Надежда Нейнски: България губи външнополитическата си тежест

България няма ясна стратегическа перспектива за мястото си в международните отношения, а многовекторната външна политика може да бъде успешна само ако всички нейни елементи са около една стратегическа ос. Това заяви бившият външен министър Надежда Нейнски в предаването "Тази сутрин" по бТВ.
По думите ѝ в управленската програма на кабинета „Радев“ не е достатъчно ясно каква България се стреми да бъде до 2030 г.
„Аз прочетох внимателно програмата. Разбрах каква България премиерът Радев не иска да бъде през 2030 година, но не можах да разбера каква иска да бъде. Тоест няма яснота относно стратегическата перспектива за България и мен това лично ме смущава“, каза тя.
Нейнски постави въпроса какво се случва с българската позиция, когато интересите на България, Европейския съюз и Съединените щати не съвпадат.
„Последните седмици имаше много събития, които повдигнаха за мен много важния въпрос: какво се случва и къде е България, когато интересите на САЩ, ЕС и България не съвпадат? Къде е България? Как я вижда България?“, постави въпроса Нейнски.
„Той говори за автономия, тоест България самостоятелно да защитава националния си интерес, но за това се изисква особен ресурс, изисква се стратегия и се изисква опит на дипломацията. България няма капацитета на държави като Турция или Индия, например, които имат такава многовекторна политика“, каза бившият външен министър.
Бившият външен министър е на мнение, че за България най-добрият начин да защитава националния си интерес е чрез демократичните съюзи, в които членува, защото така страната увеличава тежестта си в международните отношения.
Нейнски коментира и управленската програма по отношение на НАТО, ООН и ОИСР, както и политиката спрямо Северна Македония. По думите ѝ липсват конкретни критерии, по които да се измери дали българските интереси са защитени.
„По отношение на Северна Македония говорим за защита на правата на българите, което, разбира се, е изключително важно за хората с българско самосъзнание. Но същевременно липсват критерии, спрямо които ще се измерва дали тези интереси са защитени, а когато критерии липсват, това си остава една дипломатическа декларация“, заяви тя.
Според нея е недостатъчно България просто да бъде представяна като свързваща държава и територията ѝ да бъде използвана за различни транспортни коридори, ако страната няма контрол върху собствеността и финансирането.
„Говорим за важността България да бъде непериферна, свързваща държава, но не е достатъчно през страната да минават коридори, ако собствеността не е твоя, ако финансирането не е твое и ако единствено предоставящ територия всъщност друг контролира процесите отвън“, каза тя.
Нейнски определи като слабост липсата на реални действия зад заявените в програмата политики.
„Аз съм се нагледала и наслушала на много добри програми, за които обаче не стоят реални действия и според мен това е слабостта по отношение на външната политика. Да не говорим, че ролята на външния министър, както и на премиера, е да защитава националното достойнство на своята страна. И това е нещо, което във всички случаи трябва да бъде приоритет през всичко това, което се предвижда“, заяви тя.
Относно непоследователността по отношение на Украйна и Иран, според Нейнски в единия случай се говори за изпълнение на съюзнически ангажименти, а в другия – за опасност България да бъде въвлечена във война.
„Когато коментираме двата големи конфликта – Иран и Украйна, виждаме, че по отношение на Иран се говори за изпълнение на съюзнически ангажименти, когато става дума за проблеми, които могат да възникнат, докато по отношение на Украйна говорим, че подкрепата за Украйна въвлича във война, което очевидно в двата случая е различен аршин“, каза тя, като го определи като пример за непоследователност, което създава проблем и на практика България губи своята външнополитическа тежест.
Нейнски определи като правилно изпълнението на съюзническите ангажименти на България и разполагането на самолетите в авиобазата „Безмер“. Тя обаче направи разграничение между начина, по който настоящият кабинет обяснява решението, и позициите, изразявани преди изборите.
„Аз веднага на въпроса „правилно ли е“ ще кажа, че България изпълнява свои съюзнически ангажименти и така, както беше правилно първото разполагане на летището в София, така е и разполагането на летище Безмер.“
Според нея разликата е в основанията за двете решения – първото е било свързано със споразумение със Съединените щати за тренировъчни учения, докато при второто става дума за логистична подкрепа на конфликта в Близкия изток.
„В единия случай, преди изборите, премиерът Радев, тогава президент и след това вече кандидат за министър-председател в качеството си на лидер на партията, заиграваше със страховете на хората, след което му се наложи да вземе аналогично решение, даже при много по-трудни обстоятелства, което той обясни по съвсем различен начин със съюзническите си ангажименти.“
Нейнски определи подобен подход като проблем, който създава недоверие сред обществото.
Според Нейнски ситуацията в Близкия изток остава изключително напрегната. Тя посочи като знак за промяна и военното споразумение между Саудитска Арабия, Пакистан и Турция.
„Може би за част от зрителите е убягнало и още едно събитие, а именно споразумението в Мека, където Саудитска Арабия, Пакистан и Турция сключиха военно споразумение, което е симптом на промяна в Близкия изток“, обясни Надежда Нейнски.
По думите ѝ една от причините за промяната е непредсказуемостта във външната политика на американския президент Доналд Тръмп, който редува заплахи със сериозни действия, с дипломация и част от страните не се чувстват достатъчно защитени.
Нейнски смята, че това кара част от държавите в региона да търсят алтернативи на американските гаранции за сигурност.
„Сега обаче това впечатление се пропуква. Те не знаят как ще се отнесе към своите съюзници, което кара част от тях да търсят алтернативни варианти. И именно признание на това е споразумението в Мека, което, по мнение на много анализатори, бележи сериозна промяна в нагласите“, каза тя.
Според нея споразумението няма толкова значение като своеобразно „мюсюлманско НАТО“, колкото като фактор за промяна на геополитическия баланс в региона.
„Но има геополитическо влияние върху целия регион, заобикаляйки Израел, създават други нагласи, увеличава тежестта на Турция в региона, увеличава тежестта на Пакистан по отношение на Персийския залив, където те винаги са искали да имат влияние. И, разбира се, пропуква доверието в способността на Съединените щати да защитават региона“, каза още бившият външен министър.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 НАДЕ ДЕТО ГАРАЖА ОКРАДЕ
09:02 17.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Херцог Марлбъро
Коментиран от #8
09:05 17.08.2026
6 Едно момче
09:05 17.08.2026
7 Дзак
Коментиран от #11
09:06 17.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Няма надежда за Надежда
09:08 17.08.2026
10 Към автора
Коментиран от #14, #15
09:09 17.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ХА ХА ХА
09:09 17.08.2026
13 Трол
09:09 17.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Баба Гошка
Коментиран от #19
09:10 17.08.2026
17 пешо
09:11 17.08.2026
18 Нейски
Изпяла си песен.Сега са други времена.
И твоите платени потуги с нулев интерес,защото Ти не си фактор!
09:12 17.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Хохохо
Коментиран от #24
09:12 17.08.2026
21 България си губи тежестта
09:13 17.08.2026
22 идиоти вън
Коментиран от #37
09:13 17.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 идиоти вън
До коментар #20 от "Хохохо":Еврейска е.
09:16 17.08.2026
25 Бен Гъзара
Коментиран от #27
09:17 17.08.2026
26 Обикновен Гражданин!
Коментиран от #60
09:18 17.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Мейски
09:19 17.08.2026
29 тая
09:20 17.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 при намалял интерес отвънка
09:21 17.08.2026
32 Потресен
09:21 17.08.2026
33 az СВО Победа 81
Многовекторната политика умря заедно с глобализма. Днес тя е невъзможна и всеки трябва да се определи на чия страна е!
09:22 17.08.2026
34 ХиХи
09:22 17.08.2026
35 Тази плаши децата
09:22 17.08.2026
36 Тежко наследство
09:24 17.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 ВЪН $лугит€ на $АТАнато!
ADOLF БЕШЕ АБСОЛЮТНО ПРАВ ЗА мър ши т€ (€в р€и, комуни$ти, ман га ли И п€ да ли)!
ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ .Урви И нато-П€ Д€ Р. $ТИ!
Коментиран от #52
09:27 17.08.2026
39 ганев
09:28 17.08.2026
40 Обективен
09:28 17.08.2026
41 Перо
09:31 17.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Интересно
09:31 17.08.2026
44 Доктор Ох Боли
09:32 17.08.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 а бе..
09:34 17.08.2026
47 Тиква
09:40 17.08.2026
48 Деций
Коментиран от #57
09:40 17.08.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Така е
09:40 17.08.2026
51 Айляк
Виж, за Ленче Кремче съм притеснен, никаква е нема.
09:43 17.08.2026
52 $о ло мон
До коментар #38 от "ВЪН $лугит€ на $АТАнато!":А р"ум€н" П€Д€ ард€в € НАПЪЛНИЛ $ РУСКИ -ИНФОРМАТОРИ МО, армийката,
$луж ба вУ€н но ра зуз на ва Н€, ДА Н$, Д АР...!
В МО ИМА МНОГО ОПА$€Н разв€дчик- болгаро-$ов€т$кий у б л ю до к $.$. (пр€диш€н РТВак от ВВС)-ч€лов€к ШТИРЛИЦА-ТРОЙ НОЙ А Г€ НТ р.р.!
09:43 17.08.2026
53 Софиянец
Каква външно политическа тежест я гони, като България е колония от 89та насам! Нямаме икономика, нямаме армия, нямаме и население вече! И всичко това заради западни подлоги като тази ....!
09:44 17.08.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Хмм
09:45 17.08.2026
56 ххххххххххх
09:48 17.08.2026
57 Объркал си се
До коментар #48 от "Деций":С едни 45години
Коментиран от #70
09:51 17.08.2026
58 може
09:54 17.08.2026
59 ъетътрърт
09:55 17.08.2026
60 Съществото
До коментар #26 от "Обикновен Гражданин!":е нищожество, бъди точен !
09:56 17.08.2026
61 Убавото Наде
09:57 17.08.2026
62 А откога
09:57 17.08.2026
63 Мекотелимного
09:58 17.08.2026
64 Левски
10:00 17.08.2026
65 Върви си на село
10:03 17.08.2026
66 може
10:08 17.08.2026
67 Стеф
Следват Тагарев, Шаламанов,папионката, крадла, Анчев и т. н.
10:11 17.08.2026
68 Първо
10:21 17.08.2026
69 мисис да
10:22 17.08.2026
70 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #57 от "Объркал си се":1989-26 место по равнище на живот, страната произвежда компютри, ама два ма космонавти.
2026-75 място.Страната произвежда работници за ЕС.
Коментиран от #71
10:24 17.08.2026
71 Абе папагал
До коментар #70 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Говорим за тежест на външната политика, не за някакви измислици като равнище на живот, което и ти не знаеш какво значи.
10:30 17.08.2026
72 ШЕФА
10:33 17.08.2026
73 От както
10:48 17.08.2026