Патриархът наказа отец Никанор

Софийската света митрополия съобщи, че със заповед на патриарх Даниил, на архимандрит Никанор (Христо) Христов Мишков е наложен „аргос“ – пълна забрана от свещенослужение за 15 дни, считано от 29 юли.
Отец Никанор е игумен на Църногорския манастир „Св. св. безсребреници и чудотворци Козма и Дамян“ край село Гигинци, Софийска епархия.
Причината за решението на патриарха е "държание, несъвместимо със свещеническия сан и монашеските обети за послушание, както и подронващо авторитета на Църквата".
Трима клирици са направили опит да връчат решението на Никанор, но заради неговото отсъствие от манастира, както се посочва без благословението на епархийския му митрополит, той е уведомен за наложеното наказание в телефонен разговор, съобщава Нова ТВ.
Отец Никанор публикува коментар на случващото се в официалния си профил във Facebook, като написа следното: "Приемаш украински деца за две седмици - получаваш 15-дневен аргос".
След което допълва: "Познах, нали? Ясно ми беше за какво ме викат в митрополията. Ама не ми е ясно защо. Приятели, ние монасите сме особена порода хора. Свикнали сме на послушание, както и да обръщаме другата буза. Ще направя един хаир на патриарх Даниил, ще му направя един ибадет, и ще се подчиня на поредното наказание, които по евангелски трябваше да е награда или поощрение. Да види, че мога да си надвия на ината! Нека сега и той си надвие на ината, да покаже на дело отеческа любов, прошка, Христовото смирение пред учениците, и да ми даде отпуснатото писмо!"
Никанор призовава: "Този аргос го приемете и вие - нека бъде наш общ, и нека не посещаваме храмовете на Софийска епархия на БПЦ и да не палим свещи в тях, а да се молим вкъщи пред домашните икони. Пък за Голяма Богородица аргосът НИ ще е минал и ще идем да се причастим!"
"Обади ми се викарният епископ дядо Йоан да ми съобщи за наказанието, понеже пратили трима попа да ми го донесат в манастира, но не ме намерили там", допълва отецът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Доста щадящо наказание
15:25 29.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 в кратце
15:26 29.07.2026
5 Делю Хайдутин
15:27 29.07.2026
6 Любопитко
15:27 29.07.2026
7 сбруя
15:27 29.07.2026
8 Е, на защо не
15:28 29.07.2026
9 Вържи попа
15:28 29.07.2026
10 Един
15:29 29.07.2026
11 100
15:31 29.07.2026
12 Този поп
15:33 29.07.2026
13 ?????
15:35 29.07.2026
14 Без име
15:37 29.07.2026
15 Елементарно , бе Уотсън !
15:37 29.07.2026
16 Даааа
15:38 29.07.2026
17 Скайлайн
15:39 29.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Истината
15:41 29.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Перо
15:45 29.07.2026
22 Роси от Бургас
15:45 29.07.2026
23 Цвете
15:47 29.07.2026
24 Този мерзавец и антихрист
15:49 29.07.2026