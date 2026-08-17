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Надежда Нейнски: България губи външнополитическата си тежест

Надежда Нейнски: България губи външнополитическата си тежест

17 Август, 2026 08:52 1 400 73

  • надежда нейнски-
  • румен радев-
  • външна политика

Нейнски постави въпроса какво се случва с българската позиция, когато интересите на България, Европейския съюз и САЩ не съвпадат

Надежда Нейнски: България губи външнополитическата си тежест - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България няма ясна стратегическа перспектива за мястото си в международните отношения, а многовекторната външна политика може да бъде успешна само ако всички нейни елементи са около една стратегическа ос. Това заяви бившият външен министър Надежда Нейнски в предаването "Тази сутрин" по бТВ.

По думите ѝ в управленската програма на кабинета „Радев“ не е достатъчно ясно каква България се стреми да бъде до 2030 г.

„Аз прочетох внимателно програмата. Разбрах каква България премиерът Радев не иска да бъде през 2030 година, но не можах да разбера каква иска да бъде. Тоест няма яснота относно стратегическата перспектива за България и мен това лично ме смущава“, каза тя.

Нейнски постави въпроса какво се случва с българската позиция, когато интересите на България, Европейския съюз и Съединените щати не съвпадат.

„Последните седмици имаше много събития, които повдигнаха за мен много важния въпрос: какво се случва и къде е България, когато интересите на САЩ, ЕС и България не съвпадат? Къде е България? Как я вижда България?“, постави въпроса Нейнски.

„Той говори за автономия, тоест България самостоятелно да защитава националния си интерес, но за това се изисква особен ресурс, изисква се стратегия и се изисква опит на дипломацията. България няма капацитета на държави като Турция или Индия, например, които имат такава многовекторна политика“, каза бившият външен министър.

Бившият външен министър е на мнение, че за България най-добрият начин да защитава националния си интерес е чрез демократичните съюзи, в които членува, защото така страната увеличава тежестта си в международните отношения.

Нейнски коментира и управленската програма по отношение на НАТО, ООН и ОИСР, както и политиката спрямо Северна Македония. По думите ѝ липсват конкретни критерии, по които да се измери дали българските интереси са защитени.

„По отношение на Северна Македония говорим за защита на правата на българите, което, разбира се, е изключително важно за хората с българско самосъзнание. Но същевременно липсват критерии, спрямо които ще се измерва дали тези интереси са защитени, а когато критерии липсват, това си остава една дипломатическа декларация“, заяви тя.

Според нея е недостатъчно България просто да бъде представяна като свързваща държава и територията ѝ да бъде използвана за различни транспортни коридори, ако страната няма контрол върху собствеността и финансирането.

„Говорим за важността България да бъде непериферна, свързваща държава, но не е достатъчно през страната да минават коридори, ако собствеността не е твоя, ако финансирането не е твое и ако единствено предоставящ територия всъщност друг контролира процесите отвън“, каза тя.

Нейнски определи като слабост липсата на реални действия зад заявените в програмата политики.

„Аз съм се нагледала и наслушала на много добри програми, за които обаче не стоят реални действия и според мен това е слабостта по отношение на външната политика. Да не говорим, че ролята на външния министър, както и на премиера, е да защитава националното достойнство на своята страна. И това е нещо, което във всички случаи трябва да бъде приоритет през всичко това, което се предвижда“, заяви тя.

Относно непоследователността по отношение на Украйна и Иран, според Нейнски в единия случай се говори за изпълнение на съюзнически ангажименти, а в другия – за опасност България да бъде въвлечена във война.

„Когато коментираме двата големи конфликта – Иран и Украйна, виждаме, че по отношение на Иран се говори за изпълнение на съюзнически ангажименти, когато става дума за проблеми, които могат да възникнат, докато по отношение на Украйна говорим, че подкрепата за Украйна въвлича във война, което очевидно в двата случая е различен аршин“, каза тя, като го определи като пример за непоследователност, което създава проблем и на практика България губи своята външнополитическа тежест.

Нейнски определи като правилно изпълнението на съюзническите ангажименти на България и разполагането на самолетите в авиобазата „Безмер“. Тя обаче направи разграничение между начина, по който настоящият кабинет обяснява решението, и позициите, изразявани преди изборите.

„Аз веднага на въпроса „правилно ли е“ ще кажа, че България изпълнява свои съюзнически ангажименти и така, както беше правилно първото разполагане на летището в София, така е и разполагането на летище Безмер.“

Според нея разликата е в основанията за двете решения – първото е било свързано със споразумение със Съединените щати за тренировъчни учения, докато при второто става дума за логистична подкрепа на конфликта в Близкия изток.

„В единия случай, преди изборите, премиерът Радев, тогава президент и след това вече кандидат за министър-председател в качеството си на лидер на партията, заиграваше със страховете на хората, след което му се наложи да вземе аналогично решение, даже при много по-трудни обстоятелства, което той обясни по съвсем различен начин със съюзническите си ангажименти.“

Нейнски определи подобен подход като проблем, който създава недоверие сред обществото.

Според Нейнски ситуацията в Близкия изток остава изключително напрегната. Тя посочи като знак за промяна и военното споразумение между Саудитска Арабия, Пакистан и Турция.

„Може би за част от зрителите е убягнало и още едно събитие, а именно споразумението в Мека, където Саудитска Арабия, Пакистан и Турция сключиха военно споразумение, което е симптом на промяна в Близкия изток“, обясни Надежда Нейнски.

По думите ѝ една от причините за промяната е непредсказуемостта във външната политика на американския президент Доналд Тръмп, който редува заплахи със сериозни действия, с дипломация и част от страните не се чувстват достатъчно защитени.

Нейнски смята, че това кара част от държавите в региона да търсят алтернативи на американските гаранции за сигурност.

„Сега обаче това впечатление се пропуква. Те не знаят как ще се отнесе към своите съюзници, което кара част от тях да търсят алтернативни варианти. И именно признание на това е споразумението в Мека, което, по мнение на много анализатори, бележи сериозна промяна в нагласите“, каза тя.

Според нея споразумението няма толкова значение като своеобразно „мюсюлманско НАТО“, колкото като фактор за промяна на геополитическия баланс в региона.

„Но има геополитическо влияние върху целия регион, заобикаляйки Израел, създават други нагласи, увеличава тежестта на Турция в региона, увеличава тежестта на Пакистан по отношение на Персийския залив, където те винаги са искали да имат влияние. И, разбира се, пропуква доверието в способността на Съединените щати да защитават региона“, каза още бившият външен министър.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НАДЕ ДЕТО ГАРАЖА ОКРАДЕ

    118 3 Отговор
    А ЗАЩО СМЯТАТЕ ЧЕ МНЕНИЕТО НА ТОВА СЪЩЕСТВО Е ОБЕКТИВНО И РЕЛЕВАНТНО В МОМЕНТА.....?

    09:02 17.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Херцог Марлбъро

    88 3 Отговор
    Тази е толкова тъпа, че в моето имение единствено би чистила нужниците!

    Коментиран от #8

    09:05 17.08.2026

  • 6 Едно момче

    75 3 Отговор
    Така става като те опъват на бюрата...

    09:05 17.08.2026

  • 7 Дзак

    18 0 Отговор
    Идеални условия за плуване!

    Коментиран от #11

    09:06 17.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Няма надежда за Надежда

    81 3 Отговор
    Мнението за външнополитическата тежест на една промотирана калинка не е от значение. България ще има тежест, когато започне да отстоява националните си интереси вместо да се съгласява още преди да са и поискали мнението, което става много рядко, поради естеството на йесменския манталитет на управляващите. Надка е много добър пример за последното.

    09:08 17.08.2026

  • 10 Към автора

    81 3 Отговор
    На вас журналистите не ви ли е малко неудобно да давате поле на изява на човек известен с думите "нахранихте ли журналистите". Нямате ли малко достойнство? То е обидно.

    Коментиран от #14, #15

    09:09 17.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ХА ХА ХА

    48 2 Отговор
    СЪЩЕСТВО ОТГРОЗНА ИСТОРИЯ

    09:09 17.08.2026

  • 13 Трол

    21 2 Отговор
    България винаги ще бъде геополитически фактор от световна величина.

    09:09 17.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Баба Гошка

    70 3 Отговор
    Пак ли изкарахте муммиятта от гардероба да се изкаже? Алоууу. До кога ще давате трибуна на подобни врщии циии?

    Коментиран от #19

    09:10 17.08.2026

  • 17 пешо

    52 2 Отговор
    стигате с тая мумия

    09:11 17.08.2026

  • 18 Нейски

    58 3 Отговор
    Никой няма нужда от твоите становища.
    Изпяла си песен.Сега са други времена.
    И твоите платени потуги с нулев интерес,защото Ти не си фактор!

    09:12 17.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Хохохо

    60 4 Отговор
    Каквото каже тази значи е обратното.Предателка българомразка

    Коментиран от #24

    09:12 17.08.2026

  • 21 България си губи тежестта

    40 0 Отговор
    която никога не е имала.

    09:13 17.08.2026

  • 22 идиоти вън

    57 4 Отговор
    Странно, как леки жени утвърждаваха тежестта на България, или те са си въобразявали, че тежат когато се наведат!?!?!

    Коментиран от #37

    09:13 17.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 идиоти вън

    30 2 Отговор

    До коментар #20 от "Хохохо":

    Еврейска е.

    09:16 17.08.2026

  • 25 Бен Гъзара

    54 2 Отговор
    Спрете да давата трибуна на тази жена. Какво значи интересите на ЕС и България, ЕС е икономически съюз, без визи, без мита, право на вески гражданин на ЕС да работи в друга държава на ЕС. Външната политика на ЕС и България са две съвсем различни неща, не може ЕС да се бърка в външната ни политика, когато Испания отказа на САЩ достъп до летища ЕС защо не каза нищо по въпроса. Надежда е предателка и не гледа интереса на България а чужд интерес. Стига сте я пробутвали в медийното пространство.

    Коментиран от #27

    09:17 17.08.2026

  • 26 Обикновен Гражданин!

    41 0 Отговор
    Под достойнството ми е да чета анализите на това същество...!

    Коментиран от #60

    09:18 17.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Мейски

    37 0 Отговор
    Няма отърване от Тези! Ужас.🤮

    09:19 17.08.2026

  • 29 тая

    27 0 Отговор
    не се ли накраде бе?

    09:20 17.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 при намалял интерес отвънка

    16 0 Отговор
    намалява и външната политика и изявите . поопразнени плажове, рециклирани рейсове, поостарели и прескъпи самолети , ползите от киев , свръх потока от тирове - турски и украински , румънски . логично .

    09:21 17.08.2026

  • 32 Потресен

    29 2 Отговор
    Коя тежест бе, Наде? Да казваш "да" още преди да си чул какво искат от теб?

    09:21 17.08.2026

  • 33 az СВО Победа 81

    19 0 Отговор
    Гаражната Надка е останала в миналото!

    Многовекторната политика умря заедно с глобализма. Днес тя е невъзможна и всеки трябва да се определи на чия страна е!

    09:22 17.08.2026

  • 34 ХиХи

    20 0 Отговор
    Гаражната да продава гаражите и да дава на зелю лични пари, да има тежест

    09:22 17.08.2026

  • 35 Тази плаши децата

    22 0 Отговор
    Скачай на метлата излита и да те няма

    09:22 17.08.2026

  • 36 Тежко наследство

    17 0 Отговор
    Да не би пък да е заради леките жени във външно министерство през последните 20-30 години?

    09:24 17.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ВЪН $лугит€ на $АТАнато!

    13 2 Отговор
    л€ ка та ж€на-€в р€й ка -АГ € НТ НА ЧУЖДО ВЛИ Я НИ€ НИ ГОВОРИ ЗА ТЕЖЕСТ!!!

    ADOLF БЕШЕ АБСОЛЮТНО ПРАВ ЗА мър ши т€ (€в р€и, комуни$ти, ман га ли И п€ да ли)!
    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ .Урви И нато-П€ Д€ Р. $ТИ!

    Коментиран от #52

    09:27 17.08.2026

  • 39 ганев

    13 0 Отговор
    БЪЛГАРИЯ ..СКОРО ЩЕ ЗАГУБИ...ТАЗИ ИЗМЕТ

    09:28 17.08.2026

  • 40 Обективен

    17 0 Отговор
    Факти,спестете ни моля “умотворенията”на лица с отдавна изтекъл срок.

    09:28 17.08.2026

  • 41 Перо

    19 0 Отговор
    И това случайно недоразумение се обади от коневръза!

    09:31 17.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Интересно

    12 2 Отговор
    Ганчо кога е имал някаква тежест, че да я изгуби?

    09:31 17.08.2026

  • 44 Доктор Ох Боли

    20 2 Отговор
    Ако не е Папионката, ще е Тагарев. Ако не е Тагарев, идва Надето. Ако не е Надето, изкарват Ленчето, известно като Ленче-Кремче. Отзад Плевнелиев също чака в засада. Кога ще свърши тази мъка?

    09:32 17.08.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 а бе..

    16 2 Отговор
    Всичките я знаем,,готиното наде,,какви ги вършеше с йошкатафишер

    09:34 17.08.2026

  • 47 Тиква

    11 2 Отговор
    Тежест? Боже господи,само слугинаж и хамелеони в политиката, нацисти в европа правят каквото си искат, евреите същото, чакате сигнали от уСрула,кая,мая,каква тежест.

    09:40 17.08.2026

  • 48 Деций

    10 2 Отговор
    След 89 г България няма тежест,има наведено васално положение и компрадорска администрация Държавата е сведена до територия с затихващи функции!

    Коментиран от #57

    09:40 17.08.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Така е

    3 7 Отговор
    като руската пета колона, енергийните олигарси и ромските бандити избраха тези некадърници.

    09:40 17.08.2026

  • 51 Айляк

    9 0 Отговор
    Спокоен съм поне за Надка Пиратка - изтропва се редовно.
    Виж, за Ленче Кремче съм притеснен, никаква е нема.

    09:43 17.08.2026

  • 52 $о ло мон

    2 5 Отговор

    До коментар #38 от "ВЪН $лугит€ на $АТАнато!":

    А р"ум€н" П€Д€ ард€в € НАПЪЛНИЛ $ РУСКИ -ИНФОРМАТОРИ МО, армийката,
    $луж ба вУ€н но ра зуз на ва Н€, ДА Н$, Д АР...!
    В МО ИМА МНОГО ОПА$€Н разв€дчик- болгаро-$ов€т$кий у б л ю до к $.$. (пр€диш€н РТВак от ВВС)-ч€лов€к ШТИРЛИЦА-ТРОЙ НОЙ А Г€ НТ р.р.!

    09:43 17.08.2026

  • 53 Софиянец

    9 0 Отговор
    Бухахаха, тая от сутринта е надигнала бутилката и е закусила шепа антидепресанти 😂😂😂

    Каква външно политическа тежест я гони, като България е колония от 89та насам! Нямаме икономика, нямаме армия, нямаме и население вече! И всичко това заради западни подлоги като тази ....!

    09:44 17.08.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Хмм

    8 2 Отговор
    поне не носят украинското знаме на ревера като нея, Радев се опитва да прави това за което е избран и за което те се сгромолясаха с трясък, въпреки, че изборите бяха с "тяхно МВР" и техни назначения навсякъде, Радев се опитва да лавира между задълженията ни към ЕС и НАТО и защита на собствените граждани, а дали има някаква тежест показва това, че привикахме посланичката и тя се върна от Киев, за да се яви, ако бяха те, нямаше да искат никакви обяснения, а сами щяха да се извиняват

    09:45 17.08.2026

  • 56 ххххххххххх

    0 6 Отговор
    Това е целта на Масква и нейната пета колона в България, следващата е да фалират държавата както при Виденов и по този начин чрез манипулация да се представя като провал на ЕС и НАТО и да бъдем натикани в евразийската коч ина на Пу тя в една група с Узбекистан, Киргизстан и всички с диктаторски режими.

    09:48 17.08.2026

  • 57 Объркал си се

    0 2 Отговор

    До коментар #48 от "Деций":

    С едни 45години

    Коментиран от #70

    09:51 17.08.2026

  • 58 може

    2 0 Отговор
    ли да загужиш нещо, което нямаш бе вампир ?!........

    09:54 17.08.2026

  • 59 ъетътрърт

    8 0 Отговор
    Ами с леки вънкашни министарки каква тежест да дириш !

    09:55 17.08.2026

  • 60 Съществото

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Обикновен Гражданин!":

    е нищожество, бъди точен !

    09:56 17.08.2026

  • 61 Убавото Наде

    7 0 Отговор
    И у Турция не я искат вече

    09:57 17.08.2026

  • 62 А откога

    6 0 Отговор
    да казваш за всичко "Yess" е тежест?

    09:57 17.08.2026

  • 63 Мекотелимного

    7 0 Отговор
    Благодарение на теб, от твое време България няма същност.

    09:58 17.08.2026

  • 64 Левски

    6 0 Отговор
    Това е вица на века. България е имала тежест при големите средновековни владетели, сега е мижитурка.

    10:00 17.08.2026

  • 65 Върви си на село

    3 0 Отговор
    Да ториш там.

    10:03 17.08.2026

  • 66 може

    2 1 Отговор
    ли да загубиш нещо, което нямаш бе вампир ?!........

    10:08 17.08.2026

  • 67 Стеф

    7 0 Отговор
    Леле мале, от рано ни подкараха!
    Следват Тагарев, Шаламанов,папионката, крадла, Анчев и т. н.

    10:11 17.08.2026

  • 68 Първо

    4 0 Отговор
    От 200 държави само 30 подкрепят Украйна и са срещу Русия...останалите 170 прагматично гледат интересите си...а защо тая твърди че интересите на Брюксел, Урсула,кая,мерц и макарона изразяват интересите на 450 млн европейци?! Урсула и кая са назначени а не минали през избори а мерц и макарона са с по 15% одобрение

    10:21 17.08.2026

  • 69 мисис да

    5 0 Отговор
    България загуби политическата си тежест когато ти беше външен министър при приемането ни в ЕС, ти си най виновна за това, мисис да те бяха кръстили.

    10:22 17.08.2026

  • 70 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 0 Отговор

    До коментар #57 от "Объркал си се":

    1989-26 место по равнище на живот, страната произвежда компютри, ама два ма космонавти.
    2026-75 място.Страната произвежда работници за ЕС.

    Коментиран от #71

    10:24 17.08.2026

  • 71 Абе папагал

    0 3 Отговор

    До коментар #70 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Говорим за тежест на външната политика, не за някакви измислици като равнище на живот, което и ти не знаеш какво значи.

    10:30 17.08.2026

  • 72 ШЕФА

    2 0 Отговор
    Една долна,мръсна и продажна жена,жалко творение на природата.

    10:33 17.08.2026

  • 73 От както

    0 0 Отговор
    Не си министър, всичко е с краката на горе....както преди...но сега са по стройни

    10:48 17.08.2026

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