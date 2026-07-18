Елена Йончева сигнализира Европол и Интерпол за политическа злоупотреба с лични данни и полицейско сътрудничество

Евродепутатът Елена Йончева изпрати сигнал до Европол и Интерпол заради политически мотивираната злоупотреба с данни от PNR системата и механизми за международно полицейско сътрудничество от страна на българското МВР, съобщиха от пресцентъра на ДПС.
Информацията и официалните документи, публикувани наскоро от министъра на вътрешните работи на България, пораждат сериозни опасения, че тези инструменти са били използвани за политически мотивирани цели, извън строгата правна рамка, установена съгласно правото на Европейския съюз, пише тя, цитирана от партията.
Документите, публично разкрити от министъра на вътрешните работи, показват, че Главна дирекция за борба с организираната престъпност (ГДБОП) на България е започнала оперативно разследване относно международното пътуване на член на българския парламент и други лица. От публикуваната информация става ясно, че целта не е била разследване на конкретно терористично престъпление или друго тежко престъпление, а по-скоро събиране и анализ на данни, свързани с пътувания, лични контакти, бизнес дейности и финансови движения.
Според документите, българските власти са поискали и обработили PNR записи, обхващащи периода от 15 юни 2018 г. до 15 юни 2026 г., като едновременно с това са активирали каналите за международно полицейско сътрудничество. Нещо повече - посочва се, че „Оперативно-разследващите дейности и анализът на постъпващата информация продължават и в момента.“
„Особено обезпокоителен е фактът, че публично разкритите документи не съдържат никакви индикации за прокурорско решение или съдебно разрешение, обосноваващо събирането и обработката на такива чувствителни лични данни или активирането на канали за международно полицейско сътрудничество. Използването на PNR данни е строго регламентирано от Директива (ЕС) 2016/681, която ограничава обработката им изключително до предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на терористични престъпления и тежки престъпления. Освен това, Съдът на Европейския съюз последователно е постановявал, че всяка намеса в основните права на неприкосновеност на личния живот и защита на данните трябва да е в съответствие с принципите на законност, необходимост и пропорционалност и да бъде придружена от ефективни гаранции“, се казва в официалното писмо на Елена Йончева.
Евродепутатът посочва, че данните от PNR и международното сътрудничество в правоприлагането никога не трябва да се превръщат в инструменти за политическо наблюдение, събиране на разузнавателна информация срещу политически фигури или намеса в демократичните процеси. „Всяко подобно използване би било несъвместимо с основните права, гарантирани от Хартата на основните права на Европейския съюз, и би рискувало да подкопае доверието в механизмите, създадени изключително за борба с тероризма и тежката трансгранична престъпност“, посочи Йончева.
Елена Йончева е готова да се срещне с представители на Европол и Интерпол, за да представи подробности и да обсъди сериозността на тези злоупотреби с тях, посочват от ДПС.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 виктория
18:04 18.07.2026
2 НАП лийкс
Коментиран от #6
18:04 18.07.2026
3 Офчар
18:04 18.07.2026
4 ?????
За евродепутатството се налага да се плаща.
18:05 18.07.2026
5 Госあ
Коментиран от #30
18:06 18.07.2026
6 Баце
До коментар #2 от "НАП лийкс":В колониите това е правило и за това въпросът ти е неуместен.
18:06 18.07.2026
7 пръц
18:06 18.07.2026
8 Госあ
18:07 18.07.2026
9 като тази
18:07 18.07.2026
10 Без майтап
18:09 18.07.2026
11 басимършата
18:10 18.07.2026
12 Фередже след петолъчката
18:11 18.07.2026
13 нннн
18:12 18.07.2026
14 Ксаниба
18:12 18.07.2026
15 българския казан в ада
По спешност трябваха някакви проамерикански аргументи на Демерджиев, за да му бъде обърнато някакво внимание от американската администрация при международната среща в САЩ.
18:13 18.07.2026
16 А Бе ! е е е !
Ама !
Не Искат 1
Да Ви Намерят !
Чалъма !
Кой Кого ?
С Какво ?
Държи !
18:13 18.07.2026
17 Ще си помислят,
Коментиран от #19
18:14 18.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 след като
До коментар #17 от "Ще си помислят,":управляват с години доказани престъпници даже лауреати на Магнитски...
18:16 18.07.2026
20 Агера Томова:Тоя свят е за ДЕБЕЛИТЕ
18:17 18.07.2026
21 Извод
18:17 18.07.2026
22 Гробар
Коментиран от #24, #63
18:18 18.07.2026
23 Възpожденец 🇧🇬
Тези руски мекерета са закачени на всички кранчета, от които Москва точи милиарди от България.
И трите проекта - ДПС, ГЕРБ и ПБ са създадени от руската агентура.
Повтарям - не са го разбрали пълните и д и о т и.
Обикновените вече вдянаха
Коментиран от #26, #31, #34
18:18 18.07.2026
24 не е така
До коментар #22 от "Гробар":тая лющеше него тоз е гхей
18:19 18.07.2026
25 Това
18:19 18.07.2026
26 и не само те
До коментар #23 от "Възpожденец 🇧🇬":всички "партии" в България са така само бавноразвиващите не го разбират!
18:20 18.07.2026
27 Какви Животни е Раждала !
Ражда и Днеска !
Българска Майка !
Юнашка !
18:24 18.07.2026
28 това НПО ДПС ЗАЩО ОЩЕ НЕ Е ЗАКРИТО
има ли българска парите във турция?
а турка партия във гърция
а тук защо има турска партия?
турците да си заминават в турция имат си държава
18:24 18.07.2026
29 ПРЕДАТЕЛИТЕ
18:24 18.07.2026
30 АМА ТО Е ВЯРНО
До коментар #5 от "Госあ":100% ,,,,Е ПЪТУВАЛА,НАЙ РАЗЛИЧНИ ПЛАТЕНИ ШМАТКИ,ОТ ПАРТИИТЕ,КОИТО СИ ИЗБРОИЛ,ЛЪЖАТ,МАЖАТ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА
18:27 18.07.2026
31 Емигрант
До коментар #23 от "Възpожденец 🇧🇬":Май ти не си вдянал щом си забравил да посочиш най-големия русофил единствен който посети Кремъл респективно Путин на живо по време на санкциите и изолирането на Русия от АС -- Копейкин ? На луд ли се правиш или си комундур "под прикритие", че гледам и ти връзват будалите !
18:27 18.07.2026
32 Хубавата Елена
18:29 18.07.2026
33 Елена Кадън
18:35 18.07.2026
34 Не петни
До коментар #23 от "Възpожденец 🇧🇬":Името на възрожденците,бокл. ук
18:35 18.07.2026
35 Мухарем
И онзи дебел прасец е дал пари на Йончева. С парите на този крадец, с парите, откраднати от българския народ, те се опитват да унижат България.
Българските граждани виждат кой работи за държавата и кой създава излишно напрежение. Убеден съм, че Иван Демерджиев ще получи подкрепата на народа.
18:35 18.07.2026
36 Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб
Коментиран от #45
18:35 18.07.2026
37 Дзак
18:36 18.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Иван о Кърджали
И онзи е дал пари на Йончева. С парите на с парите, откраднати от българския народ, те се опитват да унижат България.
Българските граждани виждат кой работи за държавата и кой създава излишно напрежение. Убеден съм, че Иван Демерджиев ще получи подкрепата на народа.
Коментиран от #49
18:38 18.07.2026
40 Другарката
18:38 18.07.2026
41 Ха и тая ли е на заплата при свинята?
18:40 18.07.2026
42 Фори
18:40 18.07.2026
43 Хаха
18:41 18.07.2026
44 Мдаа
Коментиран от #48
18:42 18.07.2026
45 Емигрант
До коментар #36 от "Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб":Само ще цитирам две твои думи "мрАсотия" и "иЗкат" за да разберат хората кой избира мутрите и измамниците за политици в България ! А "гЛССоподавател" я изключвам защото се съобразявам с бързането ти за изява в този сайт на цензурата !
18:43 18.07.2026
46 аааа
18:43 18.07.2026
47 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
УСТАНОВИХ ЧЕ ТОЙ Е СЪЗДАДЕН ОТ ЧЕРВЕНИЯ ОЛИГАРХ , ТЪРГОВЕЦ НА ОРЪЖИЕ ПЕТЪР МАНДЖУКОВ ОТ ДС И БИВШИЯ ЗАМ. ДИРЕКТОР НА ДАНС ПАРАСКЕВ ПАРАСКЕВОВ ОТ ДС
......
ТАКА ЧЕ ЧЕРЕВЕНАТА КРЪВ ПРИ ЕЛЕНА ЙОНЧЕВА Е " МНОГО СИЛНА"
18:44 18.07.2026
48 Мдаа
До коментар #44 от "Мдаа":И още нещо. Дали тая също не се е качвала на самолета?
18:45 18.07.2026
49 Те се злепоставиха сами
До коментар #39 от "Иван о Кърджали":заради кагебейските уроци на Кремъл. Не се хакват данни, до които не са ти дали достъп.
Точка.
18:46 18.07.2026
50 Шишилизация
18:48 18.07.2026
51 ссс
18:48 18.07.2026
52 Госあ
18:49 18.07.2026
53 Нещото
18:55 18.07.2026
54 Д-р Ментал
Коментиран от #60
18:55 18.07.2026
55 Дермеджиев реши, че с комсомолски
Да, ама не. Не взе пример от гафовете на Рашков.
Първо се мисли, после ползваш САМО законни методи, събираш си доказателствата (само сигурните, бетонните) чак накрая обикаляш телевизиите да се фукаш. А той прави отзад напред.
По Барекови сигнали не се работи. Бареков е прочут с кьорфишеците си.
Можеше да е приключил случая Шиши, ако не се мяташе като муха без глава.
Хората работят години, за да пипнат някой мафиозо и го правят тайно. Тоя разтръби на целия свят излагацията си.
Ако беше японец, следваше сепуко.
Сега ще го бъзикат до дупка. Йончева не ми харесва, но има право да подава сигнали за провалите на Мунчовите.
Да се научат да си изпипват нещата. Да им е за урок.
Коментиран от #71
18:55 18.07.2026
56 .....
Коментиран от #66
18:57 18.07.2026
57 Шиши
18:59 18.07.2026
58 Правилно подава
И с бюджета така. Второ на прогресивните бързаци.
Нищо не изпипват като хората.
19:00 18.07.2026
59 Удри евраста с лопатЕто
Коментиран от #61
19:00 18.07.2026
60 Не и пука, предполагам
До коментар #54 от "Д-р Ментал":Дерменджиев се изложи доста повече, дето бърника в забранени системи без разрешение.
19:07 18.07.2026
61 Ето затова ви съдят
До коментар #59 от "Удри евраста с лопатЕто":За фейкове и кьорфишеци.
19:09 18.07.2026
62 Анонимин
19:13 18.07.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Не ме интересува Йончева
19:28 18.07.2026
65 Кой каквото е надробил...
19:29 18.07.2026
66 Може
До коментар #56 от ".....":Нали е рускиня. Обрязаните ги търси в Раша, където целуват Корана, както и при аятоласите, иранските братя на Възраждане.
Или погледни в г.щите си, ако си копеец.
19:33 18.07.2026
67 Мнение
Коментиран от #70
19:40 18.07.2026
68 Тази жена се продаде на Магнитския Шиши
19:50 18.07.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 И аз това се чудя
До коментар #67 от "Мнение":С какво ли я държи корупционера Шиши Мягнитски, че Елена Йончева се излага и заложи доброто си име в неговите ръце. Падение.
19:52 18.07.2026
71 Име
До коментар #55 от "Дермеджиев реши, че с комсомолски":Като гледам още много години ще "изпипваш" да съшиеш нещо!
19:57 18.07.2026