Новини
България »
Славчо Димиев, "ЕМКО": Вероятно се е запалил барутен заряд, ще се види дали му е помогнато

Славчо Димиев, "ЕМКО": Вероятно се е запалил барутен заряд, ще се види дали му е помогнато

11 Август, 2026 13:04 1 249 28

  • славчо димиев-
  • емко-
  • взрив-
  • мерки-
  • оръжеен завод-
  • трявна-
  • село белица

Складът се използва за съхранение и като оперативен склад, тъй като не е далеч от производствените помещения, което означава, че ежедневно, почти ежедневно, се извършват вкарване и изкарване на имущество от него

Славчо Димиев, "ЕМКО": Вероятно се е запалил барутен заряд, ще се види дали му е помогнато - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Много вероятно е да се е запалил барутен заряд - дали му е помогнато, тепърва ще бъде установявано. Нямаме сигнали и данни за външна намеса, което означава, че няма силово въздействие върху склада към момента."

Това заяви пред bTV директорът на обособеното производство в "ЕМКО" Славчо Димиев за вчерашния случай с пожара и избухналия взрив в склад за боеприпаси на завода на компанията в района на село Белица, община Трявна.

"Самозапалването на барутен заряд е много трудно и затова казвам - нещо може да го е инициирало", коментира той.

В понеделник вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че на мястото на инцидента е имало вътрешноведомствено превозно средство, но не е потвърдено, че пожарът е тръгнал оттам. В тази връзка, Димиев обясни: "Транспортно средство не се е възпламенило, то е било в близост, защото е било току-що разтоварено."

Той пристигнал на място за 4-5 минути, след като бил уведомен за случая. "Организирахме веднага евакуацията на всички работещи. Съгласно плана за евакуация хората реагираха изключително правилно, без паника, което на практика помогна да няма пострадали", посочи Димиев.

По думите му в момента на инцидента на цялата площадка с площ към 640 декара е имало около 260 души. Той уточни, че зоната, в която се намира складът, е с ограничен достъп, като там не се извършват работни дейности, а се съхраняват материали и готова продукция. "Складът се използва за съхранение и като оперативен склад, тъй като не е далеч от производствените помещения, което означава, че ежедневно, почти ежедневно, се извършват вкарване и изкарване на имущество от него", допълни Славчо Димиев.

Той посочи, че вчера сутринта от производственото помещение е закарана в този склад готова продукция, която е разтоварена от транспортно средство, собственост на "ЕМКО". "Може би 5-6 минути след разтоварването - максимум 10 минути, се връща един от товарната група работници, вижда, че започва да се отделя дим в склада, и при такива ситуации действат по протокол и се евакуират на момента", обясни Димиев.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хасковски каунь

    23 1 Отговор
    Аз видях Путин да драска кибрита

    13:08 11.08.2026

  • 3 ДА ГО ПРОВЕРИ ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА

    24 3 Отговор
    ИМА ЛИ ФИЛТРИ И АСПИРАТОРИ , АНТИСТАТИЧНИ ПОКРИТИЯ.СТИГА Е РЕВАЛ ЧЕ ВСЕ ГО СЛЕДЯТ И МУ СПРЕТВАТ АТЕНТАТИ.НАКРАЯ ЩЕ СЕ ОКАЖЕ ТИПИЧНА МЪРЛЯЩИНА

    13:08 11.08.2026

  • 4 Най лесно е

    26 4 Отговор
    да се изкара саботаж! Но от всички инциденти до сега,проблема е вътрешен! Не спазване на правилата за производство и съхранение!

    13:09 11.08.2026

  • 5 Феникс

    22 5 Отговор
    Който нож вади от нож умира, българска народна поговорка! Когато печелиш на гърба на смъртана хора и войната, трябва да си платиш ранно или късно!

    13:09 11.08.2026

  • 6 Попов

    8 30 Отговор
    Докога службите ни ще спят за руската хибридна война против България?
    Незабава оставка на остатъчните руско-комунистически тайни служби, на ДАНС, ДАР и всички останали!

    Коментиран от #12

    13:11 11.08.2026

  • 7 Жалки продажни северноазоатски еничapи !

    9 28 Отговор
    Защо част от българите поставят Русия над България?
    Трудното за разбиране е, че при много от тях изобщо не става дума за любов към реалната Русия. Те обичат една въображаема Русия - силна, страшна и безкомпромисна, която унижава "либералите", Европа и всички онези, към които самите те изпитват завист, обида или безсилие
    Русия е не толкова родина на сърцето им, колкото оръжие срещу света, в който се чувстват незначителни
    Човек може да няма власт, признание и посока в собствения си живот, но чрез Путин изведнъж става част от Велика Сила. Чуждите ракети, чуждата армия и чуждият ядрен арсенал психологически се превръщат в негови.
    Той не казва: "Русия завзе още един град"
    Мисли: "Нашите пак показаха кой командва"
    Макар "нашите" да не подозират, че съществува

    Те не обичат Русия повече от България. Те обичат Русия повече от свободна България.
    Защото свободната България изисква от тях да бъдат граждани, а въображаемата Русия им позволява да останат поданици на чуждо величие.

    Коментиран от #10, #13, #20

    13:14 11.08.2026

  • 8 Как се пали

    13 2 Отговор
    барутен заряд бре ? Не се пали а се взривява. Сега децата като почнат да ги палят с кибрит и оле майко ши стане.

    Коментиран от #25

    13:15 11.08.2026

  • 9 как не е бил там гербев

    21 2 Отговор
    и другите гербави боклуци и прасета да та падне народно веселие

    13:16 11.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Володката

    4 1 Отговор
    Ти нали си имал

    13:16 11.08.2026

  • 12 Да бе ,да ! 🤔

    17 4 Отговор

    До коментар #6 от "Попов":

    Досега не е имало външна намеса в България . Но ако има отнякъде , защо да плащаме на службите да вардят оръжейния олигарх Гебрев ? Той спази ли забраната на Корнелия Нинова да не изнася военна продукция за Украйна ❓ Той не уважава държавата , а държавата ще хаби ресурс да го варди ?!

    13:17 11.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Яснооо... шменца капела

    16 2 Отговор
    Самовзрив за Скриване на далавера!!!

    13:18 11.08.2026

  • 15 Жалко че няма

    15 1 Отговор
    атлантенца на парченца

    13:18 11.08.2026

  • 16 Стьопа

    4 9 Отговор
    Аз просто исках да си запаля огънче за пържолките. Откъде да знам, че там имало барут? Не разбирам за какво говорите. Сега ще звънна на Румбата да ви обясни.

    Коментиран от #27

    13:20 11.08.2026

  • 17 Да питам само

    16 2 Отговор
    Гюбрев скоро папкал ли е салатка от рукола с новичок?

    13:20 11.08.2026

  • 18 А по голям завод за барути

    12 3 Отговор
    Искате ли чичко Рундю да ви направи? А? Или пък космодрум примерно като във Враждебна

    13:23 11.08.2026

  • 19 ВТИЯ ЗАВОДИ БАЧКАТ 90 ПРОЦЕНТА

    4 1 Отговор
    ОТ СГАНТА НЯКОЯСГАН Е ФЪРЛИЛА ФАС...

    13:25 11.08.2026

  • 20 Капейчо

    2 9 Отговор

    До коментар #7 от "Жалки продажни северноазоатски еничapи !":

    Много добра логика! И аз мисля по описания начин и тате Капей също. Ама той се пропи от мъка, щото мислеше, че наште са по-силни, а то какво стана...

    13:27 11.08.2026

  • 21 Не е оперативен склад

    9 0 Отговор
    А е барутник от първата световна война.

    13:28 11.08.2026

  • 22 Всичко да се

    12 2 Отговор
    Взриви! Вместо да се дават средства за образование и здраве, алчните управници произвеждат смъот!

    13:29 11.08.2026

  • 23 Тъпи хора ей

    12 1 Отговор
    Вместо домати и краставици да гледат те взели с дивотии да се занимават и на този побъркан олигарх да слугуват. Кратуни празни

    13:32 11.08.2026

  • 24 Много хубаво стана

    3 3 Отговор
    Лошото е само, че жертви нямаше. И после роднините им посмъртно наградата Дарвин да получат

    13:35 11.08.2026

  • 25 Людоед

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Как се пали":

    Пали се - как да не се пали. Тротила за снарядите си гори съвсем обикновенно. Детонация има само при затворен обем.

    13:37 11.08.2026

  • 26 НИЩО МУ НЯМА

    0 1 Отговор
    МОЛЛИТЕ СА ТАКА ОБУЧЕНИ
    ЧЕ С ГОЛИ РЪЦЕ МОГАТ ФИШЕК ДА
    ВЪЗПЛАМЕНЯТ 👋🖖

    13:55 11.08.2026

  • 27 Чичо Мильо

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Стьопа":

    Връщай се в родната Украйна и там си прави каквото искаш !

    14:00 11.08.2026

  • 28 дядото

    2 0 Отговор
    много и все празни приказки.преди години неясно как гръмна завод "миджур"и отнесе 15 млади български граждани.разследването доведе до ... нищо.само дето там се появиха украинци - като собственици или наематели..произвеждат боеприпаси,а шефът им изисква охраната да стои мирно,когато минава на портала.и отново никой нищо не вижда и не знае.пфу.

    14:46 11.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове