Радев: От ден първи на всички беше ясно, че американските самолети не са тук за учение

Премиерът Румен Радев каза от трибуната на НС, че българските граждани са спрели да вярват на политиците, заради "безобразните лъжи".
"За съжаление днес отново се наслушахме на какви ли не лъжи. Ангажирал съм се пред българските граждани да говоря истината и да вземам решения, които са в националния интерес. Първата голяма лъжа - престоят на американските самолети на летището в София", каза премиерът.
"На всички беше ясно от ден първи, че тези самолети са тук не за учение, ако искате да продължите да казвате, че това е лъжа, тя бе разобличена от държавния секретар на САЩ Марко Рубио, който на 14 май благодари на България, сподели, че сте казали "Да" преди да ви питат - унизително за България", каза той и припомни думите на Рубио, който тогава е казал, че България е "помогнала" на операцията на Близкия Изток. "Надявам се няма да го обвините и него, че и той лъже", допълни Радев.
Премиерът обясни, че американските самолети трябва да напуснат гражданското летище в София и допълни, че никъде в Европа няма самолети, които да се базират на гражданско летище между гражданските и пътническите самолети, в непосредствена близост до хиляди хора денонощно. По думите му те прелитат през центъра на София. "Това, което вие допуснахте - ние премахнахме", каза премиерът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
14:55 22.07.2026
2 честен ционист
Коментиран от #12, #13
14:56 22.07.2026
3 Аз съм веган
14:56 22.07.2026
4 Грънчо
14:57 22.07.2026
5 честен ционист
Коментиран от #36, #48
14:57 22.07.2026
6 Анонимен
Коментиран от #70
14:57 22.07.2026
7 Румката не знае Путин ли е или
14:58 22.07.2026
8 12345
14:59 22.07.2026
9 Зеления
Петьо Цеков - журналист, отявлен евроатлантик, казва че Радев трябва да успокои СЕЛЯНИТЕ в близост до авиобаза Безмер
Един от депутатите на Радев казва че било по различно сега да се приемат самолети и приемливо защото самолетите не били в София, а далеч от населено място, същото го твърди и самия Радев
Фактите:
Ямбол се намира по права линия на 10 км от Безмер, в Ямбол живеят ГРАЖДАНИ които са ГРАЖДАНИ колкото и тези в София. От летище София до центъра на София има също толкова растояние по права линия 10 км
в село Безмер на 3 км от авиобазата живеят 1000 души, те по нищо не се различават от ГРАЖДАНИТЕ в София и Ямбол и те са българи, имат души, имат семейства, имат мечти и всичко останало.
А сега един отделен въпрос - като искат ГЕРБ и ППДБ да спазват споразумението със САЩ когато дадоха разрешение за тези самолети при Желязков и Гюров и като иска Радев сега пак да ги пусне как пък никой журналист не ги попита:
1. Вие договорихте ли ПВО - Пейтриът или SAMP от Франция и Германия да дойде в Безмер и да пази?
2. Вие договорихте ли наем от САЩ да плаща за тази база?
3. Вие поискахте ли нещо друго от САЩ което те да дадат, за да се опрадае този риск за България, па макар и минимален да е той?
Коментиран от #16
15:01 22.07.2026
10 Напундено
15:01 22.07.2026
11 За десет -
15:01 22.07.2026
12 Последния Софиянец
До коментар #2 от "честен ционист":Единственият начин да се задържиш на власт в една фалирала държава е война и военно положение.Справка-Аятолаха, Зеленски, Нетаняху.
15:01 22.07.2026
13 Таман
До коментар #2 от "честен ционист":Тебе първо ще похарча. Преди да замина. И какви повести бълнува тиквата ти? Ей, няма да го научиш тоя български. Любопитно ми е на иврита и руския пак ли си така зле?
15:01 22.07.2026
14 Смешник
15:01 22.07.2026
15 Пич
Винаги получава от същото, но с разлини имена!!!
И вече ни забъркаха във втора война!!!
Коментиран от #26
15:01 22.07.2026
16 Кокорчо 🌈🌈🌈
До коментар #9 от "Зеления":Да го дуат в Ямбол бедните!
15:03 22.07.2026
17 Адрес 4000
Какво се промени?
Коментиран от #43
15:04 22.07.2026
18 К ПЕЙКИ с чалми
15:04 22.07.2026
19 Иранче с куранче
ну паГади
15:04 22.07.2026
20 Горски
15:05 22.07.2026
21 Биби и Дони
15:05 22.07.2026
22 Дзак
15:05 22.07.2026
23 Цвете
15:05 22.07.2026
24 На кого
Коментиран от #29, #52
15:05 22.07.2026
25 Макс
Коментиран от #30
15:06 22.07.2026
26 честен ционист
До коментар #15 от "Пич":Аз затова не съм гласувал никога, а отдавна имам "правата".
Коментиран от #37
15:07 22.07.2026
27 Старчо Сарача
15:08 22.07.2026
28 Павел Пенев
15:08 22.07.2026
29 Анонимен
До коментар #24 от "На кого":Не вярвам точно гласували за Радев да са разочаровани. По-скоро говорещи от тяхно име лаладжии.
15:08 22.07.2026
30 честен ционист
До коментар #25 от "Макс":Бе ти как си представяш, че янкито ще махне визите за такива с -ов и -ев по фамилиите, ама вие за янкито сте си живи руснаци/шпиони.
Коментиран от #42, #44, #98
15:08 22.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Аз съм паразит непотребен с-т Боташ
15:09 22.07.2026
33 Сивчо
15:09 22.07.2026
34 Тези
15:10 22.07.2026
35 Това
15:10 22.07.2026
36 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #5 от "честен ционист":Стигнали са .... там откъдето са тръгнали предците им!
За 40 години тръгналите са починали по пътя/прехода,
а са пристигнали родените по пътя/прехода❗
Така и тук-
вече близо 40 години преход и много от живелите преди 1989-та вече не са между живите,
а поколението Geй- дзи дето е родено след (..00) нищо не знае за живота преди 89-та❗
Нищо не знае , но ни учи нас, живелите,
как сме живели🤔
15:10 22.07.2026
37 Ганчо
До коментар #26 от "честен ционист":Ти можеш само да яхаш жезъла на Моисей, и на братята му, и моя.
Коментиран от #111
15:11 22.07.2026
38 Лазар
15:11 22.07.2026
39 Голям
15:11 22.07.2026
40 Абсурдистан
15:11 22.07.2026
41 както се казва
Коментиран от #46
15:12 22.07.2026
42 Любопитен
До коментар #30 от "честен ционист":Ти за туй ли още си тук?
15:12 22.07.2026
43 Зелената Чорапчица съм
До коментар #17 от "Адрес 4000":Имам малки шикълки, но са в шепата на Шиши.
15:13 22.07.2026
44 Десен Баровец
До коментар #30 от "честен ционист":Добави и милиони лилави команчи и турци...аз съм българин и съм против да паднат! Който заслужава винаги му дават
15:13 22.07.2026
45 Пълен
15:14 22.07.2026
46 И Преди и сега
До коментар #41 от "както се казва":Не мрази ИГРАЧА... мрази ИГРАТА
15:14 22.07.2026
47 Въпрос
15:15 22.07.2026
48 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #5 от "честен ционист":За 40 години 4 пъти биха обиколили пеш Земята по Екватора❗
Коментиран от #49
15:16 22.07.2026
49 честен ционист
До коментар #48 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Не ми харесва, накъде води Ганчо позивна Моше.
Коментиран от #60
15:17 22.07.2026
50 МунчоЛЕТ
15:18 22.07.2026
51 Не били
15:18 22.07.2026
52 Чумери се
До коментар #24 от "На кого":На себе си, че не си изкара кротко и на завет п.езидентския мандат, а се захвана нещо, в което хич го няма.
15:18 22.07.2026
53 Ехааа
15:19 22.07.2026
54 Вън
Коментиран от #59, #68
15:19 22.07.2026
55 ВЗРИВЯВАЙ
15:19 22.07.2026
56 Телевизията излъчваше ли заседанието
Коментиран от #62
15:19 22.07.2026
57 Бесилка и въже
15:19 22.07.2026
58 Лошаво
15:20 22.07.2026
59 Кухоглава копейка
До коментар #54 от "Вън":Ще се мриеееееее!!!
15:20 22.07.2026
60 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #49 от "честен ционист":Истината невинаги ни се харесва, но това не я прави по- малко истина❗
15:20 22.07.2026
61 А50
Коментиран от #71
15:21 22.07.2026
62 Фашизмът и световната война са тук
До коментар #56 от "Телевизията излъчваше ли заседанието":Спряха излъчването по време на изказванията на Костадин Костадинов и на Цончо Ганев
Коментиран от #75
15:21 22.07.2026
63 Георги
15:22 22.07.2026
64 Цистерните
15:22 22.07.2026
65 Ей това да си русофил е Божие наказание.
Коментиран от #74
15:23 22.07.2026
66 излъгал се
15:23 22.07.2026
67 Българин
Коментиран от #73
15:23 22.07.2026
68 Вече даваме жертви ежедневно умират
До коментар #54 от "Вън":Хора от глад , но за уркаинците има пари и даже те са по ресторантите. Освен че са по хотелите на морето.
Коментиран от #72
15:23 22.07.2026
69 Копейки,
15:23 22.07.2026
70 миме
До коментар #6 от "Анонимен":еврас, Бълтариа тъне в разруха заради вашата 36 годишна синя намеса
Коментиран от #77
15:24 22.07.2026
71 Швейк
До коментар #61 от "А50":Този слабоумния нямаше капацитет да управлява една авиобаза, но 1 400 000 същите като него му повериха държавата за 4 години!
Коментиран от #84
15:24 22.07.2026
72 😂😂😂😂😂
До коментар #68 от "Вече даваме жертви ежедневно умират":Чак пък от глад.Я виж Цончо два пъти по дебел стана.
Коментиран от #79
15:25 22.07.2026
73 миме
До коментар #67 от "Българин":кат танас гнома нали
15:26 22.07.2026
74 това центаджиите сте скарани с мисленето
До коментар #65 от "Ей това да си русофил е Божие наказание.":говори , че ще спре последните санкции срещу Русия, но ги подписа! Говори срещу "коалицията на желаещите война", а я подкрепи, макар и без наше участие ... за сега! Говори срещу американските самолети, а ги разреши! Айде пак кажи, че е русофил. ПосолствоТО никога не е залагало само на един кон!
Коментиран от #78, #81, #86
15:26 22.07.2026
75 Всички телевизии се премрежваха и
До коментар #62 от "Фашизмът и световната война са тук":Изгасих телевизора помислих че е заради бурята. По коя телевизия го излъчваха ?
15:27 22.07.2026
76 А50
15:28 22.07.2026
77 Ол1гофрен,
До коментар #70 от "миме":Кой е 10 години президент със негови служебни правителства?
Коментиран от #89, #94
15:28 22.07.2026
78 Повечето са от малцинствата
До коментар #74 от "това центаджиите сте скарани с мисленето":Какво мислене очакваш да имат. Те са неграмотни. Кой грамотен човек би отишъл да пише глупости срещу Русия.
15:29 22.07.2026
79 миме
До коментар #72 от "😂😂😂😂😂":а нискочелия от крушари-кога нападнахте росенец , аспуха беше 200 кила
15:29 22.07.2026
80 Герб и дпс се смениха с пб все е мафия
15:30 22.07.2026
81 Ким чен
До коментар #74 от "това центаджиите сте скарани с мисленето":Оплачи се на аятолаха,на Путлер,на Мутрофанова и на арменският поп ако щеш.
Коментиран от #87, #92
15:32 22.07.2026
82 Феникс
15:32 22.07.2026
83 Тъпото руско говедо Румен
Коментиран от #90
15:32 22.07.2026
84 А50
До коментар #71 от "Швейк":Коггато си кирчо и кокорчо всички знаят, че чеп за трици не става от тях, но когато подлъжеш и дадеш надежда на толкоз народ вече ще си носиш тежката отговорност. Ще му се стовари народната любов с отрицателен знак. Да си запази място на безмерски колесник. Предатели
Коментиран от #91
15:32 22.07.2026
85 Копейкиииии
Хахахахахах.
Пхахти лумпените сте.хах
15:34 22.07.2026
86 То нарочно нямаше посланник
До коментар #74 от "това центаджиите сте скарани с мисленето":За да не си мислят хората че САЩ ни диктуват каквото и да е било. Но всъщност пак са диктували всичко. Още от протестите. Оставката на жилязко и от там до сега всичко е постановка предварително режисирана. Всичко е преднамерено !!!
Коментиран от #97
15:34 22.07.2026
87 Тук е България
До коментар #81 от "Ким чен":Това да си тролей, трябва да се имаш за отпадък., Само изм...
15:34 22.07.2026
88 55 от Козлодуй
по въпроса . Вярно мисленето не им се отдава, ама все пак .
15:34 22.07.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Умен русофил
До коментар #83 от "Тъпото руско говедо Румен":НЯМА!
15:35 22.07.2026
91 Всичко се фалшифицира
До коментар #84 от "А50":Няма никаква надежда. Поробват ни.
15:36 22.07.2026
92 това центаджиите сте скарани с мисленето
До коментар #81 от "Ким чен":нямам нужда да се оплаквам на никого. Вие сте тея, които през ден сте на паветата да протестирате за нещо, дето даже не го и разбирате какво е.
15:36 22.07.2026
93 Гюро
Коментиран от #109
15:37 22.07.2026
94 миме
До коментар #77 от "Ол1гофрен,":вие жълтопаветните жендари сте на власт 36 години
15:38 22.07.2026
95 Пламен
15:38 22.07.2026
96 Мдаа
В конкретния казус махането на визите в замяна на разрешение за самолетите би бил такъв.Вместо това, Мунчо се задоволи с потупване по гърба и оставане във властта.
15:38 22.07.2026
97 как да нямаше посланник
До коментар #86 от "То нарочно нямаше посланник":даже специално спряха пряко излъчване от президентството, че го хванаха да излиза от инструктажа със служебното правителство.
15:38 22.07.2026
98 Макс
До коментар #30 от "честен ционист":Това е въпрос към Радев . Аз не съм обещавал нищо , за разлика от него .
15:39 22.07.2026
99 Голям майтап
Коментиран от #102, #105
15:39 22.07.2026
100 А50
15:39 22.07.2026
101 Тодар Живков
15:40 22.07.2026
102 това центаджиите сте скарани с мисленето
До коментар #99 от "Голям майтап":да подкрепиш антируските санкции, коалицията на желаещите войната и разрешиш американски самолети в безмер е точно обратното на русофил
15:41 22.07.2026
103 Истината г- н Радев
Какви неадекватни министри назначихте?
Където бръкнеш- вони!
Никаква реформа няма да направите, защото нямате концепция, а очеизвадните неща ги замазвате.
Мнозинство сте и имахте подкрепата на 1,5 млн избиратели, които очакваха от вас мъжко поведение, а не въртене в кръста!
15:41 22.07.2026
104 Иначе казано
15:41 22.07.2026
105 Това са безспорни
До коментар #99 от "Голям майтап":Факти.
15:43 22.07.2026
106 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
107 Голем смех
ГООООЛЯМ!СМЕЕЕЕХ!
15:44 22.07.2026
108 Чума
15:44 22.07.2026
109 Голям
До коментар #93 от "Гюро":За това, че е подлога си прав само, че се оказва руска подлога, целта на русия е да има конфликт в Европа... трябва да сте сигурни, че русия ще направи и невъзможното, за да докара войната от близкия изток в Европа... тя това го може, знае как точно да подкокуросва ислямските първобитни мозъци.
15:45 22.07.2026
110 Пламен
15:45 22.07.2026
111 СЛОНА
До коментар #37 от "Ганчо":И МОЯ ...
15:46 22.07.2026
112 Факт
15:48 22.07.2026
113 Хмм
15:52 22.07.2026