Славчо Димиев, "ЕМКО": Вероятно се е запалил барутен заряд, ще се види дали му е помогнато

"Много вероятно е да се е запалил барутен заряд - дали му е помогнато, тепърва ще бъде установявано. Нямаме сигнали и данни за външна намеса, което означава, че няма силово въздействие върху склада към момента."
Това заяви пред bTV директорът на обособеното производство в "ЕМКО" Славчо Димиев за вчерашния случай с пожара и избухналия взрив в склад за боеприпаси на завода на компанията в района на село Белица, община Трявна.
"Самозапалването на барутен заряд е много трудно и затова казвам - нещо може да го е инициирало", коментира той.
В понеделник вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че на мястото на инцидента е имало вътрешноведомствено превозно средство, но не е потвърдено, че пожарът е тръгнал оттам. В тази връзка, Димиев обясни: "Транспортно средство не се е възпламенило, то е било в близост, защото е било току-що разтоварено."
Той пристигнал на място за 4-5 минути, след като бил уведомен за случая. "Организирахме веднага евакуацията на всички работещи. Съгласно плана за евакуация хората реагираха изключително правилно, без паника, което на практика помогна да няма пострадали", посочи Димиев.
По думите му в момента на инцидента на цялата площадка с площ към 640 декара е имало около 260 души. Той уточни, че зоната, в която се намира складът, е с ограничен достъп, като там не се извършват работни дейности, а се съхраняват материали и готова продукция. "Складът се използва за съхранение и като оперативен склад, тъй като не е далеч от производствените помещения, което означава, че ежедневно, почти ежедневно, се извършват вкарване и изкарване на имущество от него", допълни Славчо Димиев.
Той посочи, че вчера сутринта от производственото помещение е закарана в този склад готова продукция, която е разтоварена от транспортно средство, собственост на "ЕМКО". "Може би 5-6 минути след разтоварването - максимум 10 минути, се връща един от товарната група работници, вижда, че започва да се отделя дим в склада, и при такива ситуации действат по протокол и се евакуират на момента", обясни Димиев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Хасковски каунь
13:08 11.08.2026
3 ДА ГО ПРОВЕРИ ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА
13:08 11.08.2026
4 Най лесно е
13:09 11.08.2026
5 Феникс
13:09 11.08.2026
6 Попов
Незабава оставка на остатъчните руско-комунистически тайни служби, на ДАНС, ДАР и всички останали!
Коментиран от #12
13:11 11.08.2026
7 Жалки продажни северноазоатски еничapи !
Трудното за разбиране е, че при много от тях изобщо не става дума за любов към реалната Русия. Те обичат една въображаема Русия - силна, страшна и безкомпромисна, която унижава "либералите", Европа и всички онези, към които самите те изпитват завист, обида или безсилие
Русия е не толкова родина на сърцето им, колкото оръжие срещу света, в който се чувстват незначителни
Човек може да няма власт, признание и посока в собствения си живот, но чрез Путин изведнъж става част от Велика Сила. Чуждите ракети, чуждата армия и чуждият ядрен арсенал психологически се превръщат в негови.
Той не казва: "Русия завзе още един град"
Мисли: "Нашите пак показаха кой командва"
Макар "нашите" да не подозират, че съществува
Те не обичат Русия повече от България. Те обичат Русия повече от свободна България.
Защото свободната България изисква от тях да бъдат граждани, а въображаемата Русия им позволява да останат поданици на чуждо величие.
Коментиран от #10, #13, #20
13:14 11.08.2026
8 Как се пали
Коментиран от #25
13:15 11.08.2026
9 как не е бил там гербев
13:16 11.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Володката
13:16 11.08.2026
12 Да бе ,да ! 🤔
До коментар #6 от "Попов":Досега не е имало външна намеса в България . Но ако има отнякъде , защо да плащаме на службите да вардят оръжейния олигарх Гебрев ? Той спази ли забраната на Корнелия Нинова да не изнася военна продукция за Украйна ❓ Той не уважава държавата , а държавата ще хаби ресурс да го варди ?!
13:17 11.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Яснооо... шменца капела
13:18 11.08.2026
15 Жалко че няма
13:18 11.08.2026
16 Стьопа
Коментиран от #27
13:20 11.08.2026
17 Да питам само
13:20 11.08.2026
18 А по голям завод за барути
13:23 11.08.2026
19 ВТИЯ ЗАВОДИ БАЧКАТ 90 ПРОЦЕНТА
13:25 11.08.2026
20 Капейчо
До коментар #7 от "Жалки продажни северноазоатски еничapи !":Много добра логика! И аз мисля по описания начин и тате Капей също. Ама той се пропи от мъка, щото мислеше, че наште са по-силни, а то какво стана...
13:27 11.08.2026
21 Не е оперативен склад
13:28 11.08.2026
22 Всичко да се
13:29 11.08.2026
23 Тъпи хора ей
13:32 11.08.2026
24 Много хубаво стана
13:35 11.08.2026
25 Людоед
До коментар #8 от "Как се пали":Пали се - как да не се пали. Тротила за снарядите си гори съвсем обикновенно. Детонация има само при затворен обем.
13:37 11.08.2026
26 НИЩО МУ НЯМА
ЧЕ С ГОЛИ РЪЦЕ МОГАТ ФИШЕК ДА
ВЪЗПЛАМЕНЯТ 👋🖖
13:55 11.08.2026
27 Чичо Мильо
До коментар #16 от "Стьопа":Връщай се в родната Украйна и там си прави каквото искаш !
14:00 11.08.2026
28 дядото
14:46 11.08.2026