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Мотоциклетист загина след сблъсък с две коли във Варна

Мотоциклетист загина след сблъсък с две коли във Варна

28 Юли, 2026 17:04 1 298 14

  • варна-
  • катастрофа-
  • мотоциклетист

Трафикът се отклонява по обходни маршрути

Мотоциклетист загина след сблъсък с две коли във Варна - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Катастрофа с участието на два леки автомобила и мотоциклет е станала малко преди 15,00 часа днес на бул. „Васил Левски“, близо до връзката с ул."Дубровник", съобщиха от варненската полиция.

Мотоциклетистът е починал на място. Останалите двама водачи не са пострадали. Пробите им за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

Колите са "Фолксваген Голф" с варненска регистрация и "БМВ" с добрички номера.

Причините и обстоятелствата, довели до пътнотранспортното произшествие, са в процес на изясняване.

В района има полицейски екипи, а участъкът в посока ХЕИ е затворен за движение. Трафикът се отклонява по обходни маршрути.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мими Кучева🐕

    15 8 Отговор
    Дано поне органите на донора да са читави.🤣👍

    Коментиран от #3, #7, #12, #14

    17:07 28.07.2026

  • 2 коко

    16 4 Отговор
    Ако полицията спира такива безумци те няма да загиват.Дано да се е пребил идиота който всяка нощ буди Младост и половината град.Не ме е жал за такива след като преди година един такъв щеше да ме отнесе на пешеходна пътека. Като им е толкова акъла да се трепят,болницата има нужда от донори!

    17:10 28.07.2026

  • 3 Перо

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мими Кучева🐕":

    Хубави очила от зрънчо

    Коментиран от #10

    17:12 28.07.2026

  • 4 каска

    7 3 Отговор
    Те безсмъртните затова си купуват мотори и се пробват за званието ювелирни каскадьори.

    17:13 28.07.2026

  • 5 Всеки по реда си

    4 4 Отговор
    Следващия моля!

    Петър,Св. Петър

    17:27 28.07.2026

  • 6 КатЯ СтрофЯ

    8 5 Отговор
    Няма как да стане нещо във ВарнЯ и да няма някой от Добрич!!! ВарнЯ е квартал на Добрич и пристанище на Шумен - язък за ТИМ-аджийте, дето ни плашат с юмруците и сузукитата си - такова нашествие пропуснаха от добруджанците, че проблема с говоренето на мьеко, стана още по-голям!

    17:32 28.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Биско Чекмеджето

    10 2 Отговор
    Катастрофа без БМВ е като сватба без булка. Стара варненска поговорка. Пък и с участието на добруджанец си е направо класика.

    Коментиран от #9

    17:38 28.07.2026

  • 9 ои8уйхътгрф

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Биско Чекмеджето":

    Ни бмв-то, ни добружанеца е проблем... Моториста идва от ул. Мир и при включването си в бул. Левски решава да заобиколи голф-а пред себе си и рязко излиза пред бмв-то което просто го отнася и при удара го праща в левите врати на голф-а... Моториста шанс да оживее няма, а сега добружанеца с бмв-то ще го размъкват с години по съдилищата докато излезе решението "невинен"...

    17:45 28.07.2026

  • 10 НИЩО МУ НЯМА

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Перо":

    Да ама от карбон...по здрави от каската..

    17:46 28.07.2026

  • 11 Бой по канчето

    5 2 Отговор
    По-нагли от моторджиите са само ма@нг@лите на аварийни.

    17:56 28.07.2026

  • 12 А здраво Кики Мучева

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мими Кучева🐕":

    жалко, всичко е раздадено, но органът м/у двата гоуеми палеца на ходилата остана, искаш ли го, шъ го напомпим

    18:12 28.07.2026

  • 13 Кгг

    1 1 Отговор
    Бмв-то с бясна скорост занася, преминава през мантинелата и удря моториста и голфа

    18:13 28.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

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