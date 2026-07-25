Счупени врати и прозорци: Разбиха офиса на "Възраждане" в Ямбол

Разбиха офиса на партия „Възраждане“ в Ямбол, научи bTV. Неизвестни засега извършители са влезли с взлом, има счупени прозорци и врати.

Офисът се намира в административна сграда в центъра на града.

За bTV от местното ръководство на партията казаха, че подозират политически акт заради подкрепата на протестите в „Безмер“, и критиката към националните и местни политики.

Откраднати са принтер и служебен лаптоп с информация.

На място се извършват огледи от полицията.