Счупени врати и прозорци: Разбиха офиса на "Възраждане" в Ямбол

Разбиха офиса на партия „Възраждане“ в Ямбол, научи bTV. Неизвестни засега извършители са влезли с взлом, има счупени прозорци и врати.
Офисът се намира в административна сграда в центъра на града.
За bTV от местното ръководство на партията казаха, че подозират политически акт заради подкрепата на протестите в „Безмер“, и критиката към националните и местни политики.
Откраднати са принтер и служебен лаптоп с информация.
На място се извършват огледи от полицията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
12:26 25.07.2026
2 Емигрант
Всички други са слуги и прислуги, марионетки и продажници.
Възраждане им бърка в гъ(здравето) и затова.
Коментиран от #35, #36
12:26 25.07.2026
3 Евгени от Алфапласт
12:27 25.07.2026
4 Така Така
12:28 25.07.2026
5 Българин
Коментиран от #46
12:29 25.07.2026
6 Тия говеда
12:31 25.07.2026
7 Ферментирал Клоун с изтекъл срок
Всички други партии в България ми гарантираха успешното строене и по нататък на златни туалетни.
12:32 25.07.2026
8 мутра от 90-те
12:33 25.07.2026
9 Възраждане
12:37 25.07.2026
10 Оня под Коня
Коментиран от #13
12:56 25.07.2026
11 ЗВУЧИ КАТО СПЛАШВАНЕ,
Коментиран от #16
12:57 25.07.2026
12 млад еврас(трол)
Коментиран от #21
12:57 25.07.2026
13 костя
До коментар #10 от "Оня под Коня":за три дня до Киев а станаха 12 години...
Коментиран от #63
12:58 25.07.2026
14 Бялата Златка
Коментиран от #24, #37
13:03 25.07.2026
15 Пеевски е бил
13:03 25.07.2026
16 Пепи Волгата
До коментар #11 от "ЗВУЧИ КАТО СПЛАШВАНЕ,":Не знам и не ме интересува!Аз избрах ЕВРОТО!
13:03 25.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Сандо
Коментиран от #19, #22, #40
13:08 25.07.2026
19 Що квичиш?
До коментар #18 от "Сандо":За пари ли?
Коментиран от #31
13:12 25.07.2026
20 604
13:14 25.07.2026
21 Арменският поп
До коментар #12 от "млад еврас(трол)":Да се оплачат на аятолаха.
13:14 25.07.2026
22 Българин
До коментар #18 от "Сандо":В украйна бандеровските фашисти, цяла една държава изпочупиха, с поддръжката на реваншисти от цял свят.
Господ ще ги накаже всичките.
Коментиран от #29
13:15 25.07.2026
23 Механик
13:15 25.07.2026
24 Ферментирал Клоун с изтекъл срок
До коментар #14 от "Бялата Златка":И аз сам си счупих държавата.
13:16 25.07.2026
25 Жеро
Коментиран от #34
13:18 25.07.2026
26 ужас
13:19 25.07.2026
27 Не ми е жал
Явно е политически завистник..
Търсете Меч и Величие.
Не са Мунчовите служби. Те щяха да изтеглят инфото, без да личи, че са влизали. Елегантно, като КГБ.
13:19 25.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Да ти се връща
До коментар #22 от "Българин":умножено!
13:20 25.07.2026
30 ОРКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
13:20 25.07.2026
31 нкгшо
До коментар #19 от "Що квичиш?":Не бе... От „кеф“!
13:20 25.07.2026
32 хаха
13:20 25.07.2026
33 НИЩО МУ НЯМА
И ДА Я ПУСНАТ В П.К.НА ЕС В СОФИЯ
ТЕ ЗНАЯТ АДРЕСА....👍
13:21 25.07.2026
34 Внко 2
До коментар #25 от "Жеро":Копанар войвода няма.
13:22 25.07.2026
35 Ха ха ха
До коментар #2 от "Емигрант":Възраждане работи за руски интереси и си пълни джобовете, а такива шарани им вярват
13:22 25.07.2026
36 Явно не са съгласни с теб
До коментар #2 от "Емигрант":Как ти звучи под 4 %?
13:23 25.07.2026
37 гкш
До коментар #14 от "Бялата Златка":Ми то и за изпотрошените офиси на Величие така разправяха...
13:23 25.07.2026
38 По света и у нас
13:24 25.07.2026
39 Зависи
Коментиран от #57
13:25 25.07.2026
40 Кви протести, кви пет лева?
До коментар #18 от "Сандо":Вандалско трошене на обща собственост и казани от разюздани платени ултраси с качулки и маски.
От шубе да не ги разпознаят.
13:28 25.07.2026
41 А МОЧАТА?
Коментиран от #43
13:29 25.07.2026
42 Проява на завист
13:29 25.07.2026
43 Вашето мнение
До коментар #41 от "А МОЧАТА?":Добро предложение.
От днес всяка нощ да дежурят в палатки пред офисите в страната в името на "Коце – президент".
Умоляват се левскарите
да избягват да минават край тези критични локации, за да се пестят народни пари. Субсидиите на копитата не стигат за покриване на разхода за памперси.
13:33 25.07.2026
44 Шопо с въртопо
Коментиран от #49
13:35 25.07.2026
45 Давид
13:38 25.07.2026
46 Объркал си се
До коментар #5 от "Българин":Подкрепиха ги предимно радевистите, за да прецакат копейките. Язък им за барута.
Първи закон на бг политиката: независимо от изхода на политическите борби, копейките винаги са капо.
13:39 25.07.2026
47 НАП
13:39 25.07.2026
48 сноу
13:42 25.07.2026
49 ще им мине ки
До коментар #44 от "Шопо с въртопо":като на куче ще им мине, като на фалирала рубла, като на бункерен плъх, ще им мине.
Коментиран от #53
13:42 25.07.2026
50 Само наркоманите калушковци от ДБ-ПП
Коментиран от #54
13:42 25.07.2026
51 Ха ха ха
Коментиран от #62
13:44 25.07.2026
52 Видеонаблюдение
Коментиран от #59, #60
13:44 25.07.2026
53 Луганские новости
До коментар #49 от "ще им мине ки":Не съм съгласен, нито съм съгласна.
Моето мнение: ще им мине като на иранец със сменен пол.
13:45 25.07.2026
54 стар принтер и лаптоп
До коментар #50 от "Само наркоманите калушковци от ДБ-ПП":Ама пак са си 10-15 пенсии поне
13:46 25.07.2026
55 Румен
13:48 25.07.2026
56 Тея са били много пияни
13:48 25.07.2026
57 Анонимен
До коментар #39 от "Зависи":Гладна кокошка просо сънува!
13:50 25.07.2026
58 Американските негра
13:50 25.07.2026
59 Шопо с въртопо
До коментар #52 от "Видеонаблюдение":ОбъркАл си се, Вуте. Никой вънкашен не е длъжен да ги пази без пари. Они да не са свършили субсидиите, ам да са си туриле техники.
Безплатно и в Ямбол нема.
Да заемат примеро от теП. Ти как ми плащаш за гяволъка си. И они тека.
13:50 25.07.2026
60 Шопо с въртопо
До коментар #52 от "Видеонаблюдение":ОбъркАл си се, Вуте. Никой вънкашен не е длъжен да ги пази без пари. Они да не са свършили субсидиите, ам да са си туриле техники.
Безплатно и в Ямбол нема.
Да заемат примеро от теП. Ти как ми плащаш за гяволъка си. И они тека.
13:51 25.07.2026
61 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
62 Алексбг
До коментар #51 от "Ха ха ха":Сега ще се обиждаме ли? Единствените страхливи и завистливи на тая територия сте копейките. Аз вече съм от Радев. Не ме брой.
Някой смел бургазлия е.
13:56 25.07.2026
63 Оня под Коня
До коментар #13 от "костя":Всичко е точно. Не бери кахър. Може и 23 да станат...
14:00 25.07.2026
64 Некъпан герой
Скивайте кви сме хитри! Защо не ръкопляскате?
14:03 25.07.2026
65 Фори
14:08 25.07.2026
66 браво
14:16 25.07.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Така е ! С Прогресивна България !
14:19 25.07.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Какъв ?
Народ !
14:22 25.07.2026