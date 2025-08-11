Мая Александрова към ПП: И от храмовете ли започнахте да крадете? Вие страх от Бога нямате ли?

„Безпрецедентно Православната църква излезе с остра позиция срещу кмета на район "Изгрев" в София - Делян Георгиев. Директно обвинение в корупционен натиск оказван върху Светия синод! Нечувано.

Това коментира Мая Александрова във "Фейсбук от "Непокорна България".

Синодът е направил разследване - досие на фирмата, регистрации, спечелени поръчки... Само свързаните лица не са посочили. В позицията, качена на сайта на църквата, в прав текст пише: "От началото на лятото върху ръководството на Софийската света митрополия се упражнява системен натиск строителни дейности, за които е отпуснато безвъзмездно финансиране, да се възложат на „Дока строй“ ЕООД".

И от храмовете ли започнахте да крадете? Вие страх от Бога нямате ли? Аморални безбожници.

Този кмет е дотук!

Къде са КПК и институциите и защо Синодът им върши работата?“