Радев: От ден първи на всички беше ясно, че американските самолети не са тук за учение

Премиерът Румен Радев каза от трибуната на НС, че българските граждани са спрели да вярват на политиците, заради "безобразните лъжи".

"За съжаление днес отново се наслушахме на какви ли не лъжи. Ангажирал съм се пред българските граждани да говоря истината и да вземам решения, които са в националния интерес. Първата голяма лъжа - престоят на американските самолети на летището в София", каза премиерът.

"На всички беше ясно от ден първи, че тези самолети са тук не за учение, ако искате да продължите да казвате, че това е лъжа, тя бе разобличена от държавния секретар на САЩ Марко Рубио, който на 14 май благодари на България, сподели, че сте казали "Да" преди да ви питат - унизително за България", каза той и припомни думите на Рубио, който тогава е казал, че България е "помогнала" на операцията на Близкия Изток. "Надявам се няма да го обвините и него, че и той лъже", допълни Радев.

Премиерът обясни, че американските самолети трябва да напуснат гражданското летище в София и допълни, че никъде в Европа няма самолети, които да се базират на гражданско летище между гражданските и пътническите самолети, в непосредствена близост до хиляди хора денонощно. По думите му те прелитат през центъра на София. "Това, което вие допуснахте - ние премахнахме", каза премиерът.