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Анализатори: Лозунги в програмата и объркващи обществото политики от кабинета "Радев"

Анализатори: Лозунги в програмата и объркващи обществото политики от кабинета "Радев"

14 Август, 2026 22:10 749 28

  • георги лозанов-
  • петко петков-
  • кабинет-
  • радев

Доц. Георги Лозанов и социологът Петко Петков посочиха къде греши премиерът

Анализатори: Лозунги в програмата и объркващи обществото политики от кабинета "Радев" - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В над 200 страници правителството представи своите приоритети за следващите 4 години. Днес и премиерът Румен Радев даде оценка за първите 100 дни от управлението на кабинета.

Програмата на правителството

"В такива програми е хубаво да има ясни цели с ясни инструменти за постигане. Не видях такова нещо. Виждам партийни лозунги. Програмата предвижда съотношението между лекари и сестри да стане 1 към 3, но няма яснота как може това да стане. Липсва генерална отправна точка", коментира медийният експерт доц. Георги Лозанов в предаването "Денят ON AIR".

Той изтъкна, че животът в България трябва да бъде като в Западна Европа, за да задържим младите хора.

"Усещане за права, да няма постсъветска пропаганда и да ти казват как да мислиш. Второто е да имат доходи. Сивата икономика и корупцията - но в програмата няма нищо освен лозунги. Трябва да видиш къде отиват младите и да опиташ да направиш живота тук такъв, какъвто е където те отиват. А те отиват в Западна Европа, не в Москва."

Социологът Петко Петков, който е изпълнителен директор на "Галъп Интернешънъл Болкан", на свой ред посочи пред Bulgaria ON AIR, че "в тези обемисти страници имаше хубави неща, за минималната работна заплата е крачка напред".

"Първа точка е "Бъдеще за младите" - изпразнено е от съдържание. С тях трябва да се работи по различен начин. В документа имаме сложени срокове, които вече са изтекли", заяви той.

Според Петков правителството се опитва да покаже, че има мощта и енергията да извърши определени действия, но го съобщава по спорен начин и "като че ли обгърнат от изкуствения интелект".

Украйна мълчи за дрона в България - каква е външната ни политика

"Украйна няма нищо общо, проблемът е кой е докарал този дрон до България. Ако не е целенасочена акция от руска страна, е под влияние на навигацията. Трябваше да извикат руската посланичка. А ние живеем в "Румен Радев в огледалния свят". Премиерът искаше да извърши евроскептичен завой", каза доц. Лозанов и добави, че руската армия е била окупационна.

Радев използва зловещото убийство в Пловдив, за да прави руска пропаганда, отсече медийният експерт.

Петков е на мнение, че страната ни води разнопосочна и многопластова външна политика.

"Хората са объркани от това, което им предлага правителството. Опитваме да играем ролята на по-скептични, но за българската публика. На събития в ЕС сме много миролюбиви. Не изразяваме по подходящ начин никакви позиции и обществото се обърква", анализира социологът.

Петков отбеляза, че в програмата има друг неприятен момент - да извършваме политики с организации, които не са част от ЕС.

"Това отваря вратата за други интереси и е обезпокоително."

Президентските избори

Иван Христанов ще се кандидатира за президент и официално влиза в битката за вота на 25 октомври.

"Нямаме много кандидати и всеки опитва да е по-привлекателен за публиката. Доста лица може да го подкрепят, ще обере протестен вот. Интересен играч е. С по-крайно говорене той може да обере този вот. Предстои да видим как ще се държи в кампанията", коментира Петков.

Доц. Лозанов каза, че Христанов има доста експресивни възгледи.

"Не е задължително да спечели, достатъчна е трибуната. Кандидатът ще трябва да започне да преобръща много силния пропаганден натиск върху общественото съзнание. Изборите ще имат друга ос - кандидатът на демократичната общност, от другата страна е Румен Радев", заяви той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 24 Отговор
    Радев даде и Евровизия на Турция.Гостите ще кацат и спят в Истанбул.

    Коментиран от #11, #15

    22:12 14.08.2026

  • 2 Стенли

    30 6 Отговор
    Е кви АНАЛлизатори са това , пази боже🤔😕😕😮‍💨😁

    Коментиран от #23

    22:12 14.08.2026

  • 3 Стенли

    20 7 Отговор
    Аз съм последният човек , който ще тръгне да защитава Радев лъжеца , който много взе да прилича на ранния бою циганина , но пази боже от такива АНАЛлизатори като Гогото Лозанов , горкия сигурно и тоталната като отиде по голяма нужда все Путин му се привижда 😁😁

    22:17 14.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гост

    20 4 Отговор
    Е"ати анализаторите....

    22:23 14.08.2026

  • 6 Дзак

    6 5 Отговор
    Нищо не разбрахме. Дали заради участниците или факти.бг просто стават само за дърлене!

    22:25 14.08.2026

  • 7 Анонимен

    11 6 Отговор
    Браво на Радев!

    22:33 14.08.2026

  • 8 Цвете

    8 5 Отговор
    РАДЕВ Е МОЯТ ПРЕЗИДЕНТ И МОЯТ МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ!

    Коментиран от #21

    22:34 14.08.2026

  • 9 Папионка с ластик

    12 2 Отговор
    Когато някой говори като "представител на обществото", лесно може да стане по-смешен и жалък от политиците, които работят само и единствено за интересите на народа. "Общественото мнение" на двама души, си е тяхно субективно мнение и нищо повече.

    22:37 14.08.2026

  • 10 Мюмюн

    3 1 Отговор
    ко? не.

    22:37 14.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Фашизъм и комунизъм едновременно

    3 5 Отговор
    Нищо объркващо няма просто край на демокрацията. Още по голямо мачкане на средната класа. Не че тя до сега беше цъфнала и вързала , но сега се унищожава. От около трийсе години се фаворизира хитростта и простотията.

    Коментиран от #14

    22:38 14.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Айде бе

    10 2 Отговор

    До коментар #12 от "Фашизъм и комунизъм едновременно":

    Ти 30 години къде спа бе !?
    При мутрата Борисов средната класа сигурно процъфтяваше, така ли!?

    Или Радев ви врътна бюджетните кранчета и сега сте като риби на сухо. Няма капачка, свиквайте!

    Освен това, Радев е на власт от два месеца!

    Коментиран от #20, #25

    22:42 14.08.2026

  • 15 Айде бе

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Мястото за конкурса го избира международна специализирана комисия, а не Радев!

    Ти днес нахрани ли Киро тъпото в ресторанта си!? А Асан!?

    И ние ги нахранихме!

    Кух та дрънка....

    22:43 14.08.2026

  • 16 До сега мачкаха средната класа

    2 2 Отговор
    Сега обаче я смачкаха и фаворизираха хитреците . Най добре ще са късметлиите а това са ГЕРБ и ДПС те ще бъдат най добре.

    22:43 14.08.2026

  • 17 Ами

    9 2 Отговор
    Тия са си точно анализатори.
    Ама точно анализатори.
    Що задници са излизали.
    Важното е да им се плати.

    22:44 14.08.2026

  • 18 Лозан Гогов

    6 3 Отговор
    най-добре да ходи в някое училище и да се пробва да баламосва децата, че разбира от физика.Еднакво не разбира от физика и от политка, но поне с външния вид на изтрещел учител може и да заблуди някой.

    22:47 14.08.2026

  • 19 Троловете на управляващите не от сега

    3 1 Отговор
    Имат любим лаф: свиквайте така ще бъде. ОК , но в Унгария се видя как "свикнаха хората".

    22:47 14.08.2026

  • 20 Много се караш бе момче

    2 3 Отговор

    До коментар #14 от "Айде бе":

    Ще ни пращате ли в белене. Ти като ти чета по тона разбирам че си гавазче !?!

    22:50 14.08.2026

  • 21 Предполагам имаш голям стаж но си

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Цвете":

    останал с низки доходи , е сега ще си добре ще имаш увеличение. Радвай се.

    Коментиран от #26

    22:55 14.08.2026

  • 22 Здрасти

    3 1 Отговор
    Извикали "медийния експерт" да коментира и анализира политика.. Тоя нали е експерт по медии, какво му разбира комунистическата тиква от политика? Защо тея от факти ги дават като фактор? За мен са едно цяло. Едни и същи им дават парите на тея манипулатори. Ама има и нещо добро в цялата ситуация, децата им растът тука и няма как да ги под мине упадака. Вече се видя, че и в западна Европа нещата не отиват добре. И там не могат да ги скрият. В Азия и Евразия ще ги ли чуват.

    22:57 14.08.2026

  • 23 БАЩАТА НА БАТ РАМБО

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Стенли":

    КРЕТЕНИ...И..ПОЛОВИНА

    23:02 14.08.2026

  • 24 Илиева

    1 2 Отговор
    Стига с тоя Гого Лозанов.Като не става вече за нищо се цани за снализатор.До скоро активно се трудеше по масите на бизнесмени и подобни на аванта.Винаги е ухажвал властта и всичко покраи нея.Сега издокаран,като клоун громи всичко що не е жълтопаветник защото е забравил как с благословията на Тодор Живков лично свестните му родители даваха всичко от себе си да изпълняват поръчките на тогавашната власт и заслужено получаваха най-високите отличия.Смешен и жалък Гого е днес но къде е женичката му да го поспре да не става зарезил на стари години?Вероятно едва го издържа но га яде кюфтетата покрай него не и дава сърце да го отсвири….

    23:05 14.08.2026

  • 25 Защо се опитваш да ме засегнеш ?

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Айде бе":

    Аз не те обиждам. Пиша си мнение. Ако не ти харесва сложи ми минус или ме репликирай с аргументи. Но ти се опитваш да ме засегнеш и очакваш да си мълча. А не така. Аз не те обиждам.

    23:05 14.08.2026

  • 26 ганев

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Предполагам имаш голям стаж но си":

    ...ООО..ЛЮБИТЕЛЯ...НА 3.ТА...ТОАЛЕТНА...ЗДРАВЕЙ

    23:06 14.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Това не са анализатори

    0 0 Отговор
    А грантаджийски безродници! Докато изкарват дежурните боклуци срещу Радев, ще знам, че е в правилната посока!

    23:08 14.08.2026

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