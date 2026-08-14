Анализатори: Лозунги в програмата и объркващи обществото политики от кабинета "Радев"

В над 200 страници правителството представи своите приоритети за следващите 4 години. Днес и премиерът Румен Радев даде оценка за първите 100 дни от управлението на кабинета.
Програмата на правителството
"В такива програми е хубаво да има ясни цели с ясни инструменти за постигане. Не видях такова нещо. Виждам партийни лозунги. Програмата предвижда съотношението между лекари и сестри да стане 1 към 3, но няма яснота как може това да стане. Липсва генерална отправна точка", коментира медийният експерт доц. Георги Лозанов в предаването "Денят ON AIR".
Той изтъкна, че животът в България трябва да бъде като в Западна Европа, за да задържим младите хора.
"Усещане за права, да няма постсъветска пропаганда и да ти казват как да мислиш. Второто е да имат доходи. Сивата икономика и корупцията - но в програмата няма нищо освен лозунги. Трябва да видиш къде отиват младите и да опиташ да направиш живота тук такъв, какъвто е където те отиват. А те отиват в Западна Европа, не в Москва."
Социологът Петко Петков, който е изпълнителен директор на "Галъп Интернешънъл Болкан", на свой ред посочи пред Bulgaria ON AIR, че "в тези обемисти страници имаше хубави неща, за минималната работна заплата е крачка напред".
"Първа точка е "Бъдеще за младите" - изпразнено е от съдържание. С тях трябва да се работи по различен начин. В документа имаме сложени срокове, които вече са изтекли", заяви той.
Според Петков правителството се опитва да покаже, че има мощта и енергията да извърши определени действия, но го съобщава по спорен начин и "като че ли обгърнат от изкуствения интелект".
Украйна мълчи за дрона в България - каква е външната ни политика
"Украйна няма нищо общо, проблемът е кой е докарал този дрон до България. Ако не е целенасочена акция от руска страна, е под влияние на навигацията. Трябваше да извикат руската посланичка. А ние живеем в "Румен Радев в огледалния свят". Премиерът искаше да извърши евроскептичен завой", каза доц. Лозанов и добави, че руската армия е била окупационна.
Радев използва зловещото убийство в Пловдив, за да прави руска пропаганда, отсече медийният експерт.
Петков е на мнение, че страната ни води разнопосочна и многопластова външна политика.
"Хората са объркани от това, което им предлага правителството. Опитваме да играем ролята на по-скептични, но за българската публика. На събития в ЕС сме много миролюбиви. Не изразяваме по подходящ начин никакви позиции и обществото се обърква", анализира социологът.
Петков отбеляза, че в програмата има друг неприятен момент - да извършваме политики с организации, които не са част от ЕС.
"Това отваря вратата за други интереси и е обезпокоително."
Президентските избори
Иван Христанов ще се кандидатира за президент и официално влиза в битката за вота на 25 октомври.
"Нямаме много кандидати и всеки опитва да е по-привлекателен за публиката. Доста лица може да го подкрепят, ще обере протестен вот. Интересен играч е. С по-крайно говорене той може да обере този вот. Предстои да видим как ще се държи в кампанията", коментира Петков.
Доц. Лозанов каза, че Христанов има доста експресивни възгледи.
"Не е задължително да спечели, достатъчна е трибуната. Кандидатът ще трябва да започне да преобръща много силния пропаганден натиск върху общественото съзнание. Изборите ще имат друга ос - кандидатът на демократичната общност, от другата страна е Румен Радев", заяви той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #11, #15
22:12 14.08.2026
2 Стенли
Коментиран от #23
22:12 14.08.2026
3 Стенли
22:17 14.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Гост
22:23 14.08.2026
6 Дзак
22:25 14.08.2026
7 Анонимен
22:33 14.08.2026
8 Цвете
Коментиран от #21
22:34 14.08.2026
9 Папионка с ластик
22:37 14.08.2026
10 Мюмюн
22:37 14.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Фашизъм и комунизъм едновременно
Коментиран от #14
22:38 14.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Айде бе
До коментар #12 от "Фашизъм и комунизъм едновременно":Ти 30 години къде спа бе !?
При мутрата Борисов средната класа сигурно процъфтяваше, така ли!?
Или Радев ви врътна бюджетните кранчета и сега сте като риби на сухо. Няма капачка, свиквайте!
Освен това, Радев е на власт от два месеца!
Коментиран от #20, #25
22:42 14.08.2026
15 Айде бе
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Мястото за конкурса го избира международна специализирана комисия, а не Радев!
Ти днес нахрани ли Киро тъпото в ресторанта си!? А Асан!?
И ние ги нахранихме!
Кух та дрънка....
22:43 14.08.2026
16 До сега мачкаха средната класа
22:43 14.08.2026
17 Ами
Ама точно анализатори.
Що задници са излизали.
Важното е да им се плати.
22:44 14.08.2026
18 Лозан Гогов
22:47 14.08.2026
19 Троловете на управляващите не от сега
22:47 14.08.2026
20 Много се караш бе момче
До коментар #14 от "Айде бе":Ще ни пращате ли в белене. Ти като ти чета по тона разбирам че си гавазче !?!
22:50 14.08.2026
21 Предполагам имаш голям стаж но си
До коментар #8 от "Цвете":останал с низки доходи , е сега ще си добре ще имаш увеличение. Радвай се.
Коментиран от #26
22:55 14.08.2026
22 Здрасти
22:57 14.08.2026
23 БАЩАТА НА БАТ РАМБО
До коментар #2 от "Стенли":КРЕТЕНИ...И..ПОЛОВИНА
23:02 14.08.2026
24 Илиева
23:05 14.08.2026
25 Защо се опитваш да ме засегнеш ?
До коментар #14 от "Айде бе":Аз не те обиждам. Пиша си мнение. Ако не ти харесва сложи ми минус или ме репликирай с аргументи. Но ти се опитваш да ме засегнеш и очакваш да си мълча. А не така. Аз не те обиждам.
23:05 14.08.2026
26 ганев
До коментар #21 от "Предполагам имаш голям стаж но си":...ООО..ЛЮБИТЕЛЯ...НА 3.ТА...ТОАЛЕТНА...ЗДРАВЕЙ
23:06 14.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Това не са анализатори
23:08 14.08.2026