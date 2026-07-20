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Зам.-министър Карадимова: Амбицията ни е България да се утвърди като регионален център за високотехнологични инвестиции

Зам.-министър Карадимова: Амбицията ни е България да се утвърди като регионален център за високотехнологични инвестиции

20 Юли, 2026 14:43 378 5

  • михаела карадимова-
  • регионален център-
  • регионален език

Нашата цел е да привличаме повече инвестиции с висока добавена стойност, посочи тя

Зам.-министър Карадимова: Амбицията ни е България да се утвърди като регионален център за високотехнологични инвестиции - 1
Снимка: МИИИ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Насърчаването на стратегическите инвестиции, намаляването на административната тежест и модернизацията на българската индустрия са сред основните ни приоритети. Амбицията ни е България да се утвърди като регионален център за високотехнологични инвестиции, както и като сигурна и конкурентоспособна инвестиционна дестинация. Това заяви заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Михаела Карадимова по време на Годишната конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на Република България, организирана от Министерството на външните работи (МВнР).

„Нашата цел е да привличаме повече инвестиции с висока добавена стойност – в технологии, иновации, микроелектроника, автомобилостроене, изкуствен интелект, цифрова инфраструктура, отбранителна индустрия, енергетика, биотехнологии и др.“, посочи тя.

Карадимова посочи, че Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията работи активно за създаването на по-конкурентна и предвидима бизнес среда. „Създадохме Координационен съвет за насърчаване на инвестициите към Министерския съвет, разработихме и проект на закон за публично-частното партньорство, който да работи в полза на бизнеса и инвеститорите. Работим и за намаляване на административната тежест, като вече са набелязани около 300 мерки“, заяви тя. По нейните думи ролята на новия механизъм за координация на стратегическите инвеститори е да осигурява по-бързи административни процедури, по-добра институционална координация и персонализирано обслужване.

В изказването си заместник-министър Карадимова акцентира върху ключовата роля на икономическата дипломация за развитието на България и призова представителите на страната в чужбина към проактивни действия за насърчаване на бизнеса и инвестициите у нас. „Темата за икономическата дипломация никога не е била толкова важна за развитието на България, колкото е днес. В условията на все по-засилена международна конкуренция ние вече не можем да чакаме инвеститорите сами да открият страната ни. България трябва да бъде проактивна – да достига първа до стратегическите инвеститори, да предлага конкретни решения и да изгражда дългосрочни партньорства“, заяви тя.

Зам. - министър Карадимова посочи, че Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията разполага с широка мрежа от Служби по търговско-икономическите въпроси, които заедно с представителите на България в чужбина са важен фактор за представянето на икономическия потенциал на страната, подкрепата за българския бизнес и привличането на инвестиции.

„Икономическата дипломация днес е измерима с резултатите, които носи – повече инвестиции, повече износ, повече високотехнологични производства, по-висока производителност и по-добри възможности за българските предприятия“, заяви тя.

По думите ѝ чрез общите усилия на Министерството на външните работи, Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията, Службите по търговско-икономическите въпроси, Българската агенция за инвестиции и целия дипломатически корпус можем да превърнем международното доверие към България в конкретни икономически резултати.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Регионален център за война с Иран и Русия.

    14:44 20.07.2026

  • 2 Лена

    5 0 Отговор
    Близо 35 % от населението на България не може да пише, не може да смята, не говори
    правилно и разбираемо бълг. език!
    Моме, калинка, за какви високо технологични центрове мечтаеш!

    Коментиран от #3

    15:02 20.07.2026

  • 3 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Лена":

    И ти и последния софиянец преди теб сте прави..... Заглавието много налудно, щом се отнася за бг територията..... В бг територията може би да направим иновации само по изхвърляне на ла😐на, но и с това се съмнявам вече....

    15:09 20.07.2026

  • 4 честен ционист

    1 0 Отговор
    Централата на Skynet ще е до Плевен, а плевенчани пак ще ходят некъпани и това лято.

    15:10 20.07.2026

  • 5 Освалдо Риос

    0 0 Отговор
    Зам. министърката прилича на китайски хуманоиден робот със специално предназначение.

    15:11 20.07.2026

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