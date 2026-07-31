Американски самолет-цистерна кацна във военната база "Безмер"

На летище Безмер е кацнал един самолет цистерна от Военновъздушните сили на Съединените американски щати. Това съобщиха от Министерството на отбраната за бТВ.
По отношение на средата за сигурност Министерството на отбраната заявява, че компетентните служби извършват ежедневна оценка на обстановката.
"Към момента оценката е, че няма пряка заплаха за страната. Българските и съюзническите сили са предприели всички необходими мерки за гарантиране на сигурността", допълват от МО.
Според министъра на отбраната Димитър Стоянов самолетите цистерни ще са до 8 на брой, а с тях – до 250 военнослужещи.
Премиерът Румен Радев коментира, че американските самолети, които ще бъдат разположени в Безмер, не са предназначени за бойни действия.
„Сега ще има евентуално самолети цистерни на военно летище, където им е мястото, освен това в много по-малко количество. Приехме сериозно думите на Иран, но с нея имаме дългогодишно установени отношения на сътрудничество, взаимно доверие и приятелство, така че държавното им ръководство разбира много добре, че самолетите не са предназначени за бойни действия. Затова не очаквам влошаване на двустранните отношения. Иначе в момента почти в центъра на столицата щяха да стоят 15 американски самолета цистерни“, обясни още министър-председателят.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пустиня(к)
Коментиран от #38
16:34 31.07.2026
2 Зевс
Коментиран от #14, #16, #41
16:34 31.07.2026
3 Гост
Коментиран от #43
16:34 31.07.2026
4 Американците ИДВАТ!!!
16:35 31.07.2026
5 И още ще кацат...
16:35 31.07.2026
6 БеГемот
Коментиран от #21
16:35 31.07.2026
7 Без име
16:36 31.07.2026
8 ИСТИНСКИТЕ НИ ВРАГОВЕ
16:36 31.07.2026
9 12...34
Коментиран от #10, #13, #18, #22
16:36 31.07.2026
10 браво!
До коментар #9 от "12...34":браво!
16:37 31.07.2026
11 Другарите ,
16:37 31.07.2026
12 Без име
16:37 31.07.2026
13 Без име
До коментар #9 от "12...34":И тези самолети на СССР коя държава са нападали?
Коментиран от #23, #27
16:38 31.07.2026
14 Тик-Ток
До коментар #2 от "Зевс":Жан Виденов беше единственият който се опита да спаси България, Сорос и NED-(филиал на ЦРУ) го свалиха
16:38 31.07.2026
15 първата мишена
Коментиран от #19
16:38 31.07.2026
16 Путин
До коментар #2 от "Зевс":Избор кога е имало, или си американска или руска- другото е мечти, а и не можем...
16:39 31.07.2026
17 Воината и мизерията са
16:39 31.07.2026
18 а бункерите
До коментар #9 от "12...34":с рашиски ядрени бойни глави по цяла България в които дори не са се допускали българи за тях що не квичат копейките??
16:40 31.07.2026
19 Ако има само печено говеждо
До коментар #15 от "първата мишена":не е проблем
16:40 31.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 БгИдиот
До коментар #6 от "БеГемот":Меси погачите и бегай да ги срещащ муриканските си братя!
16:41 31.07.2026
22 Даже
До коментар #9 от "12...34":Пак ги искаме
Коментиран от #24
16:42 31.07.2026
23 Ганьо
До коментар #13 от "Без име":Нападали, грънци летящи прехвалени тенекии...промиха мозъка на народа, измислиха си удобна история в руските канцеларии, а другаря се радва и се мисли за велик ...
16:42 31.07.2026
24 чибаве
До коментар #22 от "Даже":руско говедо!
16:43 31.07.2026
25 Азимутал
16:44 31.07.2026
26 жълтопаветник
16:45 31.07.2026
27 Следвай инструкциите!
До коментар #13 от "Без име":Купуваш си едно въже, може и от левчето(за простор).Отиваш в гората и търсиш по-здрав клон.Запимни ли?
Резултат- един кукумицин по-малко.
16:45 31.07.2026
28 Госあ
Коментиран от #32
16:47 31.07.2026
29 Ииииии,ужас!
Коментиран от #35
16:48 31.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Братята Американци
16:49 31.07.2026
32 Си Просあ
До коментар #28 от "Госあ":Един път да се съглася с тебе, китайски бот. Дано! И твоите любими муньовци ще бъдат разчекнати на площада от тълпата!
Коментиран от #34
16:49 31.07.2026
33 Копейкиииии
16:49 31.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Град Козлодуй
До коментар #29 от "Ииииии,ужас!":Точен сте господине ✌️.
16:51 31.07.2026
36 Сатана Z
16:51 31.07.2026
37 ХАААААмерханци
16:52 31.07.2026
38 Европеец
До коментар #1 от "Пустиня(к)":Е като българското правителство стана помагач в убийството на ирански деца, жени и старци нещо чудно да почнат да доаждат и ирански ракети, па може и терористи да ни навестяват..... Та това е българското правителство, слугинаш на чужди интереси и пренебрегване на суверена.....
16:52 31.07.2026
39 ...Към момента
Ами то и от Чернобил " нямаше " радиация....,а какво се оказа....
16:52 31.07.2026
40 Копейкиииииииии
Ха ха ха
Намерете фирканият Сидеров и атака!
😂😅😂🤣
16:53 31.07.2026
41 Европеец
До коментар #2 от "Зевс":Не знам, от толкова страни в НАТО и Европейския колониален съюз само ние и Кипър станахме камилчетата ...
16:54 31.07.2026
42 иваничка
Коментиран от #46
16:54 31.07.2026
43 Европеец
До коментар #3 от "Гост":Абсолютно си прав....
16:54 31.07.2026
44 АГАТ а Кристи
"Айде бе, НАШИТЕ ...
От кога ви ЧАКАМЕ" !!!...
16:54 31.07.2026
45 Азимутал
16:55 31.07.2026
46 А уж щяха да творят безобразия
До коментар #42 от "иваничка":цяло лято, ама усетиха дебелия и драснаха по чуждите курорти, дето няма да падат ирански ракети.
16:56 31.07.2026
47 Кгг
16:57 31.07.2026