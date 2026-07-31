Тежка жп авария край Пирдоп блокира стотици пътници (СНИМКИ)

Тежка жп авария в района на Пирдоп предизвика пълен колапс в движението на влаковете по линията Бургас – София. Блокираните композиции натрупаха закъснения от над три часа. Пътниците са заклещени в капан при екстремно високи температури, съобщи "Телеграф".

Ситуацията ескалира изключително бързо на гарите Антон, Копривщица, Златица и Долно Камарци. На пероните бедстват десетки малки деца и възрастни хора, които са оставени без климатизация и подкрепа в опасните горещини.

Пълната липса на организация от страна на превозвача принуди част от хората да търсят спасение сами. На Гара Антон пътници, бързащи да хванат полетите си от летището, започнаха инфарктно да поръчват частни таксита. Обещаните от БДЖ извънредни автобуси така и не пристигнаха.

Изоставени без информация и транспорт, хората на Гара Антон изпуснаха нервите си. На перона избухнаха остри вербални сблъсъци и буйстване срещу служителите на железниците, докато блокираните граждани настояват за незабавни действия.

По информация на "Телеграф" малко по-късно пътниците бяха върнати във влака.

Снимка: Мария де Брабандере