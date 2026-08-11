Турция ще връща на България изнесени незаконни капитали

Турция ще съдейства активно на България при разследването и връщането на незаконно придобито имущество и капитали, изнесени зад граница. За това се договориха министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и турският му колега Мустафа Чифтчи по време на официална среща днес в София, съобщават от БГНЕС.

Визитата на Мустафа Чифтчи е знак за доверието и доброто сътрудничество между двете държави в сферата на сигурността. По време на разговорите българската страна е акцентирала върху изтичането на финансови средства от страната вследствие на престъпна дейност.

„Поставихме проблема със значителните капитали, изнасяни за Турция и други държави в резултат от корупцията в България. И получих уверение, че Турция ще ни съдейства в този род престъпност, както и за установяване на имущество, придобито по незаконен начин, и връщането му на българските граждани“, посочва вътрешният министър Иван Демерджиев.

Българският вътрешен министър постигна подобно разбирателство и с гръцкия си колега Михалис Хрисохоидис в края на месец юли тази година.

Двамата министри обсъдиха охраната на българо-турската граница и набелязаха мерки за подобряване на контрола. Иван Демерджиев потвърди, че ще продължи да участва в тристранния формат между България, Турция и Гърция, който вече се дава като успешен пример за защита на външните граници на Европейския съюз.

Според турския вътрешен министър след последната тристранна среща през април нелегалната миграция е намаляла с 97 процента. Мустафа Чифтчи обяви, че от началото на годината в Турция са проведени 518 операции срещу престъпни групи за трафик на мигранти, при които са задържани над 12 000 души.

Сред основните акценти на срещата бяха борбата с наркотрафика, контрабандата, тероризма и киберпрестъпността. Турските служби са иззели над 80 000 таблетки с наркотични вещества и са унищожили насаждения, използвани за тяхното производство.

Турският министър благодари на българските власти за екстрадирането на 89 турски граждани. В същото време Анкара очаква решение за предаването на още 19 души. От своя страна Турция е върнала на България 24 български граждани по искане на родните власти.

В рамките на визитата беше подписан меморандум за разбирателство между Академията на МВР и нейния турски еквивалент с цел задълбочаване на професионалното сътрудничество. Мустафа Чифтчи отправи официална покана към Иван Демерджиев да посети Турция, която беше приета.