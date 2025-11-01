Българската православна църква стига до младите чрез мобилно приложение

С благословението на Свeтия синод на Българската православна църква - Българска патриаршия (БПЦ- БП), в Деня на народните будители, официалният сайт на БПЦ представя мобилно приложение, създадено с цел да осигури лесен и удобен достъп до официалната информация и до ресурси на Православната ни църква. Това съобщи пресслужбата на БПЦ-БП.
В първата си версия приложението включва основни раздели, като „Библия - Свещеното писание на Стария и Новия завет“, "Новини", "Църковен календар“, „Кратък молитвеник“, „Жития на светиите“ и „Видеогалерия“, представени в интуитивна и модерна среда, пише БНТ.
Чрез това мобилно приложение Светият синод на БПЦ-БП се стреми да бъде още една крачка по-близо до младите хора, като им предоставя бърза, навременна и ценна информация - не само от църковния живот в страната, но и за духовния път на всеки православен християнин.
В приложението предстои да бъдат включени още функционалности и възможности, като пълен достъп до печатния официоз на Църквата - „Църковен вестник“, и до издания на Синодално издателство.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДрайвингПлежър
Но нека бе, или трябва да забраним всички религии или трябва да приоритизираме християнството и да го подпомагаме и в световен мащаб
20:39 01.11.2025
2 Къде е
Коментиран от #4
20:42 01.11.2025
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
20:50 01.11.2025
4 на гай
До коментар #2 от "Къде е":веге
20:52 01.11.2025
5 Наблюдател
1. Спасение на човека – да върне човека в общение с Бога и да го води към вечен живот.
2. Обожение (теозис) – уподобяване на Бога чрез вяра, молитва и добродетелен живот.
3. Пазене на истината – съхраняване на Евангелието, апостолското учение и свещеното Предание.
4. Освещаване чрез тайнствата – чрез Кръщение, Евхаристия, Покаяние и други тайнства вярващият получава Божията благодат.
5. Създаване на общност в любовта – Църквата е „тяло Христово“, където хората се обединяват в братство и грижа един за друг.
6. Свидетелство за Божието царство – чрез богослужение и живот по Христовите заповеди Църквата показва на света пътя към истинския мир и радост.
Коментиран от #7
20:57 01.11.2025
6 Наблюдател
Православната църква учи вярващите да живеят според Евангелието. Основни ценности са:
Любов – най-голямата добродетел („обичай ближния си като себе си“).
Вяра и надежда – доверие в Бога и очакване на Неговата помощ.
Смирение – осъзнаване на собствената слабост и нужда от Божията благодат.
Милосърдие и състрадание – помощ към бедните, болните и страдащите.
Прошка – готовност да простим, както Бог прощава.
Чистота на сърцето – стремеж към честност, праведност и вътрешна свобода от греха.
Справедливост и истина – живот без лъжа, измама и насилие.
Миротворство – търсене на мир и помирение между хората.
Коментиран от #10
21:00 01.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Сила
21:17 01.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 църква стига до младите чрез
иска да ги вербува за бъдещи свои миряни
както тиквата си има 600 000 поклонници на избори
по добре ИИ отколкото да им промиват мозъка
21:34 01.11.2025
12 Глас
21:37 01.11.2025
13 Град Симитли
21:39 01.11.2025
14 Програмист
21:48 01.11.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 БеГемот
21:52 01.11.2025
17 големсмях
21:54 01.11.2025
18 Дървен Кръст
Още апостолите Павел и Андрей са кръщавали народа ни през първи век от н.е. Православието възниква в края на 4-ти век е народът ни отначало не го е признавало абсолютно! Признавал е само първоапостолната църква на арианите. А така известното кръщаване на княз Борис през 9-ти век е било кръщаване в православието под диктата на Цариград! в 313г. християнската религия е официално утвърдена в Римската империя от Константин Велики(родом от Ниш, а майка му Елена - от Сердика!). Определено не може да става дума за православна епископска църква, а за арианска!
Ама такива уточнения няма да вземат да правят арианска или православно, за да не се разсърди Светият Синод.
21:54 01.11.2025