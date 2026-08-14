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Говорителят на ЦИК: Целта е до президентския вот всички над 12 000 машини да бъдат вкарани в употреба

Говорителят на ЦИК: Целта е до президентския вот всички над 12 000 машини да бъдат вкарани в употреба

14 Август, 2026 20:41 421 7

  • цик-
  • гласуване-
  • машини

Тече дискусия при възможност в по-големите секции да има две машини, но ако машината дефектира и спре, се продължава с гласуване на хартия

Говорителят на ЦИК: Целта е до президентския вот всички над 12 000 машини да бъдат вкарани в употреба - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Подготовката за президентския вот тече с пълна сила, а ЦИК утвърди най-важните дати до изборите. До 6 септември ЦИК трябва да публикува списъка с избирателните секции и броя на избирателите в тях. До 22 септември в комисията трябва да са постъпили всички предложения за кандидати за президент и вицепрезидент.

Не по-късно от 31 дни преди изборите жребий ще определи номерата в бюлетината. Откриването на предизборната кампания е в полунощ на 25 септември и приключва ден преди вота. До три дни след изборите комисията трябва да обяви и окончателните резултати от вота.

За вота зад граница - до 29 септември българите, които имат желание да гласуват трябва да подадат заявление.

„През миналите избори през април сме имали 130 секции извън страната, а 2021 г. на предходните избори за президент и вицепрезидент сме имали около 210, така че в секциите над 300 души отново и там ще има машинно гласуване“, заяви говорителят на ЦИК Стоянка Балова.

След последните промени в Изборния кодекс гласуването този път ще се случва изцяло на машина, с изключение на секциите с под 300 избиратели.

„В момента в ЦИК подготвяме обществена поръчка за ремонт на машините, нашата цел и амбиция е до изборния ден всички над 12 хиляди машини да бъдат вкарани в употреба. Имаме дискусия при възможност в по-големите секции да има две машини, но ако машината дефектира и спре, се продължава с гласуване на хартия“, каза още Балова.

Междувременно още един политик влиза в надпреварата за „Дондуков 2“. Със заявка за силна, надпартийна позиция в битката за „Дондуков 2“ официално се включи бившият земеделски министър Иван Христанов.

„Кандидата за вицепрезидент ще го обявим, когато внесем документите, по обясними причини“, каза Христанов. По думите му той е с граждански, обществен и експертен профил.

Освен бившият земеделски министър участие в надпреварата обяви и настоящият президент Илияна Йотова, като кандидатурата ѝ ще бъде издигната от инициативен комитет. Подкрепа за Йотова вече даде премиерът Румен Радев. Остава отворен въпросът дали бившият служебен министър-председател Андрей Гюров ще се кандидатира за президент, заедно с бившия главен секретар Георги Кандев. Кандидат за президент номинираха и от БЗНС - бившият министър на отбраната Николай Ненчев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    Докато има избирателни комисии няма да има честни избори.

    20:42 14.08.2026

  • 2 Копринков

    3 1 Отговор
    Ще покажем 🖕 на Мунчо и Мунчовица, няма да му даваме пълна власт на това лъжливо мекере.

    20:43 14.08.2026

  • 3 Сатана Z

    3 1 Отговор
    И 12 000 машини няма да помогнат за а избора на слугата гонил топките в голф клуба Благоевград и неговия ортак, селския милиционер с лошия поглед

    20:45 14.08.2026

  • 4 Хм.....

    2 2 Отговор
    Дъртите комунисти, сичкото е ченге от ДС изнагляха колкото никой друг!!!
    Няма да гласувам с машини, за да управлява ДС!!!

    Коментиран от #6

    20:53 14.08.2026

  • 5 Мюмюн

    3 0 Отговор
    у наше село ша има ли машина? 21 човека сме с мене. с кобилата сме 22

    21:09 14.08.2026

  • 6 Европеец

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Хм.....":

    Къде виждаш тия дърти комунисти бе, отдавна са измрели..... Какво да се сънуваш, от 37 години няма ДС ... Я направи сметка един новобранец в ДС да е започнал работа на 23 години, прибави 37 години демократична разруха, човекът става на 60 години, нали знаеш че са първа категория, кой глупак няма да вземе 20-те заплати и да се пенсионира.....та мисли малко по-реано...

    21:09 14.08.2026

  • 7 Анонимен

    1 0 Отговор
    Със счупените мадуровки червените другари искат Йотова да назначат диктатурата е тук

    21:19 14.08.2026

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