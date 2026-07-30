Иван Демерджиев: Прокуратурата прикрива схемата в Бургас

Вътрешното министерство обвини остро държавното обвинение за умишлено забавяне на мащабно разследване за източване на милиони евро от ВиК - Бургас. Според официална позиция на ведомството от 30 юли, бездействието на магистратите поставя под риск разкриването на престъпна мрежа за финансиране на политически партии, а бавните действия са определени като директен отказ от справедливост.

В края на месец юни Министерството на вътрешните работи е започнало действия по сигнал за незаконни практики във водния сектор на област Бургас. Установена е схема за манипулиране на водомери, чрез която търговски обекти са плащали официално силно занижени сметки за вода, а останалата част от дължимото е била предавана на ръка.

„Придобихме данни, които сочат за нанесени щети за милиони евро на държавата. Достигнахме до имената на лица, преки участници в политическия живот на страната. Връзки, които будят основателни съмнения за схема за пълнене на черни партийни каси“, заявява министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

На 15 юли Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ задържа общински съветник, който е и председател на местна партийна структура. Според свидетелски показания той не само е покровителствал, но и лично е ръководил схемата, като е получавал събраните на ръка средства.

След първоначалното 24-часово задържане на заподозрения, прокуратурата е отказала да приложи стандартната процедура за удължаване на мярката до 72 часа. Вместо да повдигне обвинения, Софийската градска прокуратура е изпратила делото на Окръжна прокуратура - Бургас.

Според ръководството на МВР досъдебното производство е пътувало седем дни между двата града, след което са последвали четири отвода на прокурори. Наблюдаващ магистрат по случая е определен едва на 30 юли – три седмици след началото на разследването. От вътрешното ведомство твърдят, че това е станало възможно чак след намесата на министър-председателя и последвалия публичен отзвук.

Огромното забавяне създава реална опасност за хода на разследването. „След толкова дълъг период допускам, че част от свидетелските показания може да са компрометирани, тъй като заподозрените са на свобода и имат възможност да влияят“, се посочва още в позицията.

Иван Демерджиев е категоричен, че МВР ще продължи работата си независимо от обектите на оперативен интерес. „Гарантирането на справедливостта е основната функция на държавата. Отказът от справедливост е равносилен на разпад. Призовавам всеки един съвестен прокурор да се разграничава от подобни действия и да се ръководи от закона“, допълва той.