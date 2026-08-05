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Възможен е недостиг на плодове и зеленчуци у нас

Възможен е недостиг на плодове и зеленчуци у нас

5 Август, 2026 14:55 1 394 53

  • нап-
  • плодове-
  • зеленчуци

При продукцията от държави извън ЕС основна роля имат митническите и фитосанитарните проверки

Възможен е недостиг на плодове и зеленчуци у нас - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Засиленият контрол на вноса на плодове и зеленчуци по границите продължава. Акцията започва след седмици на напрежение в сектора и сигнали от производители, че местната продукция остава непродадена, докато на пазара влиза евтина чужда стока. Българските плодове и зеленчуци се изкупуват на цени под себестойност, а потребителят плаща 4-5 пъти по-висока цена, разказват земеделци пред бТВ.

„Ние ги даваме на едни търговци, те ги дават на други, по магазини – там може да се дадат и на трети, и на четвърти търговец. И цената колко пъти може да се вдигне? Ами, от 0,50 цента ще отиде на 2 евро“, казва Велик Танчев, производител на домати. Според родните производители вносът от други страни трябва да се спре напълно. „Подбиват ни цената! Ние не знам за какво работим тая година! Трябва да го спрат, за да може българското производство да върви“, казва Иванка, производител на зеленчуци.

„Трябва тия вносове нещо да се спрат, знам ли…“, казва още Велик Танчев.

Велик Танчев се съмнява, че проверките по границите ще доведат до ефект за българските производители. „Засилиха, ама не знам дали ще има ефект!“, казва той. Проверките по границите са за контрол на качеството на вносните продукти, обясниха от Агенцията по безопасност на храните. „При извършване на официалния контрол, когато се установят несъответствия, пратките се отхвърлят и се изчаква резултатът от лабораторното изследване“, казва Катя Георгиева, главен фитосанитарен инспектор в БАБХ на ГКПП „Златарево“.

Проверките не забавят доставките, казва Васко Бейковски, който превозва червени чушки от Северна Македония за голяма хранителна верига у нас. „Не, мисля, че е нормално. Колко време ви отнема проверката тук на границата? Ами, нормално ти казвам, не съм засичал – под час. Тоест, няма опасност от забавяне на доставки, да не пристигнете навреме? Не, не, не!“, казва Васко Бейковски, превозвач на зеленчуци от Северна Македония.

При продукцията от държави извън ЕС основна роля имат митническите и фитосанитарните проверки. При стоки, които идват през Гърция и Румъния, контролът е различен – те идват в рамките на европейския пазар и по-съществена е ролята на НАП при проверката на фактурите и последващите продажби. Сериозни нарушения през първите три дни от проверките не са установени, съобщиха тази сутрин от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за бТВ. Що се отнася до пълното ограничаване на вноса, което искат земеделците, на този етап това е невъзможно, тъй като България е част от европейския единен пазар.

Въпреки казаното в репортажа от превозвача от Северна Македония, че няма забавяне при доставките, по-рано днес установихме, че на зеленчуковата борса край Петрич през последните два дни липсват търговците, които внасят плодове и зеленчуци. Те споделиха пред нас, макар и извън камера, че вносителите се отказват да доставят плодове и зеленчуци, тъй като когато бъде взета проба от превозваната стока, те трябва да изчакат между 24 и 48 часа, докато излезе резултатът от изследването. Едва след това могат да разтоварят стоката.

Така в следващите дни е възможно да се стигне до недостиг на плодове и зеленчуци, поне на тези, които се внасят от трети страни.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 kоkорчо 💋🍌

    7 1 Отговор
    еми нормално като 404 ги гьрмят с дроньове

    15:06 05.08.2026

  • 2 надарена кака

    24 0 Отговор
    Възможен е недостиг на хора у нас.

    Коментиран от #22

    15:06 05.08.2026

  • 3 го вед О

    2 1 Отговор
    4и коити ги идие ?? аз пиим МАСТИКИ

    15:07 05.08.2026

  • 4 въпросче

    25 0 Отговор
    Затова ли внасят с тонове плодове и зеленчуци от други държави и цените са до небесата?! Скъпотия до шия!

    15:09 05.08.2026

  • 5 Факт

    21 0 Отговор
    Излиза че реалната цена по супермаркетите трябва да е 60-70 цента килото

    15:10 05.08.2026

  • 6 здраво мислещ

    23 0 Отговор
    Изобщо не ме интересува спекулата в Бългрия .Няма да купувам ,скъпи зеленчуци , само защото някой е решил да ги продава на четворни цени .Хората ходят в Гърция ,Румъния и на други места и виждат цените .Защо да им плащам 60 цента за диня , която от производител излиза 12 цента ? В Румъния кило хубав домат е 60 цента , а тиквичките 20 цента .Когато хората спряха да купуват череши ,какво стана , изхвърлиха ги .

    Коментиран от #35

    15:10 05.08.2026

  • 7 Ъъъ

    29 1 Отговор
    От износител на плодове и зеленчуци, България може да остане без тях, заради не знам какво си.... Ах ти олигофренията... Затрихме всичко, за да имаме банани.... О-ли-го-фре-ни!

    15:11 05.08.2026

  • 8 Брокер

    8 4 Отговор
    Малко да вдигнем пазарните цени навреме. Благодаря на ПБ министрите.

    15:11 05.08.2026

  • 9 мотикатата

    4 23 Отговор
    Мотиката и на нивата. Ще има всичко по много и евтино.
    Вън руския башибозук от България.

    Коментиран от #40

    15:12 05.08.2026

  • 10 Никакъв

    18 1 Отговор
    зарзават , има пилешки бутчета , лежали 20 години във фризерите по света !

    15:12 05.08.2026

  • 11 1488

    15 3 Отговор
    у бг след седмица две ще има недостиг на ток

    Коментиран от #34

    15:13 05.08.2026

  • 12 Макак така

    20 1 Отговор
    Ако спрат бананите и демокрацията умира.

    15:13 05.08.2026

  • 13 Даааа

    19 0 Отговор
    А защо проиводителя не ги и продава, ами трябва да минават през 5 прекупвача.....

    Коментиран от #48

    15:13 05.08.2026

  • 14 бгполитик

    6 1 Отговор
    ВДИГАМЕ ЦЕНИТЕ!!!

    15:14 05.08.2026

  • 15 народа

    13 5 Отговор
    Какво има да се затрива ? Вноса е по евтин от родното производство , защото нашите са алчни .Какво им има на гръцките домати , че има и транспорт и са по 60 цента на щанда .Пуста сопа .

    15:14 05.08.2026

  • 16 Хора

    2 1 Отговор
    Някой да знае, от къде мога да си купя дини?

    Коментиран от #32

    15:14 05.08.2026

  • 17 Нов Парадокс !

    4 10 Отговор
    В България !

    Консумацията е Сведена До Минимум !

    Заради Високите Цени !

    И Продуктите !

    Не Достигали !

    Това е Възможно !

    Само При Управлението На !

    Фатмака !

    15:15 05.08.2026

  • 18 турист

    8 2 Отговор
    Той и таратора е 9 евро , ама гледам не го поръчват много

    15:15 05.08.2026

  • 19 Тъпо соросоидче

    13 3 Отговор
    Е поне ще има банани. Така ни обеща Урсула.

    15:15 05.08.2026

  • 20 Нормално

    9 1 Отговор
    Когато няколко производители се кооперират и постигнат количесто и качество, ще могат да реализират продукцията си нормално. "Всяка коза за свой крак" не работи. Питайте гърците и македонците, които ни заливат с тяхна стока. Проблема е "чипа"

    15:16 05.08.2026

  • 21 тарантула

    11 1 Отговор
    Защо в Румъния и Гърция килограм диня е 20-30 цента , а при нас 60-80 цента.Да си ги ядат .

    15:17 05.08.2026

  • 22 Е ! е е е ! Да !

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "надарена кака":

    Тук Останаха !

    Само Феодали !

    15:18 05.08.2026

  • 23 Бананчо

    7 4 Отговор
    Ами ръбайте банани бе, колко песни са посветени на тях , когато се раждаше демокрацията, която и така не се роди.

    15:24 05.08.2026

  • 24 Човешко Око !

    5 1 Отговор
    Насита Няма !

    15:24 05.08.2026

  • 25 Ежко

    6 2 Отговор
    Рундьо ефенди Боташ, здраво "пердаши"
    олигарсите по вноса на зарзаватите! Те горките, живи да ги ожалиш с внос на 100-200 килограма за нуждите на родата!
    То хубавото е, че след като "разби" баш олигарсите, Бабата, Свинята, Горанката, Сотир Ушев, Роско, Водопада намери сили, време и енергия да се справи с плодовитата мафия! Реални и заслужени резултати, същото, както с козичката на баба Пенка!
    Жив резил сте, даже и прогрес да нямате сте достойни за таблото на срама!

    15:27 05.08.2026

  • 26 Факт

    6 17 Отговор
    Като бяхме под руско робство ,в магазина рафтовете бяха празни,имаше само фафли,мастика и хляб един път в седмицата,банани портокали и мандарини само на нова година,комунистите ги ядяха с корите,режеха ги на шайби и гълтаха

    Коментиран от #30, #37, #42, #44, #52

    15:31 05.08.2026

  • 27 Логично

    10 2 Отговор
    Няма ТКЗС, няма домати. Алчността и мързелът на фермерите уби земеделието.

    15:32 05.08.2026

  • 28 Ачо

    7 2 Отговор
    Сега реват българските производители,че съседните държави им правят дъмпинг.Като спрат камионите от Турция и Гърция и пазара като закъса за плодове и зеленчуци, ще се вдигнат цените до много висоти ,тогава ще ревнат купувачите,защото ако домата поради недостиг стане на пазара между 5 и 10 евро ела да видиш данданията.Българското село се унищожава вече 35 години.Там няма хора с трудови навици,агрономски познания,техника,вода.Малкото хора,които работят се изнудват от прекупвачи,няма защита,никой не им гарантира пазар и прилични доходи.Затова Турция,Гърция,Сърбия ни продават земеделска продукция и ни вземат парите.А ние напускаме родината и заминаваме да работим за англичани,немци,французи и прочие.Българските правителства нямат план за възтановяване на българското село от 1990 година насам.Затова професор Иво Христов крещи"Ние умираме,изчезваме"Кой да го чуе?Няма ли в България 20 умни глави,които да ги затворят в един хотел за 1 месец,а след това тези хора да представят план за спасението на България?Очевидно няма,след като продължаваме да затъваме!Управляват ни от дистанция от чужбина в полза на чужденците.Ограбена държава!И този коментар лакеите на чужденците няма да пуснат.

    Коментиран от #36

    15:34 05.08.2026

  • 29 1111

    3 1 Отговор
    На запад само си продават продукцията

    15:35 05.08.2026

  • 30 Ужасът на соца

    7 9 Отговор

    До коментар #26 от "Факт":

    Ужасът на социализма бе убийствен - тогава се продаваха дори криви краставици! Слава богу, че Урсулата ги забрани. Представяте ли си, на пазара се предлагаха и криви краставици!

    Коментиран от #46

    15:36 05.08.2026

  • 31 Лопата Орешник

    9 1 Отговор
    Нормално, лято е !! Не им е сезонът!! Февруари ще чакаме за хубавите, сочни доматки! Дева и обърканата държава, дева!

    15:37 05.08.2026

  • 32 Митко

    0 2 Отговор

    До коментар #16 от "Хора":

    По големите супермаркети са по 30 евроцента , вече има и българско производство , сладки са . Миналата година цената не падна под левче

    15:51 05.08.2026

  • 33 Сандо

    11 0 Отговор
    На днешната дата почина Тодор Живков.И добре,че не е жив за да види докъде докараха неговата Родина,която по онова време изхранваше две Българии - а българите тогава бяха почти 9 милиона.Козячета,наведете виновно глави и млъквайте завинаги!

    15:56 05.08.2026

  • 34 Нали

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "1488":

    пращаме на укрите,
    ще ходим там да се топлим зимата.

    15:57 05.08.2026

  • 35 Дърт Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "здраво мислещ":

    МамавиМарзелива 20 цента ходили в мамалигария а гориво им е без пари..Сейте поливайте берете и ще ви излязат без пари.За 20 цента ще си храня кокошките,1 килограм смески е 90 цента.

    16:00 05.08.2026

  • 36 Никой

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Ачо":

    не иска спасение,а целта им е унищожение.

    16:01 05.08.2026

  • 37 Сега

    5 1 Отговор

    До коментар #26 от "Факт":

    сме под Хамериканско и урсулянско робство.

    16:07 05.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 prost народ = слаба държава!

    3 1 Отговор
    ами нормално като ги мързи хората да си гледат ще купуват чужди с химикали в тях от друга старана държавата също не желае да отглежда и после как няма да има недостиг… някога когато имахме държава изнасяхме с десетки тонове а сега ревем че нямало ами никой не ни е виновен че не си ги отглеждаме!!!

    16:19 05.08.2026

  • 40 Мотивация за отрицателен вот

    8 1 Отговор

    До коментар #9 от "мотикатата":

    Мотиката - и по онова, дето трябва да служи за мислене на такива като тебе.
    Преди1990, когато в България управляваше "руския (съветския) башибозук"(според твоите критерии) докато бях в школото, в казармата, в университета и след като започнах работа, съм брал рози, грозде, домати, чушки, ябълки, череши, тютюн, вадил съм цвекло и картофи, събирал съм бали люцерна от полето.
    И нищо от изброеното не само че не се внасяше в България, даже се изнасяше...

    16:19 05.08.2026

  • 41 Нема страшно

    2 0 Отговор
    Ядем домато с колците!

    16:19 05.08.2026

  • 42 Фактът е,

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Факт":

    че по описаното от тебе време ти си бил още в нечия скоростна кутия.

    16:22 05.08.2026

  • 43 ПЪЛНИ Глупости

    4 0 Отговор
    Ама много застъпници се навъдихте за Българското а оставете телефоните и идете по родните си места да копате ??ААА не щете !! Идете и се разправяйте с "Прекупвачите "дето дават за кило родна продукция по 20 цента .ААА не е ваша работа нали, държавата оле мале !Държавата Ви е виновна че има колкото вода толкова и сол в сиренето нали ?? Бригади имало ,имаше и се бачкаше ангария !Така с "Бригадирски труд" много се заграби ! Не ви е виновна Европа че сте крадци и измамници ,и че искате без да бачкате да лапате!! 100%да дигнат акцизите на цигарите и пиенето !! Винетката и тя 100% да дигнат да ви видя какво ще пишете щото друго не правите !!!

    16:30 05.08.2026

  • 44 ПЪЛНИ Глупости

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Факт":

    И да допълним ДА изнасяхме .Въпреки митовете за огромни мащаби, износът на храни за Западна Европа и САЩ имаше строго ограничени размери – обикновено между 10% и 15% от общия износ на български селскостопански стоки. Останалите 80–85% отиваха основно към СССР и останалите социалистически страни!!60-те и 70-те години България беше сред водещите износители на домати в света. Въпреки това, официалните архиви показват, че около 60% до 80% от изнесените пресни и консервирани домати отиваха за СССР, Чехословакия и ГДР. АМА четете бре ,стига сте се правили на родолюбци !!!!

    16:37 05.08.2026

  • 45 Гост

    0 0 Отговор
    Недостиците ще са все по-често явление, докато не върнете ученическите бригади и не въведете трудова повинност.

    16:49 05.08.2026

  • 46 Хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Ужасът на соца":

    че кривите краставици са ядене ,бре. Правите ги използват за други цели. 🤣

    16:51 05.08.2026

  • 47 Тря си куку

    0 0 Отговор
    Значи спираме вносът и ни ги начуквате на 30 евра килото. Доматите! Мноо интересно на бай Димитрис у Пелопонес и на Али Реза от Анталия, как им излиза сметката. При тва единият плаща и 1200 км път, другия 1500. Знам. Ся ша кажете, че местната държава дотира. Баш па на 200%?! И с транспорта. И с дистрибуцията?! А па Али Реза не е и в ЕС. Т.е. бай Реджеп едва ли ще го дотира да рани "раята". Безплатно.

    Коментиран от #50

    16:52 05.08.2026

  • 48 депутатник

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Даааа":

    Направил съм законите така, че производителят да не може да си ги продава директно, а да минат през фирмите на сина, на зетя, на щерката и на унуките, докато дойдат при вас на щанда три пъти по-скъпи.

    16:52 05.08.2026

  • 49 Анонимен

    1 0 Отговор
    Сложи таван на комисионните и цените ще се оправят. Другото е зверски глоби, ако лъжеш, че са български.

    Коментиран от #51

    16:53 05.08.2026

  • 50 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Тря си куку":

    А доматите виреят като плевели. Веднъж на седмица ги поливай и бери.

    16:54 05.08.2026

  • 51 депутатник

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Анонимен":

    Не позна.
    Законът гласи, че ако една стока е внесена от чужбина, но е пакетирана в България, се води българско производство. Доста се озорихме с колегите, докато го прокараме този закон, но мина и е факт. И сега всичкото стадо купува чужд внос с надпис Мейд ин БГ.

    Коментиран от #53

    16:56 05.08.2026

  • 52 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Факт":

    По него време в България се произвеждаха Кока-Кола, Марлборо, Швепс, БулгарРено и 20 модела български компютри.
    Всичкото го продадохме за едните банани.

    16:58 05.08.2026

  • 53 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "депутатник":

    С тая лакърдия направо уби змея:)

    17:02 05.08.2026

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