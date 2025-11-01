Българската православна църква стига до младите чрез мобилно приложение

С благословението на Свeтия синод на Българската православна църква - Българска патриаршия (БПЦ- БП), в Деня на народните будители, официалният сайт на БПЦ представя мобилно приложение, създадено с цел да осигури лесен и удобен достъп до официалната информация и до ресурси на Православната ни църква. Това съобщи пресслужбата на БПЦ-БП.

В първата си версия приложението включва основни раздели, като „Библия - Свещеното писание на Стария и Новия завет“, "Новини", "Църковен календар“, „Кратък молитвеник“, „Жития на светиите“ и „Видеогалерия“, представени в интуитивна и модерна среда, пише БНТ.

Чрез това мобилно приложение Светият синод на БПЦ-БП се стреми да бъде още една крачка по-близо до младите хора, като им предоставя бърза, навременна и ценна информация - не само от църковния живот в страната, но и за духовния път на всеки православен християнин.

В приложението предстои да бъдат включени още функционалности и възможности, като пълен достъп до печатния официоз на Църквата - „Църковен вестник“, и до издания на Синодално издателство.