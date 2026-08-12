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Двама паднаха от мотоделтапланер край Несебър, единият почина

Двама паднаха от мотоделтапланер край Несебър, единият почина

12 Август, 2026 13:29 2 452 30

  • мотоделтапланер-
  • несебър-
  • равда-
  • инцидент

В момента органите на реда са в процес на разследване на случая

Двама паднаха от мотоделтапланер край Несебър, единият почина - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трагедия разтърси Несебър, след като инцидент с мотоделтапланер доведе до смъртта на един човек и тежките наранявания на друг. Събитието се разигра в непосредствена близост до популярния курортен град.

В момента органите на реда са в процес на разследване на случая, като прокуратурата е поела водещата роля. Основният въпрос, който се задава в момента, е дали мотоделтапланерът е бил част от предлаганите туристически услуги в района или е бил лична собственост.

Въпреки че много детайли около инцидента все още са неясни, прокуратурата е ангажирана с провеждането на задълбочено разследване, за да разбере точните обстоятелства около трагичния инцидент.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 При Тая Работа !

    10 1 Отговор
    Гаранции Няма !

    Мир На Смелоста Му !

    13:34 12.08.2026

  • 2 @@@

    28 13 Отговор
    Падналите сигурно са Укри!
    Те са на Пълен безплатен пансион,
    скучаят и се чудят какви проблеми да създадат на страната.

    Коментиран от #6, #7

    13:35 12.08.2026

  • 3 бай Юрдан

    30 2 Отговор
    Направо се треса като квакер на неделна служба.И какво от това?Паднал,убил се.Нали се е качил по-желание.Не виждам драма.Всеки прави каквото си ще.Друг скача от Аспарухов мост.Трети си бие фентанил.Каква е разликата?

    13:36 12.08.2026

  • 4 Сега

    22 0 Отговор
    "задълбоченото разследване" ще уйдордисва работата .

    13:36 12.08.2026

  • 5 Чета и направо немога зацепя

    41 0 Отговор
    Ех тая прокуратура, задълбочено разследване правила.. 35 години задълбочено разследва в България и глей до кви висини я докарахме

    Коментиран от #19

    13:39 12.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Васил

    12 0 Отговор
    Тъпотията убива!

    13:54 12.08.2026

  • 11 Дронове

    11 6 Отговор
    Да не са ударили украински дрон, че ние вече 36 години простотия, демография, кризи в културата, финансите, морала, а сега и украинизация на България - 36 години стигат, стигат. Времето е наше, наше - това трябва да пеят младите днес.

    Коментиран от #12

    13:56 12.08.2026

  • 12 пий

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "Дронове":

    кислол

    13:59 12.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Свалиха го

    3 8 Отговор
    украинските терористи. Всички са го видяли

    14:03 12.08.2026

  • 16 ШЕФА

    24 0 Отговор
    Миналата година на плажа заради стар и износен колан падна дете и почина.Престъпника който е собственик на атракциона не е в затвора,а е пак на морето само че на друг курорт и отдава сърфове и джетове под наем !!!!!!!!!!!

    14:03 12.08.2026

  • 17 органите на реда

    5 6 Отговор
    издирват двама украинци вядяни да стрелят с гранатомет

    14:04 12.08.2026

  • 18 Хората са били активисти

    8 1 Отговор
    искащи събарянето на Баба Алино във Варна. Даже пост единият има във Форум ЗУТ

    14:07 12.08.2026

  • 19 Мидаааа...

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Чета и направо немога зацепя":

    прокуратура, задълбочено разследване правила..

    14:12 12.08.2026

  • 20 мотоделтапланер

    7 1 Отговор
    Не може да падне ! Трябва да е била повредена конструкцията

    14:14 12.08.2026

  • 21 И какво значение има

    7 2 Отговор
    дали мотоделтапланерът е бил част от предлаганите туристически услуги в района или е бил лична собственост ? А?

    14:17 12.08.2026

  • 22 Браво! Герои

    8 0 Отговор
    прокуратурата била ангажирана с провеждането на задълбочено разследване, за да разбере точните обстоятелства около трагичния инцидент.

    14:19 12.08.2026

  • 23 Радев веднага

    8 1 Отговор
    да отиде на мястото на ицидента заедно със Йотова ако и е любезно естествено и да даде обширно интервю. Йотова да вземе и гвардейците и духовата музика също...

    14:23 12.08.2026

  • 24 В момента

    10 0 Отговор
    органите на реда са в процес на следобедна дрямка.

    14:32 12.08.2026

  • 25 Пламен

    5 0 Отговор
    Добре , че не са утрепали някой с туй хвърчило.

    14:32 12.08.2026

  • 26 газо

    5 0 Отговор
    И какво, паднали двама и втория починал!? Как разбрахте, че е втолрия, а не е първия? Номера ли са имали...що ли......

    14:34 12.08.2026

  • 27 Жбръц

    10 1 Отговор
    Прекалената употреба на Голивудска боза, води до тежко разстройство..Дали е атракцион,или собственост на един от двамата,е без значение.Голивуд,така им натресе миражи,че вече няма отърване.От дрифтове,и каране на макс,през тротинетки, морски планапланери( нали помните , онези-- дали фира с парашути) , до малките примати със селфита върху вагони,под силовата електромрежа.Абе,естествен подбор, колкото и жестоко да звучи

    14:37 12.08.2026

  • 28 Янко

    5 0 Отговор
    Много ясно е.Ако не паднеш от парашут на черноморието ще паднеш от мотоделтапланер.Важното е да има емоции.

    15:10 12.08.2026

  • 29 Берлин

    2 1 Отговор
    Ако паднали осраинци, Добра новина,ако българите,жалко, да почиват в мир.

    Коментиран от #30

    15:18 12.08.2026

  • 30 маати

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Берлин":

    паднала.на маги стралата

    15:25 12.08.2026

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