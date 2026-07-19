Кашкавалът и сиренето поскъпват, повечето плодове и зеленчуци поевтиняват

И тази седмица се наблюдава разнопосочно движение на цените на едро на основни хранителни стоки, плодове и зеленчуци. Това показват данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), цитирани от БТА.
Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро у нас, се понижава с 0,43% до 2,342 пункта спрямо 2,352 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 г.
Кравето сирене поскъпва с 2,09% до 6,25 евро за килограм, а кашкавалът "Витоша" - с 2,70% до 9,29 евро за килограм. Цената на киселото мляко (3 и над 3% масленост) пада с 1,86% до 0,74 евро за кофичка от 400 гр., а на прясното мляко поскъпва с 2,39% до 1,20 евро за литър.
Замразеното пилешко месо поевтинява с 4,14% до 3,66 евро за килограм, а яйцата (размер М) - с 5,94% до 0,19 евро за брой на едро. Кравето масло (пакетче от 125 грама) се предлага по 1,52 евро за брой, което е увеличение от 8,57%.
Цената на ориза пада с 1,52% до 1,68 евро за килограм, а на лещата - с 1,01% до 1,96 евро за килограм. Поскъпва зрелият фасул - с 2,17% до 1,98 евро за килограм. Захарта поскъпва с 0,46% до 0,88 евро за килограм. Поевтинява олиото - с 0,90% до 1,76 евро за литър, и брашното тип 500 - с 1,47% до 0,67 евро за килограм.
При зеленчуците най-много тази седмица поскъпват тиквичките, който се търгуват с 15,11% повече - по 0,64 евро за килограм, а най-голям спад се наблюдава в цената на доматите, която е надолу с 12,63% до 1,37 евро за килограм.
Поевтинява и зелената салата - с 3,03% до 0,64 евро за килограм, картофите - с 2,64% до 0,59 евро за килограм, морковите - с 8,89% до 0,84 евро за килограм, както и зелените чушки - с 9,59% до 1,32 евро за килограм.
Поскъпват червените чушки - с 3,72% до 2,01 евро за килограм, краставиците - с 0,35% до 1,15 евро за килограм, зелето - с 5,07% до 0,58 евро за килограм, зрелият лук кромид - с 4,90% до 0,60 евро за килограм.
При плодовете поскъпват единствено ябълките - с 3,06% до 1,28 евро за килограм. Най-голямо намаление се отчита в цената на прасковите, които се търгуват с 15,63% по-малко - по 1,35 евро за килограм. Следват кайсиите, чиято цена е с 14,32% надолу до 1,40 евро за килограм. Лимоните също поевтиняват - с 3,38% до 2,29 евро за килограм.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мис Ирките
14:10 19.07.2026
2 Налудник
14:10 19.07.2026
3 Овчар
Коментиран от #7, #14
14:14 19.07.2026
4 Нито
Коментиран от #8
14:16 19.07.2026
5 Питане
Да не би общата като е отишла да пазарува и се е видяло всичко много евтино ???
Не забравяй, БОТАШ, ние не сме във вашата орбита ...
14:22 19.07.2026
6 Вкусно
14:26 19.07.2026
7 АГАТ а Кристи
До коментар #3 от "Овчар":Поне капчица акъл в междуушието???
Еврото било виновно, а не комунистическите прекупвачи на едро и спекулантите от техният отбор...
Логика и комунист... 😭
Коментиран от #10
14:26 19.07.2026
8 бабх
До коментар #4 от "Нито":е ОПГ!
14:29 19.07.2026
9 Нас ни бОли Фара,
Коментиран от #11
14:32 19.07.2026
10 Глупости, еврото не е
До коментар #7 от "АГАТ а Кристи":виновни!Виновни са руската рубла и турската лира!
14:33 19.07.2026
11 това че България
До коментар #9 от "Нас ни бОли Фара,":или друга държава е приета в съюз на развиващи се и цивилизовани нации не означава че тези нации ще ни носят на гръб а че трябва да сме достойни съюзници но на комунетата и копейките това няма как да им се обясни.....
Коментиран от #16
14:34 19.07.2026
12 Васил
14:37 19.07.2026
13 Гост
Поевтиняват.
14:39 19.07.2026
14 Овчо боташарска
До коментар #3 от "Овчар":кРадев подписа незаконен указа за основна валута евро още в началото на 2024-та година. И понеже сте по-тъпи и от овце, кРадевците цял живот ви връткат на чевермета.
14:40 19.07.2026
15 до всички путлероиди
Коментиран от #44
14:41 19.07.2026
16 Гост
До коментар #11 от "това че България":Достойните ти съюзници те чакат с парцала и кофата.
Това място са ни отредили.
Да, не мога да си обясня, как може да ти харесва но - хора всякакви.
Коментиран от #17
14:43 19.07.2026
17 като си мързелив
До коментар #16 от "Гост":може и това да не ти дадат а да те прогонят от там отдето си изпълзял комунделино
Коментиран от #31
14:44 19.07.2026
18 оня с коня
нека всичко да поскъпне българина е със наднорменно тегло , трябва да спре да се тъпче като прасе
14:46 19.07.2026
19 скачал на площада с двата пръста!
важното е БАНАНИТЕ да не поскъпват
ас за бананите съм скачал на площада
14:47 19.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Кирил
Сега това са деликатеси....
Коментиран от #24
14:48 19.07.2026
22 оня с коня
на нас ни казаха само ще лежим по диваните и щеПРЪЦКАМЕ
14:50 19.07.2026
23 Наблюдател
14:51 19.07.2026
24 оня с коня
До коментар #21 от "Кирил":като нямаш пари не ходи на ресторнат бедняко!
ресторанта не е за скъсаняци като теб!
бедняците ще ходите във сладкарницата
14:51 19.07.2026
25 Винаги
14:52 19.07.2026
26 премиерът слънце
Увеличението е от ЕС и еврото.
14:53 19.07.2026
27 При Бай Тошо
14:55 19.07.2026
28 Агро
14:55 19.07.2026
29 Радев
Коментиран от #34
14:56 19.07.2026
30 Работещите бедняци на България
При тези безумни цени, хората отдавна се отказаха.
14:59 19.07.2026
31 Гост
До коментар #17 от "като си мързелив":Целувай ръка на мързеливите комундели, че ако не бяха те, щеше да пасеш трева. А София още щеше да е в руини.
15:05 19.07.2026
32 Сатана Z
15:05 19.07.2026
33 Истината
Коментиран от #35
15:06 19.07.2026
34 Гост
До коментар #29 от "Радев":Държавата няма интерес от ниски цени. Тя прибира 20% ДДС.
По-високи цени - повече пари от ДДС.
15:07 19.07.2026
35 Гост
До коментар #33 от "Истината":Вярно е. Така беше в гетото. Е, по града имаше, но за работещите. А по селата всеки си гледаше зеленчуци, плодове и животни. Никой не купуваше месо или яйца.
Но, да - за мечкарите с гъдулките беше тежко.
15:10 19.07.2026
36 НИЩО МУ НЯМА
НАЛИ ЧОРАПА КАЗВА
ЧЕ БЪЛГАРИТЕ КУПИЛИ 50 ХИЛЯДИ
НОВИ КОЛИ А...🗣
ЕВТИН НА ТРИЦИТЕ СКЪП НА СИРЕНЕТО
Коментиран от #39
15:11 19.07.2026
37 София град
Това нормално ли ви се струва? И разходите се увеличават с 5 евро всеки 3-4 седмици, защото цените не спират да растат.
Коментиран от #42
15:12 19.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩
15:16 19.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Оня Шемет с коня
До коментар #40 от "оня с коня":Ти къде ще бъдеш, в Анадола ли тогава ⁉️⁉️👊
15:17 19.07.2026
44 ААА НЕ ДЕЙ ТАКА....
До коментар #15 от "до всички путлероиди":ВЖ.КАК СИ ЗАСЕГНАЛ
ДЕВЕТ КУПЕЙКИ И СА ТИ
ПИСАЛИ МИНУСИ...
АМА ТОЧНО ТЕА СА НАЙ прогресивни🗣
15:17 19.07.2026
45 Шкембе Войвода 🪓🗡
До коментар #42 от "оня с коня":Аби, а ти как ядеш, че ми миришеш на агнешка лой ⁉️⁉️
15:20 19.07.2026
46 ОБЕКТИВНИЯ
"експерти" не даде смислено обяснение за поскъпването на
сиренето ,кашкавала и някои зеленчуци !
Сигурно сега са в отпуска и са в Гърция ,защото там им е по -евтино !
Пълни циркаджии !
15:27 19.07.2026
47 Търсят !
На Румен Радев !
Хайде Една Кошница С Грижа !
С 50 -70 % върху ценоата !
Отгоре !
15:35 19.07.2026
48 Дъ е + бъ !
Животновъдите !
Също !
15:51 19.07.2026
49 Някой
16:02 19.07.2026