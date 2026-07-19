Кашкавалът и сиренето поскъпват, повечето плодове и зеленчуци поевтиняват

И тази седмица се наблюдава разнопосочно движение на цените на едро на основни хранителни стоки, плодове и зеленчуци. Това показват данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), цитирани от БТА.

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро у нас, се понижава с 0,43% до 2,342 пункта спрямо 2,352 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 г.

Кравето сирене поскъпва с 2,09% до 6,25 евро за килограм, а кашкавалът "Витоша" - с 2,70% до 9,29 евро за килограм. Цената на киселото мляко (3 и над 3% масленост) пада с 1,86% до 0,74 евро за кофичка от 400 гр., а на прясното мляко поскъпва с 2,39% до 1,20 евро за литър.

Замразеното пилешко месо поевтинява с 4,14% до 3,66 евро за килограм, а яйцата (размер М) - с 5,94% до 0,19 евро за брой на едро. Кравето масло (пакетче от 125 грама) се предлага по 1,52 евро за брой, което е увеличение от 8,57%.

Цената на ориза пада с 1,52% до 1,68 евро за килограм, а на лещата - с 1,01% до 1,96 евро за килограм. Поскъпва зрелият фасул - с 2,17% до 1,98 евро за килограм. Захарта поскъпва с 0,46% до 0,88 евро за килограм. Поевтинява олиото - с 0,90% до 1,76 евро за литър, и брашното тип 500 - с 1,47% до 0,67 евро за килограм.

При зеленчуците най-много тази седмица поскъпват тиквичките, който се търгуват с 15,11% повече - по 0,64 евро за килограм, а най-голям спад се наблюдава в цената на доматите, която е надолу с 12,63% до 1,37 евро за килограм.

Поевтинява и зелената салата - с 3,03% до 0,64 евро за килограм, картофите - с 2,64% до 0,59 евро за килограм, морковите - с 8,89% до 0,84 евро за килограм, както и зелените чушки - с 9,59% до 1,32 евро за килограм.

Поскъпват червените чушки - с 3,72% до 2,01 евро за килограм, краставиците - с 0,35% до 1,15 евро за килограм, зелето - с 5,07% до 0,58 евро за килограм, зрелият лук кромид - с 4,90% до 0,60 евро за килограм.

При плодовете поскъпват единствено ябълките - с 3,06% до 1,28 евро за килограм. Най-голямо намаление се отчита в цената на прасковите, които се търгуват с 15,63% по-малко - по 1,35 евро за килограм. Следват кайсиите, чиято цена е с 14,32% надолу до 1,40 евро за килограм. Лимоните също поевтиняват - с 3,38% до 2,29 евро за килограм.