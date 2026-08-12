Новини
България »
ИПБ алармира за престъпни небрежности при монтажа на пътни камери

ИПБ алармира за престъпни небрежности при монтажа на пътни камери

12 Август, 2026 10:19 1 442 25

  • камери-
  • ипб-
  • конзолни конструкции-
  • нарушения

Всички заснети обекти показват, че носещите фундаментни плочи на стълбовете са повдигнати на десетки сантиметри над терена, като анкерните болтове висят изцяло във въздуха

ИПБ алармира за престъпни небрежности при монтажа на пътни камери - 1
Снимки: ИПБ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Институтът за пътна безопасност разпространи становище относно недопустими и животозастрашаващи технически нарушения при монтажа и експлоатацията на метални портални конструкции за камери/сензори по високоскоростни булеварди в град София. Ето какво пишат експертите:

На база проведени теренни огледи и фотодокументиране от екипи на Института за пътна безопасност, алармираме за фрапантни, престъпни небрежности при монтажа на масивни стоманени рамкови и конзолни конструкции (рамки за камери и системи за контрол), разположени в непосредствена близост до платното за движение по ключови булеварди с интензивен и високоскоростен трафик.

Приложената фотодокументация показва пълно деструктуриране на инженерните норми, системна липса на инвеститорски и строителен контрол, както и директна заплаха за живота и здравето на участниците в движението.

Основно разискване на установените критични нарушения:

Анкерни съединения, „висящи във въздуха“ без подливане на бетон:

Всички заснети обекти показват, че носещите фундаментни плочи на стълбовете са повдигнати на десетки сантиметри над терена, като анкерните болтове висят изцяло във въздуха (неподпълнени с противосвиващ високоякостен бетонов/циментов разтвор). Анкерните шпилки са подложени на огъващ момент и изкълчване, за които не са оразмерени. При статичен вятър или динамичен удар конструкцията е застрашена от внезапен срез и срутване.

Незаконно въвеждане в експлоатация на недовършени съоръжения:

Въпреки че фундаменталното укрепване не е извършено (липсва подливане, кабелните трасета са оголени, ревизионните отвори са отворени и необезопасени), върху рамките вече са монтирани и функционират електронни съоръжения и камери. Въвеждането в експлоатация на подобни конструкции представлява грубо нарушение на ЗУТ и Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите.

Монтаж извън ограничителните системи (мантинели) и липса на пасивна безопасност:

Конструкциите са разположени в зоната на възможно излизане на автомобила от пътното платно, без да са защитени от пасивни ограничителни системи за безопасност (мантинели) или деформируеми буфери. При евентуален сблъсък с подобно твърдо препятствие при скорост 70–90 км/ч, необезопасеният масивен стълб действа като гилотина за автомобила и неговите пътници.

Необезопасена електроинсталация и строителен хаос:

Кабелните трасета и шлангове висят директно над пешеходни и пътни зони, ревизионните прозорци на стълбовете са без капаци, а около фундамента са оставени необезопасени строителни изкопи, висящи ленти и пластмасови бутилки. Това е доказателство за липса на какъвто и да е контрол върху изпълнителите.

Не можем да изграждаме пътна безопасност със страх

Институтът за пътна безопасност подкрепя използването на модерни технологии за контрол.

Но контролът не трябва да се превръща в самоцел.

Когато обществото не получава достатъчно информация какво се изгражда, какви са техническите характеристики на системата, кой я управлява, какви данни събира и как се съхраняват тези данни, неизбежно се появяват спекулации и страхове.

А страхът не е устойчив модел за управление на поведението.

Лоялност, постигната чрез страх, рано или късно се обръща срещу този, който я налага.

Държавата трябва да изгражда доверие, а не страх.

Технологията трябва да бъде инструмент на закона, а не заместител на управлението на риска.

Особено важно е да се знае какво точно могат тези камери

Публичната информация показва, че системата не е обикновено видеонаблюдение. Предвиждат се специализирани камери за автоматично разпознаване на регистрационни табели и автоматично документиране на нарушения.

Публично се съобщава и за възможности за установяване на различни нарушения – използване на телефон, непоставен колан, неправилно престрояване, преминаване на червен сигнал и други.

Това прави още по-важна прозрачността.

Колкото по-големи са технологичните възможности на една система за наблюдение, толкова по-големи трябва да бъдат изискванията към нейния контрол, законност и обществена отчетност.

Нашите искания към институциите:

1. Незабавно спиране от експлоатация и обезопасяване на всички визиращи съоръжения до привеждането им в пълно съответствие със строителните норми.

2. Пълна проверка от ДНСК на строителната документация, Акт 15 и Акт 16 (ако има такива) за монтираните рамки.

3. Огласяване на имената на проектантите, строителния надзор и длъжностните лица от общината/държавата, подписали и допуснали този институционален рекет върху безопасността на гражданите.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дияна мъжкарана

    15 6 Отговор
    Да кихнат няколко пачки и забравям моментално

    10:22 12.08.2026

  • 2 а кой ще

    26 2 Отговор
    алармира за престъпни небрежности при монтажа на надути общ поръчки в тикволандия

    10:25 12.08.2026

  • 3 МПС

    21 1 Отговор
    Рамката на бул.България посока Бояна, преди пешеходния светофар за гробищата, така е монтирана че закрива светофара и не се вижда какво свети

    10:26 12.08.2026

  • 4 чеп

    19 2 Отговор
    Като гледам размерите на тези рамки, много ми е чудно какво ще стане с тях като мине някой извънгабаритен товар

    10:28 12.08.2026

  • 5 българина

    21 2 Отговор
    поредното доказателство за мърлявщината и свинщината във всичко, което българите правят с ръцете си в зад ика и мухлясалите мозъци.....

    10:30 12.08.2026

  • 6 Трол

    18 0 Отговор
    Така ги подготвят за берачите на желязо.

    10:30 12.08.2026

  • 7 Някой си

    4 9 Отговор
    Заливат се в последствие.

    10:30 12.08.2026

  • 8 койчо

    20 3 Отговор
    А какво става с информацията от тези камери, кой има достъп до нея, къде се съхранява, за колко време, това е абсолютно неприемливо следене

    10:31 12.08.2026

  • 9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    22 1 Отговор
    На снимката анкерните болтове НЕ ВИСЯТ, а СТЪРЧАТ.
    Висят на коча дрънкалките...

    10:35 12.08.2026

  • 10 нико

    16 0 Отговор
    Навсякъде по пътищата дебнат опасности заради малоумщините на АПИ, но нека добавим и огромни и дебели метални конструкции за да стане още по-опасно

    10:37 12.08.2026

  • 11 Йок пара

    15 0 Отговор
    По-грозни не можаха ли да ги направят?

    10:40 12.08.2026

  • 12 Маринов

    4 11 Отговор
    Платена статия от конкурентите на Сектрон. Маскирани искания уж за по добро. Или новата пътна инфраструктура плаче за комисионни. Не зная тази тежка рамка, с два вертикални стълба виси във въздуха от едната страна. Това е невъзможно, но това ни внушава статията. И като се вгледаме в снимката, тя е на някаква улица в София. Какви мантинели, какви чудесии. Нека се публикува правото на отговор и ще видите коренно различни факти. Поръчка!

    Коментиран от #14

    10:48 12.08.2026

  • 13 биг брадър

    10 1 Отговор
    Скоро камери и на входните врати ще ни сложат

    Коментиран от #19

    10:48 12.08.2026

  • 14 герберопитек

    9 0 Отговор

    До коментар #12 от "Маринов":

    Ти герберче ли си?

    Коментиран от #16

    10:49 12.08.2026

  • 15 Коко

    14 0 Отговор
    Където и да пипнеш , само схеми и кражби.
    Това ни остави великият Буда, и неговият ментор Грухи!

    11:01 12.08.2026

  • 16 Бежко

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "герберопитек":

    а не ве , швепс!

    11:02 12.08.2026

  • 17 А кой е

    7 0 Отговор
    приел технически монтажа ? Кой е разписал
    документацията ?

    11:02 12.08.2026

  • 18 Ами в Апи

    9 0 Отговор
    работят тоест си клатят ..... само бивши шевски шофьорчета, охранителчета, любовници и тн подобна висококвалифицирана сгн. От тях полза и експертност колкото от ланският вятър.

    11:04 12.08.2026

  • 19 ученичка

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "биг брадър":

    Те бяха започнали и в училищните тоалетни да поставят камери.Замълча се.

    11:04 12.08.2026

  • 20 Цвете

    8 1 Отговор
    КОЯ Е ФИРМАТА ИЗГРАЖДАЛА ТЕЗИ ОПАСНИ КОНЗОЛИ И НЕДОВЪРШЕНИ ТАКА, КАКТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ? ДА ОТВОРЯТ САЙТОВЕ В ЕВРОПА И ДА ВИДЯТ, КАК СА ПОЛОЖЕНИ.НАИСТИНА Е ОТВРАТИТЕЛНО ДА НЕ ВИДИШ КАК СИ СЕ " ПОГРИЖИЛ " ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЪТУВАЩИТЕ ИЗ СТРАНАТА НИ. КОЯ Е ФИРМАТА? НАПИШЕТЕ ИМЕТО И КОЛКО ПАРИ Е СТРУВАЛО ?

    11:07 12.08.2026

  • 21 Свободен

    7 0 Отговор
    Най-накрая някой да се сети да разрови корумпетата, но е малко вероятно да ги разтревожат!
    Шефовете им са взели парите!

    11:08 12.08.2026

  • 22 Грунчу

    5 0 Отговор
    У затовра на всички по проекта по 432 години и готово. Следващите ще знаят.

    11:09 12.08.2026

  • 23 милионер

    6 0 Отговор
    Поредните милиони хвърлени на вятъра

    11:16 12.08.2026

  • 24 боко мантинелата

    2 0 Отговор
    На бас че фирмата е същата която прави и мантинелите

    11:18 12.08.2026

  • 25 Дедо

    2 0 Отговор
    Такова крадене, каквото преживяхме последните 20 години няма и във Вселената. Какъв надзорник трябва да си, за да позволиш и подпишеш протокол за годно и безопасно такова изпълнение?!?!? В Китай вече щеше да е изпълнена присъдата.

    11:26 12.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове