Говорителят на ЦИК: Целта е до президентския вот всички над 12 000 машини да бъдат вкарани в употреба

Подготовката за президентския вот тече с пълна сила, а ЦИК утвърди най-важните дати до изборите. До 6 септември ЦИК трябва да публикува списъка с избирателните секции и броя на избирателите в тях. До 22 септември в комисията трябва да са постъпили всички предложения за кандидати за президент и вицепрезидент.

Не по-късно от 31 дни преди изборите жребий ще определи номерата в бюлетината. Откриването на предизборната кампания е в полунощ на 25 септември и приключва ден преди вота. До три дни след изборите комисията трябва да обяви и окончателните резултати от вота.

За вота зад граница - до 29 септември българите, които имат желание да гласуват трябва да подадат заявление.

„През миналите избори през април сме имали 130 секции извън страната, а 2021 г. на предходните избори за президент и вицепрезидент сме имали около 210, така че в секциите над 300 души отново и там ще има машинно гласуване“, заяви говорителят на ЦИК Стоянка Балова.

След последните промени в Изборния кодекс гласуването този път ще се случва изцяло на машина, с изключение на секциите с под 300 избиратели.

„В момента в ЦИК подготвяме обществена поръчка за ремонт на машините, нашата цел и амбиция е до изборния ден всички над 12 хиляди машини да бъдат вкарани в употреба. Имаме дискусия при възможност в по-големите секции да има две машини, но ако машината дефектира и спре, се продължава с гласуване на хартия“, каза още Балова.

Междувременно още един политик влиза в надпреварата за „Дондуков 2“. Със заявка за силна, надпартийна позиция в битката за „Дондуков 2“ официално се включи бившият земеделски министър Иван Христанов.

„Кандидата за вицепрезидент ще го обявим, когато внесем документите, по обясними причини“, каза Христанов. По думите му той е с граждански, обществен и експертен профил.

Освен бившият земеделски министър участие в надпреварата обяви и настоящият президент Илияна Йотова, като кандидатурата ѝ ще бъде издигната от инициативен комитет. Подкрепа за Йотова вече даде премиерът Румен Радев. Остава отворен въпросът дали бившият служебен министър-председател Андрей Гюров ще се кандидатира за президент, заедно с бившия главен секретар Георги Кандев. Кандидат за президент номинираха и от БЗНС - бившият министър на отбраната Николай Ненчев.