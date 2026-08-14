Адв. Михаил Екимджиев за убийството в Пловдив: Държавата не може със страх и репресия да намали престъпността

"Напълно разбираеми са гневът и болката на хората, които и вчера протестираха пред Съдебната палата. Но освен гняв има и срам, защото всички ние като общество сме отговорни, най-вече защото допуснахме създадените от нас институции да проспят всичко това, което се случва пред очите ни, за да се стигне до това убийство". Това заяви в интервю за Радио Пловдив адвокат Михаил Екимджиев, председател на Асоциацията за европейска интеграция и права на човека по повод искания за увеличаване на наказанията за непълнолетни след смъртта на Георги Кузев.

Младият мъж бе бит жестоко на Младежкия хълм в Пловдив от младежи, петима от които бяха обвинени за убийството му и са в ареста.

Ситуацията ескалира с всеки изминал ден, а вчера пред Съдебната палата в Пловдив, където се гледаха мерките за задържане на две от момичетата, имаше протест по време на който стартира петиция с настояване за промени в законодателството и по-строги наказания при тежки престъпления.

Според адвокат Екимджиев увеличението на наказанията няма да реши тежките проблеми и да доведе до някакъв сериозен ефект.

"От векове са правени стотици криминологични изследвания, които установяват категорично, че жестокостта на наказанията няма абсолютно никаква роля за намаляване на престъпността. Не може държавата чрез страх, чрез репресия да намали престъпността. По една проста причина, която отново е установена от социолози и психолози, а именно – когато престъпникът решава нещо, той не мисли колко години ще лежи в затвора. Той вярва, че ще му се размине. И това е основната причина за превенцията", каза юристът.

Според него гневът на хората трябва да бъде насочен в друга посока, а именно – да се направи опит да накарат институциите, МВР и прокуратурата, да работят, да разкриват, да осъществяват превенция.

"От пет години някакъв самозван инфлуенсър показва на всички как лови педофили. В някои случаи той ги пребива публично. Няма реакция на полицията, няма реакция на прокуратурата. Ваши колеги журналисти го хвалят и го канят в студиата, където го представят като герой. Защо тогава тези незрели момичета и момчета да не подражават на този герой, представен от медиите и толериран от институциите? Защо те да не правят като него "добри" дела?," добави той.

"Ние трябва да искаме прокуратурата и полицията да се задействат, защото в този случай излязоха категорични данни, че тези деца членуват в неофашистки организации. Има конкретни имена на тарторите на тези организации. Има адреси, където се правят техните сборища, има данни за тяхната йерархия. Но аз съм готов да се обзаложа, че прокуратурата и полицията няма да пипнат там, няма да разследват, защото на тях не им се работи. Те се занимават само с върха на айсберга", посочи още Михаил Екимджиев пред БНР.

Той заяви, че промяната не може да дойде само с протести след тежък случай, а е възможна след перманентен граждански натиск върху институциите.