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Американски самолет-цистерна кацна във военната база "Безмер"

Американски самолет-цистерна кацна във военната база "Безмер"

31 Юли, 2026 16:27 629 47

  • безмер-
  • самолет-
  • цистерна

Към момента оценката е, че няма пряка заплаха за страната. Българските и съюзническите сили са предприели всички необходими мерки за гарантиране на сигурността, допълват от MO

Американски самолет-цистерна кацна във военната база "Безмер" - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

На летище Безмер е кацнал един самолет цистерна от Военновъздушните сили на Съединените американски щати. Това съобщиха от Министерството на отбраната за бТВ.

По отношение на средата за сигурност Министерството на отбраната заявява, че компетентните служби извършват ежедневна оценка на обстановката.

"Към момента оценката е, че няма пряка заплаха за страната. Българските и съюзническите сили са предприели всички необходими мерки за гарантиране на сигурността", допълват от МО.

Според министъра на отбраната Димитър Стоянов самолетите цистерни ще са до 8 на брой, а с тях – до 250 военнослужещи.

Премиерът Румен Радев коментира, че американските самолети, които ще бъдат разположени в Безмер, не са предназначени за бойни действия.

„Сега ще има евентуално самолети цистерни на военно летище, където им е мястото, освен това в много по-малко количество. Приехме сериозно думите на Иран, но с нея имаме дългогодишно установени отношения на сътрудничество, взаимно доверие и приятелство, така че държавното им ръководство разбира много добре, че самолетите не са предназначени за бойни действия. Затова не очаквам влошаване на двустранните отношения. Иначе в момента почти в центъра на столицата щяха да стоят 15 американски самолета цистерни“, обясни още министър-председателят.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиня(к)

    30 5 Отговор
    Аре! Почна се! Чекаме и иранските ракети да почнат да доваждат. Газ!

    Коментиран от #38

    16:34 31.07.2026

  • 2 Зевс

    25 5 Отговор
    Сега и безплатно гориво ще трябва да им сипваме пак. Истината е, че след разпада на СССР ние станахме американска колония и нямаме голям избор да решаваме сами какво искаме. Виденов се опита и всички знаем резултата, ако Радев беше отказал сега щяхме да получим същото.

    Коментиран от #14, #16, #41

    16:34 31.07.2026

  • 3 Гост

    31 0 Отговор
    Снимката е култова, това явно е входа на базата. Прилича на вход в някое ТКЗС от 60-те години.

    Коментиран от #43

    16:34 31.07.2026

  • 4 Американците ИДВАТ!!!

    8 24 Отговор
    копейките РИВАТ!!!

    16:35 31.07.2026

  • 5 И още ще кацат...

    23 1 Отговор
    Народ, който не храни своя армия храни чужда такава.

    16:35 31.07.2026

  • 6 БеГемот

    5 6 Отговор
    Идат!

    Коментиран от #21

    16:35 31.07.2026

  • 7 Без име

    14 1 Отговор
    С една дума казахме на Иран да си ... ....

    16:36 31.07.2026

  • 8 ИСТИНСКИТЕ НИ ВРАГОВЕ

    23 2 Отговор
    ВСЪЩНОСТ ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ НАТОВСКИ. "ПАРТНЬОРИ"

    16:36 31.07.2026

  • 9 12...34

    4 22 Отговор
    Едно време като беше засипано със самолети от варшавският договор не ривахте

    Коментиран от #10, #13, #18, #22

    16:36 31.07.2026

  • 10 браво!

    3 14 Отговор

    До коментар #9 от "12...34":

    браво!

    16:37 31.07.2026

  • 11 Другарите ,

    16 0 Отговор
    вечно бояджии , сега и американци ! Чамовата , тоя пенсионер и другият , вожда им , дето с бригата си до сега само лъжи и въздух от тях , и сега пак - "няма страшно" ! Как да не им вярваш ?

    16:37 31.07.2026

  • 12 Без име

    12 0 Отговор
    Радев само в Израел го канеха като президент.

    16:37 31.07.2026

  • 13 Без име

    20 3 Отговор

    До коментар #9 от "12...34":

    И тези самолети на СССР коя държава са нападали?

    Коментиран от #23, #27

    16:38 31.07.2026

  • 14 Тик-Ток

    22 1 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    Жан Виденов беше единственият който се опита да спаси България, Сорос и NED-(филиал на ЦРУ) го свалиха

    16:38 31.07.2026

  • 15 първата мишена

    11 2 Отговор
    очакваме зарята, дано няма човешки жертви..

    Коментиран от #19

    16:38 31.07.2026

  • 16 Путин

    4 7 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    Избор кога е имало, или си американска или руска- другото е мечти, а и не можем...

    16:39 31.07.2026

  • 17 Воината и мизерията са

    10 0 Отговор
    наказанвто за глупостта на народите.

    16:39 31.07.2026

  • 18 а бункерите

    5 14 Отговор

    До коментар #9 от "12...34":

    с рашиски ядрени бойни глави по цяла България в които дори не са се допускали българи за тях що не квичат копейките??

    16:40 31.07.2026

  • 19 Ако има само печено говеждо

    8 0 Отговор

    До коментар #15 от "първата мишена":

    не е проблем

    16:40 31.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 БгИдиот

    9 1 Отговор

    До коментар #6 от "БеГемот":

    Меси погачите и бегай да ги срещащ муриканските си братя!

    16:41 31.07.2026

  • 22 Даже

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "12...34":

    Пак ги искаме

    Коментиран от #24

    16:42 31.07.2026

  • 23 Ганьо

    3 6 Отговор

    До коментар #13 от "Без име":

    Нападали, грънци летящи прехвалени тенекии...промиха мозъка на народа, измислиха си удобна история в руските канцеларии, а другаря се радва и се мисли за велик ...

    16:42 31.07.2026

  • 24 чибаве

    4 11 Отговор

    До коментар #22 от "Даже":

    руско говедо!

    16:43 31.07.2026

  • 25 Азимутал

    9 0 Отговор
    А бе, това на снимката, военна база ли е? Щот по мяза на авто-морга. Пък и да бехте по-окосили тревата.

    16:44 31.07.2026

  • 26 жълтопаветник

    6 1 Отговор
    Има ли достатъчно колесници за евакуиране? Ако трябва, докарайте още самолети, да има място за всички евакуиращи се!

    16:45 31.07.2026

  • 27 Следвай инструкциите!

    2 5 Отговор

    До коментар #13 от "Без име":

    Купуваш си едно въже, може и от левчето(за простор).Отиваш в гората и търсиш по-здрав клон.Запимни ли?
    Резултат- един кукумицин по-малко.

    16:45 31.07.2026

  • 28 Госあ

    5 2 Отговор
    Дано да думнат аятоласите некой друг самолет у България ! Да се разкудкудяка кокошарника и да разберат, че всичко си има последствия

    Коментиран от #32

    16:47 31.07.2026

  • 29 Ииииии,ужас!

    2 6 Отговор
    И сега как ще е?Оставка!Оставка!Оставка!Но не казват чия оставка искат.Селските глупаци.Русофилитици.

    Коментиран от #35

    16:48 31.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Братята Американци

    4 1 Отговор
    Как приземяват ултрамодерната си техника в тези буренясали тресавища?

    16:49 31.07.2026

  • 32 Си Просあ

    7 0 Отговор

    До коментар #28 от "Госあ":

    Един път да се съглася с тебе, китайски бот. Дано! И твоите любими муньовци ще бъдат разчекнати на площада от тълпата!

    Коментиран от #34

    16:49 31.07.2026

  • 33 Копейкиииии

    2 5 Отговор
    Хахххххххха ха ха

    16:49 31.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Град Козлодуй

    2 3 Отговор

    До коментар #29 от "Ииииии,ужас!":

    Точен сте господине ✌️.

    16:51 31.07.2026

  • 36 Сатана Z

    5 2 Отговор
    С приятели като САЩ на България врагове не и трябват.

    16:51 31.07.2026

  • 37 ХАААААмерханци

    3 3 Отговор
    с леб и сол на дунава ХХААМериканските реиндйари АСВАБАДИТЕЛи наи после доидоха МАГНИТИТЕ треперат..

    16:52 31.07.2026

  • 38 Европеец

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пустиня(к)":

    Е като българското правителство стана помагач в убийството на ирански деца, жени и старци нещо чудно да почнат да доаждат и ирански ракети, па може и терористи да ни навестяват..... Та това е българското правителство, слугинаш на чужди интереси и пренебрегване на суверена.....

    16:52 31.07.2026

  • 39 ...Към момента

    3 1 Отговор
    оценката е,че няма пряка заплаха.....
    Ами то и от Чернобил " нямаше " радиация....,а какво се оказа....

    16:52 31.07.2026

  • 40 Копейкиииииииии

    2 3 Отговор
    Хо йо йо йо йо
    Ха ха ха
    Намерете фирканият Сидеров и атака!
    😂😅😂🤣

    16:53 31.07.2026

  • 41 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    Не знам, от толкова страни в НАТО и Европейския колониален съюз само ние и Кипър станахме камилчетата ...

    16:54 31.07.2026

  • 42 иваничка

    4 0 Отговор
    А депутатитет, дето работиха 2 месеца, точно сега излязоха във 20-дневна ваканция! Тия хора нямат срам, такова дебелооцие и наглост!

    Коментиран от #46

    16:54 31.07.2026

  • 43 Европеец

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Абсолютно си прав....

    16:54 31.07.2026

  • 44 АГАТ а Кристи

    1 0 Отговор
    Партиен секретар от БКП :
    "Айде бе, НАШИТЕ ...
    От кога ви ЧАКАМЕ" !!!...

    16:54 31.07.2026

  • 45 Азимутал

    1 2 Отговор
    Не се притеснявайте, американците няма да останат за дълго в тая ... авто-морга. Като гледам снимката на входа на тая "военна база", вътре е голема мизерия.

    16:55 31.07.2026

  • 46 А уж щяха да творят безобразия

    4 0 Отговор

    До коментар #42 от "иваничка":

    цяло лято, ама усетиха дебелия и драснаха по чуждите курорти, дето няма да падат ирански ракети.

    16:56 31.07.2026

  • 47 Кгг

    1 0 Отговор
    КПП-то на авиобазата говори само по себе си. Какви засилени мерки и тем подобни глупости.

    16:57 31.07.2026

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