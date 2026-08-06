Абровски обеща защита на родните производители на плодове и зеленчуци

Амбицията ни е реално да защитим българските производители на плодове и зеленчуци от нелоялната конкуренция. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по време на среща с представители на сектора на оранжерийното производство.
По време на разговора бяха обсъдени възможностите за подобряване на конкурентоспособността на българските производители, чрез законодателни промени, засилен контрол върху вноса и мерки за облекчаване на дейността на сектора. На срещата присъстваха заместник-министрите проф. Крум Неделков и Янислав Янчев, съобщиха от пресцентъра на земеделското министерство.
Представителите на бранша поставиха въпроси, свързани с необходимостта от по-ефективен контрол върху вноса на плодове и зеленчуци, ограничаване на нелоялната конкуренция и създаване на по-добри условия за развитие на българското производство. Обсъдени бяха и възможностите за въвеждане на механизма за обратно начисляване на ДДС, необходимостта от Закон за кооперирането и Закон за браншовите организации, както и облекчаване на режима при поземлените отношения за изграждането и развитието на оранжерии.
Министър Абровски заяви, че правителството е дало пълна свобода за предприемането на необходимите реформи в сектора. Той посочи, че ще се търсят ефективни механизми за противодействие на нелоялните търговски практики. Той каза още, че ще проведе среща с Националната агенция за приходите, на която ще бъде обсъдена възможността за въвеждане на сравнителен анализ на цените на земеделската продукция с тези в съседните държави с цел по-добър контрол и прозрачност на пазара.
По време на срещата бяха обсъдени още проблемите, свързани с междуфирмената задлъжнялост в сектора, както и възможностите за създаване на механизъм за микрокредитиране, който да подпомага земеделските производители при осигуряването на средства за семена, торове, горива и други основни производствени разходи. Разгледани бяха и идеи за облекчаване на режима за водоползване, както и използването на геотермална енергия в оранжерийното производство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Абровски
16:18 06.08.2026
3 Ганчо земеделец
Коментиран от #9
16:18 06.08.2026
4 Хич
16:19 06.08.2026
5 Лъжливото овчарче Мунчо
16:21 06.08.2026
6 Феникс
16:23 06.08.2026
7 А бе
Коментиран от #10
16:23 06.08.2026
8 На Тия !
С Лъжа Дойдоха !
И С Лъжа !
Ще си Отидат !
16:24 06.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ами идете
До коментар #7 от "А бе":Да копати и да произвеждате от до
16:27 06.08.2026
11 потребител
16:34 06.08.2026
12 защита на кое бре смешници
Коментиран от #20
16:37 06.08.2026
13 Този е
16:42 06.08.2026
14 възмутен
Коментиран от #17
16:42 06.08.2026
15 Ето Ги Доматите !
Точката е След Втората Цифра На Цената !
16:44 06.08.2026
16 Весело
Избирателите преди да гласуват, да питат:
Политиците какво разбират под данъци, ефективен контрол, борба с олигархията... ?
Какво е борба с олигархията? Според Радев борба с олигархиято е Пеевски да пътува до Дубай с Туркиш еърланс, вместо с частен самолет. А според хората: Пеемски да е при бай Стоври, вместо в парламента.
16:53 06.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 СССС
17:06 06.08.2026
19 Янко
17:09 06.08.2026
20 Весело
До коментар #12 от "защита на кое бре смешници":Еми така ще е, като сте наивни, когато първо гласуваш за Мунчо, а после мислиш.
Мунчо от 9 години е президет, не го ли видяхте какво предствавлява, а хората около него все бесепари, които управряват от 35 години. С кой акъл очаквате от старите политици, да си променят рахат на сегашната стара система.
Като искате промяна на системата, гласувайте за други хора. Като гласуване за досегашните Кутев, Витанов ... няма как да има промяна.
17:12 06.08.2026
21 Стенли
Коментиран от #22
17:23 06.08.2026
22 Стенли
До коментар #21 от "Стенли":Вместо сведения да се чете заведения
17:26 06.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Осигурете им безплатно напояване,
До коментар #1 от "Кошница с гавра":а не оскъпяване или забрана за такова ! Както и достъп до пазарите.В Турция никой не дотира земеделието и е 3 пъти по-евтино. Протекционизмът води само до инфлация.
17:41 06.08.2026
25 Горски
18:10 06.08.2026
26 Наката
18:39 06.08.2026
27 Контрол
00:25 07.08.2026