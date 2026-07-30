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Иван Демерджиев: Прокуратурата прикрива схемата в Бургас

Иван Демерджиев: Прокуратурата прикрива схемата в Бургас

30 Юли, 2026 17:51 1 378 40

  • иван демерджиев-
  • прокуратура-
  • бургас-
  • вик-
  • воден сектор

В края на месец юни Министерството на вътрешните работи е започнало действия по сигнал за незаконни практики във водния сектор

Иван Демерджиев: Прокуратурата прикрива схемата в Бургас - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вътрешното министерство обвини остро държавното обвинение за умишлено забавяне на мащабно разследване за източване на милиони евро от ВиК - Бургас. Според официална позиция на ведомството от 30 юли, бездействието на магистратите поставя под риск разкриването на престъпна мрежа за финансиране на политически партии, а бавните действия са определени като директен отказ от справедливост.

В края на месец юни Министерството на вътрешните работи е започнало действия по сигнал за незаконни практики във водния сектор на област Бургас. Установена е схема за манипулиране на водомери, чрез която търговски обекти са плащали официално силно занижени сметки за вода, а останалата част от дължимото е била предавана на ръка.

„Придобихме данни, които сочат за нанесени щети за милиони евро на държавата. Достигнахме до имената на лица, преки участници в политическия живот на страната. Връзки, които будят основателни съмнения за схема за пълнене на черни партийни каси“, заявява министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

На 15 юли Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ задържа общински съветник, който е и председател на местна партийна структура. Според свидетелски показания той не само е покровителствал, но и лично е ръководил схемата, като е получавал събраните на ръка средства.

След първоначалното 24-часово задържане на заподозрения, прокуратурата е отказала да приложи стандартната процедура за удължаване на мярката до 72 часа. Вместо да повдигне обвинения, Софийската градска прокуратура е изпратила делото на Окръжна прокуратура - Бургас.

Според ръководството на МВР досъдебното производство е пътувало седем дни между двата града, след което са последвали четири отвода на прокурори. Наблюдаващ магистрат по случая е определен едва на 30 юли – три седмици след началото на разследването. От вътрешното ведомство твърдят, че това е станало възможно чак след намесата на министър-председателя и последвалия публичен отзвук.

Огромното забавяне създава реална опасност за хода на разследването. „След толкова дълъг период допускам, че част от свидетелските показания може да са компрометирани, тъй като заподозрените са на свобода и имат възможност да влияят“, се посочва още в позицията.

Иван Демерджиев е категоричен, че МВР ще продължи работата си независимо от обектите на оперативен интерес. „Гарантирането на справедливостта е основната функция на държавата. Отказът от справедливост е равносилен на разпад. Призовавам всеки един съвестен прокурор да се разграничава от подобни действия и да се ръководи от закона“, допълва той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На мек oнуй

    35 8 Отговор
    вълната му пречи

    Коментиран от #14, #17

    17:52 30.07.2026

  • 2 Само циркове и представления

    30 14 Отговор
    Многоимотника уж голям го тръсна, ама никакъв не го обръсна.

    17:55 30.07.2026

  • 3 копринките

    30 13 Отговор
    са по-зле и от калинките - най-големите неможачи!

    17:57 30.07.2026

  • 4 Т.КОЛЕВ

    18 12 Отговор
    ТРЯБВА ЗАКОН КОЙТО ДА ГИ ОТСТРАНЯВА ЗАВИНАГИ ОТ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙСКИЯ СЕКТОР ТАКИВА.БЕЗ ПРАВО ЗА НАПРЕД ДА ЗАЕМАТ ПОДОБНИ ПОЗИЦИЙ ДЛЪЖНОСТИ. ИНАЧЕ ще продължават с далаверите и безнаказаност.

    17:58 30.07.2026

  • 5 Овчар

    26 16 Отговор
    Първо изяснете от къде прокурори и съдии се сдобиха с тези скъпи имоти и пъзела ще се нареди.!

    17:59 30.07.2026

  • 6 а в провинцията

    22 21 Отговор
    фирмите на дпс-гроб са превзели всичко и извършват мундарска работа за много пари

    Коментиран от #9, #21, #27

    17:59 30.07.2026

  • 7 Абсурдистан

    27 12 Отговор
    Един от мъпетите на мамника го нарече "успешен министър". Моля да ми посочите успехите му, защото аз не се сещам за нито един съществен.

    18:00 30.07.2026

  • 8 да приемат закон

    13 17 Отговор
    Виновните прокурори министърът на правосъдието да има право да ги уволнява на момента !!

    18:00 30.07.2026

  • 9 не е вярно

    18 6 Отговор

    До коментар #6 от "а в провинцията":

    мунчо ги пребори и ликвидира всичките... прибра ги под крилото си

    18:01 30.07.2026

  • 10 кокорчо от скута

    4 18 Отговор
    много ми се услади да суча от бибата МУ

    18:01 30.07.2026

  • 11 Цвете

    23 0 Отговор
    ВЪЗМОЖНО ЛИ Е МВР ДА НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ВЗЕМЕ ТЕЗИ ДОКУМЕНТИ.? ЩО ЗА ОПРАВДАНИЕ ? ИМАТ ДАНС, СТОПАНСКА ПОЛИЦИЯ И САМОТО МВР. АБСУРД Е ДА НЕ СЕ ДОКОПАТ ДО СЪЩНОСТТА НА ДЕЙСТВИЯТА НА ТЕЗИ САМОЗАБРАВИЛИ СЕ ОТ ВИК? А С МАГНИТСКИ ЩЕ ИМА ЛИ ПРОДЪЛЖЕНИЕ ? КОЯ Е БАНКАТА ,КОЯТО ДЕЙСТВА В ПОЛЗА НА ТИЯ ДВАМАТА ДА ПОЛУЧАВАТ ЗАПЛАТИТЕ СИ ? А С " ПЕТРОХАН " СЪЩО? ДО КЪДЕ СТИГНА РАЗСЛЕДВАНЕТО? ИЛИ КАТО ВИ СВЪРШИ ОТПУСКАТА ,ТОГАВА ЩЕ ПРОДЪЛЖИТЕ ? ( ГОРАНОВ И МАГНИТСКИ)?

    Коментиран от #12

    18:04 30.07.2026

  • 12 Демерджиката многоимотник

    18 2 Отговор

    До коментар #11 от "Цвете":

    Уж има желание, но Шиши не дава.

    18:05 30.07.2026

  • 13 Дори

    8 1 Отговор
    милиарди,като нямаше евро!

    18:06 30.07.2026

  • 14 Стигнахме демек

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "На мек oнуй":

    До нас Не можем да се разследваме сам /за мен НАП и Прокоратурасе се събраха последнощ да ме проверяват / а за други неже

    Коментиран от #18

    18:06 30.07.2026

  • 15 Бях точен с парите

    14 2 Отговор
    Добре Дерма, вЕрваме ти.

    18:06 30.07.2026

  • 16 Опа

    18 4 Отговор
    Лицето на снимката защо още не е в затвора?

    18:07 30.07.2026

  • 17 Мек

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "На мек oнуй":

    и крив !

    18:08 30.07.2026

  • 18 Ами...

    18 1 Отговор

    До коментар #14 от "Стигнахме демек":

    За милиони - няма закони, но за кокошка - няма прошка. Това винаги е важело и ще важи, докато БКП издънките властват над тая продънена територия.

    18:08 30.07.2026

  • 19 Горски

    12 0 Отговор
    Задържането не е за да работи МВР необезпокоявано а само в 3 хипотези предвидени в Закона. А по отношение на дела , дали да пътуват с куриер и то кой от всичките? Че като изчезне делото от куриера, тогава не знам какво ще мислим. За отводите редно ли е някой дето е роднина на евентуален обвиняем да преценя делото му? Много неприятен човек ,мазен ,двуличен ,газещ закона ,корумпиран ,не знам защо го държи Радев ,то е потресаваща гледка и ежедневно подкопава правителството.Ако го държи за единия инат,не си струва. Във Варна върнаха най компрометирания бивш шеф на ВИК ,щото такъв им трябва за " прогреса " и процента .В Бургас е същата работа ,трябва да е също корумпиран защото елита им е такъв, като се почне от началника. Всички само сочат с пръст и си прехвърлят топката — министрите винят прокуратурата, прокуратурата вини съда, а накрая гражданите плащат сметката. Време е за реални резултати, а не за празни приказки пред медиите!

    18:08 30.07.2026

  • 20 Платена медия

    3 11 Отговор
    Тук един и същи платен бот си пише коментари сам

    Коментиран от #23, #26

    18:10 30.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Амииии

    13 1 Отговор

    До коментар #20 от "Платена медия":

    малко плаща Копринката

    18:11 30.07.2026

  • 24 Фори

    13 1 Отговор
    Лесно се критикува отстрани. Сега като са на власт се сблъскаха с действителността.

    18:12 30.07.2026

  • 25 Алена баба

    12 0 Отговор
    Мен забравихте!Летя за Дубай !

    Коментиран от #28

    18:13 30.07.2026

  • 26 Коя

    11 1 Отговор

    До коментар #20 от "Платена медия":

    е безплатна?

    18:13 30.07.2026

  • 27 Селянин

    4 12 Отговор

    До коментар #6 от "а в провинцията":

    До Кога ДПС И ГЕРБ ще управляват държавата Пеевски назначава министри главен прокорор съдии Затова сега се жаловат че не могат да крадат

    18:14 30.07.2026

  • 28 Баба Алиновка

    14 5 Отговор

    До коментар #25 от "Алена баба":

    Демерджиката се усети, че продължава ли да рита срещу Шиши ще падне първата жерта от кабинета на Мунчо Шишев.

    18:14 30.07.2026

  • 29 Не ни трябват

    14 3 Отговор
    Разкрития, а резултати. Много говорите и...нищо. нещо като пиар за тези, за които говорите или за полицията. Имитира се работа, вдига се пушек и... Кучето си лае, керванът си върви

    Коментиран от #33

    18:16 30.07.2026

  • 30 АГАТ а Кристи

    11 0 Отговор
    С това човекоподобните по отношение на двукопитния - сме на едно мнение, но тези над 400 недвижими имота - КАК СЕ КУПУВАТ със заплата на... май адвокат беше...
    Нормален човек с нормална заплата колко живота трябва да изживее, за да ги купи, а той - за смешно къс период - бум - 400.
    Има ли разлика между тоя, онзи с 25 тоалетни и двукопитния. Тук слагам знак за равенство и със зайчара, и с Гоце...
    ТЕ не гребат с лъжици - а с кюмурджииски лопати, Някой направо прибират кацата.

    18:20 30.07.2026

  • 31 Богомил

    10 0 Отговор
    Иване,кажи си бе !

    18:22 30.07.2026

  • 32 А бе

    3 6 Отговор
    Тя прокуратурата че е сикаджииска и магнитска но и в гдбоп има калинки стоянови които само лапат и крият

    18:25 30.07.2026

  • 33 Върви ама ще спре

    5 9 Отговор

    До коментар #29 от "Не ни трябват":

    Опря им шило до гъзило
    Ще видите скоро
    Боко ,шиши на шишове

    18:27 30.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Прокуратурата

    3 0 Отговор
    прикрива. Ако не прикриваше щеше да се самосезира да разследва за касво точно един министър е точен с парите

    18:52 30.07.2026

  • 36 Истината

    1 2 Отговор
    Прокуратурата прикрива схемата и в Пловдив. Там Филипов е слуга на Пеевски и източи милиони общински средства чрез местния футболен отбор Ботев. И не само това - многократно бяха спирани разследвания срещу Филипов и съмнителните структури, включително транспортни фирми, около него...

    18:53 30.07.2026

  • 37 Гешо

    4 0 Отговор
    Не може тоя адвокат да раздава присъди

    18:55 30.07.2026

  • 38 едедед

    1 1 Отговор
    чакай от прокурор да си мръдне пръста - само прибира парата и вика - айде до скоро пак

    19:07 30.07.2026

  • 39 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    ПРОКУРАТУРАТА НЕ ПРИКРИВА СХЕМАТА В БУРГАС, А ................... ЧОРАПА ПРИКРИВА ТВОЙТЕ "СХЕМИ" С .................... 411 ИМОТА, ДРУГАРЮ АДВОКАТ И МАФИОТ "ПАРИТЕ СА ТОЧНИ" ...................... ФАКТ !

    19:15 30.07.2026

  • 40 Ти да видиш

    1 0 Отговор
    Дано да не прикрие твоята схема, от последният ти фен като служебен министър.
    Или това целиш като бълваш дива пропаганда срещу нея?

    19:28 30.07.2026

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