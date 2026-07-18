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Елена Йончева сигнализира Европол и Интерпол за политическа злоупотреба с лични данни и полицейско сътрудничество

Елена Йончева сигнализира Европол и Интерпол за политическа злоупотреба с лични данни и полицейско сътрудничество

18 Юли, 2026 18:01 1 496 71

  • пеевски-
  • делян пеевски-
  • иван семерджиев-
  • мвр-
  • интерпол-
  • европол-
  • проследяване-
  • разследване

Развитие на скандала около Делян Пеевски и Иван Семерджиев

Елена Йончева сигнализира Европол и Интерпол за политическа злоупотреба с лични данни и полицейско сътрудничество - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Евродепутатът Елена Йончева изпрати сигнал до Европол и Интерпол заради политически мотивираната злоупотреба с данни от PNR системата и механизми за международно полицейско сътрудничество от страна на българското МВР, съобщиха от пресцентъра на ДПС.

Информацията и официалните документи, публикувани наскоро от министъра на вътрешните работи на България, пораждат сериозни опасения, че тези инструменти са били използвани за политически мотивирани цели, извън строгата правна рамка, установена съгласно правото на Европейския съюз, пише тя, цитирана от партията.

Документите, публично разкрити от министъра на вътрешните работи, показват, че Главна дирекция за борба с организираната престъпност (ГДБОП) на България е започнала оперативно разследване относно международното пътуване на член на българския парламент и други лица. От публикуваната информация става ясно, че целта не е била разследване на конкретно терористично престъпление или друго тежко престъпление, а по-скоро събиране и анализ на данни, свързани с пътувания, лични контакти, бизнес дейности и финансови движения.

Според документите, българските власти са поискали и обработили PNR записи, обхващащи периода от 15 юни 2018 г. до 15 юни 2026 г., като едновременно с това са активирали каналите за международно полицейско сътрудничество. Нещо повече - посочва се, че „Оперативно-разследващите дейности и анализът на постъпващата информация продължават и в момента.“

„Особено обезпокоителен е фактът, че публично разкритите документи не съдържат никакви индикации за прокурорско решение или съдебно разрешение, обосноваващо събирането и обработката на такива чувствителни лични данни или активирането на канали за международно полицейско сътрудничество. Използването на PNR данни е строго регламентирано от Директива (ЕС) 2016/681, която ограничава обработката им изключително до предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на терористични престъпления и тежки престъпления. Освен това, Съдът на Европейския съюз последователно е постановявал, че всяка намеса в основните права на неприкосновеност на личния живот и защита на данните трябва да е в съответствие с принципите на законност, необходимост и пропорционалност и да бъде придружена от ефективни гаранции“, се казва в официалното писмо на Елена Йончева.

Евродепутатът посочва, че данните от PNR и международното сътрудничество в правоприлагането никога не трябва да се превръщат в инструменти за политическо наблюдение, събиране на разузнавателна информация срещу политически фигури или намеса в демократичните процеси. „Всяко подобно използване би било несъвместимо с основните права, гарантирани от Хартата на основните права на Европейския съюз, и би рискувало да подкопае доверието в механизмите, създадени изключително за борба с тероризма и тежката трансгранична престъпност“, посочи Йончева.

Елена Йончева е готова да се срещне с представители на Европол и Интерпол, за да представи подробности и да обсъди сериозността на тези злоупотреби с тях, посочват от ДПС.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 виктория

    94 5 Отговор
    това е един от ибриците на свинята!!!

    18:04 18.07.2026

  • 2 НАП лийкс

    70 5 Отговор
    Значи с личните данни на десата и Дъ-то не може да се "злоупотребява", а с ЕГН, НАП и търговския регистър - може.

    Коментиран от #6

    18:04 18.07.2026

  • 3 Офчар

    31 4 Отговор
    ама офсете имат ли лични данни, я си мислим дека само ушна марка им требе?

    18:04 18.07.2026

  • 4 ?????

    62 5 Отговор
    Ха ха.
    За евродепутатството се налага да се плаща.

    18:05 18.07.2026

  • 5 Госあ

    51 7 Отговор
    И ко стана ся ? А ? Май конституционната съдийка деса, избрана от герб-пп/дб-дпс, пътувала със шиши ? А ?

    Коментиран от #30

    18:06 18.07.2026

  • 6 Баце

    16 6 Отговор

    До коментар #2 от "НАП лийкс":

    В колониите това е правило и за това въпросът ти е неуместен.

    18:06 18.07.2026

  • 7 пръц

    72 5 Отговор
    Нямам думи това същество от червено се пребоядиса в турско синьо.

    18:06 18.07.2026

  • 8 Госあ

    44 5 Отговор
    а тая българомразка, без коментар

    18:07 18.07.2026

  • 9 като тази

    50 5 Отговор
    Няма такава гнусотия в целият свят !!!

    18:07 18.07.2026

  • 10 Без майтап

    48 6 Отговор
    Прасето е дресирало всички хора покрай него да грухтят . Всички са надарени и го правят съвършено.

    18:09 18.07.2026

  • 11 басимършата

    45 4 Отговор
    продажна

    18:10 18.07.2026

  • 12 Фередже след петолъчката

    50 5 Отговор
    Продажната душица на Елена копае дъното.

    18:11 18.07.2026

  • 13 нннн

    37 7 Отговор
    Не само Европол и Интерпол. И всичките 72 пола да сигнализира, файда йок. Шиши гори кат лоена свещ, и много му отива .

    18:12 18.07.2026

  • 14 Ксаниба

    25 5 Отговор
    Toя руски мелез до гога ще ни излага.

    18:12 18.07.2026

  • 15 българския казан в ада

    6 10 Отговор
    Да проследяват политическия противник без оглед на средствата , с употребата на които злопотребяват , не е нещо изненадващо.
    По спешност трябваха някакви проамерикански аргументи на Демерджиев, за да му бъде обърнато някакво внимание от американската администрация при международната среща в САЩ.

    18:13 18.07.2026

  • 16 А Бе ! е е е !

    21 5 Отговор
    Всичките сте за Затвора !

    Ама !

    Не Искат 1

    Да Ви Намерят !

    Чалъма !

    Кой Кого ?

    С Какво ?

    Държи !

    18:13 18.07.2026

  • 17 Ще си помислят,

    15 4 Отговор
    че им изпращаме психо за евродепутати, а може би всички на тая територия сме чалнати

    Коментиран от #19

    18:14 18.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 след като

    18 4 Отговор

    До коментар #17 от "Ще си помислят,":

    управляват с години доказани престъпници даже лауреати на Магнитски...

    18:16 18.07.2026

  • 20 Агера Томова:Тоя свят е за ДЕБЕЛИТЕ

    26 5 Отговор
    Йончева "ГРУХТИ" на хранилка в КОЧИНАТА на Дебелян ПЕЕВСКИ

    18:17 18.07.2026

  • 21 Извод

    29 4 Отговор
    Обобщен образ за политическа труженичка на кръстовищата.

    18:17 18.07.2026

  • 22 Гробар

    27 5 Отговор
    Тая я лющеше оня лалугер Станишев, сега е минала на чалми и фесове.

    Коментиран от #24, #63

    18:18 18.07.2026

  • 23 Възpожденец 🇧🇬

    10 20 Отговор
    Само пълните и д и о т и не са разбрали, че Румен Радев, Бойко Борисов и Делян Пеевски са едно единно тяло, ръководено от Кремъл.
    Тези руски мекерета са закачени на всички кранчета, от които Москва точи милиарди от България.
    И трите проекта - ДПС, ГЕРБ и ПБ са създадени от руската агентура.
    Повтарям - не са го разбрали пълните и д и о т и.
    Обикновените вече вдянаха

    Коментиран от #26, #31, #34

    18:18 18.07.2026

  • 24 не е така

    10 2 Отговор

    До коментар #22 от "Гробар":

    тая лющеше него тоз е гхей

    18:19 18.07.2026

  • 25 Това

    14 2 Отговор
    евродупетатговедо първо е "кадър" на крущевица, а после се заигра с чичопей

    18:19 18.07.2026

  • 26 и не само те

    5 3 Отговор

    До коментар #23 от "Възpожденец 🇧🇬":

    всички "партии" в България са така само бавноразвиващите не го разбират!

    18:20 18.07.2026

  • 27 Какви Животни е Раждала !

    12 2 Отговор
    Какви Животни е Раждала !

    Ражда и Днеска !

    Българска Майка !

    Юнашка !

    18:24 18.07.2026

  • 28 това НПО ДПС ЗАЩО ОЩЕ НЕ Е ЗАКРИТО

    17 1 Отговор
    ДПС трябва да бъде закрито!

    има ли българска парите във турция?

    а турка партия във гърция

    а тук защо има турска партия?

    турците да си заминават в турция имат си държава

    18:24 18.07.2026

  • 29 ПРЕДАТЕЛИТЕ

    17 2 Отговор
    НЯМАТ КРАЙ

    18:24 18.07.2026

  • 30 АМА ТО Е ВЯРНО

    12 2 Отговор

    До коментар #5 от "Госあ":

    100% ,,,,Е ПЪТУВАЛА,НАЙ РАЗЛИЧНИ ПЛАТЕНИ ШМАТКИ,ОТ ПАРТИИТЕ,КОИТО СИ ИЗБРОИЛ,ЛЪЖАТ,МАЖАТ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА

    18:27 18.07.2026

  • 31 Емигрант

    7 6 Отговор

    До коментар #23 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Май ти не си вдянал щом си забравил да посочиш най-големия русофил единствен който посети Кремъл респективно Путин на живо по време на санкциите и изолирането на Русия от АС -- Копейкин ? На луд ли се правиш или си комундур "под прикритие", че гледам и ти връзват будалите !

    18:27 18.07.2026

  • 32 Хубавата Елена

    16 2 Отговор
    Докъде може да падне един човек за да си осигури достойни старини. Животът в Брюксел разглезва и хората започват да забравят откъде са тръгнали. Какво е направила тази жена за България в последно време? Вероятно почти нищо съществено, но определено не и се връща тук.

    18:29 18.07.2026

  • 33 Елена Кадън

    14 1 Отговор
    Сложи фереджето и стана мюслюманка. Ха ха

    18:35 18.07.2026

  • 34 Не петни

    7 3 Отговор

    До коментар #23 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Името на възрожденците,бокл. ук

    18:35 18.07.2026

  • 35 Мухарем

    12 2 Отговор
    Елена Йончева не атакува само Иван Демерджиев – тя атакува и родното МВР. Докато хората в МВР работят за сигурността и авторитета на България, тя ги злепоставя с политическите си изказвания.

    И онзи дебел прасец е дал пари на Йончева. С парите на този крадец, с парите, откраднати от българския народ, те се опитват да унижат България.

    Българските граждани виждат кой работи за държавата и кой създава излишно напрежение. Убеден съм, че Иван Демерджиев ще получи подкрепата на народа.

    18:35 18.07.2026

  • 36 Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб

    4 1 Отговор
    ОБЩИНАРИТЕ В ОБЩИНИТЕ СЪДИЛИЩА И ДР. РАЗПОЛАГАТ С ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА МНОГО БЪЛГАРИ В БЪЛГАРИЯ.КОЙ ЗНАЕ КАКВИ МРАСОТИИ И ДАЛАВЕРИ ПРАВЯТ ЧУВА СЕ И ЧЕ ПОДСЛУШВАЛИ ТЕЛЕФОНИТЕ НА КОЙТО СИ ИЗКАТ.

    Коментиран от #45

    18:35 18.07.2026

  • 37 Дзак

    3 3 Отговор
    Тълпата иска Кръв. Демерджиев се подведе! Сигурно олигарсите са съсипали достатъчно хора, за което могат да ги подведат под отговорност. Той тръгна да рови мръсно бельо.

    18:36 18.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Иван о Кърджали

    4 4 Отговор
    Елена Йончева не атакува само Иван Демерджиев – тя атакува и родното МВР. Докато хората в МВР работят за сигурността и авторитета на България, тя ги злепоставя с политическите си изказвания.

    И онзи е дал пари на Йончева. С парите на с парите, откраднати от българския народ, те се опитват да унижат България.

    Българските граждани виждат кой работи за държавата и кой създава излишно напрежение. Убеден съм, че Иван Демерджиев ще получи подкрепата на народа.

    Коментиран от #49

    18:38 18.07.2026

  • 40 Другарката

    9 3 Отговор
    от ДПС и от къде ли не !

    18:38 18.07.2026

  • 41 Ха и тая ли е на заплата при свинята?

    9 2 Отговор
    Леле колко ли милиарди е откраднал, за да може и тези прости евродепутат чета да квичат за майката свиня???

    18:40 18.07.2026

  • 42 Фори

    10 2 Отговор
    Кака ви Елена брани Пеевски от лошите. Той я направи евродепутат.

    18:40 18.07.2026

  • 43 Хаха

    11 3 Отговор
    Колко е жалко да си кукла на конци на Шиши

    18:41 18.07.2026

  • 44 Мдаа

    5 2 Отговор
    Е и? Нали за това са тези данни и канали, за да се търси сметка на престъпниците.

    Коментиран от #48

    18:42 18.07.2026

  • 45 Емигрант

    2 2 Отговор

    До коментар #36 от "Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб":

    Само ще цитирам две твои думи "мрАсотия" и "иЗкат" за да разберат хората кой избира мутрите и измамниците за политици в България ! А "гЛССоподавател" я изключвам защото се съобразявам с бързането ти за изява в този сайт на цензурата !

    18:43 18.07.2026

  • 46 аааа

    10 3 Отговор
    Продажната коучкка. Получава омразата на 99,999 % от българите. Да не се връща никога тук тая паача. Злобна, продажна дъърта жена, която мъж няма да види и хапе като усойница.

    18:43 18.07.2026

  • 47 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 2 Отговор
    СЛЕД КАТО ИЗУЧИХ ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ,
    УСТАНОВИХ ЧЕ ТОЙ Е СЪЗДАДЕН ОТ ЧЕРВЕНИЯ ОЛИГАРХ , ТЪРГОВЕЦ НА ОРЪЖИЕ ПЕТЪР МАНДЖУКОВ ОТ ДС И БИВШИЯ ЗАМ. ДИРЕКТОР НА ДАНС ПАРАСКЕВ ПАРАСКЕВОВ ОТ ДС
    ......
    ТАКА ЧЕ ЧЕРЕВЕНАТА КРЪВ ПРИ ЕЛЕНА ЙОНЧЕВА Е " МНОГО СИЛНА"

    18:44 18.07.2026

  • 48 Мдаа

    6 3 Отговор

    До коментар #44 от "Мдаа":

    И още нещо. Дали тая също не се е качвала на самолета?

    18:45 18.07.2026

  • 49 Те се злепоставиха сами

    4 2 Отговор

    До коментар #39 от "Иван о Кърджали":

    заради кагебейските уроци на Кремъл. Не се хакват данни, до които не са ти дали достъп.
    Точка.

    18:46 18.07.2026

  • 50 Шишилизация

    11 3 Отговор
    И тази се оcвини яко, но както е казано никога не е късно да станеш за резил! Тежките зависимости и алчност до това водят!

    18:48 18.07.2026

  • 51 ссс

    5 3 Отговор
    ПОМНИМ ТЕ ПОДЛОГА.

    18:48 18.07.2026

  • 52 Госあ

    13 3 Отговор
    Шиши са мята като ранен глиган ! Правителството изглежда стреля на правилните места. Вместо по медиите да наглее със смешни епитети е впрегнал последните си сили и връзки по прокуратури и евроинституции. Баце пък е разпоредил на глутницата си от Петрохан и Максуда да лаят колкото могат.

    18:49 18.07.2026

  • 53 Нещото

    9 3 Отговор
    Тази винаги е била долна и продажна кучка като бишето си приятелче Станишко!!!

    18:55 18.07.2026

  • 54 Д-р Ментал

    13 2 Отговор
    Елена копае дъното на излагацията

    Коментиран от #60

    18:55 18.07.2026

  • 55 Дермеджиев реши, че с комсомолски

    2 5 Отговор
    ентусиазъм ще пребори системата.
    Да, ама не. Не взе пример от гафовете на Рашков.
    Първо се мисли, после ползваш САМО законни методи, събираш си доказателствата (само сигурните, бетонните) чак накрая обикаляш телевизиите да се фукаш. А той прави отзад напред.
    По Барекови сигнали не се работи. Бареков е прочут с кьорфишеците си.
    Можеше да е приключил случая Шиши, ако не се мяташе като муха без глава.
    Хората работят години, за да пипнат някой мафиозо и го правят тайно. Тоя разтръби на целия свят излагацията си.
    Ако беше японец, следваше сепуко.
    Сега ще го бъзикат до дупка. Йончева не ми харесва, но има право да подава сигнали за провалите на Мунчовите.
    Да се научат да си изпипват нещата. Да им е за урок.

    Коментиран от #71

    18:55 18.07.2026

  • 56 .....

    10 2 Отговор
    А дали се е обрязала вече.

    Коментиран от #66

    18:57 18.07.2026

  • 57 Шиши

    7 2 Отговор
    Мъ...рша

    18:59 18.07.2026

  • 58 Правилно подава

    2 9 Отговор
    Министърът реши, че всичко му е позволено и се разпищоли. Явно е неможач. Бързата работа срам за майстора.
    И с бюджета така. Второ на прогресивните бързаци.
    Нищо не изпипват като хората.

    19:00 18.07.2026

  • 59 Удри евраста с лопатЕто

    6 2 Отговор
    Колкото и да вряка това мекере, ПDПто и шиши се гушкаха в самолета към Дубай, интерпол и европол могат да проверят и да решат да огласят публично данните та да няма политически натиск хахахахаха.

    Коментиран от #61

    19:00 18.07.2026

  • 60 Не и пука, предполагам

    1 4 Отговор

    До коментар #54 от "Д-р Ментал":

    Дерменджиев се изложи доста повече, дето бърника в забранени системи без разрешение.

    19:07 18.07.2026

  • 61 Ето затова ви съдят

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Удри евраста с лопатЕто":

    За фейкове и кьорфишеци.

    19:09 18.07.2026

  • 62 Анонимин

    0 1 Отговор
    С което предизвика гайбуря във факти.бг!

    19:13 18.07.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Не ме интересува Йончева

    2 0 Отговор
    Яд ме е, че най-калпавите регресии ни решават съдбата днес.

    19:28 18.07.2026

  • 65 Кой каквото е надробил...

    2 0 Отговор
    След като МВР не спазва законите, как очаква това от другите.

    19:29 18.07.2026

  • 66 Може

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от ".....":

    Нали е рускиня. Обрязаните ги търси в Раша, където целуват Корана, както и при аятоласите, иранските братя на Възраждане.
    Или погледни в г.щите си, ако си копеец.

    19:33 18.07.2026

  • 67 Мнение

    3 0 Отговор
    Не съм вярвала, че човек може да падне толкова ниско. Беше уважаван журналист, но се опозори тотално. Чудя се как се гледа сутрин в огледалото.

    Коментиран от #70

    19:40 18.07.2026

  • 68 Тази жена се продаде на Магнитския Шиши

    1 0 Отговор
    От една смела журналистка, Елена Йончева се продаде на Магнитския Шиши и сега го брани с голи търди. Жалка история и падение!

    19:50 18.07.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 И аз това се чудя

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Мнение":

    С какво ли я държи корупционера Шиши Мягнитски, че Елена Йончева се излага и заложи доброто си име в неговите ръце. Падение.

    19:52 18.07.2026

  • 71 Име

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Дермеджиев реши, че с комсомолски":

    Като гледам още много години ще "изпипваш" да съшиеш нещо!

    19:57 18.07.2026

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