Мая Александрова към ПП: И от храмовете ли започнахте да крадете? Вие страх от Бога нямате ли?

Мая Александрова към ПП: И от храмовете ли започнахте да крадете? Вие страх от Бога нямате ли?

11 Август, 2025 19:27

Синодът е направил разследване - досие на фирмата, регистрации, спечелени поръчки...

Мая Александрова към ПП: И от храмовете ли започнахте да крадете? Вие страх от Бога нямате ли? - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова

„Безпрецедентно Православната църква излезе с остра позиция срещу кмета на район "Изгрев" в София - Делян Георгиев. Директно обвинение в корупционен натиск оказван върху Светия синод! Нечувано.

Това коментира Мая Александрова във "Фейсбук от "Непокорна България".

Синодът е направил разследване - досие на фирмата, регистрации, спечелени поръчки... Само свързаните лица не са посочили. В позицията, качена на сайта на църквата, в прав текст пише: "От началото на лятото върху ръководството на Софийската света митрополия се упражнява системен натиск строителни дейности, за които е отпуснато безвъзмездно финансиране, да се възложат на „Дока строй“ ЕООД".

И от храмовете ли започнахте да крадете? Вие страх от Бога нямате ли? Аморални безбожници.
Този кмет е дотук!
Къде са КПК и институциите и защо Синодът им върши работата?“


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 41 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    21 17 Отговор
    Хм.....дали Асеня не е свил някоя свещ от големите...?!

    19:33 11.08.2025

  • 2 Отец Дионисий

    31 11 Отговор
    Евро атлантиците са Сатанисти.Слуги на Мамон и Луцифер.

    Коментиран от #7

    19:33 11.08.2025

  • 3 Гост

    46 6 Отговор
    Защо не питаш и Тиквата и Шиши,за 15г.,с милиардите дали имат ,,страх,,...ТУ-ТУ....Ей,аман от тъпотии в тая ,,територия,,...

    19:34 11.08.2025

  • 4 Джо

    19 11 Отговор
    Комунистите са станали много набожни. Сега във всеки жилищен комплекс се степи църква, а пролетариата се кръсти и твърди, че вярва в Бог.

    19:37 11.08.2025

  • 5 Защо Не ?

    17 15 Отговор
    Защо Не ?

    Църквата !

    Толкова Години е Обирала този Народ !

    И Продължава !

    Тя Срам !

    Няма Ли ?

    Коментиран от #35

    19:37 11.08.2025

  • 6 шиши хидрострой

    11 5 Отговор
    безбожници, алау да ги накаже

    19:37 11.08.2025

  • 7 Мнение

    5 6 Отговор

    До коментар #2 от "Отец Дионисий":

    Отеца е един, а ти си милиционер в расо.

    19:38 11.08.2025

  • 8 Промяна

    16 14 Отговор
    ШАРЛАТАНИТЕ ДОКЪДЕ ИЗПАДНАХА КРАДАТ ОТ ЦЪРКВИТЕ ИЗНУДВАТ ГИ И ПАК СЕ ИЗМЪКВАТ БЕЗНАКАЗАНИ ЗАЩО ПИТАМ АЗ

    Коментиран от #19, #25

    19:39 11.08.2025

  • 9 Каква изненада!

    20 2 Отговор
    Ами той се оказа от вашите другари. Изключен от БСП и преминал в ПП. Проверявайте ги тези неща!

    19:39 11.08.2025

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 1 Отговор
    ПОЧВА ДА МЕ КЕФИ СГЛОБКАТА
    БПЦ - РУМЕН РАДЕВ
    ......
    ОЧАКВАМ И КОЦЕТО МАЛКО ДА СЕ СМИРИ ПРЕД БОГА И ДА СЕ ВКЛЮЧИ С ВАЖНА РОЛЯ :))
    ....
    САМО БОЙ ПО КОРУМПЕТАТА И СИНИТЕ НЕХРИСТИЯНСКИ СЕКТИ !

    19:40 11.08.2025

  • 11 Отче

    1 0 Отговор
    Църквата е като Преображението, което мина на 06.08. !

    19:40 11.08.2025

  • 12 Кухавелски

    14 4 Отговор
    накъдрени глупотевини в хармония с главата и косата ѝ ! Че и бръщолеви поучително и възпитателно ! Жалка работа !

    19:40 11.08.2025

  • 13 Гост

    9 0 Отговор
    Тия започнаха да се готвят за избори.

    19:42 11.08.2025

  • 14 78291

    8 1 Отговор
    Явно вашата фирма не е спечелила и обвинявате гнусни хора с власт

    19:45 11.08.2025

  • 15 Живков

    9 6 Отговор
    Пуделите нямат спирка Спечелиха някое и друго кметско място и сега гледат да откраднат много пари за малко време А какво щеше да стане ако бяха спечелили изборите

    19:48 11.08.2025

  • 16 БСП = Непокорна България

    4 1 Отговор
    Това са думи на Свиленски!
    "Не се обсъждат имена за министри и министър-председател, кадри БСП има, тъй като сме партия на 130 години и на всички избори участваме с идеята да бъдем победители и управляващи"

    И това са думи на Габриел Вълков от младежкото отклонение на БСП!
    "Това е хубавото на БСП, защото тя е партия на 130 години, това са поколения които са вътре в БСП и в момента."

    Сами може да си направите заключение че тези хора са идеологическа отрова за България!

    19:58 11.08.2025

  • 17 Сен Сей сън

    2 3 Отговор
    Крадете колкото можете и както можете ВСИЧКО СЪМ ОПРАВИЛ Хич да не ви пука за народа Народеца не е много умен ще се намерят хора пак да гласуват за ТЯХ

    19:59 11.08.2025

  • 18 Гну

    5 3 Отговор
    Тази чалга лелка бесепарска, мазната дъщеричка на някои корумпиран бизнесмен. Адвокати мазни, те в БСП все такива май?

    19:59 11.08.2025

  • 19 Да те светна по въпроса:

    13 2 Отговор

    До коментар #8 от "Промяна":

    Тиквата Борисов окраде и бедни и богати. Ти ми кажи: как не се насити от кражби този герберастки търбух?!

    Коментиран от #36

    19:59 11.08.2025

  • 20 Отвратителни сте

    3 4 Отговор
    А БСП храмове не признава! Превръща ги в обори! Пред Библията почит нямат.

    20:00 11.08.2025

  • 21 Ти мръшло

    5 3 Отговор
    Срам нямаш ли?

    20:01 11.08.2025

  • 22 Софийски

    5 5 Отговор
    И от църквата ще ни откажат руССките герберски боклуци и руския поп

    20:01 11.08.2025

  • 23 Ужас

    3 2 Отговор
    Червен бацил тръгнал за Бог да говори. Въвели плоския данък. От Бог срам нямате.

    20:03 11.08.2025

  • 24 Лъхате на смрад

    5 3 Отговор
    И продължават да плюят по ПП. Толкова са жалки и предвидими.

    20:05 11.08.2025

  • 25 Господ ще им прости

    4 4 Отговор

    До коментар #8 от "Промяна":

    А на вас, че откраднахте парите от здравните вноски - НИКОГА!

    Коментиран от #37

    20:07 11.08.2025

  • 26 ха ха

    3 2 Отговор
    дойде време да се защитаваме с оръжие от държавните институции и служители и техните "законови" изисквания

    20:13 11.08.2025

  • 27 Цветан Гергов

    3 1 Отговор
    Откъде се пръкват толкова тъпаци в тая България.

    20:15 11.08.2025

  • 28 Асен

    4 3 Отговор
    Нашата добра корупция няма нищо общо с вашата лоша корупция срещу която ние от ПП се боирим!

    20:16 11.08.2025

  • 29 Наивник на средна възраст

    2 2 Отговор
    Първо защото няма доказателства.Второ - защото ББ с усещането си за грешност не дава църквата да плаща данъци,нищо,че Библията твърди,че Той бил изгонил търговците от храма.Там са си и с чуството на най-голям в държавата собственик на недвижимо имущество осъществяват търговска дейност освободени от данъци.Трето - да не забравяме с какво умиение,вероятно един от най-големите гршници в държавата,целива ръката на патриарха бате ББ.Четвърто - това не беше ли девойката обвинила Божков в опит за изнасилване,щото видиш ли,не можел да си позволи цената й...бедният...Пето - божии отци,слезте от Майбаховете,манете Ролексите,вземете да постите та да поотслабнете..Шесто - няма нищо по-логично от връзката на едно ОПГ с друго такова,то е като магнитите.... Грехът ги събира....

    Коментиран от #30

    20:22 11.08.2025

  • 30 Наивник на средна възраст

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Наивник на средна възраст":

    Пардон за Божков,обърках се - онази шефка на комисия беше,не тая...

    20:27 11.08.2025

  • 31 Стоян Хлебаров

    3 8 Отговор
    Руският агент -наречен помпозно -"Патриарх",се включва в очернянето на ППДБ!Факти му приглася,като не публикува в какво се състои грехът им!

    20:27 11.08.2025

  • 32 Хм...

    2 4 Отговор
    Явно се задават избори. От всички фронтове атаки срещу ППДБ. Расия еаботи заедно с опгербдпс, за всички тях враг е единствено ППДБ.

    20:34 11.08.2025

  • 33 Оракула от Делфи

    1 2 Отговор
    Мая Александрова , пак я "хапе кучето " и то там,
    дето мирише най- лошо!!!

    20:36 11.08.2025

  • 34 Н.КОЛЕВ

    2 3 Отговор
    Май някой си измисля съчинява заглавия и теми и то с ГРЕШКИ ОЩЕ В ЗАГЛАВИЕТО.
    ТИЯ СИ ЛИЧИ ЧЕ СА ОТ ГРОБ ГЕРБ.
    ВЗИМАЛИ ЗАЕМИ ДА ПЛАЩАЛИ НА БОТОШ И ЗАПЛАТИ ГОЛЕМИ СЕГА НА МНОГОТО ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИ В МАЛКА БЪЛГАРИЯ МАЙ РЕАЛНО БЪЛГАРИЯ Е ФАЛИРАЛА ИЛИ ПРЕД ФАЛИТ ЗАТОВА ИСКАТ ДА СЕ ЗАКЪЧАТ ЗА ЕВРОТО БЕЛКИМ ГИ СПАСИ АМА...

    20:39 11.08.2025

  • 35 Бъркаш

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Защо Не ?":

    Православие с католицизъм пич

    20:43 11.08.2025

  • 36 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "Да те светна по въпроса:":

    колко ви плащат бeдняци да дрaскате глyпости Бойко Борисов ви зaнyлява продава 4460 aпeтитни държaвни имoти на чyждестранни инвеcтитори и прибирa парите с Дeлян за вас един чепат Бойко и Делян ви съдират като меча кожа на върлина и ви зануляват бедняци кат маче у дирек

    Коментиран от #39, #40

    20:45 11.08.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 тъй ли

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Промяна":

    Как ги продава, като повечето нямат документи?

    20:48 11.08.2025

  • 40 Тиквата и свинята с подлогите си

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Промяна":

    Разпродават държавата и нашите деца и внуци ще са роби в модерния свят на чуждите робовладелци. Скоро ще бecим тиквун и cвинятa кат Наджибула в Афганистан а дългия продажен чалгар ще измъкнем от под дивана в дупката му да ритне бурето

    Коментиран от #42, #44

    20:48 11.08.2025

  • 41 оня с коня

    1 1 Отговор
    БОРИСОВ е бил,е и ще бъде НАЙ-ЩЕДРИЯТ Спонсор на Царквата заделяйки достатъчно пари за рехабилитация и поддръжка на Църквите и Храмовете,както естествено и за ново строителство,Нормално е при това положение и Църквата да го обича и благославя.Какво се случва в момента:Заделят се средства от Борисовото правителство за Църковните имоти и изведнъж...явява се наглото ПП и хваща Поповете за Гушите с думите "Давайте парите"- точно като развилнели се Партизани на 9-ти Септември?!това че бат бойко ще ги плесне през ръцете е обаче е "бял кахър",с АНАТЕМАТА обаче Шега небива и тя ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ще ги стигне на следващите Избори!

    20:50 11.08.2025

  • 42 тъй ли

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Тиквата и свинята с подлогите си":

    Как я разпродават, като повечето имоти нямат документи?

    20:51 11.08.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Няма кой да спаси двете свини

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Тиквата и свинята с подлогите си":

    Както е написал Бареков тези свине са реално кухи без реална подкрепа. На изборите получават само купен и корпоративен вот плюс надписани протоколи. Затова никой никога не излиза в тяхна подкрепа, дори и хиляда човека. Защото никой не гласува за тези крадци изчадия по убеждение и съвест.

    20:54 11.08.2025

