Новини
България »
Българската православна църква стига до младите чрез мобилно приложение

Българската православна църква стига до младите чрез мобилно приложение

1 Ноември, 2025 20:33 605 18

  • светия синод-
  • приложение-
  • библия

В първата си версия приложението включва основни раздели, като „Библия - Свещеното писание на Стария и Новия завет“, "Новини", "Църковен календар“ и други

Българската православна църква стига до младите чрез мобилно приложение - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

С благословението на Свeтия синод на Българската православна църква - Българска патриаршия (БПЦ- БП), в Деня на народните будители, официалният сайт на БПЦ представя мобилно приложение, създадено с цел да осигури лесен и удобен достъп до официалната информация и до ресурси на Православната ни църква. Това съобщи пресслужбата на БПЦ-БП.

В първата си версия приложението включва основни раздели, като „Библия - Свещеното писание на Стария и Новия завет“, "Новини", "Църковен календар“, „Кратък молитвеник“, „Жития на светиите“ и „Видеогалерия“, представени в интуитивна и модерна среда, пише БНТ.

Чрез това мобилно приложение Светият синод на БПЦ-БП се стреми да бъде още една крачка по-близо до младите хора, като им предоставя бърза, навременна и ценна информация - не само от църковния живот в страната, но и за духовния път на всеки православен християнин.

В приложението предстои да бъдат включени още функционалности и възможности, като пълен достъп до печатния официоз на Църквата - „Църковен вестник“, и до издания на Синодално издателство.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    1 7 Отговор
    Сагъ ша го дръпна, че да ми пее дедо поп за лека нощ :D :D :D

    Но нека бе, или трябва да забраним всички религии или трябва да приоритизираме християнството и да го подпомагаме и в световен мащаб

    20:39 01.11.2025

  • 2 Къде е

    4 0 Отговор
    приложението?

    Коментиран от #4

    20:42 01.11.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор
    слава на поп Янко-Владиславово , Варна!!! незнам жив ли е , но ,,на гости-не се пости,, е негов лаФ! сина му бил истински вярващ-да е жив и здрав ако е така

    20:50 01.11.2025

  • 4 на гай

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Къде е":

    веге

    20:52 01.11.2025

  • 5 Наблюдател

    4 4 Отговор
    🌿 Мисията на Православната църква

    1. Спасение на човека – да върне човека в общение с Бога и да го води към вечен живот.


    2. Обожение (теозис) – уподобяване на Бога чрез вяра, молитва и добродетелен живот.


    3. Пазене на истината – съхраняване на Евангелието, апостолското учение и свещеното Предание.


    4. Освещаване чрез тайнствата – чрез Кръщение, Евхаристия, Покаяние и други тайнства вярващият получава Божията благодат.


    5. Създаване на общност в любовта – Църквата е „тяло Христово“, където хората се обединяват в братство и грижа един за друг.


    6. Свидетелство за Божието царство – чрез богослужение и живот по Христовите заповеди Църквата показва на света пътя към истинския мир и радост.

    Коментиран от #7

    20:57 01.11.2025

  • 6 Наблюдател

    4 4 Отговор
    🌟 Моралните ценности в Православието

    Православната църква учи вярващите да живеят според Евангелието. Основни ценности са:

    Любов – най-голямата добродетел („обичай ближния си като себе си“).

    Вяра и надежда – доверие в Бога и очакване на Неговата помощ.

    Смирение – осъзнаване на собствената слабост и нужда от Божията благодат.

    Милосърдие и състрадание – помощ към бедните, болните и страдащите.

    Прошка – готовност да простим, както Бог прощава.

    Чистота на сърцето – стремеж към честност, праведност и вътрешна свобода от греха.

    Справедливост и истина – живот без лъжа, измама и насилие.

    Миротворство – търсене на мир и помирение между хората.

    Коментиран от #10

    21:00 01.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сила

    2 0 Отговор
    Това приложение ли са ползвали д-р Хасърджиев и "колегите " му .... за запознанства с последователи и едноверци ??!

    21:17 01.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 църква стига до младите чрез

    2 0 Отговор
    при наличието на ИИ

    иска да ги вербува за бъдещи свои миряни
    както тиквата си има 600 000 поклонници на избори

    по добре ИИ отколкото да им промиват мозъка

    21:34 01.11.2025

  • 12 Глас

    2 0 Отговор
    Поповете трябва да са сред хората, не в черквите.Крият се като невестулка и обърнали храмовете на баничарници и пивници (примери колкото искаш).

    21:37 01.11.2025

  • 13 Град Симитли

    1 0 Отговор
    Ще стигне, ако има повече като дядо поп Иван, мир на праха му!

    21:39 01.11.2025

  • 14 Програмист

    1 0 Отговор
    Аз помагах с кода да разпространим Божието слово! ☦

    21:48 01.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 БеГемот

    0 0 Отговор
    Въпрос на време е тая шарлатанска юдейска секта да се спомине....

    21:52 01.11.2025

  • 17 големсмях

    0 0 Отговор
    А нещо голичко има ли ?

    21:54 01.11.2025

  • 18 Дървен Кръст

    0 0 Отговор
    Поп Арий е бил последовател на първоапостолната църква.
    Още апостолите Павел и Андрей са кръщавали народа ни през първи век от н.е. Православието възниква в края на 4-ти век е народът ни отначало не го е признавало абсолютно! Признавал е само първоапостолната църква на арианите. А така известното кръщаване на княз Борис през 9-ти век е било кръщаване в православието под диктата на Цариград! в 313г. християнската религия е официално утвърдена в Римската империя от Константин Велики(родом от Ниш, а майка му Елена - от Сердика!). Определено не може да става дума за православна епископска църква, а за арианска!
    Ама такива уточнения няма да вземат да правят арианска или православно, за да не се разсърди Светият Синод.

    21:54 01.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове