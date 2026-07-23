Актуална пътна обстановка и извънредни мерки на АПИ към 7:00 часа

Пикът на отпуските предизвиква интензивен трафик в цялата страна. От Агенция „Пътна инфраструктура“ въвеждат временна реорганизация на движението поради спешни ремонти и поддръжка:

АМ „Тракия“: Днес, 23 юли, от 6:30 ч. до 12:30 ч. се затваря изпреварващата лента при 10-ия км в посока София за авариен ремонт на асфалта и премахване на растителност. Скоростта е ограничена до 90 км/ч . До 24 юли поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента и в участъка на област Пазарджик.

Днес, 23 юли, от се затваря изпреварващата лента при в посока София за авариен ремонт на асфалта и премахване на растителност. Скоростта е ограничена до . До 24 юли поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента и в участъка на област Пазарджик. АМ „Хемус“: Между 43-и и 47-и км в посока София движението се осъществява само в активната лента от 8:00 ч. до 17:00 ч. поради почистване на банкетите.

Между в посока София движението се осъществява само в активната лента от поради почистване на банкетите. Ограничения за камиони: АПИ въвежда забрана за тежкотоварни автомобили над 12 тона в пиковите часове в петък и неделя по АМ „Тракия“, АМ „Струма“ и Кресненското дефиле.

Ситуацията по ГКПП: Къде има струпвания на автомобили?

Главна дирекция „Гранична полиция“ отчита огромно натоварване по външните ни граници:

Границата с Турция: На ГКПП „Капитан Андреево“ има рекорден поток от гастарбайтери. За последното денонощие са обработени над 10 400 леки автомобила , като трафикът на изход остава изключително интензивен.

На има рекорден поток от гастарбайтери. За последното денонощие са обработени над , като трафикът на изход остава изключително интензивен. Границата със Сърбия: На ГКПП „Калотина“ се наблюдава сериозно струпване на коли на вход към България.

На се наблюдава сериозно струпване на коли на вход към България. Границата с Румъния: Движението по Дунав мост при Русе е нормално и се извършва в двете платна. Въпреки това, фериботната връзка Свищов–Зимнич е напълно преустановена поради критично ниското ниво на река Дунав. По същата причина спрян остава и фериботът Оряхово–Бекет .

Движението по е нормално и се извършва в двете платна. Въпреки това, фериботната връзка е напълно преустановена поради критично ниското ниво на река Дунав. По същата причина спрян остава и фериботът . Границата с Гърция и РСМ: Преминаването през пунктовете „Кулата“, „Маказа“ и „Илинден“ се осъществява без допълнителни забавяния към ранните сутрешни часове.

Сводка от КАТ и Пожарната: Катастрофи и инциденти

Пътна полиция и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ обобщиха данните от изминалите часове. За денонощието в страната са регистрирани 16 тежки пътнотранспортни произшествия. При инцидентите има 22 ранени граждани, като има загинала жена при инцидента край Владая. На територията на София-град са станали 27 леки и 4 тежки ПТП-та с петима пострадали.

Пожарната служба е реагирала на над 150 сигнала за произшествия в страната. Потушени са 97 пожара, като по-голямата част от тях са сухи треви и стърнища, предизвикани от високите летни температури. При огнените стихии има двама пострадали. Огромният пожар край Стара Загора вече е напълно ликвидиран без нанесени щети по жилищни имоти.

Условия за туризъм в планините

Планинската спасителна служба (ПСС) информира, че условията за туризъм в сутрешните часове са добри, но температурите бързо се покачват. Очаква се в следобедните часове по високите части на Рила, Пирин и Стара планина да се развие купесто-дъждовна облачност с риск от локални гръмотевични бури.

Планинските спасители съветват туристите да излизат в планината рано сутрин, да носят достатъчно вода и да избягват откритите била след обяд поради опасност от мълнии. Всички лифтове в големите курорти работят по летния си график.