Катастрофа с участието на два леки автомобила и мотоциклет е станала малко преди 15,00 часа днес на бул. „Васил Левски“, близо до връзката с ул."Дубровник", съобщиха от варненската полиция.
Мотоциклетистът е починал на място. Останалите двама водачи не са пострадали. Пробите им за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.
Колите са "Фолксваген Голф" с варненска регистрация и "БМВ" с добрички номера.
Причините и обстоятелствата, довели до пътнотранспортното произшествие, са в процес на изясняване.
В района има полицейски екипи, а участъкът в посока ХЕИ е затворен за движение. Трафикът се отклонява по обходни маршрути.
Мотоциклетист загина след сблъсък с две коли във Варна
28 Юли, 2026 17:04 1 298 14
Трафикът се отклонява по обходни маршрути
Катастрофа с участието на два леки автомобила и мотоциклет е станала малко преди 15,00 часа днес на бул. „Васил Левски“, близо до връзката с ул."Дубровник", съобщиха от варненската полиция.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мими Кучева🐕
Коментиран от #3, #7, #12, #14
17:07 28.07.2026
2 коко
17:10 28.07.2026
3 Перо
До коментар #1 от "Мими Кучева🐕":Хубави очила от зрънчо
Коментиран от #10
17:12 28.07.2026
4 каска
17:13 28.07.2026
5 Всеки по реда си
Петър,Св. Петър
17:27 28.07.2026
6 КатЯ СтрофЯ
17:32 28.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Биско Чекмеджето
Коментиран от #9
17:38 28.07.2026
9 ои8уйхътгрф
До коментар #8 от "Биско Чекмеджето":Ни бмв-то, ни добружанеца е проблем... Моториста идва от ул. Мир и при включването си в бул. Левски решава да заобиколи голф-а пред себе си и рязко излиза пред бмв-то което просто го отнася и при удара го праща в левите врати на голф-а... Моториста шанс да оживее няма, а сега добружанеца с бмв-то ще го размъкват с години по съдилищата докато излезе решението "невинен"...
17:45 28.07.2026
10 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #3 от "Перо":Да ама от карбон...по здрави от каската..
17:46 28.07.2026
11 Бой по канчето
17:56 28.07.2026
12 А здраво Кики Мучева
До коментар #1 от "Мими Кучева🐕":жалко, всичко е раздадено, но органът м/у двата гоуеми палеца на ходилата остана, искаш ли го, шъ го напомпим
18:12 28.07.2026
13 Кгг
18:13 28.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.