите извън страната присъстваха само представителите на “Възраждане”, ДБ, ПП и един от “Прогресивна България”. Шест депутати от “Прогресивна България” липсваха, както и тези на ГЕРБ и ДПС.

Случаят, заради който беше свикано заседанието, бе неотложен - драмата с българката Ива Михайлова, която не е пускана от македонските власти да се лекува в България, а състоянието ѝ е такова, че би могло да доведе до инвалидизация.



“Спешността на случая на нашата сънародничка изисква бързи действия.”, категоричен беше председателят на комисията Ангел Георгиев от “Възраждане”, който миналия четвъртък присъства на делото на Ива Михайлова в Македония. На следващия ден след съдебното заседание, който беше последен преди ваканцията на парламента, стана ясно, че тя не беше допусната да се лекува в България, дори след представените документи, че нужното ѝ лечение не е достъпно в Република Северна Македония





“За съжаление, днес комисията не можа да заседава, защото липсваха депутати от “Прогресивна България”, които са седем на брой, от които не се явиха шест, поради което кворумът пропадна, а с него и заседанието. Липсваха и депутатите от ГЕРБ, и ДПС. Парламентарните групи дадоха силни заявки, че няма да почиват, но днес виждаме, че голяма част от депутатите не присъстват. Въпреки това предлагам заседанието да продължи под формата на неформална дискусия. Все пак тук е и майката на Ива Михайлова - Христина Михайлова, която може да изложи пред присъстващите членове на комисията и представители на Министерството на външните работи детайли по случая”, каза Ангел Георгиев.



Христина Михайлова изложи фактите покрай състоянието на дъщеря си, странните обстоятелства, че нито един от шофьорите, станали свидетели на катастрофата, не е видял тя да навлиза в насрещното платно освен този, който я е блъснал, и който не помни как е станала катастрофата, но помни накъде се е движил и че е бил след зелен ван без регистрационен номер. По време на изслушването на свидетелите е имало много противоречия, на които прокурорът не е обърнал внимание.



“През всички тези 10 месеца пет пъти искахме медицинска документация Ива да се лекува в България. Последният път предоставихме и документ от болница „Майка Тереза“, в който беше посочено, че методът, по който трябва да бъде лекувана от близките държави на Република Северна Македония, се прилага само в България, Турция и Израел. Тогава предложихме и като гаранция имот на Ива в Кочани, който беше оценен от съдебен експерт на 82 300 евро. Беше ни отговорено, че гаранцията е недостатъчна и не сме предоставили лекарски консилиум и по тази причина се отказва разрешение на Ива да напуска Кочани с цел лечение. Дори отказват на Ива разрешение да отиде на рехабилитация до съседния град Щип.

Поискахме лекарски консилиум в Държавна болница по неврология Скопие и получихме ден и час за конкретния преглед на Ива и беше разрешено само за 6 часа да пътува на изследвания в Скопие и да се прибере в Кочани. Получихме заключение, подписано от лекари по неврология, ръководителя на неврология и директора на болница „Майка Тереза“, в което заключение на консилиума е посочено, че по метода, по който Ива трябва да се лекува, не се прилага в болница в Република Македония.

Отново предложихме искане и този документ, който като методи и диагноза потвърждава всички документи през последните 10 месеца. Поискахме Ива да се лекува и да се прибира за делото и отново такова разрешение все още не сме получили. Прокурорът директно ми каза: „Докато не приключи делото, ќе я държа в Кочани и дори да стане инвалид“”, каза Христина Михайлова, която изложи случая на дъщеря си в детайли и подробности, но, за съжаление, народните представители, които бяха дали заявка, че няма да почиват и ще работят лятото, ги нямаше, за да я изслушат.