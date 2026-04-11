Патриархът и Светият синод отправиха пасхално послание към вярващите

11 Април, 2026 16:00 767 29

Христовото Възкресение е център на нашата вяра, се казва в посланието

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

С настъпването на най-светлия християнски празник - Възкресение Христово, българският патриарх и Светият синод отправиха пасхално послание към вярващите. В своето обръщение те открояват Христовото Възкресение като „една-едничка надежда на фона на смутните времена, в които живеем, чувайки постоянно за войни, смърт, жестокости, неправда“.

Ето и цялото патриаршеското и синодално послание за Възкресение:

Христос воскресе!

Възлюблени в Господа чеда на светата ни Църква,

Отново неизказаната Божия милост се докосва до сърцата ни, изпитвайки радостта от свещената Пасха – Празник на празниците и Тържество на тържествата! В този пресветъл ден на всеславното Христово Възкресение светата Православна църква ликува духовно, „виждайки Царя Христа да просиява от гроба като Жених.“ „О, Пасха велика и пресвета, Христе! О, Премъдрост и Слово Божие, и Сила…“

Думата „Пасха“ означава преминаване – преминаваме от тлението към нетлението, от смъртта към живота, от греха към спасението, от временното към вечното, от „долината на плача“ (Пс. 83:7) и „смъртната сянка“ (Пс. 22:4) към невечерния ден в „Новия Йерусалим“ на Божието Царство. Христовото Възкресение е най-дългоочакваното и жадувано събитие в човешката история, проповядвано и предсказано от старозаветните пророци, засвидетелствано от светите апостоли и жените-мироносици и запечатано с кръвта и страданията на неизброим лик мъченици и изповедници на вярата.

Христовото Възкресение е наша непрестанна радост и вдъхновение. То е смисъл и цел на нашия живот. Христовото Възкресение е утеха за загубилите надежда, кураж за обезкуражените, оправдание за онеправданите, въздигане на падналите, вяра за обезверените, сила за немощните. То е център на нашата вяра. Чрез силата на Възкресението жилото на смъртта е изтръгнато веднъж-завинаги от света. Защото, ако Христос не е възкръснал, суетна е вярата ни (срв. 1 Кор. 15:17). Ако Христос не беше възкръснал, животът ни не би имал смисъл. „Но ето, Христос възкръсна от мъртви и за умрелите стана начатък“ (1 Кор. 15:20). „Никой да не се бои от смъртта, понеже Спасителевата смърт ни освободи от нея“, възкликва свети Йоан Златоуст. Както Христос възкръсна от мъртвите, така и ние, и нашите близки ще бъдем възкресени в последния ден, както изповядваме на всяка света Литургия: „Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век!“.

В смутните времена, в които живеем, чувайки постоянно за войни, смърт, жестокости, неправда, конфликти, които раздират нашия свят, ние имаме една-едничка надежда: ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! Ние имаме едно нелъжовно обещание от Самия наш Господ и Спасител Иисус Христос: „Ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света“ (Мат. 28:20). Да не се боим. Да стоим прави, бодри, с упование във Възкръсналия Спасител. Да усвояваме непреходните евангелски добродетели, да участваме в светотаинствения живот на светата Православна църква, да подражаваме на светиите, да прощаваме на ближните си, да бъдем милосърдни, да се борим срещу индивидуализма, зависимостите, разделенията и отчуждението помежду ни, както и срещу всеки грях, „който ни лесно омотава“ (Евр. 12:1). Светлината на Христовото Възкресение да бъде наш пътеводител, та безстрашно да служим на Бога в светост и правда пред Него през всички дни на живота си (срв. Лук. 1:75).

Благопожелаваме на всички чеда на светата ни Църква в България и извън пределите на нашето Отечество здраве, мир, духовни сили и пасхална радост! Нека да се удостоим и ние, като Христовите апостоли и жените-мироносици, да срещнем Възкръсналия Спасител, да беседваме в молитва с Него, да живеем съединени с Него, да бъдем със своите дела истински свидетели на Неговото преславно и спасително Възкресение!

Благодатта на Възкръсналия от мъртвите наш Господ Иисус Христос, любовта на Бога и Отца, и общението на Пресветия Дух да бъдат с всички нас!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВ. СИНОД

† ДАНИИЛ

ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ И

МИТРОПОЛИТ СОФИЙСКИ

ЧЛЕНОВЕ НА СВ. СИНОД:

† На САЩ, Канада и Австралия митрополит ЙОСИФ

† Великотърновски митрополит ГРИГОРИЙ

† Плевенски митрополит ИГНАТИЙ

† Ловчански митрополит ГАВРИИЛ

† Пловдивски митрополит НИКОЛАЙ

† Западно- и Средноевропейски митрополит АНТОНИЙ

† Варненски и Великопреславски митрополит ЙОАН

† Неврокопски митрополит СЕРАФИМ

† Русенски митрополит НАУМ

† Старозагорски митрополит КИПРИАН

† Врачански митрополит ГРИГОРИЙ

† Доростолски митрополит ЯКОВ

† Сливенски митрополит АРСЕНИЙ

† Видински митрополит ПАХОМИЙ


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 шнгилиз светославов

    4 4 Отговор
    адин е аллагь1

    16:02 11.04.2026

  • 2 Путиниста

    15 12 Отговор
    Антихрест,поздравявяъстадото. Нямам думи!

    Коментиран от #15

    16:02 11.04.2026

  • 3 име

    12 15 Отговор
    Ако може, ПеПедофилите да си спестят коментарите по адрес на патриарх Даниил. Знаем че сте пишман будисти, занимавайте си се с отваряне на фонтанелите, а не с православни празници и духовници.

    Коментиран от #4, #6

    16:04 11.04.2026

  • 4 Петрохан не е само суджук

    7 6 Отговор

    До коментар #3 от "име":

    ще ти се отворят чакрите

    Коментиран от #9

    16:07 11.04.2026

  • 5 Пламен

    14 10 Отговор
    Таз килимявка я видях само един път усмихната на снимка .
    На снимката беше с кукумявката Мордофанова ( Галя от пасолЬството ) .

    Снимката лесно може да се намери в Интернет .

    16:09 11.04.2026

  • 6 Ролексов

    7 6 Отговор

    До коментар #3 от "име":

    Черната ложа е в черни дрехи

    16:23 11.04.2026

  • 7 хаха

    9 8 Отговор
    Безполезна ватнишка подлога с 12к заплата!

    Коментиран от #19

    16:23 11.04.2026

  • 8 Попа с Бентлито

    12 8 Отговор
    Светия синод обича лукса

    16:24 11.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Gигински мнстир

    12 8 Отговор
    Далаверки далаверки чак косата ти настръхва.

    16:26 11.04.2026

  • 11 да лапаш

    1 6 Отговор

    До коментар #9 от "Хахахахаахах":

    моя ..

    Коментиран от #16

    16:27 11.04.2026

  • 12 Мутрофановньа

    9 9 Отговор
    Сатанаил наша братушка

    16:27 11.04.2026

  • 13 Дедо Боре ( от Бачковския )

    4 6 Отговор
    - Ще опрощавам православни христиенки! Здраво ще ги ръся със с..... Много са верващи жените...

    16:31 11.04.2026

  • 14 Факт

    12 1 Отговор
    светата Православна църква.Не може свят= Бог и църква= тялото Христово да се пишат с малки букви ,а Православна с главна буква.Това говори за трапезно псевдохристиянство

    16:32 11.04.2026

  • 15 Мнение

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Путиниста":

    Кой го каза??
    Вие ппдб-ейците дето се кланяте на шорош с рогата?!

    Айде завивай на ляво и да те няма!
    Като решиш да живееш заедно с народа си (а не против него), спазвайки народният интерес на първо място, тогава си добре дошъл!

    16:32 11.04.2026

  • 16 Тихо пр@длиооо

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "да лапаш":

    Че на пастет за кучетаще те

    16:34 11.04.2026

  • 17 Горски

    6 3 Отговор
    За пореден път се доказва, че от нас нищо не става! Нямаме нита духовници, нито управляващи! Има само едно крадливо, завистливо, безидеейно и объркано племе, за което най-важно е да има бира и чалга! Гордейте се! Защо не казва, че и по време на ковида никоя от изброените православни църкви не отиде до Божи гроб за благодатния огън, т.е. сегашното решение на Светия ни синод не е прецедент. Още повече, че няколко епархии го пазят от миналата година. И тази година (вече за ПЕТИ ПЪТ след истерията по ковида и след като не го взеха през 2022 г.) поради “СЛОЖНАТА ОБСТАНОВКА” ПОПОВЕТЕ в България решиха ОТНОВО да не вземем Благодатния Огън от Йерусалим.

    16:35 11.04.2026

  • 18 Виолетка Теменугова

    8 3 Отговор
    Който търси традиции да празнува в Гърция. Там източното православие все още не се е подало на изкушението на име номинал и все още важи правилото който колкото и ако иска. Защото Бог пари не знае, а нашите много прекалиха с ценаразпис за всичко. На всеки ъгъл черква, лъскави телефони, коли, камери сложили, като чели влизаш в банка, а не в храм думи нямам и само в ръцете гледат, нищо Свято не им остана, изчезна уюта на българската православна обител.

    Коментиран от #23

    16:36 11.04.2026

  • 19 Ах-ах

    4 4 Отговор

    До коментар #7 от "хаха":

    Друго си е ,, фанариотскиватиканец"дат ти пее на ,, гръчики" в катедралата ....

    16:36 11.04.2026

  • 20 Гръмимълнии

    3 2 Отговор
    Почитате евреин. Отрекохте нашите богове, затова бяхме и сме роби.

    16:38 11.04.2026

  • 21 Мдаа

    4 0 Отговор
    Марк 16:17-18"И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят;змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват".Нещо е пропуснат благодатния огън,запазената марка на православието.

    Коментиран от #24

    16:40 11.04.2026

  • 22 Маргото

    5 0 Отговор
    Лицемерите довечера щели да ходят на църква в лицемерните храмове

    16:42 11.04.2026

  • 23 Мандарина

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Виолетка Теменугова":

    Така е и тия котешки тоалетни къде ги измислиха хората да палят за здраве у сандъци. Едно време на това се палеше само за умрели, а сега вече и клисарките са у златни пръстени немогат да почистват мързи ги.

    16:43 11.04.2026

  • 24 Е тоо...

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Мдаа":

    Като че ли пък другите неща са станали?

    16:43 11.04.2026

  • 25 Пламен

    6 0 Отговор
    Щантава работа !...
    Копейки с зелени чорапи защитават византийска религия , докато нахлупват чалми . :) :) :)

    16:44 11.04.2026

  • 26 тиквата отправи послание към вярващите

    3 0 Отговор
    му стада пак да изблеят скоро за него
    и да почне пак стрижбата им

    17:11 11.04.2026

  • 27 Махнете го Сатанаилий

    2 0 Отговор
    от очите на хората, това крепостно дермо

    17:18 11.04.2026

  • 28 НА ВАС ПОВЕЧЕТО ТУК

    0 1 Отговор
    ПИШЕЩИ ВСЕ НЕЩО ВИ ПРЕЧИ. ОСВОБОДЕТЕ СЕ ОТ ПРЕДРАЗСЪДЪЦИТЕ СМИРЕТЕ СЕ И ОСТАВЕТЕ ДРУГИТЕ РАЗЛИЧНИ ОТ ВАС ВЯРВАЩИ ВЪВ БОГА ДА СИ ЖИВЕЯТ. НИКОЙ НЕ Е БЕЗ ГРЕШЕН ДОРИ СИГУРНО И ТОЗИ ПО ГОРЕ. НО СПОКОЙНО БОГ ЗАБАВЯ НО НЕ ЗАБРАВЯ. ЧЕСТИТ ВИ ПРАЗНИК. ОТВОРЕТЕ ДУШИТЕ СЪРЦАТА УМОВЕТЕ СИ И БЪДЕТЕ ДОБРИ. АМИН.

    17:18 11.04.2026

  • 29 добре

    0 0 Отговор
    14 воини на Христа срещу злото.И те нямат оръжия,а само силната си вяра.Браво,добре звучи.

    17:24 11.04.2026

