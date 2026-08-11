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Турция ще връща на България изнесени незаконни капитали

Турция ще връща на България изнесени незаконни капитали

11 Август, 2026 14:21 1 473 38

  • мустафа чифтчи-
  • иван демерджиев-
  • турция-
  • българия-
  • капитали-
  • изнесени капитали-
  • крими

Българският вътрешен министър постигна подобно разбирателство и с гръцкия си колега Михалис Хрисохоидис в края на месец юли тази година

Турция ще връща на България изнесени незаконни капитали - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турция ще съдейства активно на България при разследването и връщането на незаконно придобито имущество и капитали, изнесени зад граница. За това се договориха министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и турският му колега Мустафа Чифтчи по време на официална среща днес в София, съобщават от БГНЕС.

Визитата на Мустафа Чифтчи е знак за доверието и доброто сътрудничество между двете държави в сферата на сигурността. По време на разговорите българската страна е акцентирала върху изтичането на финансови средства от страната вследствие на престъпна дейност.

„Поставихме проблема със значителните капитали, изнасяни за Турция и други държави в резултат от корупцията в България. И получих уверение, че Турция ще ни съдейства в този род престъпност, както и за установяване на имущество, придобито по незаконен начин, и връщането му на българските граждани“, посочва вътрешният министър Иван Демерджиев.

Българският вътрешен министър постигна подобно разбирателство и с гръцкия си колега Михалис Хрисохоидис в края на месец юли тази година.

Двамата министри обсъдиха охраната на българо-турската граница и набелязаха мерки за подобряване на контрола. Иван Демерджиев потвърди, че ще продължи да участва в тристранния формат между България, Турция и Гърция, който вече се дава като успешен пример за защита на външните граници на Европейския съюз.

Според турския вътрешен министър след последната тристранна среща през април нелегалната миграция е намаляла с 97 процента. Мустафа Чифтчи обяви, че от началото на годината в Турция са проведени 518 операции срещу престъпни групи за трафик на мигранти, при които са задържани над 12 000 души.

Сред основните акценти на срещата бяха борбата с наркотрафика, контрабандата, тероризма и киберпрестъпността. Турските служби са иззели над 80 000 таблетки с наркотични вещества и са унищожили насаждения, използвани за тяхното производство.

Турският министър благодари на българските власти за екстрадирането на 89 турски граждани. В същото време Анкара очаква решение за предаването на още 19 души. От своя страна Турция е върнала на България 24 български граждани по искане на родните власти.

В рамките на визитата беше подписан меморандум за разбирателство между Академията на МВР и нейния турски еквивалент с цел задълбочаване на професионалното сътрудничество. Мустафа Чифтчи отправи официална покана към Иван Демерджиев да посети Турция, която беше приета.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бою циганина

    22 3 Отговор
    с шишитку държим по няколко милиарда и там.....!?

    14:23 11.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    25 4 Отговор
    Сигурно саковете с пари на Шиши.

    14:24 11.08.2026

  • 3 Чуждовлияние

    5 13 Отговор
    България върна ли територии на Турция през 90-те години ? Защо 2 поколение се възпитаха, че първа радоста е да изнесеш малкото спесетени пари извън държавата на екскурзийка "в чужбината на съседната държава". Защо 4 десетилетия простотията се издигаше в култ и каква е ролята на Турция за това ?

    Коментиран от #32

    14:24 11.08.2026

  • 4 ПБ - Подкрепа от САЩ и Турция

    11 4 Отговор
    Вътрешният министър Демерджиев е награден от Държавният департамент на САЩ и с гордост носи неговата значка

    Коментиран от #20, #36

    14:24 11.08.2026

  • 5 сега научаваме а затвор за хайдуците?

    17 3 Отговор
    Турция ще връща на България изнесени незаконни капитали
    щот тиквите са мълчали

    14:26 11.08.2026

  • 6 Рамбо

    9 7 Отговор
    Чалмата дали е направила аркадан на Мазния дето е точен с парите. Чорапа продаде Нефта газа на падишаха, сега и Мазния ни продава и свободата.

    Коментиран от #10, #14, #15

    14:26 11.08.2026

  • 7 Наблюдател

    15 2 Отговор
    Мен повече ме интересува какво е обещала българската държава да даде на Турция в замяна на това???

    Коментиран от #9, #12, #37

    14:26 11.08.2026

  • 8 Буци и Шишо

    12 6 Отговор
    Хахаха! Наще капитали отдавна не са в Туркие. Митко Ментарджиев многоимотника пак ви пуска по парзалката с пореден ялов боташистки пи-ар.

    14:28 11.08.2026

  • 9 Чамова талпа

    9 6 Отговор

    До коментар #7 от "Наблюдател":

    Всичко обещахме и всичко ще дадем. Даже и аз дадох на Фидан.

    14:29 11.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 дядото

    12 1 Отговор
    правителство,което не започне активно да разследва,наказва и връща в бюджета ограбените през последните 30 години пари на държавата,няма да оцелее.нещо повече,подобно поведение на замитане ще доведе до безредици и повече.

    14:32 11.08.2026

  • 12 да или боташ

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "Наблюдател":

    магистрали и енергийни площи за газ на концесия на турски фирми, даже и извозването на част от битовите столични отпадъци.

    14:33 11.08.2026

  • 13 Тошко

    9 1 Отговор
    Г-н Локумаджиев: мижи да те лажем...

    14:34 11.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Тик-Ток

    9 2 Отговор
    Ще връща Турция ,комбинация от три пръста с преобладаващ среден

    14:38 11.08.2026

  • 17 Дано

    7 2 Отговор
    а текстилната фабрика-боко в Одрин

    14:38 11.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Тик-Ток

    6 6 Отговор

    До коментар #4 от "ПБ - Подкрепа от САЩ и Турция":

    Мистър Точен с парите и Мистър 400 имота ходи да топи братята си българи на ФБР

    14:40 11.08.2026

  • 21 БОТАШ Е ИЗТЪКНА

    5 4 Отговор
    Флигорна. Браво и АПЛАУЗИ за управляващите. НЯМА НИЩО ПО ХУБАВО ОТ ТОВА ДА ИМАШ ДОБРИ И РАЗБРАНИ СЪСЕДИ. И ВЪВ ЖИВОТА Е ТАКА.

    14:40 11.08.2026

  • 22 Факт

    3 3 Отговор
    Да се завърнеш в майчината къща...

    14:46 11.08.2026

  • 23 Факт

    8 0 Отговор
    Турчин без мустак е като космонавт без скафандър.

    14:46 11.08.2026

  • 24 ЧОЧО

    10 2 Отговор
    Те и сега двойните граждани ни точат от бюджета. Демерджиев да провери колко двойни граждани са с ТЕЛК пенсия! Пенсионер в Турция , разболял се нещо там идва с документите тука и пенсионер от ТЕЛК .

    14:47 11.08.2026

  • 25 Факт

    6 6 Отговор
    Турчина стегнат и изтупан,недоразумението ДремеДжиев мазен, грозен, селтак.

    14:48 11.08.2026

  • 26 Сатана Z

    6 1 Отговор
    Това е все едно евреин да хвърля пари по улицата а след него арменец да ги събира и му връща.

    14:50 11.08.2026

  • 27 Може и в гърця да има

    5 0 Отговор
    даже такива от онакива е, много се говореше, но се покриха с недовършени имоти по гръцките отстъпки...

    14:59 11.08.2026

  • 28 Славе

    3 5 Отговор
    А така ,браво Демерджиев най -накрая да се намери един смел безразсъден министър и да реши да връща на България капитали !!! Евалла помаче еничерче да видим Дебелата свиня сега какво ще прави

    Коментиран от #29

    15:04 11.08.2026

  • 29 Митко

    5 2 Отговор

    До коментар #28 от "Славе":

    Славе , а дано ни върнат и парите дето дадохме за въздух , за Боташ говоря !

    15:13 11.08.2026

  • 30 Родина

    1 1 Отговор
    Кой дава гражданство на турски пенсионери
    които се заселват в Русе ? Болница Медика
    окупира цял квартал . В квартала щъкат
    хора в пижами и инвалидни колички. Колко
    пари наля Турция в тази болница ? После
    ревът , че русенци бягат от града .

    15:25 11.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Гърция

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Чуждовлияние":

    Гърция още повече даже не ни харесва и сега - и работи сам в ущърб на България. За справка на всички, които си оставят годишните спестявания там за 1 седмица в някое забутано село да ти излезе колкото тук в Албена.

    16:02 11.08.2026

  • 33 Ддд

    0 0 Отговор
    За да го направи, трябва да докаже че изнесените капитали са били незаконни. Дела ще се точат с години в чужбина. Ако въобще има внесени дела срещу подобни неща.
    Този пак се качи на лъжата, и я язди като кон.

    16:19 11.08.2026

  • 34 Сандо

    1 0 Отговор
    Това е хубаво,но не е жизненоважно за държавата.По-важно е какво ние ще даваме на турците,че те никога не си тръгват с празни ръце?

    16:32 11.08.2026

  • 35 Тото 1 и Тото 2

    1 0 Отговор
    Дали бат Бойко и мис Бикини са се притеснили ?

    17:57 11.08.2026

  • 36 Браво но човека!

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "ПБ - Подкрепа от САЩ и Турция":

    Какво искате петолъчки ли да носи бе копейки прогнили?

    Коментиран от #38

    18:08 11.08.2026

  • 37 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Наблюдател":

    Обещани са им магистрала Черно море, черноморската икономическа зона, газовите находища в нея, както и Странджа, Сакар та чак до Габрово.

    18:50 11.08.2026

  • 38 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Браво но човека!":

    Що бе, значка с проскубаният орел по-малко продажничество ли е?

    18:52 11.08.2026

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