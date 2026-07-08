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България и Полша ще работят за засилване на сътрудничеството в отбранителния сектор

България и Полша ще работят за засилване на сътрудничеството в отбранителния сектор

8 Юли, 2026 19:33 466 5

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  • превъоръжаване-
  • магдалена собковияк-чарнецка-
  • михаела карадимова

Полша може да допринесе със значителна технологична, промишлена и оперативна добавена стойност за проекти в отбранителния сектор

България и Полша ще работят за засилване на сътрудничеството в отбранителния сектор - 1
Снимка: МО
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Потенциалът за разширяване на сътрудничеството между Република България и Република Полша в областта на отбраната и отбранителната индустрия беше във фокуса на среща между заместник-министъра на отбраната Катерина Граматикова-Иванова и заместник-министъра на националната отбрана на Република Полша Магдалена Собковияк-Чарнецка. Тя е на официално посещение в България заедно с правителствена и бизнес делегация.

От българска страна в срещата участваха заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Михаела Карадимова заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев, представители на ресорни дирекции в двете министерства. В състава на полската делегация са включени представители на държавни институции, свързани с отбраната, сигурността и отбранителната промишленост.

Заместник-министърът на отбраната Катерина Граматикова-Иванова подчерта отличните взаимоотношения и дългогодишното партньорство между България и Полша в областта на отбраната. Те са основа за развитие на бъдещо активно сътрудничество при реализирането на модернизационни проекти за развиване на бойни способности в съответствие с инициативите на НАТО и Европейския съюз за укрепване на Източния фланг на Алианса.

Заместник-министър Магдалена Собковияк-Чарнецка заяви, че Полша може да допринесе със значителна технологична, промишлена и оперативна добавена стойност за проекти в отбранителния сектор. От полска страна бе подчертано желание да се работи в тясно сътрудничество с българските институции и представители на отбранителната промишленост за набелязване на конкретни възможности за сътрудничество и за развитие на проекти, които ще допринесат за ефективността, автономността и конкурентоспособността на европейския отбранителен сектор.

България и Полша ще работят за засилване на сътрудничеството в отбранителния сектор
Снимка: МО

От българска страна бяха представени големите модернизационни проекти за Българската армия, както и деветте проекта, с които страната ни е кандидатствала за финансиране пред Европейската комисия по механизма SAFE. Подчертано бе намерението на Министерството на отбраната да се търси максимално участие на български предприятия при реализирането на тези проекти. В този контекст е изключително важно партньорството с другите страни. Участващите в срещата подчертаха, че изграждането на стабилни връзки, силни партньорства и съюзи ще даде възможност за съвместно кандидатстване за финансиране на проекти по следващата финансова рамка на ЕС.

Освен по линия на SAFE, потенциал за сътрудничество между България и Полша има в областта на военнотехническото сътрудничество, ремонта на авиационна техника, космическите технологии, производството на безпилотни оръжейни системи и защита от тях, както и в използването на възможностите на военнообразователните институции за повишаване на подготовката на военнослужещите.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пунта Мара

    5 0 Отговор
    И безумно пилеене на пари за хилнати снимки !

    19:36 08.07.2026

  • 2 Без майтап

    1 5 Отговор
    Толкова много пари на вятъра и за всичко това е виновен Путин защото той не иска война, да той ни иска война, той просто иска подчинение .

    19:38 08.07.2026

  • 3 Като едни

    3 0 Отговор
    Жана д,арк,ще защитават алианса с голи гърди!Несериозно/и смешно/е, жени да се занимават с мъжки работи!

    Коментиран от #4

    19:55 08.07.2026

  • 4 Ами то,

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Като едни":

    в гейропа жените са повече мъже от"мъжете" с меки китки,така че,май е нормално!

    Коментиран от #5

    19:58 08.07.2026

  • 5 Нормално ли?!

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ами то,":

    То защото е"нормално",затова урсу оправи отбраната на Германия,а сега"оправя"и Европа!

    20:01 08.07.2026

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