Възможен е недостиг на плодове и зеленчуци у нас

Засиленият контрол на вноса на плодове и зеленчуци по границите продължава. Акцията започва след седмици на напрежение в сектора и сигнали от производители, че местната продукция остава непродадена, докато на пазара влиза евтина чужда стока. Българските плодове и зеленчуци се изкупуват на цени под себестойност, а потребителят плаща 4-5 пъти по-висока цена, разказват земеделци пред бТВ.
„Ние ги даваме на едни търговци, те ги дават на други, по магазини – там може да се дадат и на трети, и на четвърти търговец. И цената колко пъти може да се вдигне? Ами, от 0,50 цента ще отиде на 2 евро“, казва Велик Танчев, производител на домати. Според родните производители вносът от други страни трябва да се спре напълно. „Подбиват ни цената! Ние не знам за какво работим тая година! Трябва да го спрат, за да може българското производство да върви“, казва Иванка, производител на зеленчуци.
„Трябва тия вносове нещо да се спрат, знам ли…“, казва още Велик Танчев.
Велик Танчев се съмнява, че проверките по границите ще доведат до ефект за българските производители. „Засилиха, ама не знам дали ще има ефект!“, казва той. Проверките по границите са за контрол на качеството на вносните продукти, обясниха от Агенцията по безопасност на храните. „При извършване на официалния контрол, когато се установят несъответствия, пратките се отхвърлят и се изчаква резултатът от лабораторното изследване“, казва Катя Георгиева, главен фитосанитарен инспектор в БАБХ на ГКПП „Златарево“.
Проверките не забавят доставките, казва Васко Бейковски, който превозва червени чушки от Северна Македония за голяма хранителна верига у нас. „Не, мисля, че е нормално. Колко време ви отнема проверката тук на границата? Ами, нормално ти казвам, не съм засичал – под час. Тоест, няма опасност от забавяне на доставки, да не пристигнете навреме? Не, не, не!“, казва Васко Бейковски, превозвач на зеленчуци от Северна Македония.
При продукцията от държави извън ЕС основна роля имат митническите и фитосанитарните проверки. При стоки, които идват през Гърция и Румъния, контролът е различен – те идват в рамките на европейския пазар и по-съществена е ролята на НАП при проверката на фактурите и последващите продажби. Сериозни нарушения през първите три дни от проверките не са установени, съобщиха тази сутрин от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за бТВ. Що се отнася до пълното ограничаване на вноса, което искат земеделците, на този етап това е невъзможно, тъй като България е част от европейския единен пазар.
Въпреки казаното в репортажа от превозвача от Северна Македония, че няма забавяне при доставките, по-рано днес установихме, че на зеленчуковата борса край Петрич през последните два дни липсват търговците, които внасят плодове и зеленчуци. Те споделиха пред нас, макар и извън камера, че вносителите се отказват да доставят плодове и зеленчуци, тъй като когато бъде взета проба от превозваната стока, те трябва да изчакат между 24 и 48 часа, докато излезе резултатът от изследването. Едва след това могат да разтоварят стоката.
Така в следващите дни е възможно да се стигне до недостиг на плодове и зеленчуци, поне на тези, които се внасят от трети страни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 kоkорчо 💋🍌
15:06 05.08.2026
2 надарена кака
Коментиран от #22
15:06 05.08.2026
3 го вед О
15:07 05.08.2026
4 въпросче
15:09 05.08.2026
5 Факт
15:10 05.08.2026
6 здраво мислещ
Коментиран от #35
15:10 05.08.2026
7 Ъъъ
15:11 05.08.2026
8 Брокер
15:11 05.08.2026
9 мотикатата
Вън руския башибозук от България.
Коментиран от #40
15:12 05.08.2026
10 Никакъв
15:12 05.08.2026
11 1488
Коментиран от #34
15:13 05.08.2026
12 Макак така
15:13 05.08.2026
13 Даааа
Коментиран от #48
15:13 05.08.2026
14 бгполитик
15:14 05.08.2026
15 народа
15:14 05.08.2026
16 Хора
Коментиран от #32
15:14 05.08.2026
17 Нов Парадокс !
Консумацията е Сведена До Минимум !
Заради Високите Цени !
И Продуктите !
Не Достигали !
Това е Възможно !
Само При Управлението На !
Фатмака !
15:15 05.08.2026
18 турист
15:15 05.08.2026
19 Тъпо соросоидче
15:15 05.08.2026
20 Нормално
15:16 05.08.2026
21 тарантула
15:17 05.08.2026
22 Е ! е е е ! Да !
До коментар #2 от "надарена кака":Тук Останаха !
Само Феодали !
15:18 05.08.2026
23 Бананчо
15:24 05.08.2026
24 Човешко Око !
15:24 05.08.2026
25 Ежко
олигарсите по вноса на зарзаватите! Те горките, живи да ги ожалиш с внос на 100-200 килограма за нуждите на родата!
То хубавото е, че след като "разби" баш олигарсите, Бабата, Свинята, Горанката, Сотир Ушев, Роско, Водопада намери сили, време и енергия да се справи с плодовитата мафия! Реални и заслужени резултати, същото, както с козичката на баба Пенка!
Жив резил сте, даже и прогрес да нямате сте достойни за таблото на срама!
15:27 05.08.2026
26 Факт
Коментиран от #30, #37, #42, #44, #52
15:31 05.08.2026
27 Логично
15:32 05.08.2026
28 Ачо
Коментиран от #36
15:34 05.08.2026
29 1111
15:35 05.08.2026
30 Ужасът на соца
До коментар #26 от "Факт":Ужасът на социализма бе убийствен - тогава се продаваха дори криви краставици! Слава богу, че Урсулата ги забрани. Представяте ли си, на пазара се предлагаха и криви краставици!
Коментиран от #46
15:36 05.08.2026
31 Лопата Орешник
15:37 05.08.2026
32 Митко
До коментар #16 от "Хора":По големите супермаркети са по 30 евроцента , вече има и българско производство , сладки са . Миналата година цената не падна под левче
15:51 05.08.2026
33 Сандо
15:56 05.08.2026
34 Нали
До коментар #11 от "1488":пращаме на укрите,
ще ходим там да се топлим зимата.
15:57 05.08.2026
35 Дърт Българин
До коментар #6 от "здраво мислещ":МамавиМарзелива 20 цента ходили в мамалигария а гориво им е без пари..Сейте поливайте берете и ще ви излязат без пари.За 20 цента ще си храня кокошките,1 килограм смески е 90 цента.
16:00 05.08.2026
36 Никой
До коментар #28 от "Ачо":не иска спасение,а целта им е унищожение.
16:01 05.08.2026
37 Сега
До коментар #26 от "Факт":сме под Хамериканско и урсулянско робство.
16:07 05.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 prost народ = слаба държава!
16:19 05.08.2026
40 Мотивация за отрицателен вот
До коментар #9 от "мотикатата":Мотиката - и по онова, дето трябва да служи за мислене на такива като тебе.
Преди1990, когато в България управляваше "руския (съветския) башибозук"(според твоите критерии) докато бях в школото, в казармата, в университета и след като започнах работа, съм брал рози, грозде, домати, чушки, ябълки, череши, тютюн, вадил съм цвекло и картофи, събирал съм бали люцерна от полето.
И нищо от изброеното не само че не се внасяше в България, даже се изнасяше...
16:19 05.08.2026
41 Нема страшно
16:19 05.08.2026
42 Фактът е,
До коментар #26 от "Факт":че по описаното от тебе време ти си бил още в нечия скоростна кутия.
16:22 05.08.2026
43 ПЪЛНИ Глупости
16:30 05.08.2026
44 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #26 от "Факт":И да допълним ДА изнасяхме .Въпреки митовете за огромни мащаби, износът на храни за Западна Европа и САЩ имаше строго ограничени размери – обикновено между 10% и 15% от общия износ на български селскостопански стоки. Останалите 80–85% отиваха основно към СССР и останалите социалистически страни!!60-те и 70-те години България беше сред водещите износители на домати в света. Въпреки това, официалните архиви показват, че около 60% до 80% от изнесените пресни и консервирани домати отиваха за СССР, Чехословакия и ГДР. АМА четете бре ,стига сте се правили на родолюбци !!!!
16:37 05.08.2026
45 Гост
16:49 05.08.2026
46 Хи хи хи
До коментар #30 от "Ужасът на соца":че кривите краставици са ядене ,бре. Правите ги използват за други цели. 🤣
16:51 05.08.2026
47 Тря си куку
Коментиран от #50
16:52 05.08.2026
48 депутатник
До коментар #13 от "Даааа":Направил съм законите така, че производителят да не може да си ги продава директно, а да минат през фирмите на сина, на зетя, на щерката и на унуките, докато дойдат при вас на щанда три пъти по-скъпи.
16:52 05.08.2026
49 Анонимен
Коментиран от #51
16:53 05.08.2026
50 Гост
До коментар #47 от "Тря си куку":А доматите виреят като плевели. Веднъж на седмица ги поливай и бери.
16:54 05.08.2026
51 депутатник
До коментар #49 от "Анонимен":Не позна.
Законът гласи, че ако една стока е внесена от чужбина, но е пакетирана в България, се води българско производство. Доста се озорихме с колегите, докато го прокараме този закон, но мина и е факт. И сега всичкото стадо купува чужд внос с надпис Мейд ин БГ.
Коментиран от #53
16:56 05.08.2026
52 Гост
До коментар #26 от "Факт":По него време в България се произвеждаха Кока-Кола, Марлборо, Швепс, БулгарРено и 20 модела български компютри.
Всичкото го продадохме за едните банани.
16:58 05.08.2026
53 оня с коня
До коментар #51 от "депутатник":С тая лакърдия направо уби змея:)
17:02 05.08.2026