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Абровски обеща защита на родните производители на плодове и зеленчуци

Абровски обеща защита на родните производители на плодове и зеленчуци

6 Август, 2026 16:16 966 27

  • пламен абровски-
  • производители-
  • зеленчуци

Представителите на бранша поставиха въпроси, свързани с необходимостта от по-ефективен контрол върху вноса на плодове и зеленчуци, ограничаване на нелоялната конкуренция и създаване на по-добри условия за развитие на българското производство

Абровски обеща защита на родните производители на плодове и зеленчуци - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Амбицията ни е реално да защитим българските производители на плодове и зеленчуци от нелоялната конкуренция. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по време на среща с представители на сектора на оранжерийното производство.

По време на разговора бяха обсъдени възможностите за подобряване на конкурентоспособността на българските производители, чрез законодателни промени, засилен контрол върху вноса и мерки за облекчаване на дейността на сектора. На срещата присъстваха заместник-министрите проф. Крум Неделков и Янислав Янчев, съобщиха от пресцентъра на земеделското министерство.

Представителите на бранша поставиха въпроси, свързани с необходимостта от по-ефективен контрол върху вноса на плодове и зеленчуци, ограничаване на нелоялната конкуренция и създаване на по-добри условия за развитие на българското производство. Обсъдени бяха и възможностите за въвеждане на механизма за обратно начисляване на ДДС, необходимостта от Закон за кооперирането и Закон за браншовите организации, както и облекчаване на режима при поземлените отношения за изграждането и развитието на оранжерии.

Министър Абровски заяви, че правителството е дало пълна свобода за предприемането на необходимите реформи в сектора. Той посочи, че ще се търсят ефективни механизми за противодействие на нелоялните търговски практики. Той каза още, че ще проведе среща с Националната агенция за приходите, на която ще бъде обсъдена възможността за въвеждане на сравнителен анализ на цените на земеделската продукция с тези в съседните държави с цел по-добър контрол и прозрачност на пазара.

По време на срещата бяха обсъдени още проблемите, свързани с междуфирмената задлъжнялост в сектора, както и възможностите за създаване на механизъм за микрокредитиране, който да подпомага земеделските производители при осигуряването на средства за семена, торове, горива и други основни производствени разходи. Разгледани бяха и идеи за облекчаване на режима за водоползване, както и използването на геотермална енергия в оранжерийното производство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Абровски

    16 2 Отговор
    Стига приказки,дай да видим за какво си министър,пък и доста мазна физиономия имаш,която не вдъхва нищо добро.

    16:18 06.08.2026

  • 3 Ганчо земеделец

    23 3 Отговор
    Те ще ги защитават, а ти ще продават по 8 лв за кило краставици, от чужбина е по-евтино даже и с транспорта включен.

    Коментиран от #9

    16:18 06.08.2026

  • 4 Хич

    16 4 Отговор
    не е за вярване , както и целят отбор от червени лъжци ! Отличници в лъжи и дългове !

    16:19 06.08.2026

  • 5 Лъжливото овчарче Мунчо

    13 3 Отговор
    Вече никой не вярва на Мунчо и шaйката му.

    16:21 06.08.2026

  • 6 Феникс

    14 3 Отговор
    На това му се вика гавра със труп, в момента десетки земеделци от Любимец си оставят дините и пъпешите на бостана, да изгният!

    16:23 06.08.2026

  • 7 А бе

    18 1 Отговор
    На снимката цените са добре но на пазара и по пътищата където си продават домата е 2-3 евро

    Коментиран от #10

    16:23 06.08.2026

  • 8 На Тия !

    14 2 Отговор
    Можеш Ли Да Вярваш !

    С Лъжа Дойдоха !

    И С Лъжа !

    Ще си Отидат !

    16:24 06.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ами идете

    6 4 Отговор

    До коментар #7 от "А бе":

    Да копати и да произвеждате от до

    16:27 06.08.2026

  • 11 потребител

    22 0 Отговор
    Ко стана ? Никой не купува скъпите зеленчуци и ревнаха . Румъния и Гърция имат 50% по-ниски цени на зеленчуците .Истината е, че нашите продават безбожно скъпо .Как на връщане от Румъния мога да си натоваря диня за 20 цента на килограм и то от най-обикновен пазар на дребно.Тиквички си купих за 20 цента .Нашенците искат да продадат един бустан дини и да подкарат С-Класа

    16:34 06.08.2026

  • 12 защита на кое бре смешници

    12 0 Отговор
    вие с едни наркотици не можете да се справите тръгнали произведителите да защитават -който и да дойде на власт ще е същата мизерия нито сега нито преди или бъдище ще има защита на каквото и да е жалко че гласувах за вас - г

    Коментиран от #20

    16:37 06.08.2026

  • 13 Този е

    7 1 Отговор
    безпардонен и нагъл лъжец.

    16:42 06.08.2026

  • 14 възмутен

    17 0 Отговор
    Лятото свършва след 20 дни .Има да си ядат дини и пъпеши .Нали видяхте какво стана с черешите , намалиха , ама късно и дори евтини хората пак не ги купуваха и накрая изхвърлиха тонове .Какво искат от държава , нали им дават субсидий .Взема субсидия и пак продава скъпо .Изкарали на всеки ъгъл дини и наслагали едни цени ,все едно са със зведа Мишлен .Слага динята на кантара и излиза примерно 8 килограма по 80 =6.40 евро .Е , кога сте яли диня за 12-13 лева .Да си гледат работата .

    Коментиран от #17

    16:42 06.08.2026

  • 15 Ето Ги Доматите !

    4 0 Отговор
    Но Има Печатна Грешка !

    Точката е След Втората Цифра На Цената !

    16:44 06.08.2026

  • 16 Весело

    7 1 Отговор
    Той и Радев обещаваше да не вдига данъците. Пък какво стана вдигна винетки, осигуровки, данък имот...

    Избирателите преди да гласуват, да питат:
    Политиците какво разбират под данъци, ефективен контрол, борба с олигархията... ?

    Какво е борба с олигархията? Според Радев борба с олигархиято е Пеевски да пътува до Дубай с Туркиш еърланс, вместо с частен самолет. А според хората: Пеемски да е при бай Стоври, вместо в парламента.

    16:53 06.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 СССС

    8 1 Отговор
    ЕС свободно движение на стоки и хора,трябва субсидии за дребните зелечукопроизводители !!!

    17:06 06.08.2026

  • 19 Янко

    10 0 Отговор
    Каква защита бе Абровски ти знаеш ли какви цени пердашат тези на фермерските пазари

    17:09 06.08.2026

  • 20 Весело

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "защита на кое бре смешници":

    Еми така ще е, като сте наивни, когато първо гласуваш за Мунчо, а после мислиш.
    Мунчо от 9 години е президет, не го ли видяхте какво предствавлява, а хората около него все бесепари, които управряват от 35 години. С кой акъл очаквате от старите политици, да си променят рахат на сегашната стара система.
    Като искате промяна на системата, гласувайте за други хора. Като гласуване за досегашните Кутев, Витанов ... няма как да има промяна.

    17:12 06.08.2026

  • 21 Стенли

    4 2 Отговор
    А въпроса е кой ,е защити потребителите от вихрещатата се спекула, и то не само на храните а на услуги , ,сведения , паркинги и прочие и прочие , а че по строг контрол трябва да има , що боклуци изядохме от Турция и Полша , но все пак не трябва да се прекаляв

    Коментиран от #22

    17:23 06.08.2026

  • 22 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Стенли":

    Вместо сведения да се чете заведения

    17:26 06.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Осигурете им безплатно напояване,

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кошница с гавра":

    а не оскъпяване или забрана за такова ! Както и достъп до пазарите.В Турция никой не дотира земеделието и е 3 пъти по-евтино. Протекционизмът води само до инфлация.

    17:41 06.08.2026

  • 25 Горски

    4 1 Отговор
    Той сезона свърши, бре. Сетила се Мара. Който се нагуши, нагуши. Проверки почвали корумпетата, ти да видиш. Докъде ни докара демокрацията от голям износител да станем вносител … най-странното е че има индивиди които вярват че така било по-добре. Масова проверка на лобистите които са за чуждия и химичен внос...! От там трябва да се започне , търговците не са виновни те търгуват с това което се внася по пазарите..! А на Таки лабораториите ще проверяваме ли? Как издават документи и сертификати за турски зеленчуци?

    18:10 06.08.2026

  • 26 Наката

    1 2 Отговор
    С какво ще ги защити?Потупване по рамото,ръкостискане пред строя или хвърляне гол в женската баня!Всичко при Реверсивните е мижи да те лажем,от А до Я

    18:39 06.08.2026

  • 27 Контрол

    1 0 Отговор
    Кажете какви са изкупните цени на дините в Гърция и тогава си газете с трактор дините на бостана!

    00:25 07.08.2026

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