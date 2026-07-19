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Кашкавалът и сиренето поскъпват, повечето плодове и зеленчуци поевтиняват

Кашкавалът и сиренето поскъпват, повечето плодове и зеленчуци поевтиняват

19 Юли, 2026 14:07 890 49

  • сирене-
  • кашкавал-
  • плодове-
  • зеленчуци-
  • поскъпване-
  • поевтиняване

При зеленчуците най-много тази седмица поскъпват тиквичките

Кашкавалът и сиренето поскъпват, повечето плодове и зеленчуци поевтиняват - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

И тази седмица се наблюдава разнопосочно движение на цените на едро на основни хранителни стоки, плодове и зеленчуци. Това показват данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), цитирани от БТА.

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро у нас, се понижава с 0,43% до 2,342 пункта спрямо 2,352 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 г.

Кравето сирене поскъпва с 2,09% до 6,25 евро за килограм, а кашкавалът "Витоша" - с 2,70% до 9,29 евро за килограм. Цената на киселото мляко (3 и над 3% масленост) пада с 1,86% до 0,74 евро за кофичка от 400 гр., а на прясното мляко поскъпва с 2,39% до 1,20 евро за литър.

Замразеното пилешко месо поевтинява с 4,14% до 3,66 евро за килограм, а яйцата (размер М) - с 5,94% до 0,19 евро за брой на едро. Кравето масло (пакетче от 125 грама) се предлага по 1,52 евро за брой, което е увеличение от 8,57%.

Цената на ориза пада с 1,52% до 1,68 евро за килограм, а на лещата - с 1,01% до 1,96 евро за килограм. Поскъпва зрелият фасул - с 2,17% до 1,98 евро за килограм. Захарта поскъпва с 0,46% до 0,88 евро за килограм. Поевтинява олиото - с 0,90% до 1,76 евро за литър, и брашното тип 500 - с 1,47% до 0,67 евро за килограм.

При зеленчуците най-много тази седмица поскъпват тиквичките, който се търгуват с 15,11% повече - по 0,64 евро за килограм, а най-голям спад се наблюдава в цената на доматите, която е надолу с 12,63% до 1,37 евро за килограм.

Поевтинява и зелената салата - с 3,03% до 0,64 евро за килограм, картофите - с 2,64% до 0,59 евро за килограм, морковите - с 8,89% до 0,84 евро за килограм, както и зелените чушки - с 9,59% до 1,32 евро за килограм.

Поскъпват червените чушки - с 3,72% до 2,01 евро за килограм, краставиците - с 0,35% до 1,15 евро за килограм, зелето - с 5,07% до 0,58 евро за килограм, зрелият лук кромид - с 4,90% до 0,60 евро за килограм.

При плодовете поскъпват единствено ябълките - с 3,06% до 1,28 евро за килограм. Най-голямо намаление се отчита в цената на прасковите, които се търгуват с 15,63% по-малко - по 1,35 евро за килограм. Следват кайсиите, чиято цена е с 14,32% надолу до 1,40 евро за килограм. Лимоните също поевтиняват - с 3,38% до 2,29 евро за килограм.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мис Ирките

    19 1 Отговор
    много бързо забравиха "ползите от €то"

    14:10 19.07.2026

  • 2 Налудник

    25 0 Отговор
    Поскъпват "имитиращите", да. За поевтиняването на другите не ви вярвам.

    14:10 19.07.2026

  • 3 Овчар

    11 8 Отговор
    Овце Радев беше против еврото Боко тиквата ни го натресе не помните ли...?

    Коментиран от #7, #14

    14:14 19.07.2026

  • 4 Нито

    23 1 Отговор
    хлябът ни е хляб, нито сиренето сирене.

    Коментиран от #8

    14:16 19.07.2026

  • 5 Питане

    5 2 Отговор
    Боташ, що като партизани се изпокриха онези стикери с кошница от веригите.
    Да не би общата като е отишла да пазарува и се е видяло всичко много евтино ???
    Не забравяй, БОТАШ, ние не сме във вашата орбита ...

    14:22 19.07.2026

  • 6 Вкусно

    13 1 Отговор
    Вижте какви хубави сирена внос има, които са много по евтини- моцарела, синьо сирене и др.

    14:26 19.07.2026

  • 7 АГАТ а Кристи

    4 10 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Поне капчица акъл в междуушието???
    Еврото било виновно, а не комунистическите прекупвачи на едро и спекулантите от техният отбор...
    Логика и комунист... 😭

    Коментиран от #10

    14:26 19.07.2026

  • 8 бабх

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Нито":

    е ОПГ!

    14:29 19.07.2026

  • 9 Нас ни бОли Фара,

    4 2 Отговор
    ние сме в Клуба на Богатите и Райската градина на Борел и нас ни пази еврото и НАТО и който не се чувства богат и щастлив е копейка.

    Коментиран от #11

    14:32 19.07.2026

  • 10 Глупости, еврото не е

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "АГАТ а Кристи":

    виновни!Виновни са руската рубла и турската лира!

    14:33 19.07.2026

  • 11 това че България

    4 7 Отговор

    До коментар #9 от "Нас ни бОли Фара,":

    или друга държава е приета в съюз на развиващи се и цивилизовани нации не означава че тези нации ще ни носят на гръб а че трябва да сме достойни съюзници но на комунетата и копейките това няма как да им се обясни.....

    Коментиран от #16

    14:34 19.07.2026

  • 12 Васил

    14 0 Отговор
    В Гръцкият Лидл кашкавала и сиренето са по 6 евро килото а и качеството им е далеч по нагоре от нашата химия.

    14:37 19.07.2026

  • 13 Гост

    6 0 Отговор
    Онзи ден вдигнаха с 50 цента, днес смъкват с 10.
    Поевтиняват.

    14:39 19.07.2026

  • 14 Овчо боташарска

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    кРадев подписа незаконен указа за основна валута евро още в началото на 2024-та година. И понеже сте по-тъпи и от овце, кРадевците цял живот ви връткат на чевермета.

    14:40 19.07.2026

  • 15 до всички путлероиди

    3 9 Отговор
    България е член на Европейскя Съюз и НАТО на който не му харесва да хваща пътя към любимата му раша от там даже и коментари няма да можете да пишете щото им спрян интернета!

    Коментиран от #44

    14:41 19.07.2026

  • 16 Гост

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "това че България":

    Достойните ти съюзници те чакат с парцала и кофата.
    Това място са ни отредили.
    Да, не мога да си обясня, как може да ти харесва но - хора всякакви.

    Коментиран от #17

    14:43 19.07.2026

  • 17 като си мързелив

    3 6 Отговор

    До коментар #16 от "Гост":

    може и това да не ти дадат а да те прогонят от там отдето си изпълзял комунделино

    Коментиран от #31

    14:44 19.07.2026

  • 18 оня с коня

    2 3 Отговор
    нормално е всичко да поскъпне все пак вдигаме стандарта на живот

    нека всичко да поскъпне българина е със наднорменно тегло , трябва да спре да се тъпче като прасе

    14:46 19.07.2026

  • 19 скачал на площада с двата пръста!

    3 3 Отговор
    ас за кашкавал и сирене на площада не съм скачал

    важното е БАНАНИТЕ да не поскъпват

    ас за бананите съм скачал на площада

    14:47 19.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Кирил

    3 4 Отговор
    Едно време като нямахме много пари в ресторант си поръчвахме кашкавал пане,сирене на плоча,шопско сирене.....
    Сега това са деликатеси....

    Коментиран от #24

    14:48 19.07.2026

  • 22 оня с коня

    3 1 Отговор
    ЕВРОПА ме храни НАТО ме брани!

    на нас ни казаха само ще лежим по диваните и щеПРЪЦКАМЕ

    14:50 19.07.2026

  • 23 Наблюдател

    1 2 Отговор
    Поскъпва, защото производството е малко, повечето стока е от внос и защото ръстът на заплатите стимулира инфлацията. А да добавим и цената на горивата, за което трябва да благодарим на Международното положение.

    14:51 19.07.2026

  • 24 оня с коня

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "Кирил":

    като нямаш пари не ходи на ресторнат бедняко!

    ресторанта не е за скъсаняци като теб!

    бедняците ще ходите във сладкарницата

    14:51 19.07.2026

  • 25 Винаги

    1 0 Отговор
    като поевтинеят доматите,сиренето поскъпва!Прогреса не помага!

    14:52 19.07.2026

  • 26 премиерът слънце

    5 0 Отговор
    Зеленчуците и плодовете поевтиняват благодарение на др.Радев.
    Увеличението е от ЕС и еврото.

    14:53 19.07.2026

  • 27 При Бай Тошо

    2 4 Отговор
    изнасяхме за запада,хранехме и руския народ!

    14:55 19.07.2026

  • 28 Агро

    5 0 Отговор
    В бг се продава само кашкавал и сирене от сухо мляко и палмово масло,внос от туркия,русия,Китай инукрайна,истинското е за износ.факт

    14:55 19.07.2026

  • 29 Радев

    2 0 Отговор
    да намаля цените с указ,като Путин!

    Коментиран от #34

    14:56 19.07.2026

  • 30 Работещите бедняци на България

    4 2 Отговор
    Кой ли въобще яде кашкавал и сирене?!?
    При тези безумни цени, хората отдавна се отказаха.

    14:59 19.07.2026

  • 31 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "като си мързелив":

    Целувай ръка на мързеливите комундели, че ако не бяха те, щеше да пасеш трева. А София още щеше да е в руини.

    15:05 19.07.2026

  • 32 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Винетките също поскъпнаха благодарение на Летеца.

    15:05 19.07.2026

  • 33 Истината

    2 3 Отговор
    Като бяхме под руско робство комунизъм,нямаше нищо,празни магазини,по цял ден висяхме на опашка за един хляб, портокали имаше само на нова година

    Коментиран от #35

    15:06 19.07.2026

  • 34 Гост

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Радев":

    Държавата няма интерес от ниски цени. Тя прибира 20% ДДС.
    По-високи цени - повече пари от ДДС.

    15:07 19.07.2026

  • 35 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Истината":

    Вярно е. Така беше в гетото. Е, по града имаше, но за работещите. А по селата всеки си гледаше зеленчуци, плодове и животни. Никой не купуваше месо или яйца.
    Но, да - за мечкарите с гъдулките беше тежко.

    15:10 19.07.2026

  • 36 НИЩО МУ НЯМА

    1 0 Отговор
    Е КАК ТАКА ...КАК...
    НАЛИ ЧОРАПА КАЗВА
    ЧЕ БЪЛГАРИТЕ КУПИЛИ 50 ХИЛЯДИ
    НОВИ КОЛИ А...🗣
    ЕВТИН НА ТРИЦИТЕ СКЪП НА СИРЕНЕТО

    Коментиран от #39

    15:11 19.07.2026

  • 37 София град

    2 1 Отговор
    20-30 евро на ден, само за едно ядене (вечеря) + ако нещо се е свършило и има нужда да се купува...
    Това нормално ли ви се струва? И разходите се увеличават с 5 евро всеки 3-4 седмици, защото цените не спират да растат.

    Коментиран от #42

    15:12 19.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩

    4 1 Отговор
    В България цените на храните са с 40-50% по-високи от страните в ЕС. Докато спи народа, Олигархията трупа милиарди на гърба на народа. Не стадо, а М......💩💩🐖🎃

    15:16 19.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Оня Шемет с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "оня с коня":

    Ти къде ще бъдеш, в Анадола ли тогава ⁉️⁉️👊

    15:17 19.07.2026

  • 44 ААА НЕ ДЕЙ ТАКА....

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "до всички путлероиди":

    ВЖ.КАК СИ ЗАСЕГНАЛ
    ДЕВЕТ КУПЕЙКИ И СА ТИ
    ПИСАЛИ МИНУСИ...
    АМА ТОЧНО ТЕА СА НАЙ прогресивни🗣

    15:17 19.07.2026

  • 45 Шкембе Войвода 🪓🗡

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "оня с коня":

    Аби, а ти как ядеш, че ми миришеш на агнешка лой ⁉️⁉️

    15:20 19.07.2026

  • 46 ОБЕКТИВНИЯ

    1 0 Отговор
    Защо никой от така наречените
    "експерти" не даде смислено обяснение за поскъпването на
    сиренето ,кашкавала и някои зеленчуци !
    Сигурно сега са в отпуска и са в Гърция ,защото там им е по -евтино !
    Пълни циркаджии !

    15:27 19.07.2026

  • 47 Търсят !

    1 0 Отговор
    Справедливите Цени !

    На Румен Радев !

    Хайде Една Кошница С Грижа !

    С 50 -70 % върху ценоата !

    Отгоре !

    15:35 19.07.2026

  • 48 Дъ е + бъ !

    1 0 Отговор
    Чифчиите И Зарзаватчиите !

    Животновъдите !

    Също !

    15:51 19.07.2026

  • 49 Някой

    1 0 Отговор
    А бирата Как е от 2,50 хвръкна на 3,50 лв, имам предвид двулитрова бутилка Б,р,и,т,о,с, тия ще ме откажат да пия и бира , че и с бирата малко прекалявах !!!?

    16:02 19.07.2026

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