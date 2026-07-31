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Повече от 100 млади социалисти обсъдиха бъдещето на лявото в България в навечерието на Бузлуджа

Повече от 100 млади социалисти обсъдиха бъдещето на лявото в България в навечерието на Бузлуджа

31 Юли, 2026 18:02 995 49

  • млади социалисти-
  • бузлуджа-
  • бъдеще-
  • ляво

Зарков и Вълков към младите: Сами създаваме своето бъдеще

Повече от 100 млади социалисти обсъдиха бъдещето на лявото в България в навечерието на Бузлуджа - 1
Снимка: БСП
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Близо 100 млади членове и симпатизанти на Младежкото обединение в БСП от цялата страна се събраха в Стара Загора за участие в Младежка дискусия за бъдещето на лявото в България и Манифеста на левите сили „Социализмът на нашия век“. Събитието се проведе в навечерието на традиционния събор на БСП и левицата под връх Бузлуджа и постави във фокуса на вниманието ролята на младите хора в развитието на съвременните леви политики.

Форумът беше открит от председателя на Младежкото обединение в БСП Габриел Вълков. Официален гост беше председателят на Българската социалистическа партия Крум Зарков.

Пред събралите се младежи лидерът на левицата заяви: „Ние, левите, нямаме претенцията да сме единствената идеология, но имаме вяра в нашата, която е различна от другите и сме длъжни да я представим и да я защитим, а да осъществим нашата мисия – да дадем алтернатива на нашия народ. Именно нея представяме в нашия манифест“.

Той подчерта, че в проекта на манифест е заложена философията на левицата – солидарността като алтернатива на конкуренцията, общество на равенството като алтернатива на обществата на дълбоки неравенства, система за мир, като алтернатива на войната.

Зарокв подчерта, че цел на лявото, заложена и в документа е защитата на работещите. „Младите работещи, които навлизат на пазара на труда са поставени под особен натиск. Никой не им казва за защитата, на която те имат право. Те работят без работно време, които са непрекъснато в работна обстановка, по телефона, пред компютъра и стигат до бърнаут. Това са хората към които трябва да се обърнем.“, каза още той. Според него Манифеста е отворен, за да намери нужната подкрепа, за да постигнем своите цели.
„Бъдещето не се чака – то се създава. Затова е важно младите хора не просто да бъдат част от политиката, а да имат смелостта да задават посоката, да предлагат решения и да отстояват каузите, в които вярват. Днешната дискусия показва, че в нашето поколение има енергия, идеи и готовност за тази отговорност“, заяви Габриел Вълков.

По време на дискусията участниците обсъдиха основните идеи, заложени в Манифеста на левите сили „Социализмът на нашия век“, обмениха мнения за предизвикателствата пред лявото политическо пространство в България и представиха свои виждания за неговото развитие през следващите години.

В края на форума младите участници обобщиха своите идеи и предложения за развитието на левите политики, които ще бъдат представени и обсъждани в рамките на предстоящите инициативи на БСП и Младежкото обединение.

Дискусията постави началото на поредица от разговори, чрез които младите социалисти ще продължат да формулират своите приоритети за бъдещето на лявото в България.


Стара Загора / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БКП-то

    20 1 Отговор
    Четете интервюто на д-р Гълъбова. Прогресистите ви затриха като партия и не знаете какво да правите, меки китки.

    18:04 31.07.2026

  • 2 Дрът комуняга-русофил

    18 6 Отговор
    Още ни дрънчат петолъчки в чугунените кратуни!

    18:05 31.07.2026

  • 3 Емили с Тротинетката

    14 6 Отговор
    На всеки Прайд левите сме все повече.Имаме голямо бъдеще .

    Коментиран от #45

    18:05 31.07.2026

  • 4 Само толкова

    19 1 Отговор
    ли останаха? Голям смях... Да вземат да се само закрият.

    18:05 31.07.2026

  • 5 КПСС-БКП

    7 1 Отговор
    ТОВА БЕШЕ ПЕЧЕЛИВШАТА ФОРМУЛА ЗА ЛЯВОТО.ИНАЧЕ СТЕ АУТ.КОЙ РАЗБРАЛ-РАЗБРАЛ!

    Коментиран от #19

    18:05 31.07.2026

  • 6 Има много нещастници

    15 3 Отговор
    които без комунизъм просто няма да оцелеят!

    18:06 31.07.2026

  • 7 отдавна

    10 7 Отговор
    Социализма го фалира дивият капитализъм !!

    Коментиран от #10

    18:06 31.07.2026

  • 8 СВО 1 618 дни РЕЗИЛ

    13 3 Отговор
    Щом знаят кой е левия бряг на Бузлуджа - успех в начинанието.

    18:07 31.07.2026

  • 9 Йотова

    7 7 Отговор
    Радев веднага да върне МОЧАТА в центъра на София!

    18:10 31.07.2026

  • 10 СВО 1 618 дни РЕЗИЛ

    10 2 Отговор

    До коментар #7 от "отдавна":

    "Всичко, против което се бори врагът, ние трябва да го поддържаме, а онова, което врагът поддържа, против него ние трябва да се борим." - Мао Дзедунг

    Голяма борба, голямо нещо и накрая фалит.

    18:12 31.07.2026

  • 11 цървени баклюци

    16 2 Отговор
    Не виждам повече от 30-тина присъстващи, много от тях младежи с бели коси.

    18:12 31.07.2026

  • 12 Рамбо

    13 2 Отговор
    Бъдещето ви е ясно, Боташ ва нареди Милиционер до Цоцаалист и един ДС доносник за да ви клепа, както по времето на правешкия Сатрап с първо отделение...

    18:15 31.07.2026

  • 13 Възpожденец 🇧🇬

    13 4 Отговор
    "Зарокв подчерта, че цел на лявото, заложена и в документа е защитата на работещите."

    Аз социалист, който да работи не съм виждал. Най-некадърната и мързелива прослойка от населението става социалист, комунист, путинофил, русофил ... които търсят външна причина за мизерното си битие, външен враг, който да борят.

    18:17 31.07.2026

  • 14 Да работи който

    7 1 Отговор
    Има работа
    Тия само приказват на празно
    Точно
    Цена младия

    18:17 31.07.2026

  • 15 ДС Прогресивно Ново начало

    10 1 Отговор
    Копринков : За парите не се тревожи, тези които сега отиват към ГЕРБ НН, ще дойдат при нас, а за структурите - ще вземем тези на БСП, уредено е.

    18:20 31.07.2026

  • 16 Партизанин смел,сънума.

    9 1 Отговор
    Да им вземем парите на богатитите.Да вземем фирмите и да ги експлоатираме,след като избием този и онзи.Ще изкараме 40 -50г като началници.

    18:20 31.07.2026

  • 17 Гробар

    3 2 Отговор
    Шепа млади търтеи. Младите гладни комунета затриха България. Сега разбирате ли смисъла на чистките на Сталин? Сатрап бил, видиш ли.

    18:20 31.07.2026

  • 18 Посмалете!

    5 0 Отговор
    На снимката се виждат по-малко от 100 човека. Може би са около 70. На предните редове около 20-ина наистина са млади, това личи по косите им. Но останалите? Макар и снимани в гръб, побелелите и прошарените коси се виждат, както и плешивите глави.

    Коментиран от #47

    18:24 31.07.2026

  • 19 Минало тъжно-незабравимо

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "КПСС-БКП":

    Но нали КПСС още преди 30-ина години беше обявена извън закона в Русия? Ако наистина само тя е крепила БКП, тогава за какво говорим?

    18:26 31.07.2026

  • 20 оня с коня

    10 0 Отговор
    Не искам да съм лош Пророк,но на следващите Избори/естествено предсрочни/ БСП ще бъде с Електорат колкото ВМРО.

    Коментиран от #26, #48

    18:26 31.07.2026

  • 21 Млад социалист

    8 0 Отговор
    Ми звучи като оксиморон, но затова пък Червен олигарх звучи съвременно и престижно, някак си.

    18:33 31.07.2026

  • 22 Минало тъжно-незабравимо

    4 1 Отговор
    Но нали КПСС още преди 30-ина години беше обявена извън закона в Русия? Ако наистина само тя е крепила БКП, тогава за какво говорим?

    18:33 31.07.2026

  • 23 жалните и те искат на хранилка ама късно

    7 0 Отговор
    млади социалисти обсъдиха бъдещето си на кьор софрата
    ако останат наивни да ги изберат на следващите избори

    18:35 31.07.2026

  • 24 стоян георгиев

    6 0 Отговор
    Тия нямат 100 млади и вероятно са нямали подобни от 1990.въпрекимтова все се напъват с празните приказки да дадем път на младите...

    18:38 31.07.2026

  • 25 Кацамун Зарков

    9 0 Отговор
    На тия в БСП са им леви само резбите (т.е. дж€ндар€), а иначе са крадци и капиталисти

    18:39 31.07.2026

  • 26 Кацамун Зарков-Лумпения

    9 1 Отговор

    До коментар #20 от "оня с коня":

    Дори ВМРО може да получи повече гласове, отколкото червените утайки от БСП(БКП) на изборите

    18:43 31.07.2026

  • 27 Иван

    4 0 Отговор
    Откъде пък намериха 100 "млади" социалисти ?

    18:43 31.07.2026

  • 28 Рефер

    6 0 Отговор
    Внуците на пикник....!

    18:44 31.07.2026

  • 29 Нексус

    8 0 Отговор
    Младите социалисти да се хващат на работа - места бол - дюнерджии, складови работници, строителни работници, продавач-консултанти, миньори!

    18:48 31.07.2026

  • 30 бсп/бкп

    3 0 Отговор
    Е В КИРЕЧА!!!

    18:48 31.07.2026

  • 31 Нексус

    5 0 Отговор
    И между другото, да му го таковам на м....а му на мо....де...ратора, който втори пореден ден ми забранява коментарите.
    Уникално просто селско парче си!

    18:49 31.07.2026

  • 32 Анджо

    5 0 Отговор
    Много са се събрали иначе е могло и по биричка да почерпи Зарков.😜

    18:52 31.07.2026

  • 33 Вярвам комунистическата идея

    1 6 Отговор
    Бъдещето на лявото е в социализма както много точно го каза Зарков в неговия манифест! В противен случай лявото няма бъдеще!

    Коментиран от #36

    18:54 31.07.2026

  • 34 Георги

    4 0 Отговор
    някой знае ли зарков какво е работил, та толкова ги разбира тея работи?

    Коментиран от #49

    18:56 31.07.2026

  • 35 Шмекер Копейкин празнодумеца

    5 1 Отговор
    100 млади членове е като протестите на къстадин плямпалото . :)

    19:00 31.07.2026

  • 36 в България

    4 1 Отговор

    До коментар #33 от "Вярвам комунистическата идея":

    никога не е имало ляво или дясно а само болшевишки крадци и мушенгии...

    19:02 31.07.2026

  • 37 Така е

    1 0 Отговор
    То сегашните млади са 50+, а едно време какви млади цоциалисти и цоциалистки имаше само...все 20,30 годишни... цепеняци баце...

    19:10 31.07.2026

  • 38 Оран

    1 1 Отговор
    Няма да станеш Президент. От Москва не дават.

    19:12 31.07.2026

  • 39 Без бъдеще!

    2 1 Отговор
    Социализмът няма бъдеще не само в България, но и в ЕС. Достатъчно страдахме, за повече от 80 години видяхме руските шпиони какво представляват, така че социалистите-комунисти продължават да си правят илюзия, още повече че след близкия крах на крепостните окупатори в Украйна ,българските комунисти ще трябва да се укриват от ударите на закона...

    Коментиран от #41

    19:17 31.07.2026

  • 40 Ами Хубаво !

    0 0 Отговор
    Ша Видим !

    19:34 31.07.2026

  • 41 Сега Виждаме !

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Без бъдеще!":

    Техните Наследвици !

    Да Видидим !

    До Къде Ще ни Докарат !

    19:36 31.07.2026

  • 42 Дядо

    0 0 Отговор
    Къде ще спинкат младите надежди след Банкета?

    Има ли привличане ...

    19:39 31.07.2026

  • 43 ПРИПОМНЯНЕ

    0 1 Отговор
    Социалистическа или социална държава, В ТОЧНИЯТ СМИСЪЛ НА ДУМАТА, няма и не е имало, това е една фикция в стил Оруел. Нашето НРБ си беше с еднолично корпоративно-тоталитарно управление. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ МОЖЕ ДА ПРОВЕЖДА САМО БОГАТАТА ДЪРЖАВА, А БОГАТА ДЪРЖАВА СЕ ПРАВИ ОТ БОГАТИ ГРАЖДАНИ, А НЕ ОТ ТЕЗИ РАЗЧИТАЩИ НА СОЦИАЛНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА „ДРУГАРИТЕ“. При тоталитарните държави подходът е по-друг. Независимо дали тази държава се титулува социалистическа..., народно-демократична..., народна република... гражданите се обират от властта, като им се дават средства колкото да преживеят и контролирано възпроизвеждат. С окрадените пари тоталитарната държава финансира своята социална политика. За да реализира тази си дейност се разчита на огромен идеологически апарат за овладяване съзнанието на масите, а за по-коравите глави и на огромен репресивен апарат в началните етапи. След пречупването на населението, репресивният апарат се реорганизира. Премахва се системата на трудови лагери, като този акт се завоалира под някаква форма на борба с култа на личността или грижи на партията за ... Възприемат се по-меки методи за контрол, като се набляга на скритите форми. Ограбването демотивира хората да работят за благото на обществото, а започват да търсят други алтернативи като част-пром , незаконна емиграция , черна борса, корупция и т.н., което води до тотално икономическо изоставане и крах на системата.

    19:39 31.07.2026

  • 44 влао

    0 0 Отговор
    а бяха милион, геноцид или мимикрия

    19:55 31.07.2026

  • 45 шизо

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Емили с Тротинетката":

    ... мачкам, газим с бм ве то...

    19:56 31.07.2026

  • 46 Зеления

    0 0 Отговор
    100 човека....ей много бе, за цели десет файтона хора !!!

    19:58 31.07.2026

  • 47 Зеления

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Посмалете!":

    "Но останалите? Макар и снимани в гръб, побелелите и прошарените коси се виждат, както и плешивите глави."

    По душа са млади колега и без това са хора за няколко файтона, да не сме чак толкова критични.

    20:02 31.07.2026

  • 48 Зеления

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "оня с коня":

    "Не искам да съм лош Пророк,но на следващите Избори/естествено предсрочни/ БСП ще бъде с Електорат колкото ВМРО."

    Аааа, голям оптимист си !

    20:03 31.07.2026

  • 49 Зеления

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Георги":

    "някой знае ли зарков какво е работил, та толкова ги разбира тея работи?"

    - 3 год в НПО
    -сътрудник в два парламента в комисия по вътрешен ред и сигурност /там е успял да се вмести, не че има такова образование/
    -2 години сътрудник /тоест секретарка/ на евродепутата Георги Пирински от БСП
    - в 4 парламента депутат
    -после на хранилка в президенството като юрист /без реално да е упражнявал тази професия/

    Общо взето с 2-3 % му е по разнообразна професионалната биография отколкото на Малтин Димитров, той е бил само в НПО и депутат 20 г.

    20:11 31.07.2026

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