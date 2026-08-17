Слави Трифонов към Румен Радев: Заради Вас нощем сънувам разбити и изчезнали олигарси

Господин Радев, От Вас разбрах, че вече сте елиминирали олигархията от политическата власт. Цитирам Ви дословно. Това казахте преди три дни. Пиша Ви сега, а не на 14-и, когато го казахте, защото от три дни не мога да си намеря място от радост. Значи така съм се радвал. Не си спомням откога не съм бил толкова щастлив. Повече няма да има нито един олигарх в политическата власт. Боже, само като си го помисля и ми идва да правя цигански колела от щастие.
Така започва поредното писмо във "Фейсбук" на лидера на ИТН Слави Трифонов към премиера Румен Радев и силовия министър Иван Демерджиев.
Ето и цялата публикация на Слави Трифонов:
ДО
РУМЕН РАДЕВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОПИЕ ДО
ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ
МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Господин Радев,
От Вас разбрах, че вече сте елиминирали олигархията от политическата власт. Цитирам Ви дословно. Това казахте преди три дни. Пиша Ви сега, а не на 14-и, когато го казахте, защото от три дни не мога да си намеря място от радост. Значи така съм се радвал. Не си спомням откога не съм бил толкова щастлив. Повече няма да има нито един олигарх в политическата власт. Боже, само като си го помисля и ми идва да правя цигански колела от щастие. Вие така като сте ги почнали, господин Радев, утре ще ги приключите. Ами да, след като днес вече са изчистени от политическата власт, утре ще ги изчистите изцяло.
България без нито един олигарх. Крайно време беше. Направо ми се е вгадясало от олигарси. Заради Вас нощем сънувам разбити и изчезнали олигарси. Крайно време беше. Стискам Ви палци да ги приключите по-бързо тия гадове.
Между другото, сега вече, като сте ги приключили в политиката, не може ли да обърнете малко внимание на Иван Демерджиев? Той нали Ви е подчинен? Продължава да се ослушва за случая "Петрохан". Разбирам, Вие се борите с олигархията, а него сте го оставили да се бори с престъпността.
Сигурно скоро няма да има нито един престъпник в България. Но дотогава, не може ли да му кажете да разкрие най-после истината за случая "Петрохан"? Да престане да си измива ръцете с Прокуратурата. Говоря конкретно за "Петрохан". Вече мина много време и Ви уверявам, че мълчанието по този случай започва да става опасно.
А, и още нещо. Казахте, господин министър-председател, че младежите убийци от Пловдив са "креатури" на опозицията. И се замислих. Каква ли ще е тази държава, в която министър-председателят нарича едни криминални убийци "креатури" на опозицията?
Ако някой ни гледа отвън, сигурно би си казал: "Да ви имам и министър-председателя, и опозицията, и държавата."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
2 Боздуган
22:43 17.08.2026
3 Парпърляк
22:44 17.08.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #7
22:44 17.08.2026
5 СлаФчю
22:44 17.08.2026
6 Теме с перушина
22:45 17.08.2026
7 Не драскай
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Ами чисти и вари щембето за утре сутрин ,тия от чистотата къде ще закусват
22:46 17.08.2026
8 ужас
Коментиран от #12, #15
22:49 17.08.2026
9 нахалната славуцана
22:50 17.08.2026
10 Мюмю
22:51 17.08.2026
11 Мокой
22:52 17.08.2026
12 1234
До коментар #8 от "ужас":Имаше и министър Тошко Африканеца и Бачев, който даде 700 000 лв по ес програма на един чалгаджия да популяризира бг културата в Париж.
22:53 17.08.2026
13 СЛАУЧО
22:53 17.08.2026
14 хи хи
22:54 17.08.2026
15 Така си е
До коментар #8 от "ужас":Тоя с какъв акъл излиза и дава мненше!!!?
Коментиран от #21
22:55 17.08.2026
16 Те щели да търсят
Олигарсите-ДС червени номенклатури от 90 -те, които ограбиха държавата с приватизацията, тези които финансираха протестите-черепи, бобокови и компания, амиии широко са си затворили очите
22:55 17.08.2026
17 факт
22:55 17.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Прав си
22:56 17.08.2026
20 Петрич
22:57 17.08.2026
21 влао
До коментар #15 от "Така си е":ми нема ни акъл ни обрзувание на подобно
22:58 17.08.2026
22 На наркомана
22:59 17.08.2026
23 ТОВА Е ШОУ БЕ СЛАВИ .
22:59 17.08.2026
24 Петрич
23:00 17.08.2026
25 Точен е този път славуца
Слави Трифонов към Румен Радев: Заради Вас нощем сънувам разбити и изчезнали олигарси
17 Август, 2026 22:38
слави трифонов-олигархия-слави трифонов правителство-престъпност-румен радев
Да ви имам и министър-председателя, и опозицията, и държавата, възкликна лидерът на ИТН
23:00 17.08.2026