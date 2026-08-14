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Формулата за минималната заплата: Има съгласие, но дяволът е в детайлите

Формулата за минималната заплата: Има съгласие, но дяволът е в детайлите

14 Август, 2026 21:41 646 17

  • христина христова-
  • до. ножаров-
  • формула-
  • минимална заплата

Христина Христова е обнадеждена за еврокомпромиса, но доц. Ножаров предупреди, че е свършен едва 1% от работата

Формулата за минималната заплата: Има съгласие, но дяволът е в детайлите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правителство, бизнес и синдикати обсъждат новите правила за минималната работна заплата. Формулата се очаква да бъде приета до края на август.

Заговори се нейният размер да бъде около 680 евро. "Проблемът с минималната работна заплата е голямата дискусия вече 20 години. Трудно се намира пресечната точка, но вече сме принудени да я намерим. Директивата е от 2022 г. Нашият срок беше 24 ноември 2024 г. да я включим в нашето законодателство", каза бившият министър на труда и социалната политика Христина Христова в предаването "Денят ON AIR".

По думите ѝ интересното при директивите като актове на европейското право е, че ЕС не казва как да се постигнат референтните стойности или резултати и цели, които задава Европейската комисия. "Досега не се е наблюдавало такова нещо, което се случи тази седмица. Постигна се принципно разбирателство и споразумение между социалните партньори и държавата. Обнадеждена съм, че ще се намери решение", коментира Христова. Икономистът доц. д-р Щерьо Ножаров каза от своя страна пред Bulgaria ON AIR, че е предпазлив относно постигнатия напредък.

"До момента като напредък е постигнато това, че според правителството и социалните партньори в член 5 ал. 2 на директивата пише това, което пише. Четирите критерия са буквално написани в същата поредност. Вторият напредък е, че в член 5 ал. 4 пише, че тестът за адекватност е 50% съответно от средната работна заплата. Правителството и социалните партньори са казали, че четат директивата и в нея пише това, което пише", обясни той. Според доц. Ножаров остават 99% от работата да се свърши.

"Дотук е свършен 1%. С кои икономически показатели ще се мери всеки един от тези критерии", попита той.

Христова изтъкна, че липсва изявление след работния процес на социалните партньори и държавата. "Този път добре и последователно се чете директивата. Трябва да имаме предвид, че минималната работна заплата е плащане за участие в труда. И в момента има дисбаланси. Те ще си останат. На много места се коментира колективното трудово договаряне", посочи бившият министър на труда и социалната политика.

Трябва за има минимална цена на труда в България, отбеляза тя.

"Държавите, в които няма минимална работна заплата, има силно колективно трудово договаряне. Нашият проблем е, че тръгваме от ниско изходно ниво. Рязкото увеличение на заплатите създава инфлация", допълни доц. Ножаров.

С визията си за минималната работна заплата трябва да избягаме от един основен проблем, по който имаме наказателна процедура, смята Христова: "Винаги се притеснявам от санкционната ѝ част. Проблемът е прекомерно раздути, големи държавни разходи".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 kоkорчо 💋🍌

    8 2 Отговор
    дявола, туй е радев

    21:43 14.08.2026

  • 2 Анонимен

    14 1 Отговор
    680 евро да получават депутатите или Радев и без това цял живот е на държавна издръжка

    21:43 14.08.2026

  • 3 Перо

    4 0 Отговор
    Никъде по света синдикати не участват във изработката на бюджета или минимална заплата, особено като тези два измислени, с членска маса под 1% от работниците на национално равнище! Как може да са страна в измислени преговори на национално ниво и да участват във взимането на правителствени решения, това е смешно и го няма никъде! Тяхното място е участие в колективните трудови договори!

    21:48 14.08.2026

  • 4 Стенли

    7 1 Отговор
    Ха ха в клуба на богатите с 620 евро МРЗ и 347 евро мин пенсия дори така наречената държава Северна Македония и Сърбия да по напред от над , щеше да е смешно , ако не беше трагично 😮‍💨😕😡

    Коментиран от #15

    21:48 14.08.2026

  • 5 Горски

    8 1 Отговор
    Нищо няма да направят,пак ще е бедност до шия! В България не трябва да има минимална заплата! Всички доходи на хората са минимални. България е най-бедна на европейския континент!Защо натискат доходите на работещите люде да са в калта?!До кога България ще е беднячка? Като гледам и ЗКПЧ-то и финансов министър, нищо не разбира и е куфар там. Всичко опира до тия коромпирани и марзеливи полицаи.В българия има три пъти повече полицаи от страните в европейския съюз .Полицаите в българия се пенсионират с двадесет години стаж имст право на работа и пенсия и заплата това консуматорска зган източва бюджета и нищо не се подобрава нито на пъртя нито в престъпния свят дори те са се съюзили с мафията.Крайно време е да се съкратят половината от полицаите и да им се отнемат или да се пенсионират на четирдесет г тр .стаж или да нямат право на работа след двадест год стаж.

    Коментиран от #7, #12

    21:50 14.08.2026

  • 6 Въшка

    5 0 Отговор
    Стига вече едни и същи същества.

    21:52 14.08.2026

  • 7 Стенли

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Горски":

    А да не забравяме , че вземат 20 брутни заплати , като се пенсионират 🤨

    21:54 14.08.2026

  • 8 Гробар

    2 0 Отговор
    Абе който и да дойде на територията ще е по-добре. Отвързаното крадливо и мързеливо булгарис. танско говедо доказа, че не може да управлява държава без някой да му е стъпил на врата

    22:01 14.08.2026

  • 9 Гробар

    1 2 Отговор
    За да има заплата трябва да се бачка. Ганю знае само да краде и да скатава.

    Коментиран от #16

    22:02 14.08.2026

  • 10 Анонимен

    3 0 Отговор
    Рр какви глупости е говорил днес рр за твоите малоумници ли рр благодарение на червените олигарси ти беше назначен срам ле е от теб оставка

    22:04 14.08.2026

  • 11 кой разбрал, разбрал

    4 0 Отговор
    Точно това понятие "минимална работна заплата" трябва изобщо да изчезне като терминология. С него се спекулира най много, държат се работниците на ниско заплащане и се раздават пари на ръка, което пък допринася за ниски осигуровки и малка пенсия. Освен това като цяла сума на някого му звучи прилично, но като покупателна способност е нищожна. Навсякъде във всички държави регламента е заплащане на час и когато се превиши регламентираното работно време, дори с минути, се плаща извънреден труд. При това без никакво необходимо действие или искане от страна на работника. Има даже позиции при които освен заплащане, времето за полагане на извънреден труд се сумира и се ползва като почивки когато работника пожелае.

    22:12 14.08.2026

  • 12 Пророк

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Горски":

    Българите ще забогатят само ако започнат да работят повече

    22:20 14.08.2026

  • 13 безпартиен

    3 0 Отговор
    Синдикатите у нас могат да съществуват само там където заплати се изплащат от държавния и общинския бюджети!

    22:28 14.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Зевзек

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Стенли":

    В Япония пенсиите са по малки.

    22:33 14.08.2026

  • 16 Кота Рак

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Гробар":

    ...и да се оплаква

    22:35 14.08.2026

  • 17 Цвете

    1 0 Отговор
    АБЕ КАК ВИНАГИ СЕ НАМИРАТ ПАРИ ЗА ДАЛАВЕРИ ЗА МИЛИАРДА И ПОВЕЧЕ, НО НИКОГА НЯМА ЗА РАБОТЕЩИТЕ ,КОИТО ИЗБИРАТ ТИЯ " КОРИФЕИ " ,КОИТО ТРОВЯТ ЖИВОТА НИ С ГОДИНИ? ОСЪЗНАЙТЕ СЕ, ТОВА НЕ МОЖЕ ДА ПРОДЪЛЖАВА ПОВЕЧЕ. ВДИГАЙТЕ ЗАПЛАТИТЕ И ПЕНСИИТЕ ,НО НЕ С ТОВА ИЗМИСЛЕНО ОТ ГОДИНИ " ШВЕЙЦАРСКО ОТМИНАЛО ПРАВИЛО " ,А С БЪЛГАРСКО, РОДНО И ПРИЕМЛИВО.

    23:06 14.08.2026

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