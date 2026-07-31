Повече от 100 млади социалисти обсъдиха бъдещето на лявото в България в навечерието на Бузлуджа

Близо 100 млади членове и симпатизанти на Младежкото обединение в БСП от цялата страна се събраха в Стара Загора за участие в Младежка дискусия за бъдещето на лявото в България и Манифеста на левите сили „Социализмът на нашия век“. Събитието се проведе в навечерието на традиционния събор на БСП и левицата под връх Бузлуджа и постави във фокуса на вниманието ролята на младите хора в развитието на съвременните леви политики.

Форумът беше открит от председателя на Младежкото обединение в БСП Габриел Вълков. Официален гост беше председателят на Българската социалистическа партия Крум Зарков.

Пред събралите се младежи лидерът на левицата заяви: „Ние, левите, нямаме претенцията да сме единствената идеология, но имаме вяра в нашата, която е различна от другите и сме длъжни да я представим и да я защитим, а да осъществим нашата мисия – да дадем алтернатива на нашия народ. Именно нея представяме в нашия манифест“.

Той подчерта, че в проекта на манифест е заложена философията на левицата – солидарността като алтернатива на конкуренцията, общество на равенството като алтернатива на обществата на дълбоки неравенства, система за мир, като алтернатива на войната.

Зарокв подчерта, че цел на лявото, заложена и в документа е защитата на работещите. „Младите работещи, които навлизат на пазара на труда са поставени под особен натиск. Никой не им казва за защитата, на която те имат право. Те работят без работно време, които са непрекъснато в работна обстановка, по телефона, пред компютъра и стигат до бърнаут. Това са хората към които трябва да се обърнем.“, каза още той. Според него Манифеста е отворен, за да намери нужната подкрепа, за да постигнем своите цели.

„Бъдещето не се чака – то се създава. Затова е важно младите хора не просто да бъдат част от политиката, а да имат смелостта да задават посоката, да предлагат решения и да отстояват каузите, в които вярват. Днешната дискусия показва, че в нашето поколение има енергия, идеи и готовност за тази отговорност“, заяви Габриел Вълков.

По време на дискусията участниците обсъдиха основните идеи, заложени в Манифеста на левите сили „Социализмът на нашия век“, обмениха мнения за предизвикателствата пред лявото политическо пространство в България и представиха свои виждания за неговото развитие през следващите години.

В края на форума младите участници обобщиха своите идеи и предложения за развитието на левите политики, които ще бъдат представени и обсъждани в рамките на предстоящите инициативи на БСП и Младежкото обединение.

Дискусията постави началото на поредица от разговори, чрез които младите социалисти ще продължат да формулират своите приоритети за бъдещето на лявото в България.