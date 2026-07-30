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Депутатите с окончателно решение за Изборния кодекс

Депутатите с окончателно решение за Изборния кодекс

30 Юли, 2026 06:43, обновена 30 Юли, 2026 06:46 796 27

  • депутати-
  • изборен кодекс-
  • промени-
  • парламент

Парламентът гласува ключови поправки в изборните правила само три месеца преди предстоящия президентски вот

Депутатите с окончателно решение за Изборния кодекс - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Народното събрание се събира днес за окончателно приемане на промените в Изборния кодекс на второ четене в пленарна зала.

След седмици на остри политически дебати, депутатите ще затворят двадесет и деветия ремонт на изборните правила. Ресорната Правна комисия вече даде зелена светлина на текстовете, които целят цялостна реформа на вота.

Пълна реабилитация на машинното гласуване

Основният акцент в новите текстове е връщането на задължителния машинен вот. Според приетите промени:

  • Всички секции с над 300 избиратели ще гласуват изцяло с машини.
  • Хартиените бюлетини остават единствено за малките населени места под 300 души.
  • Управляващите се отказаха от спорната идея МВР да участва в сертифицирането на софтуера.

Край на избирателен район "Чужбина" и нови правила извън ЕС

Парламентарното мнозинство реши окончателно да заличи текстовете за създаване на самостоятелен избирателен район "Чужбина". Промените засягат сериозно и българите зад граница:

  • Премахва се ограничението от максимум 20 секции в държави извън Европейския съюз.
  • Улеснява се отварянето на секции при подадени минимум 40 заявления от граждани.

Забрана за екзитполове в социалните мрежи и нови правомощия за ЦИК

По предложение на "Прогресивна България" се въвеждат строги санкции за медийни профили в социалните мрежи, които разпространяват междинни социологически данни в изборния ден. Ограничението важи до края на изборния ден в 20:00 часа. От обхвата на глобите обаче отпаднаха личните блогове и индивидуалните профили на гражданите.

Променя се и механизмът за вземане на решения в Централната избирателна комисия (ЦИК) – занапред решенията ще се приемат с обикновено мнозинство (повече от половината членове), вместо с досегашните две трети.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Нагласьов

    8 1 Отговор
    А разправят, че само руски хакери имало. Тук даже не е нужно да има. Ние знаем, коя сме избрали за президент, ама чакаме да минат "изборите" за да ви го оповестим.

    07:09 30.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    7 1 Отговор
    Зеления чорап "оправи"бюджета,сега е ред на "мадуровките"...и сме о.к.

    07:23 30.07.2026

  • 5 глоги

    3 1 Отговор
    Депутатите ЩЕ СА с окончателно решение за Изборния кодекс.

    07:29 30.07.2026

  • 6 мъкаааа

    1 4 Отговор
    Мъжете и жените от екзит пол ли са? Екзит къса пола.

    07:30 30.07.2026

  • 7 Пълна идиотия

    6 1 Отговор
    До кога ще правим густо на гурбедчиите? И ще харчим грешни пари за тези, които си плащат да нъците в чужбина!
    Не трябва въобще да се гласува в чужбина. Който иска, моля да заповяда.
    Никакво гласуване с временни удостовереня! Както правят турците. Това изобщо не е включено в « промените»
    Мъртвите души, продължават да са в списъците.
    От 10 години, покойните ми родители, продължават да са в списъците. Подавах жалби- нъцки.
    Радев, не си въобразявай, че пак хората щегламуват за твоя фаворит, както гласуваха за ПБ, губиш! Печелиш обаче омразата на на народа!

    07:32 30.07.2026

  • 8 Споделено!

    6 2 Отговор
    В ПБ назрява недоволство, от тоталитарното, надменно поведение и ръководство на Радев!
    Скоро, сами ще гръмнат!

    Коментиран от #16

    07:36 30.07.2026

  • 9 избори две в едно

    6 0 Отговор
    на 25 октомвсри да гласуваме за президент и парламент. От нас зависи.

    Коментиран от #12, #17

    07:39 30.07.2026

  • 10 Рефер

    6 2 Отговор
    Скоро пак ще трябва да бягаме от комунизма...!

    Коментиран от #18

    07:42 30.07.2026

  • 11 Ахааа

    3 5 Отговор
    Ех сега, какво ще правят основната група избиратели на ГЕРБ- ДПС??? Как, те не могат да работят с машини в ромските махали! И още повече ще оредеят , трудно е да ги обучил и образоваш, а беше толкова лесно да ги купиш ......

    07:46 30.07.2026

  • 12 Окооо

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "избори две в едно":

    Точно така от нас зависи на 25 октомври, да видим сега реално коя партия колко тежи ? Да видим кой би стигнал до балотаж срещу Йотова- дали Възраждане, дали ПП-ДБ, или пък ГЕРБ- ДПС???

    07:49 30.07.2026

  • 13 Зимата след консултациите с ПСили

    3 2 Отговор
    Беше направено Обобщение за изцяло машинно гласуване с изваждане на протокол от машината който да отчита резултата а не просто машините да се ползват като принтери дотук добре. Но защо ключовата дума изцяло се заменя за секции над триста гласо подаватели след като това ще доведе до Контролиран вот в малките населени места което е в интерес основно на ДПС и на БСП а би трябвало да има равнопоставеност между партиите каквато всъщност няма. Особено агресивни , арогантни и избирателно нетолерантни са медиите дори и вчерашния ден това се видя.
    Медийната среда рязко е влошена в Бг .

    07:50 30.07.2026

  • 14 Мадуровките ще изберат Идиотова

    4 1 Отговор
    правилният софтуер вече е инсталиран

    Коментиран от #19

    07:51 30.07.2026

  • 15 Хиените !

    4 1 Отговор
    Си Написаха Кодекс !

    07:51 30.07.2026

  • 16 Даа

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Споделено!":

    Недоволство назрява в главата ти ! Стига пускайте фалшиви новини, така излъгахте, че тези са дали 17 милиона за Украйна, а се оказаха предварително дадени от Гюров, така е с всички сметки на бюджета на завареното положение....

    07:52 30.07.2026

  • 17 И Да Гласуваш !

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "избори две в едно":

    И Да Не Гласуваш !

    Заговора !

    Е В Действие !

    07:53 30.07.2026

  • 18 Радев

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Рефер":

    Бягай бе!

    07:54 30.07.2026

  • 19 Евроатлантик

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Мадуровките ще изберат Идиотова":

    Еййй голям страх от машините, значи вие от ГЕРБ- ДПС треперене голямо, защото няма фалш и манипулация при броенето! Обучете си ромите, да не се плашат от машините, няма как вече да им давате готовите хартиени бюлетини....

    Коментиран от #20

    07:56 30.07.2026

  • 20 кой би гласувал

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Евроатлантик":

    На машини с изтекла гаранция? Като им изтече гаранцията нито знаеш кой е бърникал в тях, нито какво има вътре.

    07:59 30.07.2026

  • 21 Зимата след консултациите с ПСили

    2 1 Отговор
    Беше направено Обобщение за Изцяло машинно гласуване. Но защо Ключовата дума Изцяло се заменя за секции с над триста гласоподаватели след като това е реверанс към определени групи и ще доведе до Контролиран вот в малките населени места което е в интерес основно на ДПС и на БСП , а би трябвало да има равнопоставеност между партиите каквато всъщност няма. Особено агресивни , арогантни и избирателно нетолерантни са медиите дори и вчерашния ден това се видя ясно.
    ... .

    08:00 30.07.2026

  • 22 браво на Мадуро

    0 0 Отговор
    Ново двайсет: 150 машини за гласуване изникнаха на летище София
    Устройствата са за гаранционно обслужване, твърдят от "Сиела"
    Поредна изненада изникна около машините за гласуване. 150 такива устройства се намират в митнически склад на територията на летище София, научи на следобедното си заседание днес Централната избирателна комисия (ЦИК). Информацията дойде от Софийска градска прокуратура.

    Изборните комисари отново се оказаха в пълно неведение за какво става въпрос. От накъсаната им дискусия се разбра, че устройствата трябва да отидат при фирмата-доставчик „Сиела Норма” – също както 228-те машини, заради които ГЕРБ обяви миналата събота, че се готви измама на изборите.

    Гневът на ЦИК се насочи към търговското дружество, което упорито отбягва да дава обяснения какви са машините, които разнася из страната. "Мисля, че е крайно време тези въпроси да бъдат зададени към „Сиела Норма”. Защото някак оставам с усещането, че всичко е съсредоточено само върху ЦИК, а очевидно тя не е вносител, нито възложител на закупуването на машините, които в последно време се оказва, че „Сиела Норма” в качеството на не знам каква транспортира и съхранява", раздразнено коментира шефът на комисията Камелия Нейкова. Пред "Медиапул" изпълнителният директор на "Сиела" Веселин Тодоров казва, че тези машини са пристигнали току-що и са за гаранционно обслужване на основните 12800 машини. На въпросните 150 нямало качен софтуер и не можело да се използват за гласуване.

    08:09 30.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ами

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "От три четири месеца":

    Изключително трудно е да разбереш, че има автоматичен филтър за думи и явно използваш дума от филтъра?

    Коментиран от #26

    08:14 30.07.2026

  • 25 В такава медийна среда

    0 0 Отговор
    Няма нужда от избори. Нека Парламента още сега да избере Президента и да се приключва хем по ефтино ще излезе на държавата.

    08:15 30.07.2026

  • 26 Ти от коя партия си ?

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "ами":

    Не е трудно да се досетя. От тая дето смятате другите за глупаци.

    Коментиран от #27

    08:17 30.07.2026

  • 27 напротив

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ти от коя партия си ?":

    Трудничко ти е. Що не се усещаш и кога да спреш.

    08:21 30.07.2026

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