Славчо Димиев, "ЕМКО": Вероятно се е запалил барутен заряд, ще се види дали му е помогнато

"Много вероятно е да се е запалил барутен заряд - дали му е помогнато, тепърва ще бъде установявано. Нямаме сигнали и данни за външна намеса, което означава, че няма силово въздействие върху склада към момента."

Това заяви пред bTV директорът на обособеното производство в "ЕМКО" Славчо Димиев за вчерашния случай с пожара и избухналия взрив в склад за боеприпаси на завода на компанията в района на село Белица, община Трявна.

"Самозапалването на барутен заряд е много трудно и затова казвам - нещо може да го е инициирало", коментира той.

В понеделник вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че на мястото на инцидента е имало вътрешноведомствено превозно средство, но не е потвърдено, че пожарът е тръгнал оттам. В тази връзка, Димиев обясни: "Транспортно средство не се е възпламенило, то е било в близост, защото е било току-що разтоварено."

Той пристигнал на място за 4-5 минути, след като бил уведомен за случая. "Организирахме веднага евакуацията на всички работещи. Съгласно плана за евакуация хората реагираха изключително правилно, без паника, което на практика помогна да няма пострадали", посочи Димиев.

По думите му в момента на инцидента на цялата площадка с площ към 640 декара е имало около 260 души. Той уточни, че зоната, в която се намира складът, е с ограничен достъп, като там не се извършват работни дейности, а се съхраняват материали и готова продукция. "Складът се използва за съхранение и като оперативен склад, тъй като не е далеч от производствените помещения, което означава, че ежедневно, почти ежедневно, се извършват вкарване и изкарване на имущество от него", допълни Славчо Димиев.

Той посочи, че вчера сутринта от производственото помещение е закарана в този склад готова продукция, която е разтоварена от транспортно средство, собственост на "ЕМКО". "Може би 5-6 минути след разтоварването - максимум 10 минути, се връща един от товарната група работници, вижда, че започва да се отделя дим в склада, и при такива ситуации действат по протокол и се евакуират на момента", обясни Димиев.