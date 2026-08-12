Двама паднаха от мотоделтапланер край Несебър, единият почина

Трагедия разтърси Несебър, след като инцидент с мотоделтапланер доведе до смъртта на един човек и тежките наранявания на друг. Събитието се разигра в непосредствена близост до популярния курортен град.

В момента органите на реда са в процес на разследване на случая, като прокуратурата е поела водещата роля. Основният въпрос, който се задава в момента, е дали мотоделтапланерът е бил част от предлаганите туристически услуги в района или е бил лична собственост.

Въпреки че много детайли около инцидента все още са неясни, прокуратурата е ангажирана с провеждането на задълбочено разследване, за да разбере точните обстоятелства около трагичния инцидент.