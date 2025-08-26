Новини
Две деца избягаха от детска градина в Сапарева баня

Две деца избягаха от детска градина в Сапарева баня

26 Август, 2025 16:11 452 6

По първоначална информация малко преди обяд децата са напуснали сградата на детското заведение и са тръгнали по улиците сами

Две деца избягаха от детска градина в Сапарева баня - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Две деца - момче и момиче, на 4 и 6 години, са избягали от детска градина в Сапарева баня. Те са открити благодарение на бързите действия на полицията и екипите на общинската администрация в центъра на града.

По първоначална информация малко преди обяд децата са напуснали сградата на детското заведение и са тръгнали по улиците сами. Открити са в магазин в кв. "Гюргево" - невредими и в добро състояние, предава БНР.

Децата са от кв. "Сапарево", в семейство с още двама малчугани. Били са в сборна група в детската градина и докато бус е зареждал комплекса, са излезли през отворения портал.

Предстои местната полиция да даде повече информация за случая на брифинг.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 сигурно

    2 1 Отговор
    Тръгнали са на СПА.

    16:14 26.08.2025

  • 2 Ъхъъъъъ

    5 0 Отговор
    Децата не са избягали а персонала не си е свършило работата.

    16:14 26.08.2025

  • 3 Трол

    3 0 Отговор
    Да пожелаем успех в живота на тези чудесни деца.

    16:16 26.08.2025

  • 4 Тези

    2 1 Отговор
    две деца щом са от семейство с още две , явно са свикнали на "самостоятелна програма" , едва ли ги свърта цял ден в детската градина !

    16:18 26.08.2025

  • 5 Баба Гошка

    0 0 Отговор
    Семейство с 4ма малчугани? Децата са излезли да заработят я с проссия я с джеббчийство

    16:23 26.08.2025

  • 6 Цезар

    0 0 Отговор
    Римски граждани.

    16:24 26.08.2025

