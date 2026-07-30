Иван Демерджиев: Прокуратурата прикрива схемата в Бургас

Вътрешното министерство обвини остро държавното обвинение за умишлено забавяне на мащабно разследване за източване на милиони евро от ВиК - Бургас. Според официална позиция на ведомството от 30 юли, бездействието на магистратите поставя под риск разкриването на престъпна мрежа за финансиране на политически партии, а бавните действия са определени като директен отказ от справедливост.
В края на месец юни Министерството на вътрешните работи е започнало действия по сигнал за незаконни практики във водния сектор на област Бургас. Установена е схема за манипулиране на водомери, чрез която търговски обекти са плащали официално силно занижени сметки за вода, а останалата част от дължимото е била предавана на ръка.
„Придобихме данни, които сочат за нанесени щети за милиони евро на държавата. Достигнахме до имената на лица, преки участници в политическия живот на страната. Връзки, които будят основателни съмнения за схема за пълнене на черни партийни каси“, заявява министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
На 15 юли Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ задържа общински съветник, който е и председател на местна партийна структура. Според свидетелски показания той не само е покровителствал, но и лично е ръководил схемата, като е получавал събраните на ръка средства.
След първоначалното 24-часово задържане на заподозрения, прокуратурата е отказала да приложи стандартната процедура за удължаване на мярката до 72 часа. Вместо да повдигне обвинения, Софийската градска прокуратура е изпратила делото на Окръжна прокуратура - Бургас.
Според ръководството на МВР досъдебното производство е пътувало седем дни между двата града, след което са последвали четири отвода на прокурори. Наблюдаващ магистрат по случая е определен едва на 30 юли – три седмици след началото на разследването. От вътрешното ведомство твърдят, че това е станало възможно чак след намесата на министър-председателя и последвалия публичен отзвук.
Огромното забавяне създава реална опасност за хода на разследването. „След толкова дълъг период допускам, че част от свидетелските показания може да са компрометирани, тъй като заподозрените са на свобода и имат възможност да влияят“, се посочва още в позицията.
Иван Демерджиев е категоричен, че МВР ще продължи работата си независимо от обектите на оперативен интерес. „Гарантирането на справедливостта е основната функция на държавата. Отказът от справедливост е равносилен на разпад. Призовавам всеки един съвестен прокурор да се разграничава от подобни действия и да се ръководи от закона“, допълва той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 На мек oнуй
Коментиран от #14, #17
17:52 30.07.2026
2 Само циркове и представления
17:55 30.07.2026
3 копринките
17:57 30.07.2026
4 Т.КОЛЕВ
17:58 30.07.2026
5 Овчар
17:59 30.07.2026
6 а в провинцията
Коментиран от #9, #21, #27
17:59 30.07.2026
7 Абсурдистан
18:00 30.07.2026
8 да приемат закон
18:00 30.07.2026
9 не е вярно
До коментар #6 от "а в провинцията":мунчо ги пребори и ликвидира всичките... прибра ги под крилото си
18:01 30.07.2026
10 кокорчо от скута
18:01 30.07.2026
11 Цвете
Коментиран от #12
18:04 30.07.2026
12 Демерджиката многоимотник
До коментар #11 от "Цвете":Уж има желание, но Шиши не дава.
18:05 30.07.2026
13 Дори
18:06 30.07.2026
14 Стигнахме демек
До коментар #1 от "На мек oнуй":До нас Не можем да се разследваме сам /за мен НАП и Прокоратурасе се събраха последнощ да ме проверяват / а за други неже
Коментиран от #18
18:06 30.07.2026
15 Бях точен с парите
18:06 30.07.2026
16 Опа
18:07 30.07.2026
17 Мек
До коментар #1 от "На мек oнуй":и крив !
18:08 30.07.2026
18 Ами...
До коментар #14 от "Стигнахме демек":За милиони - няма закони, но за кокошка - няма прошка. Това винаги е важело и ще важи, докато БКП издънките властват над тая продънена територия.
18:08 30.07.2026
19 Горски
18:08 30.07.2026
20 Платена медия
Коментиран от #23, #26
18:10 30.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Амииии
До коментар #20 от "Платена медия":малко плаща Копринката
18:11 30.07.2026
24 Фори
18:12 30.07.2026
25 Алена баба
Коментиран от #28
18:13 30.07.2026
26 Коя
До коментар #20 от "Платена медия":е безплатна?
18:13 30.07.2026
27 Селянин
До коментар #6 от "а в провинцията":До Кога ДПС И ГЕРБ ще управляват държавата Пеевски назначава министри главен прокорор съдии Затова сега се жаловат че не могат да крадат
18:14 30.07.2026
28 Баба Алиновка
До коментар #25 от "Алена баба":Демерджиката се усети, че продължава ли да рита срещу Шиши ще падне първата жерта от кабинета на Мунчо Шишев.
18:14 30.07.2026
29 Не ни трябват
Коментиран от #33
18:16 30.07.2026
30 АГАТ а Кристи
Нормален човек с нормална заплата колко живота трябва да изживее, за да ги купи, а той - за смешно къс период - бум - 400.
Има ли разлика между тоя, онзи с 25 тоалетни и двукопитния. Тук слагам знак за равенство и със зайчара, и с Гоце...
ТЕ не гребат с лъжици - а с кюмурджииски лопати, Някой направо прибират кацата.
18:20 30.07.2026
31 Богомил
18:22 30.07.2026
32 А бе
18:25 30.07.2026
33 Върви ама ще спре
До коментар #29 от "Не ни трябват":Опря им шило до гъзило
Ще видите скоро
Боко ,шиши на шишове
18:27 30.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Прокуратурата
18:52 30.07.2026
36 Истината
18:53 30.07.2026
37 Гешо
18:55 30.07.2026
38 едедед
19:07 30.07.2026
39 ЕДГАР КЕЙСИ
19:15 30.07.2026
40 Ти да видиш
Или това целиш като бълваш дива пропаганда срещу нея?
19:28 30.07.2026