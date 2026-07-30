Депутатите с окончателно решение за Изборния кодекс

Народното събрание се събира днес за окончателно приемане на промените в Изборния кодекс на второ четене в пленарна зала.

След седмици на остри политически дебати, депутатите ще затворят двадесет и деветия ремонт на изборните правила. Ресорната Правна комисия вече даде зелена светлина на текстовете, които целят цялостна реформа на вота.

Пълна реабилитация на машинното гласуване

Основният акцент в новите текстове е връщането на задължителния машинен вот. Според приетите промени:

Всички секции с над 300 избиратели ще гласуват изцяло с машини.

Хартиените бюлетини остават единствено за малките населени места под 300 души.

Управляващите се отказаха от спорната идея МВР да участва в сертифицирането на софтуера.

Край на избирателен район "Чужбина" и нови правила извън ЕС

Парламентарното мнозинство реши окончателно да заличи текстовете за създаване на самостоятелен избирателен район "Чужбина". Промените засягат сериозно и българите зад граница:

Премахва се ограничението от максимум 20 секции в държави извън Европейския съюз.

от максимум 20 секции в държави извън Европейския съюз. Улеснява се отварянето на секции при подадени минимум 40 заявления от граждани.

Забрана за екзитполове в социалните мрежи и нови правомощия за ЦИК

По предложение на "Прогресивна България" се въвеждат строги санкции за медийни профили в социалните мрежи, които разпространяват междинни социологически данни в изборния ден. Ограничението важи до края на изборния ден в 20:00 часа. От обхвата на глобите обаче отпаднаха личните блогове и индивидуалните профили на гражданите.

Променя се и механизмът за вземане на решения в Централната избирателна комисия (ЦИК) – занапред решенията ще се приемат с обикновено мнозинство (повече от половината членове), вместо с досегашните две трети.