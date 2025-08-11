Мая Александрова към ПП: И от храмовете ли започнахте да крадете? Вие страх от Бога нямате ли?

„Безпрецедентно Православната църква излезе с остра позиция срещу кмета на район "Изгрев" в София - Делян Георгиев. Директно обвинение в корупционен натиск оказван върху Светия синод! Нечувано.
Това коментира Мая Александрова във "Фейсбук от "Непокорна България".
Синодът е направил разследване - досие на фирмата, регистрации, спечелени поръчки... Само свързаните лица не са посочили. В позицията, качена на сайта на църквата, в прав текст пише: "От началото на лятото върху ръководството на Софийската света митрополия се упражнява системен натиск строителни дейности, за които е отпуснато безвъзмездно финансиране, да се възложат на „Дока строй“ ЕООД".
И от храмовете ли започнахте да крадете? Вие страх от Бога нямате ли? Аморални безбожници.
Този кмет е дотук!
Къде са КПК и институциите и защо Синодът им върши работата?“
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
19:33 11.08.2025
2 Отец Дионисий
Коментиран от #7
19:33 11.08.2025
3 Гост
19:34 11.08.2025
4 Джо
19:37 11.08.2025
5 Защо Не ?
Църквата !
Толкова Години е Обирала този Народ !
И Продължава !
Тя Срам !
Няма Ли ?
Коментиран от #35
19:37 11.08.2025
6 шиши хидрострой
19:37 11.08.2025
7 Мнение
До коментар #2 от "Отец Дионисий":Отеца е един, а ти си милиционер в расо.
19:38 11.08.2025
8 Промяна
Коментиран от #19, #25
19:39 11.08.2025
9 Каква изненада!
19:39 11.08.2025
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
БПЦ - РУМЕН РАДЕВ
......
ОЧАКВАМ И КОЦЕТО МАЛКО ДА СЕ СМИРИ ПРЕД БОГА И ДА СЕ ВКЛЮЧИ С ВАЖНА РОЛЯ :))
....
САМО БОЙ ПО КОРУМПЕТАТА И СИНИТЕ НЕХРИСТИЯНСКИ СЕКТИ !
19:40 11.08.2025
11 Отче
19:40 11.08.2025
12 Кухавелски
19:40 11.08.2025
13 Гост
19:42 11.08.2025
14 78291
19:45 11.08.2025
15 Живков
19:48 11.08.2025
16 БСП = Непокорна България
"Не се обсъждат имена за министри и министър-председател, кадри БСП има, тъй като сме партия на 130 години и на всички избори участваме с идеята да бъдем победители и управляващи"
И това са думи на Габриел Вълков от младежкото отклонение на БСП!
"Това е хубавото на БСП, защото тя е партия на 130 години, това са поколения които са вътре в БСП и в момента."
Сами може да си направите заключение че тези хора са идеологическа отрова за България!
19:58 11.08.2025
17 Сен Сей сън
19:59 11.08.2025
18 Гну
19:59 11.08.2025
19 Да те светна по въпроса:
До коментар #8 от "Промяна":Тиквата Борисов окраде и бедни и богати. Ти ми кажи: как не се насити от кражби този герберастки търбух?!
Коментиран от #36
19:59 11.08.2025
20 Отвратителни сте
20:00 11.08.2025
21 Ти мръшло
20:01 11.08.2025
22 Софийски
20:01 11.08.2025
23 Ужас
20:03 11.08.2025
24 Лъхате на смрад
20:05 11.08.2025
25 Господ ще им прости
До коментар #8 от "Промяна":А на вас, че откраднахте парите от здравните вноски - НИКОГА!
Коментиран от #37
20:07 11.08.2025
26 ха ха
20:13 11.08.2025
27 Цветан Гергов
20:15 11.08.2025
28 Асен
20:16 11.08.2025
29 Наивник на средна възраст
Коментиран от #30
20:22 11.08.2025
30 Наивник на средна възраст
До коментар #29 от "Наивник на средна възраст":Пардон за Божков,обърках се - онази шефка на комисия беше,не тая...
20:27 11.08.2025
31 Стоян Хлебаров
20:27 11.08.2025
32 Хм...
20:34 11.08.2025
33 Оракула от Делфи
дето мирише най- лошо!!!
20:36 11.08.2025
34 Н.КОЛЕВ
ТИЯ СИ ЛИЧИ ЧЕ СА ОТ ГРОБ ГЕРБ.
ВЗИМАЛИ ЗАЕМИ ДА ПЛАЩАЛИ НА БОТОШ И ЗАПЛАТИ ГОЛЕМИ СЕГА НА МНОГОТО ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИ В МАЛКА БЪЛГАРИЯ МАЙ РЕАЛНО БЪЛГАРИЯ Е ФАЛИРАЛА ИЛИ ПРЕД ФАЛИТ ЗАТОВА ИСКАТ ДА СЕ ЗАКЪЧАТ ЗА ЕВРОТО БЕЛКИМ ГИ СПАСИ АМА...
20:39 11.08.2025
35 Бъркаш
До коментар #5 от "Защо Не ?":Православие с католицизъм пич
20:43 11.08.2025
36 Промяна
До коментар #19 от "Да те светна по въпроса:":колко ви плащат бeдняци да дрaскате глyпости Бойко Борисов ви зaнyлява продава 4460 aпeтитни държaвни имoти на чyждестранни инвеcтитори и прибирa парите с Дeлян за вас един чепат Бойко и Делян ви съдират като меча кожа на върлина и ви зануляват бедняци кат маче у дирек
Коментиран от #39, #40
20:45 11.08.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 тъй ли
До коментар #36 от "Промяна":Как ги продава, като повечето нямат документи?
20:48 11.08.2025
40 Тиквата и свинята с подлогите си
До коментар #36 от "Промяна":Разпродават държавата и нашите деца и внуци ще са роби в модерния свят на чуждите робовладелци. Скоро ще бecим тиквун и cвинятa кат Наджибула в Афганистан а дългия продажен чалгар ще измъкнем от под дивана в дупката му да ритне бурето
Коментиран от #42, #44
20:48 11.08.2025
41 оня с коня
20:50 11.08.2025
42 тъй ли
До коментар #40 от "Тиквата и свинята с подлогите си":Как я разпродават, като повечето имоти нямат документи?
20:51 11.08.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Няма кой да спаси двете свини
До коментар #40 от "Тиквата и свинята с подлогите си":Както е написал Бареков тези свине са реално кухи без реална подкрепа. На изборите получават само купен и корпоративен вот плюс надписани протоколи. Затова никой никога не излиза в тяхна подкрепа, дори и хиляда човека. Защото никой не гласува за тези крадци изчадия по убеждение и съвест.
20:54 11.08.2025