Две деца избягаха от детска градина в Сапарева баня

Две деца - момче и момиче, на 4 и 6 години, са избягали от детска градина в Сапарева баня. Те са открити благодарение на бързите действия на полицията и екипите на общинската администрация в центъра на града.

По първоначална информация малко преди обяд децата са напуснали сградата на детското заведение и са тръгнали по улиците сами. Открити са в магазин в кв. "Гюргево" - невредими и в добро състояние, предава БНР.

Децата са от кв. "Сапарево", в семейство с още двама малчугани. Били са в сборна група в детската градина и докато бус е зареждал комплекса, са излезли през отворения портал.

Предстои местната полиция да даде повече информация за случая на брифинг.