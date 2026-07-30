Депутатите с окончателно решение за Изборния кодекс

Народното събрание се събира днес за окончателно приемане на промените в Изборния кодекс на второ четене в пленарна зала.
След седмици на остри политически дебати, депутатите ще затворят двадесет и деветия ремонт на изборните правила. Ресорната Правна комисия вече даде зелена светлина на текстовете, които целят цялостна реформа на вота.
Пълна реабилитация на машинното гласуване
Основният акцент в новите текстове е връщането на задължителния машинен вот. Според приетите промени:
- Всички секции с над 300 избиратели ще гласуват изцяло с машини.
- Хартиените бюлетини остават единствено за малките населени места под 300 души.
- Управляващите се отказаха от спорната идея МВР да участва в сертифицирането на софтуера.
Край на избирателен район "Чужбина" и нови правила извън ЕС
Парламентарното мнозинство реши окончателно да заличи текстовете за създаване на самостоятелен избирателен район "Чужбина". Промените засягат сериозно и българите зад граница:
- Премахва се ограничението от максимум 20 секции в държави извън Европейския съюз.
- Улеснява се отварянето на секции при подадени минимум 40 заявления от граждани.
Забрана за екзитполове в социалните мрежи и нови правомощия за ЦИК
По предложение на "Прогресивна България" се въвеждат строги санкции за медийни профили в социалните мрежи, които разпространяват междинни социологически данни в изборния ден. Ограничението важи до края на изборния ден в 20:00 часа. От обхвата на глобите обаче отпаднаха личните блогове и индивидуалните профили на гражданите.
Променя се и механизмът за вземане на решения в Централната избирателна комисия (ЦИК) – занапред решенията ще се приемат с обикновено мнозинство (повече от половината членове), вместо с досегашните две трети.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Нагласьов
07:09 30.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 НЕТЪРПЕЛИВИЯ
07:23 30.07.2026
5 глоги
07:29 30.07.2026
6 мъкаааа
07:30 30.07.2026
7 Пълна идиотия
Не трябва въобще да се гласува в чужбина. Който иска, моля да заповяда.
Никакво гласуване с временни удостовереня! Както правят турците. Това изобщо не е включено в « промените»
Мъртвите души, продължават да са в списъците.
От 10 години, покойните ми родители, продължават да са в списъците. Подавах жалби- нъцки.
Радев, не си въобразявай, че пак хората щегламуват за твоя фаворит, както гласуваха за ПБ, губиш! Печелиш обаче омразата на на народа!
07:32 30.07.2026
8 Споделено!
Скоро, сами ще гръмнат!
Коментиран от #16
07:36 30.07.2026
9 избори две в едно
Коментиран от #12, #17
07:39 30.07.2026
10 Рефер
Коментиран от #18
07:42 30.07.2026
11 Ахааа
07:46 30.07.2026
12 Окооо
До коментар #9 от "избори две в едно":Точно така от нас зависи на 25 октомври, да видим сега реално коя партия колко тежи ? Да видим кой би стигнал до балотаж срещу Йотова- дали Възраждане, дали ПП-ДБ, или пък ГЕРБ- ДПС???
07:49 30.07.2026
13 Зимата след консултациите с ПСили
Медийната среда рязко е влошена в Бг .
07:50 30.07.2026
14 Мадуровките ще изберат Идиотова
Коментиран от #19
07:51 30.07.2026
15 Хиените !
07:51 30.07.2026
16 Даа
До коментар #8 от "Споделено!":Недоволство назрява в главата ти ! Стига пускайте фалшиви новини, така излъгахте, че тези са дали 17 милиона за Украйна, а се оказаха предварително дадени от Гюров, така е с всички сметки на бюджета на завареното положение....
07:52 30.07.2026
17 И Да Гласуваш !
До коментар #9 от "избори две в едно":И Да Не Гласуваш !
Заговора !
Е В Действие !
07:53 30.07.2026
18 Радев
До коментар #10 от "Рефер":Бягай бе!
07:54 30.07.2026
19 Евроатлантик
До коментар #14 от "Мадуровките ще изберат Идиотова":Еййй голям страх от машините, значи вие от ГЕРБ- ДПС треперене голямо, защото няма фалш и манипулация при броенето! Обучете си ромите, да не се плашат от машините, няма как вече да им давате готовите хартиени бюлетини....
Коментиран от #20
07:56 30.07.2026
20 кой би гласувал
До коментар #19 от "Евроатлантик":На машини с изтекла гаранция? Като им изтече гаранцията нито знаеш кой е бърникал в тях, нито какво има вътре.
07:59 30.07.2026
21 Зимата след консултациите с ПСили
... .
08:00 30.07.2026
22 браво на Мадуро
Устройствата са за гаранционно обслужване, твърдят от "Сиела"
Поредна изненада изникна около машините за гласуване. 150 такива устройства се намират в митнически склад на територията на летище София, научи на следобедното си заседание днес Централната избирателна комисия (ЦИК). Информацията дойде от Софийска градска прокуратура.
Изборните комисари отново се оказаха в пълно неведение за какво става въпрос. От накъсаната им дискусия се разбра, че устройствата трябва да отидат при фирмата-доставчик „Сиела Норма” – също както 228-те машини, заради които ГЕРБ обяви миналата събота, че се готви измама на изборите.
Гневът на ЦИК се насочи към търговското дружество, което упорито отбягва да дава обяснения какви са машините, които разнася из страната. "Мисля, че е крайно време тези въпроси да бъдат зададени към „Сиела Норма”. Защото някак оставам с усещането, че всичко е съсредоточено само върху ЦИК, а очевидно тя не е вносител, нито възложител на закупуването на машините, които в последно време се оказва, че „Сиела Норма” в качеството на не знам каква транспортира и съхранява", раздразнено коментира шефът на комисията Камелия Нейкова. Пред "Медиапул" изпълнителният директор на "Сиела" Веселин Тодоров казва, че тези машини са пристигнали току-що и са за гаранционно обслужване на основните 12800 машини. На въпросните 150 нямало качен софтуер и не можело да се използват за гласуване.
08:09 30.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ами
До коментар #23 от "От три четири месеца":Изключително трудно е да разбереш, че има автоматичен филтър за думи и явно използваш дума от филтъра?
Коментиран от #26
08:14 30.07.2026
25 В такава медийна среда
08:15 30.07.2026
26 Ти от коя партия си ?
До коментар #24 от "ами":Не е трудно да се досетя. От тая дето смятате другите за глупаци.
Коментиран от #27
08:17 30.07.2026
27 напротив
До коментар #26 от "Ти от коя партия си ?":Трудничко ти е. Що не се усещаш и кога да спреш.
08:21 30.07.2026