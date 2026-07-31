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Тежка жп авария край Пирдоп блокира стотици пътници (СНИМКИ)

Тежка жп авария край Пирдоп блокира стотици пътници (СНИМКИ)

31 Юли, 2026 17:14 1 283 7

  • жп авария-
  • пирдоп-
  • копривщица-
  • пътници

Семейства с деца бедстват с часове в капан по гарите

Тежка жп авария край Пирдоп блокира стотици пътници (СНИМКИ) - 1
Снимка: Мария де Брабандере
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Тежка жп авария в района на Пирдоп предизвика пълен колапс в движението на влаковете по линията Бургас – София. Блокираните композиции натрупаха закъснения от над три часа. Пътниците са заклещени в капан при екстремно високи температури, съобщи "Телеграф".

Ситуацията ескалира изключително бързо на гарите Антон, Копривщица, Златица и Долно Камарци. На пероните бедстват десетки малки деца и възрастни хора, които са оставени без климатизация и подкрепа в опасните горещини.

Пълната липса на организация от страна на превозвача принуди част от хората да търсят спасение сами. На Гара Антон пътници, бързащи да хванат полетите си от летището, започнаха инфарктно да поръчват частни таксита. Обещаните от БДЖ извънредни автобуси така и не пристигнаха.

Изоставени без информация и транспорт, хората на Гара Антон изпуснаха нервите си. На перона избухнаха остри вербални сблъсъци и буйстване срещу служителите на железниците, докато блокираните граждани настояват за незабавни действия.

По информация на "Телеграф" малко по-късно пътниците бяха върнати във влака.

Тежка жп авария край Пирдоп блокира стотици пътници (СНИМКИ)
Снимка: Мария де Брабандере


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    10 1 Отговор
    Изтpити са ми всички коментари в много статии назад! Защо?

    17:16 31.07.2026

  • 2 прогресивен глупак

    8 0 Отговор
    какъвто народа,такава и жп-то!

    17:19 31.07.2026

  • 3 Пустиня(к)

    8 0 Отговор
    У тия жеги и оно баш у влаковете нв ми са мисли колко ше пукясат.

    17:20 31.07.2026

  • 4 Как не

    10 0 Отговор
    Ви е срам бе,докога това бдж,ще исползва влакове от живково време,за кой ли път се случват такива неща?Спрете да крадете,и се постарайте хората най сетне да почувстват че живеят в 21 век

    17:25 31.07.2026

  • 5 Радев

    3 1 Отговор
    Ще приватизирам бдж 😏 доволни ли сте

    17:45 31.07.2026

  • 6 Не на факти

    4 0 Отговор
    Бачках в бдж. Работа по 2 часа на ден. Тотална безотговорност. Връзкарство и простащина. И кражби.

    17:49 31.07.2026

  • 7 Мурзилко

    1 0 Отговор
    Колко прогресивно българско... Свиквайте..

    18:24 31.07.2026

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