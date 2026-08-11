Турция ще връща на България изнесени незаконни капитали

Турция ще съдейства активно на България при разследването и връщането на незаконно придобито имущество и капитали, изнесени зад граница. За това се договориха министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и турският му колега Мустафа Чифтчи по време на официална среща днес в София, съобщават от БГНЕС.
Визитата на Мустафа Чифтчи е знак за доверието и доброто сътрудничество между двете държави в сферата на сигурността. По време на разговорите българската страна е акцентирала върху изтичането на финансови средства от страната вследствие на престъпна дейност.
„Поставихме проблема със значителните капитали, изнасяни за Турция и други държави в резултат от корупцията в България. И получих уверение, че Турция ще ни съдейства в този род престъпност, както и за установяване на имущество, придобито по незаконен начин, и връщането му на българските граждани“, посочва вътрешният министър Иван Демерджиев.
Българският вътрешен министър постигна подобно разбирателство и с гръцкия си колега Михалис Хрисохоидис в края на месец юли тази година.
Двамата министри обсъдиха охраната на българо-турската граница и набелязаха мерки за подобряване на контрола. Иван Демерджиев потвърди, че ще продължи да участва в тристранния формат между България, Турция и Гърция, който вече се дава като успешен пример за защита на външните граници на Европейския съюз.
Според турския вътрешен министър след последната тристранна среща през април нелегалната миграция е намаляла с 97 процента. Мустафа Чифтчи обяви, че от началото на годината в Турция са проведени 518 операции срещу престъпни групи за трафик на мигранти, при които са задържани над 12 000 души.
Сред основните акценти на срещата бяха борбата с наркотрафика, контрабандата, тероризма и киберпрестъпността. Турските служби са иззели над 80 000 таблетки с наркотични вещества и са унищожили насаждения, използвани за тяхното производство.
Турският министър благодари на българските власти за екстрадирането на 89 турски граждани. В същото време Анкара очаква решение за предаването на още 19 души. От своя страна Турция е върнала на България 24 български граждани по искане на родните власти.
В рамките на визитата беше подписан меморандум за разбирателство между Академията на МВР и нейния турски еквивалент с цел задълбочаване на професионалното сътрудничество. Мустафа Чифтчи отправи официална покана към Иван Демерджиев да посети Турция, която беше приета.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бою циганина
14:23 11.08.2026
2 Последния Софиянец
14:24 11.08.2026
3 Чуждовлияние
Коментиран от #32
14:24 11.08.2026
4 ПБ - Подкрепа от САЩ и Турция
Коментиран от #20, #36
14:24 11.08.2026
5 сега научаваме а затвор за хайдуците?
щот тиквите са мълчали
14:26 11.08.2026
6 Рамбо
Коментиран от #10, #14, #15
14:26 11.08.2026
7 Наблюдател
Коментиран от #9, #12, #37
14:26 11.08.2026
8 Буци и Шишо
14:28 11.08.2026
9 Чамова талпа
До коментар #7 от "Наблюдател":Всичко обещахме и всичко ще дадем. Даже и аз дадох на Фидан.
14:29 11.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 дядото
14:32 11.08.2026
12 да или боташ
До коментар #7 от "Наблюдател":магистрали и енергийни площи за газ на концесия на турски фирми, даже и извозването на част от битовите столични отпадъци.
14:33 11.08.2026
13 Тошко
14:34 11.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Тик-Ток
14:38 11.08.2026
17 Дано
14:38 11.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Тик-Ток
До коментар #4 от "ПБ - Подкрепа от САЩ и Турция":Мистър Точен с парите и Мистър 400 имота ходи да топи братята си българи на ФБР
14:40 11.08.2026
21 БОТАШ Е ИЗТЪКНА
14:40 11.08.2026
22 Факт
14:46 11.08.2026
23 Факт
14:46 11.08.2026
24 ЧОЧО
14:47 11.08.2026
25 Факт
14:48 11.08.2026
26 Сатана Z
14:50 11.08.2026
27 Може и в гърця да има
14:59 11.08.2026
28 Славе
Коментиран от #29
15:04 11.08.2026
29 Митко
До коментар #28 от "Славе":Славе , а дано ни върнат и парите дето дадохме за въздух , за Боташ говоря !
15:13 11.08.2026
30 Родина
които се заселват в Русе ? Болница Медика
окупира цял квартал . В квартала щъкат
хора в пижами и инвалидни колички. Колко
пари наля Турция в тази болница ? После
ревът , че русенци бягат от града .
15:25 11.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Гърция
До коментар #3 от "Чуждовлияние":Гърция още повече даже не ни харесва и сега - и работи сам в ущърб на България. За справка на всички, които си оставят годишните спестявания там за 1 седмица в някое забутано село да ти излезе колкото тук в Албена.
16:02 11.08.2026
33 Ддд
Този пак се качи на лъжата, и я язди като кон.
16:19 11.08.2026
34 Сандо
16:32 11.08.2026
35 Тото 1 и Тото 2
17:57 11.08.2026
36 Браво но човека!
До коментар #4 от "ПБ - Подкрепа от САЩ и Турция":Какво искате петолъчки ли да носи бе копейки прогнили?
Коментиран от #38
18:08 11.08.2026
37 Гост
До коментар #7 от "Наблюдател":Обещани са им магистрала Черно море, черноморската икономическа зона, газовите находища в нея, както и Странджа, Сакар та чак до Габрово.
18:50 11.08.2026
38 Гост
До коментар #36 от "Браво но човека!":Що бе, значка с проскубаният орел по-малко продажничество ли е?
18:52 11.08.2026