Говорителят на ЦИК: Целта е до президентския вот всички над 12 000 машини да бъдат вкарани в употреба

Подготовката за президентския вот тече с пълна сила, а ЦИК утвърди най-важните дати до изборите. До 6 септември ЦИК трябва да публикува списъка с избирателните секции и броя на избирателите в тях. До 22 септември в комисията трябва да са постъпили всички предложения за кандидати за президент и вицепрезидент.
Не по-късно от 31 дни преди изборите жребий ще определи номерата в бюлетината. Откриването на предизборната кампания е в полунощ на 25 септември и приключва ден преди вота. До три дни след изборите комисията трябва да обяви и окончателните резултати от вота.
За вота зад граница - до 29 септември българите, които имат желание да гласуват трябва да подадат заявление.
„През миналите избори през април сме имали 130 секции извън страната, а 2021 г. на предходните избори за президент и вицепрезидент сме имали около 210, така че в секциите над 300 души отново и там ще има машинно гласуване“, заяви говорителят на ЦИК Стоянка Балова.
След последните промени в Изборния кодекс гласуването този път ще се случва изцяло на машина, с изключение на секциите с под 300 избиратели.
„В момента в ЦИК подготвяме обществена поръчка за ремонт на машините, нашата цел и амбиция е до изборния ден всички над 12 хиляди машини да бъдат вкарани в употреба. Имаме дискусия при възможност в по-големите секции да има две машини, но ако машината дефектира и спре, се продължава с гласуване на хартия“, каза още Балова.
Междувременно още един политик влиза в надпреварата за „Дондуков 2“. Със заявка за силна, надпартийна позиция в битката за „Дондуков 2“ официално се включи бившият земеделски министър Иван Христанов.
„Кандидата за вицепрезидент ще го обявим, когато внесем документите, по обясними причини“, каза Христанов. По думите му той е с граждански, обществен и експертен профил.
Освен бившият земеделски министър участие в надпреварата обяви и настоящият президент Илияна Йотова, като кандидатурата ѝ ще бъде издигната от инициативен комитет. Подкрепа за Йотова вече даде премиерът Румен Радев. Остава отворен въпросът дали бившият служебен министър-председател Андрей Гюров ще се кандидатира за президент, заедно с бившия главен секретар Георги Кандев. Кандидат за президент номинираха и от БЗНС - бившият министър на отбраната Николай Ненчев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
20:42 14.08.2026
2 Копринков
20:43 14.08.2026
3 Сатана Z
20:45 14.08.2026
4 Хм.....
Няма да гласувам с машини, за да управлява ДС!!!
Коментиран от #6
20:53 14.08.2026
5 Мюмюн
21:09 14.08.2026
6 Европеец
До коментар #4 от "Хм.....":Къде виждаш тия дърти комунисти бе, отдавна са измрели..... Какво да се сънуваш, от 37 години няма ДС ... Я направи сметка един новобранец в ДС да е започнал работа на 23 години, прибави 37 години демократична разруха, човекът става на 60 години, нали знаеш че са първа категория, кой глупак няма да вземе 20-те заплати и да се пенсионира.....та мисли малко по-реано...
21:09 14.08.2026
7 Анонимен
21:19 14.08.2026