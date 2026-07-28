Мотоциклетист загина след сблъсък с две коли във Варна

Регионалният министър: Около 230 удостоверения за търпимост без ПУП са издадени във Варна за периода 2023–2026 г.

Около 230 удостоверения за търпимост на строежи без наличен подробен устройствен план са издадени във Варна в периода 2023 – 2026 г. Това съо ...