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Патриархът наказа отец Никанор

Патриархът наказа отец Никанор

29 Юли, 2026 15:22 990 24

  • отец никанор-
  • патриарх даниил-
  • наказание

Наказанието важи за срок от 15 дни

Патриархът наказа отец Никанор - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Софийската света митрополия съобщи, че със заповед на патриарх Даниил, на архимандрит Никанор (Христо) Христов Мишков е наложен „аргос“ – пълна забрана от свещенослужение за 15 дни, считано от 29 юли.

Отец Никанор е игумен на Църногорския манастир „Св. св. безсребреници и чудотворци Козма и Дамян“ край село Гигинци, Софийска епархия.

Причината за решението на патриарха е "държание, несъвместимо със свещеническия сан и монашеските обети за послушание, както и подронващо авторитета на Църквата".

Трима клирици са направили опит да връчат решението на Никанор, но заради неговото отсъствие от манастира, както се посочва без благословението на епархийския му митрополит, той е уведомен за наложеното наказание в телефонен разговор, съобщава Нова ТВ.

Отец Никанор публикува коментар на случващото се в официалния си профил във Facebook, като написа следното: "Приемаш украински деца за две седмици - получаваш 15-дневен аргос".

След което допълва: "Познах, нали? Ясно ми беше за какво ме викат в митрополията. Ама не ми е ясно защо. Приятели, ние монасите сме особена порода хора. Свикнали сме на послушание, както и да обръщаме другата буза. Ще направя един хаир на патриарх Даниил, ще му направя един ибадет, и ще се подчиня на поредното наказание, които по евангелски трябваше да е награда или поощрение. Да види, че мога да си надвия на ината! Нека сега и той си надвие на ината, да покаже на дело отеческа любов, прошка, Христовото смирение пред учениците, и да ми даде отпуснатото писмо!"

Никанор призовава: "Този аргос го приемете и вие - нека бъде наш общ, и нека не посещаваме храмовете на Софийска епархия на БПЦ и да не палим свещи в тях, а да се молим вкъщи пред домашните икони. Пък за Голяма Богородица аргосът НИ ще е минал и ще идем да се причастим!"

"Обади ми се викарният епископ дядо Йоан да ми съобщи за наказанието, понеже пратили трима попа да ми го донесат в манастира, но не ме намерили там", допълва отецът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Доста щадящо наказание

    24 8 Отговор
    Време е отец Никанор да си вземе поука.

    15:25 29.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 в кратце

    10 5 Отговор
    Вместо Мишков трябва да е Плъхов. Или вместо М на името си Мишков, да има П.

    15:26 29.07.2026

  • 5 Делю Хайдутин

    24 6 Отговор
    Какъв отец е този брокер от Уолстрийт?Агент .

    15:27 29.07.2026

  • 6 Любопитко

    16 2 Отговор
    Дали само за "приемането на украински деца"?!?

    15:27 29.07.2026

  • 7 сбруя

    8 4 Отговор
    Мишки тук,мишки там.Тралялям!

    15:27 29.07.2026

  • 8 Е, на защо не

    9 4 Отговор
    Трябва омаскарени хора от ситито, да стават монаси - вълкът козината си мени, но…,

    15:28 29.07.2026

  • 9 Вържи попа

    7 3 Отговор
    да е мирно селото!

    15:28 29.07.2026

  • 10 Един

    6 8 Отговор
    Ааа, знаеме го ние патриарха....

    15:29 29.07.2026

  • 11 100

    6 7 Отговор
    Даниил най-обича ближния си Гундяев.

    15:31 29.07.2026

  • 12 Този поп

    7 2 Отговор
    Е за отлъчване. Явно е решил, че за него правилата не важат. Той си е светски човек по начин на мислене.

    15:33 29.07.2026

  • 13 ?????

    8 0 Отговор
    Брокерът кожата си мени, но нравът не.

    15:35 29.07.2026

  • 14 Без име

    5 3 Отговор
    Вчера калинка андролова писа срещу Патриарха, после излезе и това 4у4ело никанор. Явно атаката срещу патриарх Даниил е целенасочена. Онова сарснистко из4адие ворътоломей не спи.

    15:37 29.07.2026

  • 15 Елементарно , бе Уотсън !

    7 3 Отговор
    Да почива в мир Максим , който успя да укроти шпионите на Турция и англосаксонците в раса . Сега изпитания чакат и Даниил . Нека Бог му помага !

    15:37 29.07.2026

  • 16 Даааа

    6 3 Отговор
    Преди години, когато чух за първи път за отец Никанор, който тогава беше станал само послушник, останах изумен. Образован, служител на фондовата борса в Ню Йорк, зарязва всичко за да се отдаде на Бог. Днес, обаче, мнението ми е различно. Явно любовта към Бог не е достатъчна и ежбите в БПЦ за власт и пари са много. На всичко отгоре и политика... Америка не принадлежи на православния свят! И никога няма да принадлежи! Това са фактите. Другото са интереси, пари и демагогия.

    15:38 29.07.2026

  • 17 Скайлайн

    3 3 Отговор
    Никаноре,за това ли стана монах?! Да сееш разкол,да вееш украински знамена,да се занимаваш с политика? По-добре се върни на фондовата борса!

    15:39 29.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Истината

    1 1 Отговор
    И това кьоре се е продал за една кесия с шекели.

    15:41 29.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Перо

    1 1 Отговор
    Фори светулката стана бензинджия в САЩ! Тоя за чистач ли се бори или ще приема Юда! Аман от партизанщина за кариера!

    15:45 29.07.2026

  • 22 Роси от Бургас

    1 1 Отговор
    100 тояги на голо на Мишкин

    15:45 29.07.2026

  • 23 Цвете

    1 0 Отговор
    ДА НЕ ТИ ПУКА ОТ ПРЕДАТЕЛ.ТОЙ ДОБРЕ СИ ЗНАЕ, ЧЕ Е НЕДОЛЮБВАН.ДА ВЗЕМЕ И ДА СЕ НАУЧИ ДА СЕ УСМИХВА НА ВСИЧКИ, ЗАЩОТО Е ВЕЧНО НАМРЪЩЕН.СКОРО ЩЕ ЦЕЛУВА РЪКАТА НА ГУНДЯЕВ.

    15:47 29.07.2026

  • 24 Този мерзавец и антихрист

    0 0 Отговор
    Да се изгони от България трябва , всички наказания на куп са му малко , и няма никакво морално право да се нарича отец а най му приляга мерзавец

    15:49 29.07.2026

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