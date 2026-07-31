Повече от 100 млади социалисти обсъдиха бъдещето на лявото в България в навечерието на Бузлуджа

Близо 100 млади членове и симпатизанти на Младежкото обединение в БСП от цялата страна се събраха в Стара Загора за участие в Младежка дискусия за бъдещето на лявото в България и Манифеста на левите сили „Социализмът на нашия век“. Събитието се проведе в навечерието на традиционния събор на БСП и левицата под връх Бузлуджа и постави във фокуса на вниманието ролята на младите хора в развитието на съвременните леви политики.
Форумът беше открит от председателя на Младежкото обединение в БСП Габриел Вълков. Официален гост беше председателят на Българската социалистическа партия Крум Зарков.
Пред събралите се младежи лидерът на левицата заяви: „Ние, левите, нямаме претенцията да сме единствената идеология, но имаме вяра в нашата, която е различна от другите и сме длъжни да я представим и да я защитим, а да осъществим нашата мисия – да дадем алтернатива на нашия народ. Именно нея представяме в нашия манифест“.
Той подчерта, че в проекта на манифест е заложена философията на левицата – солидарността като алтернатива на конкуренцията, общество на равенството като алтернатива на обществата на дълбоки неравенства, система за мир, като алтернатива на войната.
Зарокв подчерта, че цел на лявото, заложена и в документа е защитата на работещите. „Младите работещи, които навлизат на пазара на труда са поставени под особен натиск. Никой не им казва за защитата, на която те имат право. Те работят без работно време, които са непрекъснато в работна обстановка, по телефона, пред компютъра и стигат до бърнаут. Това са хората към които трябва да се обърнем.“, каза още той. Според него Манифеста е отворен, за да намери нужната подкрепа, за да постигнем своите цели.
„Бъдещето не се чака – то се създава. Затова е важно младите хора не просто да бъдат част от политиката, а да имат смелостта да задават посоката, да предлагат решения и да отстояват каузите, в които вярват. Днешната дискусия показва, че в нашето поколение има енергия, идеи и готовност за тази отговорност“, заяви Габриел Вълков.
По време на дискусията участниците обсъдиха основните идеи, заложени в Манифеста на левите сили „Социализмът на нашия век“, обмениха мнения за предизвикателствата пред лявото политическо пространство в България и представиха свои виждания за неговото развитие през следващите години.
В края на форума младите участници обобщиха своите идеи и предложения за развитието на левите политики, които ще бъдат представени и обсъждани в рамките на предстоящите инициативи на БСП и Младежкото обединение.
Дискусията постави началото на поредица от разговори, чрез които младите социалисти ще продължат да формулират своите приоритети за бъдещето на лявото в България.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БКП-то
18:04 31.07.2026
2 Дрът комуняга-русофил
18:05 31.07.2026
3 Емили с Тротинетката
Коментиран от #45
18:05 31.07.2026
4 Само толкова
18:05 31.07.2026
5 КПСС-БКП
Коментиран от #19
18:05 31.07.2026
6 Има много нещастници
18:06 31.07.2026
7 отдавна
Коментиран от #10
18:06 31.07.2026
8 СВО 1 618 дни РЕЗИЛ
18:07 31.07.2026
9 Йотова
18:10 31.07.2026
10 СВО 1 618 дни РЕЗИЛ
До коментар #7 от "отдавна":"Всичко, против което се бори врагът, ние трябва да го поддържаме, а онова, което врагът поддържа, против него ние трябва да се борим." - Мао Дзедунг
Голяма борба, голямо нещо и накрая фалит.
18:12 31.07.2026
11 цървени баклюци
18:12 31.07.2026
12 Рамбо
18:15 31.07.2026
13 Възpожденец 🇧🇬
Аз социалист, който да работи не съм виждал. Най-некадърната и мързелива прослойка от населението става социалист, комунист, путинофил, русофил ... които търсят външна причина за мизерното си битие, външен враг, който да борят.
18:17 31.07.2026
14 Да работи който
Тия само приказват на празно
Точно
Цена младия
18:17 31.07.2026
15 ДС Прогресивно Ново начало
18:20 31.07.2026
16 Партизанин смел,сънума.
18:20 31.07.2026
17 Гробар
18:20 31.07.2026
18 Посмалете!
Коментиран от #47
18:24 31.07.2026
19 Минало тъжно-незабравимо
До коментар #5 от "КПСС-БКП":Но нали КПСС още преди 30-ина години беше обявена извън закона в Русия? Ако наистина само тя е крепила БКП, тогава за какво говорим?
18:26 31.07.2026
20 оня с коня
Коментиран от #26, #48
18:26 31.07.2026
21 Млад социалист
18:33 31.07.2026
22 Минало тъжно-незабравимо
18:33 31.07.2026
23 жалните и те искат на хранилка ама късно
ако останат наивни да ги изберат на следващите избори
18:35 31.07.2026
24 стоян георгиев
18:38 31.07.2026
25 Кацамун Зарков
18:39 31.07.2026
26 Кацамун Зарков-Лумпения
До коментар #20 от "оня с коня":Дори ВМРО може да получи повече гласове, отколкото червените утайки от БСП(БКП) на изборите
18:43 31.07.2026
27 Иван
18:43 31.07.2026
28 Рефер
18:44 31.07.2026
29 Нексус
18:48 31.07.2026
30 бсп/бкп
18:48 31.07.2026
31 Нексус
Уникално просто селско парче си!
18:49 31.07.2026
32 Анджо
18:52 31.07.2026
33 Вярвам комунистическата идея
Коментиран от #36
18:54 31.07.2026
34 Георги
Коментиран от #49
18:56 31.07.2026
35 Шмекер Копейкин празнодумеца
19:00 31.07.2026
36 в България
До коментар #33 от "Вярвам комунистическата идея":никога не е имало ляво или дясно а само болшевишки крадци и мушенгии...
19:02 31.07.2026
37 Така е
19:10 31.07.2026
38 Оран
19:12 31.07.2026
39 Без бъдеще!
Коментиран от #41
19:17 31.07.2026
40 Ами Хубаво !
19:34 31.07.2026
41 Сега Виждаме !
До коментар #39 от "Без бъдеще!":Техните Наследвици !
Да Видидим !
До Къде Ще ни Докарат !
19:36 31.07.2026
42 Дядо
Има ли привличане ...
19:39 31.07.2026
43 ПРИПОМНЯНЕ
19:39 31.07.2026
44 влао
19:55 31.07.2026
45 шизо
До коментар #3 от "Емили с Тротинетката":... мачкам, газим с бм ве то...
19:56 31.07.2026
46 Зеления
19:58 31.07.2026
47 Зеления
До коментар #18 от "Посмалете!":"Но останалите? Макар и снимани в гръб, побелелите и прошарените коси се виждат, както и плешивите глави."
По душа са млади колега и без това са хора за няколко файтона, да не сме чак толкова критични.
20:02 31.07.2026
48 Зеления
До коментар #20 от "оня с коня":"Не искам да съм лош Пророк,но на следващите Избори/естествено предсрочни/ БСП ще бъде с Електорат колкото ВМРО."
Аааа, голям оптимист си !
20:03 31.07.2026
49 Зеления
До коментар #34 от "Георги":"някой знае ли зарков какво е работил, та толкова ги разбира тея работи?"
- 3 год в НПО
-сътрудник в два парламента в комисия по вътрешен ред и сигурност /там е успял да се вмести, не че има такова образование/
-2 години сътрудник /тоест секретарка/ на евродепутата Георги Пирински от БСП
- в 4 парламента депутат
-после на хранилка в президенството като юрист /без реално да е упражнявал тази професия/
Общо взето с 2-3 % му е по разнообразна професионалната биография отколкото на Малтин Димитров, той е бил само в НПО и депутат 20 г.
20:11 31.07.2026