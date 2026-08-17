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Слави Трифонов към Румен Радев: Заради Вас нощем сънувам разбити и изчезнали олигарси

Слави Трифонов към Румен Радев: Заради Вас нощем сънувам разбити и изчезнали олигарси

17 Август, 2026 22:38 726 25

  • слави трифонов-
  • олигархия-
  • слави трифонов правителство-
  • престъпност-
  • румен радев

Да ви имам и министър-председателя, и опозицията, и държавата, възкликна лидерът на ИТН

Слави Трифонов към Румен Радев: Заради Вас нощем сънувам разбити и изчезнали олигарси - 1
Слави Трифонов Слави Трифонов тв водещ
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Господин Радев, От Вас разбрах, че вече сте елиминирали олигархията от политическата власт. Цитирам Ви дословно. Това казахте преди три дни. Пиша Ви сега, а не на 14-и, когато го казахте, защото от три дни не мога да си намеря място от радост. Значи така съм се радвал. Не си спомням откога не съм бил толкова щастлив. Повече няма да има нито един олигарх в политическата власт. Боже, само като си го помисля и ми идва да правя цигански колела от щастие.

Така започва поредното писмо във "Фейсбук" на лидера на ИТН Слави Трифонов към премиера Румен Радев и силовия министър Иван Демерджиев.

Ето и цялата публикация на Слави Трифонов:

ДО

РУМЕН РАДЕВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ ДО

ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ

МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Господин Радев,

От Вас разбрах, че вече сте елиминирали олигархията от политическата власт. Цитирам Ви дословно. Това казахте преди три дни. Пиша Ви сега, а не на 14-и, когато го казахте, защото от три дни не мога да си намеря място от радост. Значи така съм се радвал. Не си спомням откога не съм бил толкова щастлив. Повече няма да има нито един олигарх в политическата власт. Боже, само като си го помисля и ми идва да правя цигански колела от щастие. Вие така като сте ги почнали, господин Радев, утре ще ги приключите. Ами да, след като днес вече са изчистени от политическата власт, утре ще ги изчистите изцяло.

България без нито един олигарх. Крайно време беше. Направо ми се е вгадясало от олигарси. Заради Вас нощем сънувам разбити и изчезнали олигарси. Крайно време беше. Стискам Ви палци да ги приключите по-бързо тия гадове.

Между другото, сега вече, като сте ги приключили в политиката, не може ли да обърнете малко внимание на Иван Демерджиев? Той нали Ви е подчинен? Продължава да се ослушва за случая "Петрохан". Разбирам, Вие се борите с олигархията, а него сте го оставили да се бори с престъпността.

Сигурно скоро няма да има нито един престъпник в България. Но дотогава, не може ли да му кажете да разкрие най-после истината за случая "Петрохан"? Да престане да си измива ръцете с Прокуратурата. Говоря конкретно за "Петрохан". Вече мина много време и Ви уверявам, че мълчанието по този случай започва да става опасно.

А, и още нещо. Казахте, господин министър-председател, че младежите убийци от Пловдив са "креатури" на опозицията. И се замислих. Каква ли ще е тази държава, в която министър-председателят нарича едни криминални убийци "креатури" на опозицията?

Ако някой ни гледа отвън, сигурно би си казал: "Да ви имам и министър-председателя, и опозицията, и държавата."


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 2 Боздуган

    22 2 Отговор
    Сънуваш ти, че ти разбиват гълъбарника.

    22:43 17.08.2026

  • 3 Парпърляк

    20 5 Отговор
    Ти изчезна от парламента благодарение на Генерал Румен Радев, така че с право сънуваш кошмари

    22:44 17.08.2026

  • 4 Последния Софиянец

    3 6 Отговор
    Румен Радев съди Росен Миленов за обиди към Делян Пеевски.

    Коментиран от #7

    22:44 17.08.2026

  • 5 СлаФчю

    5 12 Отговор
    Този път е прав

    22:44 17.08.2026

  • 6 Теме с перушина

    17 2 Отговор
    Кекавият дългуч всеки ден ръси "мъдри мисли" и всички ли ще отпечатате?

    22:45 17.08.2026

  • 7 Не драскай

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Ами чисти и вари щембето за утре сутрин ,тия от чистотата къде ще закусват

    22:46 17.08.2026

  • 8 ужас

    10 0 Отговор
    Тоя няма ли кой да му каже , че изглежда жалко. Не е морално когато някой те е бил с 51:1 ти да плюеш по него. Изглеждаш като хлапе, на което са взели сладоледа. Ти имаше възможност да управляваш държавата и какво направи- предложи за премиер едно 25 г девойче и един магазинер на квартално магазинче от град Търговище.

    Коментиран от #12, #15

    22:49 17.08.2026

  • 9 нахалната славуцана

    6 0 Отговор
    пак врещи от скутове и зайчарници, пфуу продажна мръсницо

    22:50 17.08.2026

  • 10 Мюмю

    4 0 Отговор
    я са скрий

    22:51 17.08.2026

  • 11 Мокой

    4 1 Отговор
    Този самотен, болнав възрастен човечец, какво ли си прави милионите и имотите?

    22:52 17.08.2026

  • 12 1234

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "ужас":

    Имаше и министър Тошко Африканеца и Бачев, който даде 700 000 лв по ес програма на един чалгаджия да популяризира бг културата в Париж.

    22:53 17.08.2026

  • 13 СЛАУЧО

    3 0 Отговор
    ЗАРАДИ ТЕБЕ СЪНУВАМ КАК ИЗЛЪГА НАРОДА!!!

    22:53 17.08.2026

  • 14 хи хи

    2 0 Отговор
    А ние заради теб фърчащи в космоса македонци...

    22:54 17.08.2026

  • 15 Така си е

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "ужас":

    Тоя с какъв акъл излиза и дава мненше!!!?

    Коментиран от #21

    22:55 17.08.2026

  • 16 Те щели да търсят

    0 1 Отговор
    Още олигарси около-заблежете, около Борисив и Пеевски, то други няма, отсега да ди знаете, само тези двамата и около тях. То верно, щом получиха такава подкрепа, простотията е повсеместна на тая територия.
    Олигарсите-ДС червени номенклатури от 90 -те, които ограбиха държавата с приватизацията, тези които финансираха протестите-черепи, бобокови и компания, амиии широко са си затворили очите

    22:55 17.08.2026

  • 17 факт

    1 0 Отговор
    Да не си от тия дето унищожиха България да цвъркаш, ама....

    22:55 17.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Прав си

    0 0 Отговор
    хората се разболяха в тая скапана държава

    22:56 17.08.2026

  • 20 Петрич

    2 0 Отговор
    Абе ДИВАН МИНИСТЪР,кедър си тръгнал да се мериш с ГЕНЕРАЛ РАДЕВ НАЛИ ТЕ ВИДЯХМЕ БЕ ЕФЕНДИ

    22:57 17.08.2026

  • 21 влао

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Така си е":

    ми нема ни акъл ни обрзувание на подобно

    22:58 17.08.2026

  • 22 На наркомана

    1 0 Отговор
    му свършват пари и сънува кошмари!

    22:59 17.08.2026

  • 23 ТОВА Е ШОУ БЕ СЛАВИ .

    0 0 Отговор
    ТИ НЕЩО НЕ РАЗБИРАШ ВЕЧЕ КВО СТАВА !

    22:59 17.08.2026

  • 24 Петрич

    1 0 Отговор
    Суверена каза СлаБи вън от парламента

    23:00 17.08.2026

  • 25 Точен е този път славуца

    1 0 Отговор
    Никога не ми е бил любимец от 30 години ,но тук уби мунчо Крадев боташов. Така както не могат да го убият дори и Борисов и Асен и Киро. Размаза го публично и го довърши. Хиляди се забавляват под публикацията му. Поздрави славун -

    Слави Трифонов към Румен Радев: Заради Вас нощем сънувам разбити и изчезнали олигарси
    17 Август, 2026 22:38

    слави трифонов-олигархия-слави трифонов правителство-престъпност-румен радев
    Да ви имам и министър-председателя, и опозицията, и държавата, възкликна лидерът на ИТН

    23:00 17.08.2026

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