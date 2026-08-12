Двама паднаха от мотоделтапланер край Несебър, единият почина

Трагедия разтърси Несебър, след като инцидент с мотоделтапланер доведе до смъртта на един човек и тежките наранявания на друг. Събитието се разигра в непосредствена близост до популярния курортен град.
В момента органите на реда са в процес на разследване на случая, като прокуратурата е поела водещата роля. Основният въпрос, който се задава в момента, е дали мотоделтапланерът е бил част от предлаганите туристически услуги в района или е бил лична собственост.
Въпреки че много детайли около инцидента все още са неясни, прокуратурата е ангажирана с провеждането на задълбочено разследване, за да разбере точните обстоятелства около трагичния инцидент.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 При Тая Работа !
Мир На Смелоста Му !
13:34 12.08.2026
2 @@@
Те са на Пълен безплатен пансион,
скучаят и се чудят какви проблеми да създадат на страната.
Коментиран от #6, #7
13:35 12.08.2026
3 бай Юрдан
13:36 12.08.2026
4 Сега
13:36 12.08.2026
5 Чета и направо немога зацепя
Коментиран от #19
13:39 12.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Васил
13:54 12.08.2026
11 Дронове
Коментиран от #12
13:56 12.08.2026
12 пий
До коментар #11 от "Дронове":кислол
13:59 12.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Свалиха го
14:03 12.08.2026
16 ШЕФА
14:03 12.08.2026
17 органите на реда
14:04 12.08.2026
18 Хората са били активисти
14:07 12.08.2026
19 Мидаааа...
До коментар #5 от "Чета и направо немога зацепя":прокуратура, задълбочено разследване правила..
14:12 12.08.2026
20 мотоделтапланер
14:14 12.08.2026
21 И какво значение има
14:17 12.08.2026
22 Браво! Герои
14:19 12.08.2026
23 Радев веднага
14:23 12.08.2026
24 В момента
14:32 12.08.2026
25 Пламен
14:32 12.08.2026
26 газо
14:34 12.08.2026
27 Жбръц
14:37 12.08.2026
28 Янко
15:10 12.08.2026
29 Берлин
Коментиран от #30
15:18 12.08.2026
30 маати
До коментар #29 от "Берлин":паднала.на маги стралата
15:25 12.08.2026