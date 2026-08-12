ИПБ алармира за престъпни небрежности при монтажа на пътни камери

Институтът за пътна безопасност разпространи становище относно недопустими и животозастрашаващи технически нарушения при монтажа и експлоатацията на метални портални конструкции за камери/сензори по високоскоростни булеварди в град София. Ето какво пишат експертите:
На база проведени теренни огледи и фотодокументиране от екипи на Института за пътна безопасност, алармираме за фрапантни, престъпни небрежности при монтажа на масивни стоманени рамкови и конзолни конструкции (рамки за камери и системи за контрол), разположени в непосредствена близост до платното за движение по ключови булеварди с интензивен и високоскоростен трафик.
Приложената фотодокументация показва пълно деструктуриране на инженерните норми, системна липса на инвеститорски и строителен контрол, както и директна заплаха за живота и здравето на участниците в движението.
Основно разискване на установените критични нарушения:
Анкерни съединения, „висящи във въздуха“ без подливане на бетон:
Всички заснети обекти показват, че носещите фундаментни плочи на стълбовете са повдигнати на десетки сантиметри над терена, като анкерните болтове висят изцяло във въздуха (неподпълнени с противосвиващ високоякостен бетонов/циментов разтвор). Анкерните шпилки са подложени на огъващ момент и изкълчване, за които не са оразмерени. При статичен вятър или динамичен удар конструкцията е застрашена от внезапен срез и срутване.
Незаконно въвеждане в експлоатация на недовършени съоръжения:
Въпреки че фундаменталното укрепване не е извършено (липсва подливане, кабелните трасета са оголени, ревизионните отвори са отворени и необезопасени), върху рамките вече са монтирани и функционират електронни съоръжения и камери. Въвеждането в експлоатация на подобни конструкции представлява грубо нарушение на ЗУТ и Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите.
Монтаж извън ограничителните системи (мантинели) и липса на пасивна безопасност:
Конструкциите са разположени в зоната на възможно излизане на автомобила от пътното платно, без да са защитени от пасивни ограничителни системи за безопасност (мантинели) или деформируеми буфери. При евентуален сблъсък с подобно твърдо препятствие при скорост 70–90 км/ч, необезопасеният масивен стълб действа като гилотина за автомобила и неговите пътници.
Необезопасена електроинсталация и строителен хаос:
Кабелните трасета и шлангове висят директно над пешеходни и пътни зони, ревизионните прозорци на стълбовете са без капаци, а около фундамента са оставени необезопасени строителни изкопи, висящи ленти и пластмасови бутилки. Това е доказателство за липса на какъвто и да е контрол върху изпълнителите.
Не можем да изграждаме пътна безопасност със страх
Институтът за пътна безопасност подкрепя използването на модерни технологии за контрол.
Но контролът не трябва да се превръща в самоцел.
Когато обществото не получава достатъчно информация какво се изгражда, какви са техническите характеристики на системата, кой я управлява, какви данни събира и как се съхраняват тези данни, неизбежно се появяват спекулации и страхове.
А страхът не е устойчив модел за управление на поведението.
Лоялност, постигната чрез страх, рано или късно се обръща срещу този, който я налага.
Държавата трябва да изгражда доверие, а не страх.
Технологията трябва да бъде инструмент на закона, а не заместител на управлението на риска.
Особено важно е да се знае какво точно могат тези камери
Публичната информация показва, че системата не е обикновено видеонаблюдение. Предвиждат се специализирани камери за автоматично разпознаване на регистрационни табели и автоматично документиране на нарушения.
Публично се съобщава и за възможности за установяване на различни нарушения – използване на телефон, непоставен колан, неправилно престрояване, преминаване на червен сигнал и други.
Това прави още по-важна прозрачността.
Колкото по-големи са технологичните възможности на една система за наблюдение, толкова по-големи трябва да бъдат изискванията към нейния контрол, законност и обществена отчетност.
Нашите искания към институциите:
1. Незабавно спиране от експлоатация и обезопасяване на всички визиращи съоръжения до привеждането им в пълно съответствие със строителните норми.
2. Пълна проверка от ДНСК на строителната документация, Акт 15 и Акт 16 (ако има такива) за монтираните рамки.
3. Огласяване на имената на проектантите, строителния надзор и длъжностните лица от общината/държавата, подписали и допуснали този институционален рекет върху безопасността на гражданите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дияна мъжкарана
10:22 12.08.2026
2 а кой ще
10:25 12.08.2026
3 МПС
10:26 12.08.2026
4 чеп
10:28 12.08.2026
5 българина
10:30 12.08.2026
6 Трол
10:30 12.08.2026
7 Някой си
10:30 12.08.2026
8 койчо
10:31 12.08.2026
9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Висят на коча дрънкалките...
10:35 12.08.2026
10 нико
10:37 12.08.2026
11 Йок пара
10:40 12.08.2026
12 Маринов
Коментиран от #14
10:48 12.08.2026
13 биг брадър
Коментиран от #19
10:48 12.08.2026
14 герберопитек
До коментар #12 от "Маринов":Ти герберче ли си?
Коментиран от #16
10:49 12.08.2026
15 Коко
Това ни остави великият Буда, и неговият ментор Грухи!
11:01 12.08.2026
16 Бежко
До коментар #14 от "герберопитек":а не ве , швепс!
11:02 12.08.2026
17 А кой е
документацията ?
11:02 12.08.2026
18 Ами в Апи
11:04 12.08.2026
19 ученичка
До коментар #13 от "биг брадър":Те бяха започнали и в училищните тоалетни да поставят камери.Замълча се.
11:04 12.08.2026
20 Цвете
11:07 12.08.2026
21 Свободен
Шефовете им са взели парите!
11:08 12.08.2026
22 Грунчу
11:09 12.08.2026
23 милионер
11:16 12.08.2026
24 боко мантинелата
11:18 12.08.2026
25 Дедо
11:26 12.08.2026