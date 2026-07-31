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С 11 евро е увеличен размерът на помощта за отопление през зимния сезон

С 11 евро е увеличен размерът на помощта за отопление през зимния сезон

31 Юли, 2026 15:56 607 8

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Декларации се подават до 31 октомври в дирекциите „Социално подпомагане“ в страната

С 11 евро е увеличен размерът на помощта за отопление през зимния сезон - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

С 11 евро е увеличен размерът на помощта за отопление през зимния сезон и достига 321,95 евро, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика, цитирани от БНТ. Средствата се отпускат за периода 1 ноември 2026 г. – 31 март 2027 г., а изплащането им ще започне от 15 август.

Декларации се подават до 31 октомври в дирекциите „Социално подпомагане“ в цялата страна.

Към 30 юли са подадени над 216 000 заявления, от които 215 647 са в процес на обработка.

Средствата ще бъдат преведени на два транша. Първата част ще е за ноември и декември и ще е в размер на 128,78 евро. Тя ще бъде изплатена от Агенцията за социално подпомагане до края на месеца, следващ месеца, през който е издадена заповедта за отпускането ѝ. Вторият транш от помощта ще е за януари, февруари и март и ще е на стойност 193,17 евро. Средствата ще бъдат изплатени до 31 януари 2027 г.

Помощ за отопление могат да получат хора и семейства, чийто средномесечен доход за шестте месеца, предхождащи месеца на подаване на заявлението за отпускане на помощта, е по-нисък или равен на индивидуално определения диференциран доход за отопление.

Безработните лица в трудоспособна възраст трябва да са регистрирани в бюро по труда най-малко три месеца преди да подадат документите си и да не са отказвали предложена работа или включване в обучение. Студентите, настанени в студентски общежития, нямат право на целева помощ за отопление.

Заявления декларации могат да се подават на място в дирекциите „Социално подпомагане“, чрез лицензиран пощенски оператор, както и по електронната поща и чрез квалифициран електронен подпис.

Кандидатстването за помощта може да стане и по електронен път.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А за Украйна

    9 3 Отговор
    Помоща е безплатна

    Коментиран от #5

    16:03 31.07.2026

  • 2 Защо В Разрез С Постановеното от Закона?

    12 1 Отговор
    Отказвате социална помощ за отопление на инвалидине !

    Тяхната пинсия ! Не Е Пенсия !

    А помощ Обезщетение за преодоляване на затрудненията причинени от съответното Увреждане !

    Което да ги направи Равнопоставени на всички лица без увреждания !

    И НЕ Е ДОХД !

    Защо Престъпниците От Министерския Съвет ?

    Им Отнемат Това Право ?

    Коментиран от #8

    16:07 31.07.2026

  • 3 Браво на Радев

    8 3 Отговор
    Политика който мисли за народа
    Ха ха ха ха

    16:11 31.07.2026

  • 4 На ден

    2 3 Отговор
    ли ?

    16:19 31.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хахахаха

    13 0 Отговор
    Прогресивно ли ви е, бедняциии?!!

    16:22 31.07.2026

  • 7 ПОДИГРАВКА

    10 0 Отговор
    С тези 20 лв ще има да се топлят зима,пролет,лято,есен...

    16:23 31.07.2026

  • 8 скачал с два пръста на площада за банани

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Защо В Разрез С Постановеното от Закона?":

    нали скачахте за банани? сега яжте тия банани

    16:55 31.07.2026

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