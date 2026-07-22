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Радев: От ден първи на всички беше ясно, че американските самолети не са тук за учение

Радев: От ден първи на всички беше ясно, че американските самолети не са тук за учение

22 Юли, 2026 14:54 1 481 113

  • румен радев-
  • американски самолети

За съжаление днес отново се наслушахме на какви ли не лъжи. Ангажирал съм се пред българските граждани да говоря истината и да вземам решения, които са в националния интерес

Радев: От ден първи на всички беше ясно, че американските самолети не са тук за учение - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Премиерът Румен Радев каза от трибуната на НС, че българските граждани са спрели да вярват на политиците, заради "безобразните лъжи".

"За съжаление днес отново се наслушахме на какви ли не лъжи. Ангажирал съм се пред българските граждани да говоря истината и да вземам решения, които са в националния интерес. Първата голяма лъжа - престоят на американските самолети на летището в София", каза премиерът.

"На всички беше ясно от ден първи, че тези самолети са тук не за учение, ако искате да продължите да казвате, че това е лъжа, тя бе разобличена от държавния секретар на САЩ Марко Рубио, който на 14 май благодари на България, сподели, че сте казали "Да" преди да ви питат - унизително за България", каза той и припомни думите на Рубио, който тогава е казал, че България е "помогнала" на операцията на Близкия Изток. "Надявам се няма да го обвините и него, че и той лъже", допълни Радев.

Премиерът обясни, че американските самолети трябва да напуснат гражданското летище в София и допълни, че никъде в Европа няма самолети, които да се базират на гражданско летище между гражданските и пътническите самолети, в непосредствена близост до хиляди хора денонощно. По думите му те прелитат през центъра на София. "Това, което вие допуснахте - ние премахнахме", каза премиерът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    27 15 Отговор
    Поне можехме да отричаме а сега официално.

    14:55 22.07.2026

  • 2 честен ционист

    14 24 Отговор
    Така ще ви каже като ви разпрати повестките, че макар да не сте стъпвали в казармата ,военните ви книжки са ви чакали цялото това време по военните окръжия.

    Коментиран от #12, #13

    14:56 22.07.2026

  • 3 Аз съм веган

    27 11 Отговор
    Сигурен ли си мунчо? Да не се отменен пак?

    14:56 22.07.2026

  • 4 Грънчо

    38 14 Отговор
    Всички правителства след жанвиденовото са жалки козяшки отрепки командвани от най гнусните мародери и крадци на света САЩ

    14:57 22.07.2026

  • 5 честен ционист

    7 15 Отговор
    И Моисей е казал на братята си, че ще ги изведе от Египет и заведе до Обетованата, ама накрая само малцина са стигнали след 40г лутане из чукарите.

    Коментиран от #36, #48

    14:57 22.07.2026

  • 6 Анонимен

    24 9 Отговор
    Хахахахахахахаха господине от вашата истина от 5 години държавата ни тъне в разруха а вашата истина окончателно завладя овладя държавата ни вие и вашата истина сте истински модел завладяна червена държава Оставка освободете държавата ни от вашата червена истина няма как да налагате господството си

    Коментиран от #70

    14:57 22.07.2026

  • 7 Румката не знае Путин ли е или

    14 10 Отговор
    България

    14:58 22.07.2026

  • 8 12345

    10 4 Отговор
    Да ви е севетнало кои партии ще ви забият веднага нож ,от днескашните дебати гроб най много ви благодари ,хахах успех ако не сте разбрали

    14:59 22.07.2026

  • 9 Зеления

    26 4 Отговор
    Слушах много анализатори и политици по темата:
    Петьо Цеков - журналист, отявлен евроатлантик, казва че Радев трябва да успокои СЕЛЯНИТЕ в близост до авиобаза Безмер
    Един от депутатите на Радев казва че било по различно сега да се приемат самолети и приемливо защото самолетите не били в София, а далеч от населено място, същото го твърди и самия Радев

    Фактите:
    Ямбол се намира по права линия на 10 км от Безмер, в Ямбол живеят ГРАЖДАНИ които са ГРАЖДАНИ колкото и тези в София. От летище София до центъра на София има също толкова растояние по права линия 10 км
    в село Безмер на 3 км от авиобазата живеят 1000 души, те по нищо не се различават от ГРАЖДАНИТЕ в София и Ямбол и те са българи, имат души, имат семейства, имат мечти и всичко останало.

    А сега един отделен въпрос - като искат ГЕРБ и ППДБ да спазват споразумението със САЩ когато дадоха разрешение за тези самолети при Желязков и Гюров и като иска Радев сега пак да ги пусне как пък никой журналист не ги попита:
    1. Вие договорихте ли ПВО - Пейтриът или SAMP от Франция и Германия да дойде в Безмер и да пази?
    2. Вие договорихте ли наем от САЩ да плаща за тази база?
    3. Вие поискахте ли нещо друго от САЩ което те да дадат, за да се опрадае този риск за България, па макар и минимален да е той?

    Коментиран от #16

    15:01 22.07.2026

  • 10 Напундено

    20 7 Отговор
    човече, оставка!

    15:01 22.07.2026

  • 11 За десет -

    23 8 Отговор
    петнайсет минути , днес войникът в Пленарна зала изсипа толкова лъжи , злост , ехидност , злост , опити за манипулации , махленщина и върховно самохвалство , колкото нормален и достоен човек и няколко живота да има не може да го достигне !

    15:01 22.07.2026

  • 12 Последния Софиянец

    6 12 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Единственият начин да се задържиш на власт в една фалирала държава е война и военно положение.Справка-Аятолаха, Зеленски, Нетаняху.

    15:01 22.07.2026

  • 13 Таман

    12 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Тебе първо ще похарча. Преди да замина. И какви повести бълнува тиквата ти? Ей, няма да го научиш тоя български. Любопитно ми е на иврита и руския пак ли си така зле?

    15:01 22.07.2026

  • 14 Смешник

    21 5 Отговор
    Абе Рундьо в наш национален интерес ли е да разполагаш американски самолети на българско летище и по този начин да ни въвличаш индиректно във война с Иран

    15:01 22.07.2026

  • 15 Пич

    23 4 Отговор
    Толкова спрел народ, че като му кажеш, как нищо не зависи от неговото гласуване, той рипа и отива масово да гласува, само за да ти докаже, че си бил прав, и нищо не зависи от неговото гласуване !!!
    Винаги получава от същото, но с разлини имена!!!
    И вече ни забъркаха във втора война!!!

    Коментиран от #26

    15:01 22.07.2026

  • 16 Кокорчо 🌈🌈🌈

    9 6 Отговор

    До коментар #9 от "Зеления":

    Да го дуат в Ямбол бедните!

    15:03 22.07.2026

  • 17 Адрес 4000

    25 6 Отговор
    От ден първи зелената чорапчица казваше че не трябва самолетите да са тук ,защото ще ни въвлекат във война и ще ни направят мишена
    Какво се промени?

    Коментиран от #43

    15:04 22.07.2026

  • 18 К ПЕЙКИ с чалми

    3 8 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    15:04 22.07.2026

  • 19 Иранче с куранче

    3 5 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГади

    15:04 22.07.2026

  • 20 Горски

    15 5 Отговор
    Категорично е изключено е от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток, заяви премиерът- Самолетите какво ще правят като излетят Ще хвърлят фойеверки или ще ходят на изложение. Ще зареждат изтребители и бомбандировачи за поредното учение. Страшна шизофрения тресе мунчака! Едно говори, друго прави, на съвсем друго той се прави! Абе не е на добре тая работа. Радев се гъне като глист опитвайки се да угоди на всички. Така няма да стане. Времето лети, а нищо не се променя. На есен правителството ще бъде изритано от народа. Изявлението на Радев, че е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток е необосновано, защото, ако самолетите-цистерни тръгват от българска територия, то от България се водят бойни действия срещу Близкия изток. По-коректно изявление би било, ако беше казал, че досега няма страна на НАТО с преки последствия от иранска атака. Трите прихващания на ирански ракети в Турция доведоха само до падане на осколки, атака на базата в Крит беше само потенциална заплаха, а нападенито над Кипър не влиза в сметката, защото Кипър не е член на НАТО.

    15:05 22.07.2026

  • 21 Биби и Дони

    5 9 Отговор
    Най обичаме миризмата на пърлени чалми рано сутрин

    15:05 22.07.2026

  • 22 Дзак

    12 2 Отговор
    Става ясно колко недалновидно са поемани ангажименти. Като поемаш военни задължения към НАТО, което ти гарантира членство в ЕС, защо не предявяваш икономически претенции в преговорите за присъединяване?

    15:05 22.07.2026

  • 23 Цвете

    13 5 Отговор
    А ТВОЯ МИЛОСТ ОТ ДЕН ПЪРВИ МАНИПУЛИРА БЪЛГАРИТЕ. КАЗА, ЧЕ НЕ СИ БИЛ " ЗАПОЗНАТ " С ПЪРВИЯТ ДОКУМЕНТ ИЗПРАТЕН ВЪВ ВЪНШНО МИНИСТЕРСТВО, НО ТОВА НЕ Е ИСТИНА, ЗАЩОТО ТОЗИ СПЕЦИАЛЕН ДОКУМЕНТ Е БИЛ ПОДПИСАН САМО ОТ ТРИМАТА ГЛАВНИ В БЪЛГАРИЯ?! А ТЕ СА ТВОЯ МИЛОСТ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ВОЕННИЯТ МИНИСТЪР.ТАКА ,ЧЕ ЗНАЕШ ВСИЧКО ДЕТАЙЛНО ОТ ПЪРВОТО ПРИСТИГАНЕ НА АМЕРИКАНСКИТЕ САМОЛЕТИ. ТОВА Е ДОГОВОР ОТ ГОДИНИ, КОГАТО БЯХМЕ ПРИЕТИ В НАТО " ОТАН ". НЯМА ЛОШО, ДА ИМА САМО МИР НА ЗЕМЯТА.

    15:05 22.07.2026

  • 24 На кого

    18 5 Отговор
    се чумери и сопва тоя негодник, на гласувалите за него? Да му светне, че върви уверено към отпадналата необходимост

    Коментиран от #29, #52

    15:05 22.07.2026

  • 25 Макс

    21 5 Отговор
    Радев също лъже . Каза че ще сключи сделка с Тръмп самолети срещу визи . Да, амааа друг път . Изобщо кой повярва на Радев след девет години президентски лъжи ?

    Коментиран от #30

    15:06 22.07.2026

  • 26 честен ционист

    5 11 Отговор

    До коментар #15 от "Пич":

    Аз затова не съм гласувал никога, а отдавна имам "правата".

    Коментиран от #37

    15:07 22.07.2026

  • 27 Старчо Сарача

    16 3 Отговор
    фигуранте, престани да се оправдаваш с предишни министри! Ти нацеди американските самолети на летище Безмер!

    15:08 22.07.2026

  • 28 Павел Пенев

    14 3 Отговор
    А не е ли унизително да вярваме и на вас, особено на пръдлата върховен главнокомандващ.

    15:08 22.07.2026

  • 29 Анонимен

    7 8 Отговор

    До коментар #24 от "На кого":

    Не вярвам точно гласували за Радев да са разочаровани. По-скоро говорещи от тяхно име лаладжии.

    15:08 22.07.2026

  • 30 честен ционист

    10 9 Отговор

    До коментар #25 от "Макс":

    Бе ти как си представяш, че янкито ще махне визите за такива с -ов и -ев по фамилиите, ама вие за янкито сте си живи руснаци/шпиони.

    Коментиран от #42, #44, #98

    15:08 22.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Аз съм паразит непотребен с-т Боташ

    17 3 Отговор
    Оставка !!!!

    15:09 22.07.2026

  • 33 Сивчо

    14 2 Отговор
    Пъпеш, защо не коментираш изказването на американците през втората половина на февруари, че самолетите-цистерни ще бъдат използвани при учения? Защо тогава не ги обвини в лъжа?! Как е могъл Желязков да знае, че ще почне войната в Близкия изток, когато е разрешил на САЩ да разположат тези самолети, когато войната започна на 28 февруари, т. е. 10 дни след като на власт вече бе дошъл Гюров?! И защо тогава не се противи срещу тези самолети, а удължи срока им на престой до края на юни? Можеше веднага щом дойде на власт да поискаш да се махнат! Жалка история си, чорапе!

    15:09 22.07.2026

  • 34 Тези

    10 3 Отговор
    Тези селски хитреци знаеха че американците ще си изтеглят самолетите.Направиха се че демек те са ги изгонили па даже този приказвал с Тръмп.Не очакваха че войната ще се възобнови.Сега правят 300 пируети щото се изложиха с лъжите си.Сега па нямало проблем да са в Бг самолетите.Каква кална напаст ни управлява потомци на онези от шумата.В София и големите градове има истински българи,достойни образовани икономисти,прависти и пр.стари фамилии.Как все избирате селяци като вас.Последния образован за премиер министър бе Костов какъвто и да е.

    15:10 22.07.2026

  • 35 Това

    12 1 Отговор
    деде все гледа лошо. Знае, че е неможач и избива някакви комплекси на чужд гръб. Смахнат дъртак

    15:10 22.07.2026

  • 36 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Стигнали са .... там откъдето са тръгнали предците им!
    За 40 години тръгналите са починали по пътя/прехода,
    а са пристигнали родените по пътя/прехода❗
    Така и тук-
    вече близо 40 години преход и много от живелите преди 1989-та вече не са между живите,
    а поколението Geй- дзи дето е родено след (..00) нищо не знае за живота преди 89-та❗
    Нищо не знае , но ни учи нас, живелите,
    как сме живели🤔

    15:10 22.07.2026

  • 37 Ганчо

    7 0 Отговор

    До коментар #26 от "честен ционист":

    Ти можеш само да яхаш жезъла на Моисей, и на братята му, и моя.

    Коментиран от #111

    15:11 22.07.2026

  • 38 Лазар

    13 2 Отговор
    Рундьо,Рундьо,велик Мунчо,какъвто ти беше първия ден,такъв ще ти е и последния ден,начело на държавата,ама не до края на 2026 година!Още през декември ще ритнеш бакърчето с финес!

    15:11 22.07.2026

  • 39 Голям

    14 2 Отговор
    срам и гняв сътвори другаря летец от трибуната в парламента с толкова много опашати лъжи и опити за манипулация , а нивото бетер пазарско !

    15:11 22.07.2026

  • 40 Абсурдистан

    15 2 Отговор
    От ден първи бе ясно, че ти си плюнка колкото и да се правиш на мъж.

    15:11 22.07.2026

  • 41 както се казва

    15 1 Отговор
    Няма по голям хамелеон от комуниста.......не случайно и най големите комунисти станаха и най големите капиталисти. А за този нямам думи....завършва като военен по време на комунизма, започва военната си кариера кланяйки се на руснаците и завършва кланяйки се на американците

    Коментиран от #46

    15:12 22.07.2026

  • 42 Любопитен

    6 0 Отговор

    До коментар #30 от "честен ционист":

    Ти за туй ли още си тук?

    15:12 22.07.2026

  • 43 Зелената Чорапчица съм

    4 4 Отговор

    До коментар #17 от "Адрес 4000":

    Имам малки шикълки, но са в шепата на Шиши.

    15:13 22.07.2026

  • 44 Десен Баровец

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "честен ционист":

    Добави и милиони лилави команчи и турци...аз съм българин и съм против да паднат! Който заслужава винаги му дават

    15:13 22.07.2026

  • 45 Пълен

    13 1 Отговор
    с комплекси , некомпетентност голяма , неконструктивен , никога не говори прав текст и отговорно ! Шкарто ! И цялата свита също !

    15:14 22.07.2026

  • 46 И Преди и сега

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "както се казва":

    Не мрази ИГРАЧА... мрази ИГРАТА

    15:14 22.07.2026

  • 47 Въпрос

    3 2 Отговор
    към Радев: Агресор ли са САЩ ?

    15:15 22.07.2026

  • 48 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    За 40 години 4 пъти биха обиколили пеш Земята по Екватора❗

    Коментиран от #49

    15:16 22.07.2026

  • 49 честен ционист

    2 9 Отговор

    До коментар #48 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Не ми харесва, накъде води Ганчо позивна Моше.

    Коментиран от #60

    15:17 22.07.2026

  • 50 МунчоЛЕТ

    4 1 Отговор
    Клоун. Днес одобрили единодушно, ама премахнали🤣💩

    15:18 22.07.2026

  • 51 Не били

    5 1 Отговор
    разочаровани гласувалите за него? Така е очаровани са. Особено са очаровани от "кошница с грижа". Лятото ще свърши. И блеещите възторжено ще се озъбят от справедливите цени на всичко. Едва ли ще ги утеши, това че филанкешията е виновен на муньото. Оставка селтак!

    15:18 22.07.2026

  • 52 Чумери се

    5 1 Отговор

    До коментар #24 от "На кого":

    На себе си, че не си изкара кротко и на завет п.езидентския мандат, а се захвана нещо, в което хич го няма.

    15:18 22.07.2026

  • 53 Ехааа

    10 1 Отговор
    Някой да познава умен шапкар

    15:19 22.07.2026

  • 54 Вън

    4 3 Отговор
    От България тия са ни бомбандирали през 1943 г. с англичаните в ирак дадохме жертви заради тях и сега ще даваме

    Коментиран от #59, #68

    15:19 22.07.2026

  • 55 ВЗРИВЯВАЙ

    5 2 Отговор
    АЛЬОША

    15:19 22.07.2026

  • 56 Телевизията излъчваше ли заседанието

    3 0 Отговор
    Защото тука заради буря нямаме сигнал. Затова и съм без коментар.

    Коментиран от #62

    15:19 22.07.2026

  • 57 Бесилка и въже

    3 3 Отговор
    Бесило за предателя Радев. Долу САЩ и техните марионетки

    15:19 22.07.2026

  • 58 Лошаво

    6 1 Отговор
    дъртенце, оставка!

    15:20 22.07.2026

  • 59 Кухоглава копейка

    1 2 Отговор

    До коментар #54 от "Вън":

    Ще се мриеееееее!!!

    15:20 22.07.2026

  • 60 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 2 Отговор

    До коментар #49 от "честен ционист":

    Истината невинаги ни се харесва, но това не я прави по- малко истина❗

    15:20 22.07.2026

  • 61 А50

    7 2 Отговор
    Боклук си Радев, боклук като всички останали. От летец на става командир всички сте надути балони с изходящи газове

    Коментиран от #71

    15:21 22.07.2026

  • 62 Фашизмът и световната война са тук

    2 3 Отговор

    До коментар #56 от "Телевизията излъчваше ли заседанието":

    Спряха излъчването по време на изказванията на Костадин Костадинов и на Цончо Ганев

    Коментиран от #75

    15:21 22.07.2026

  • 63 Георги

    3 0 Отговор
    "От ден първи на всички беше ясно, че американските самолети не са тук за учение", но поради неясни причини ни убеждава, че сегашните американски самолети няма да участват в атаки срещу Иран. Поредната причина хората да се освестят и да спрат да вярват на чичо Румен - същия е като предните, само говори различно, но действията са същите. Дали пък не са паднали визите, та румбата е клекнал?

    15:22 22.07.2026

  • 64 Цистерните

    2 0 Отговор
    Те са намалени на половина и летището е освободено...но остава конфликта в Близкия Изток нерешен! Президентката твърди, че затихва конфликта, но не виждаме реално така ли е ?

    15:22 22.07.2026

  • 65 Ей това да си русофил е Божие наказание.

    1 3 Отговор
    МДАМ

    Коментиран от #74

    15:23 22.07.2026

  • 66 излъгал се

    3 0 Отговор
    от 2008м си мислех че вече сме ударили дъното с инсталираната тиква начело но после се появиха и новите инсталирани още по-големи злетаци като киро простото, гълъба на крадев, хаяшито на шиши, самият крадев на шиши... оказа се че дъмно няма

    15:23 22.07.2026

  • 67 Българин

    3 0 Отговор
    Радвам се много, че от десетилетия не сме били във война с никоя държава, виждайки какви генерали сме имали

    Коментиран от #73

    15:23 22.07.2026

  • 68 Вече даваме жертви ежедневно умират

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "Вън":

    Хора от глад , но за уркаинците има пари и даже те са по ресторантите. Освен че са по хотелите на морето.

    Коментиран от #72

    15:23 22.07.2026

  • 69 Копейки,

    4 1 Отговор
    Ви си го избрахте.

    15:23 22.07.2026

  • 70 миме

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Анонимен":

    еврас, Бълтариа тъне в разруха заради вашата 36 годишна синя намеса

    Коментиран от #77

    15:24 22.07.2026

  • 71 Швейк

    3 1 Отговор

    До коментар #61 от "А50":

    Този слабоумния нямаше капацитет да управлява една авиобаза, но 1 400 000 същите като него му повериха държавата за 4 години!

    Коментиран от #84

    15:24 22.07.2026

  • 72 😂😂😂😂😂

    2 0 Отговор

    До коментар #68 от "Вече даваме жертви ежедневно умират":

    Чак пък от глад.Я виж Цончо два пъти по дебел стана.

    Коментиран от #79

    15:25 22.07.2026

  • 73 миме

    0 1 Отговор

    До коментар #67 от "Българин":

    кат танас гнома нали

    15:26 22.07.2026

  • 74 това центаджиите сте скарани с мисленето

    2 1 Отговор

    До коментар #65 от "Ей това да си русофил е Божие наказание.":

    говори , че ще спре последните санкции срещу Русия, но ги подписа! Говори срещу "коалицията на желаещите война", а я подкрепи, макар и без наше участие ... за сега! Говори срещу американските самолети, а ги разреши! Айде пак кажи, че е русофил. ПосолствоТО никога не е залагало само на един кон!

    Коментиран от #78, #81, #86

    15:26 22.07.2026

  • 75 Всички телевизии се премрежваха и

    2 0 Отговор

    До коментар #62 от "Фашизмът и световната война са тук":

    Изгасих телевизора помислих че е заради бурята. По коя телевизия го излъчваха ?

    15:27 22.07.2026

  • 76 А50

    2 1 Отговор
    Всички сте национални предатели. Ако имаше ,ти Радев, по широк светоглед щеше да знаеш че иранците имаха силни симпатий към нас. Ти ще изкупиш този грях дето сащниците избиват братския ирански народ. Знаеш ли колко ги интересува иранците вражеските самолети дали излштат от София или Безмер. Ти не разбръ ли защо хората ти гласуваха доверие. Мразя ви всички и нас ни мразят и презират всички

    15:28 22.07.2026

  • 77 Ол1гофрен,

    2 1 Отговор

    До коментар #70 от "миме":

    Кой е 10 години президент със негови служебни правителства?

    Коментиран от #89, #94

    15:28 22.07.2026

  • 78 Повечето са от малцинствата

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "това центаджиите сте скарани с мисленето":

    Какво мислене очакваш да имат. Те са неграмотни. Кой грамотен човек би отишъл да пише глупости срещу Русия.

    15:29 22.07.2026

  • 79 миме

    0 2 Отговор

    До коментар #72 от "😂😂😂😂😂":

    а нискочелия от крушари-кога нападнахте росенец , аспуха беше 200 кила

    15:29 22.07.2026

  • 80 Герб и дпс се смениха с пб все е мафия

    5 1 Отговор
    Фатмак жалък лъжлив шарлатанин

    15:30 22.07.2026

  • 81 Ким чен

    2 1 Отговор

    До коментар #74 от "това центаджиите сте скарани с мисленето":

    Оплачи се на аятолаха,на Путлер,на Мутрофанова и на арменският поп ако щеш.

    Коментиран от #87, #92

    15:32 22.07.2026

  • 82 Феникс

    3 2 Отговор
    Този се държи като наблюдател милият, еми като ти е ясно защо ги приемаш!

    15:32 22.07.2026

  • 83 Тъпото руско говедо Румен

    6 3 Отговор
    Отвратителен човек се оакза, русофила Румен Радев... От ден първи на всички беше ясно, че е боклук, защо отново гласувахте, за това недоразумение Радев, така както американците гласуваха, за боклука Тръмп... нещастниците с малки мозъчета... които не можгат да мислят далновидно.

    Коментиран от #90

    15:32 22.07.2026

  • 84 А50

    3 1 Отговор

    До коментар #71 от "Швейк":

    Коггато си кирчо и кокорчо всички знаят, че чеп за трици не става от тях, но когато подлъжеш и дадеш надежда на толкоз народ вече ще си носиш тежката отговорност. Ще му се стовари народната любов с отрицателен знак. Да си запази място на безмерски колесник. Предатели

    Коментиран от #91

    15:32 22.07.2026

  • 85 Копейкиииии

    2 2 Отговор
    Отивайте да се въргаляте в Безмер!
    Хахахахахах.
    Пхахти лумпените сте.хах

    15:34 22.07.2026

  • 86 То нарочно нямаше посланник

    2 0 Отговор

    До коментар #74 от "това центаджиите сте скарани с мисленето":

    За да не си мислят хората че САЩ ни диктуват каквото и да е било. Но всъщност пак са диктували всичко. Още от протестите. Оставката на жилязко и от там до сега всичко е постановка предварително режисирана. Всичко е преднамерено !!!

    Коментиран от #97

    15:34 22.07.2026

  • 87 Тук е България

    0 2 Отговор

    До коментар #81 от "Ким чен":

    Това да си тролей, трябва да се имаш за отпадък., Само изм...

    15:34 22.07.2026

  • 88 55 от Козлодуй

    1 2 Отговор
    Интересно, ГЕРБ , ПП и ДБ какво мислят
    по въпроса . Вярно мисленето не им се отдава, ама все пак .

    15:34 22.07.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Умен русофил

    4 1 Отговор

    До коментар #83 от "Тъпото руско говедо Румен":

    НЯМА!

    15:35 22.07.2026

  • 91 Всичко се фалшифицира

    3 0 Отговор

    До коментар #84 от "А50":

    Няма никаква надежда. Поробват ни.

    15:36 22.07.2026

  • 92 това центаджиите сте скарани с мисленето

    1 1 Отговор

    До коментар #81 от "Ким чен":

    нямам нужда да се оплаквам на никого. Вие сте тея, които през ден сте на паветата да протестирате за нещо, дето даже не го и разбирате какво е.

    15:36 22.07.2026

  • 93 Гюро

    3 0 Отговор
    Радев е един подлец, нащастник и американска подлога.

    Коментиран от #109

    15:37 22.07.2026

  • 94 миме

    0 3 Отговор

    До коментар #77 от "Ол1гофрен,":

    вие жълтопаветните жендари сте на власт 36 години

    15:38 22.07.2026

  • 95 Пламен

    3 0 Отговор
    Хайде сега всички копейки, които бяха в екстаз след,,изборите" , да му целуват кафявата вратовръзка. :)

    15:38 22.07.2026

  • 96 Мдаа

    2 0 Отговор
    Националния интерес е субективно понятие, променлива величина, а и политиците често го подменят с личния си интерес-да са във властта и пред кацата с меда. Ако зеления чорап се беше заинатил за самолетите, щеше да смени Дондуков 1, със село Славяново, Хасковско.
    В конкретния казус махането на визите в замяна на разрешение за самолетите би бил такъв.Вместо това, Мунчо се задоволи с потупване по гърба и оставане във властта.

    15:38 22.07.2026

  • 97 как да нямаше посланник

    0 1 Отговор

    До коментар #86 от "То нарочно нямаше посланник":

    даже специално спряха пряко излъчване от президентството, че го хванаха да излиза от инструктажа със служебното правителство.

    15:38 22.07.2026

  • 98 Макс

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "честен ционист":

    Това е въпрос към Радев . Аз не съм обещавал нищо , за разлика от него .

    15:39 22.07.2026

  • 99 Голям майтап

    4 2 Отговор
    Сякаш все повече заприличва на татко си... на правешкия идиот... като две капки боза. чак не мога да го гледам, гадно русофилско същество, работещо срещу България... от първия си ден в политиката.

    Коментиран от #102, #105

    15:39 22.07.2026

  • 100 А50

    2 2 Отговор
    Страхливец и мишка си Радев, всички летци сте егоисти. Неставате за нищо. Сега жълтопаветници с националисти и недоволни ще те смелят. Не ни извади из под сащкия ботуш

    15:39 22.07.2026

  • 101 Тодар Живков

    2 1 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво и по-смотано племе от руските комунисти?Еми има другари и другарки.Това са българските комунисти.

    15:40 22.07.2026

  • 102 това центаджиите сте скарани с мисленето

    2 1 Отговор

    До коментар #99 от "Голям майтап":

    да подкрепиш антируските санкции, коалицията на желаещите войната и разрешиш американски самолети в безмер е точно обратното на русофил

    15:41 22.07.2026

  • 103 Истината г- н Радев

    4 1 Отговор
    Е, че измамихте 1,5 млн българи. Вие сте психически и политически неустойчив. С какво самочувствие поехте този товар?
    Какви неадекватни министри назначихте?
    Където бръкнеш- вони!
    Никаква реформа няма да направите, защото нямате концепция, а очеизвадните неща ги замазвате.
    Мнозинство сте и имахте подкрепата на 1,5 млн избиратели, които очакваха от вас мъжко поведение, а не въртене в кръста!

    15:41 22.07.2026

  • 104 Иначе казано

    1 0 Отговор
    Близнак като Бойко, двойнствена природа.Такъв като ти каже добър ден, виж луната в коя газа е.

    15:41 22.07.2026

  • 105 Това са безспорни

    0 0 Отговор

    До коментар #99 от "Голям майтап":

    Факти.

    15:43 22.07.2026

  • 106 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 107 Голем смех

    1 0 Отговор
    Голям позор за русофилскста общност
    ГООООЛЯМ!СМЕЕЕЕХ!

    15:44 22.07.2026

  • 108 Чума

    1 0 Отговор
    Страхът от Тръмп е по голям от страха от Иран! САЩ са единствената надежда за сигурност в този свят, но дали тази надежда не е фалшива?! Гърците канят французи и американци да си правят бази, че без тях гащите им треперят още повече! Не само националният, но и личният интерес най вече кара нашите властници да се кланят на световния хегемон! Купуват оръжия от него, блок 70, дават мило и драго да не ги изгони от престолите и постави други маронетки! Знаете съдбата на тези воеводи, които бранят крепостта - набиват ги на кол, града опустошен! Никой не изключва хипотезата, че ако някой от нашите пишман лидери се противопостави, ще го задигнат със същия хеликопртер, с който бе транспортиран господин Мадуро и никой няма да протестира! Напротив, съдейки по коментарите, ще настъпи буйна зоологична радост, че са ви отървали от узорпатора!

    15:44 22.07.2026

  • 109 Голям

    1 0 Отговор

    До коментар #93 от "Гюро":

    За това, че е подлога си прав само, че се оказва руска подлога, целта на русия е да има конфликт в Европа... трябва да сте сигурни, че русия ще направи и невъзможното, за да докара войната от близкия изток в Европа... тя това го може, знае как точно да подкокуросва ислямските първобитни мозъци.

    15:45 22.07.2026

  • 110 Пламен

    2 0 Отговор
    Ко стана с ,,новия Орбан" бе , копейки цифрови ? :)

    15:45 22.07.2026

  • 111 СЛОНА

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Ганчо":

    И МОЯ ...

    15:46 22.07.2026

  • 112 Факт

    0 0 Отговор
    Американците на тръмб си правят каквото искат, другото е послеслови и монолози на послушковци всякакви.Който и да беше на мястото на Радев, щеше да каже Йес Сър.Друго би било лично самоубийство с краткотраен ефект.Смяната на политиците е като смяна шофьорите на един камион, той няма да стане по-бърз или по хубав, нито ще тръгне по собствени пътни правила.

    15:48 22.07.2026

  • 113 Хмм

    0 0 Отговор
    жителите на Безмер и Болярско са по-маловажни от софиянци, това е истината според Радев, разбрахме

    15:52 22.07.2026

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