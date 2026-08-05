Възможен е недостиг на плодове и зеленчуци у нас

Засиленият контрол на вноса на плодове и зеленчуци по границите продължава. Акцията започва след седмици на напрежение в сектора и сигнали от производители, че местната продукция остава непродадена, докато на пазара влиза евтина чужда стока. Българските плодове и зеленчуци се изкупуват на цени под себестойност, а потребителят плаща 4-5 пъти по-висока цена, разказват земеделци пред бТВ.

„Ние ги даваме на едни търговци, те ги дават на други, по магазини – там може да се дадат и на трети, и на четвърти търговец. И цената колко пъти може да се вдигне? Ами, от 0,50 цента ще отиде на 2 евро“, казва Велик Танчев, производител на домати. Според родните производители вносът от други страни трябва да се спре напълно. „Подбиват ни цената! Ние не знам за какво работим тая година! Трябва да го спрат, за да може българското производство да върви“, казва Иванка, производител на зеленчуци.

„Трябва тия вносове нещо да се спрат, знам ли…“, казва още Велик Танчев.

Велик Танчев се съмнява, че проверките по границите ще доведат до ефект за българските производители. „Засилиха, ама не знам дали ще има ефект!“, казва той. Проверките по границите са за контрол на качеството на вносните продукти, обясниха от Агенцията по безопасност на храните. „При извършване на официалния контрол, когато се установят несъответствия, пратките се отхвърлят и се изчаква резултатът от лабораторното изследване“, казва Катя Георгиева, главен фитосанитарен инспектор в БАБХ на ГКПП „Златарево“.

Проверките не забавят доставките, казва Васко Бейковски, който превозва червени чушки от Северна Македония за голяма хранителна верига у нас. „Не, мисля, че е нормално. Колко време ви отнема проверката тук на границата? Ами, нормално ти казвам, не съм засичал – под час. Тоест, няма опасност от забавяне на доставки, да не пристигнете навреме? Не, не, не!“, казва Васко Бейковски, превозвач на зеленчуци от Северна Македония.

При продукцията от държави извън ЕС основна роля имат митническите и фитосанитарните проверки. При стоки, които идват през Гърция и Румъния, контролът е различен – те идват в рамките на европейския пазар и по-съществена е ролята на НАП при проверката на фактурите и последващите продажби. Сериозни нарушения през първите три дни от проверките не са установени, съобщиха тази сутрин от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за бТВ. Що се отнася до пълното ограничаване на вноса, което искат земеделците, на този етап това е невъзможно, тъй като България е част от европейския единен пазар.

Въпреки казаното в репортажа от превозвача от Северна Македония, че няма забавяне при доставките, по-рано днес установихме, че на зеленчуковата борса край Петрич през последните два дни липсват търговците, които внасят плодове и зеленчуци. Те споделиха пред нас, макар и извън камера, че вносителите се отказват да доставят плодове и зеленчуци, тъй като когато бъде взета проба от превозваната стока, те трябва да изчакат между 24 и 48 часа, докато излезе резултатът от изследването. Едва след това могат да разтоварят стоката.

Така в следващите дни е възможно да се стигне до недостиг на плодове и зеленчуци, поне на тези, които се внасят от трети страни.