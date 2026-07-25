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Счупени врати и прозорци: Разбиха офиса на "Възраждане" в Ямбол

Счупени врати и прозорци: Разбиха офиса на "Възраждане" в Ямбол

25 Юли, 2026 12:20 1 311 70

  • ямбол-
  • партия възраждане-
  • разбит офис

Откраднати са принтер и служебен лаптоп с информация

Счупени врати и прозорци: Разбиха офиса на "Възраждане" в Ямбол - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Разбиха офиса на партия „Възраждане“ в Ямбол, научи bTV. Неизвестни засега извършители са влезли с взлом, има счупени прозорци и врати.

Офисът се намира в административна сграда в центъра на града.

За bTV от местното ръководство на партията казаха, че подозират политически акт заради подкрепата на протестите в „Безмер“, и критиката към националните и местни политики.

Откраднати са принтер и служебен лаптоп с информация.

На място се извършват огледи от полицията.


Ямбол / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    41 10 Отговор
    Ромите на Пеевски.

    12:26 25.07.2026

  • 2 Емигрант

    45 38 Отговор
    Единствената партия която защитава българския интерес е Възраждане.

    Всички други са слуги и прислуги, марионетки и продажници.

    Възраждане им бърка в гъ(здравето) и затова.

    Коментиран от #35, #36

    12:26 25.07.2026

  • 3 Евгени от Алфапласт

    44 12 Отговор
    Щом има откраднато, значи 100% има замесен гербесък.

    12:27 25.07.2026

  • 4 Така Така

    41 15 Отговор
    Розовите жълтопаветни понита фенове на бандера са го направили с меките си китки

    12:28 25.07.2026

  • 5 Българин

    44 18 Отговор
    Протестиращите намериха подкрепа единствено в партия Възраждане, а това не се вписва в политиката на никоя друга от "КирякСтефчовските" партии.

    Коментиран от #46

    12:29 25.07.2026

  • 6 Тия говеда

    25 18 Отговор
    Да ги бомбат! Не изпитвам никаква жалост!

    12:31 25.07.2026

  • 7 Ферментирал Клоун с изтекъл срок

    32 15 Отговор
    Страх ме е само от Възраждане, щото ми спира даренията веднага.
    Всички други партии в България ми гарантираха успешното строене и по нататък на златни туалетни.

    12:32 25.07.2026

  • 8 мутра от 90-те

    24 6 Отговор
    и след 30г ние пак сме тук!

    12:33 25.07.2026

  • 9 Възраждане

    25 18 Отговор
    Сигурно е било дело на симпатизанти на ПБ. Тези на ПП-ДБ са петроханци и нямат смелост

    12:37 25.07.2026

  • 10 Оня под Коня

    13 11 Отговор
    Яд ги е, че Костя е от Максуда. Но и те са заинтересувани от победа на Костя, защото и те ще слушат новинки на ромски по БНТ. Ако не ги е излъгал...

    Коментиран от #13

    12:56 25.07.2026

  • 11 ЗВУЧИ КАТО СПЛАШВАНЕ,

    21 13 Отговор
    Но с този вандализъм едва ли ще уплашат Коцето.

    Коментиран от #16

    12:57 25.07.2026

  • 12 млад еврас(трол)

    13 10 Отговор
    Да се обърнат за помощ към арменският поп.

    Коментиран от #21

    12:57 25.07.2026

  • 13 костя

    12 15 Отговор

    До коментар #10 от "Оня под Коня":

    за три дня до Киев а станаха 12 години...

    Коментиран от #63

    12:58 25.07.2026

  • 14 Бялата Златка

    10 12 Отговор
    Само са си го счупили.

    Коментиран от #24, #37

    13:03 25.07.2026

  • 15 Пеевски е бил

    15 4 Отговор
    Откраднал е принтера и един служебен лаптоп

    13:03 25.07.2026

  • 16 Пепи Волгата

    7 15 Отговор

    До коментар #11 от "ЗВУЧИ КАТО СПЛАШВАНЕ,":

    Не знам и не ме интересува!Аз избрах ЕВРОТО!

    13:03 25.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Сандо

    22 10 Отговор
    А Вие какво си мислете - че така лесно и евтино ще се разминат протестите срещу доброволното заробване на България и протестите на туземците?Сега трошат офисите на неудобните,ако те не се вразумят - ще се трошат и главите на непослушните.Ето така се налагат евроатлантическите ценности на трудноразбиращите.

    Коментиран от #19, #22, #40

    13:08 25.07.2026

  • 19 Що квичиш?

    3 9 Отговор

    До коментар #18 от "Сандо":

    За пари ли?

    Коментиран от #31

    13:12 25.07.2026

  • 20 604

    9 5 Отговор
    до там ли стигнахте ве, планктонъ!

    13:14 25.07.2026

  • 21 Арменският поп

    8 10 Отговор

    До коментар #12 от "млад еврас(трол)":

    Да се оплачат на аятолаха.

    13:14 25.07.2026

  • 22 Българин

    14 6 Отговор

    До коментар #18 от "Сандо":

    В украйна бандеровските фашисти, цяла една държава изпочупиха, с поддръжката на реваншисти от цял свят.
    Господ ще ги накаже всичките.

    Коментиран от #29

    13:15 25.07.2026

  • 23 Механик

    3 6 Отговор
    Каквото повикало...

    13:15 25.07.2026

  • 24 Ферментирал Клоун с изтекъл срок

    10 2 Отговор

    До коментар #14 от "Бялата Златка":

    И аз сам си счупих държавата.

    13:16 25.07.2026

  • 25 Жеро

    5 13 Отговор
    Не офиса, главата на Костадин войводата!

    Коментиран от #34

    13:18 25.07.2026

  • 26 ужас

    7 12 Отговор
    Партия от мошеници. Как копейкин си построи палат на брега във Варна.

    13:19 25.07.2026

  • 27 Не ми е жал

    4 6 Отговор
    на вандалите да се покаже вандализъм, но това с кражбите е недопустимо.
    Явно е политически завистник..
    Търсете Меч и Величие.
    Не са Мунчовите служби. Те щяха да изтеглят инфото, без да личи, че са влизали. Елегантно, като КГБ.

    13:19 25.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Да ти се връща

    4 6 Отговор

    До коментар #22 от "Българин":

    умножено!

    13:20 25.07.2026

  • 30 ОРКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    5 4 Отговор
    Гледаме напред!

    13:20 25.07.2026

  • 31 нкгшо

    0 4 Отговор

    До коментар #19 от "Що квичиш?":

    Не бе... От „кеф“!

    13:20 25.07.2026

  • 32 хаха

    3 8 Отговор
    Пратили са по поръчка някакви ромляни от Максуда явно. Да имитират дейност. Иначе съвсем ще ги забравят тези жалки герберастчета..

    13:20 25.07.2026

  • 33 НИЩО МУ НЯМА

    4 3 Отговор
    ДА НАПИШАТ ЖАЛБА СВБ.ТЕКСТ
    И ДА Я ПУСНАТ В П.К.НА ЕС В СОФИЯ
    ТЕ ЗНАЯТ АДРЕСА....👍

    13:21 25.07.2026

  • 34 Внко 2

    6 4 Отговор

    До коментар #25 от "Жеро":

    Копанар войвода няма.

    13:22 25.07.2026

  • 35 Ха ха ха

    3 13 Отговор

    До коментар #2 от "Емигрант":

    Възраждане работи за руски интереси и си пълни джобовете, а такива шарани им вярват

    13:22 25.07.2026

  • 36 Явно не са съгласни с теб

    3 8 Отговор

    До коментар #2 от "Емигрант":

    Как ти звучи под 4 %?

    13:23 25.07.2026

  • 37 гкш

    4 4 Отговор

    До коментар #14 от "Бялата Златка":

    Ми то и за изпотрошените офиси на Величие така разправяха...

    13:23 25.07.2026

  • 38 По света и у нас

    4 7 Отговор
    Днес в Ямбол, утре и в други градове.

    13:24 25.07.2026

  • 39 Зависи

    3 2 Отговор
    Каква информация има в лаптопа. Може и да има нещо интересно и уличаващо.

    Коментиран от #57

    13:25 25.07.2026

  • 40 Кви протести, кви пет лева?

    7 2 Отговор

    До коментар #18 от "Сандо":

    Вандалско трошене на обща собственост и казани от разюздани платени ултраси с качулки и маски.
    От шубе да не ги разпознаят.

    13:28 25.07.2026

  • 41 А МОЧАТА?

    3 8 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    Коментиран от #43

    13:29 25.07.2026

  • 42 Проява на завист

    3 5 Отговор
    от конкурентни копейки.

    13:29 25.07.2026

  • 43 Вашето мнение

    2 4 Отговор

    До коментар #41 от "А МОЧАТА?":

    Добро предложение.
    От днес всяка нощ да дежурят в палатки пред офисите в страната в името на "Коце – президент".
    Умоляват се левскарите
    да избягват да минават край тези критични локации, за да се пестят народни пари. Субсидиите на копитата не стигат за покриване на разхода за памперси.

    13:33 25.07.2026

  • 44 Шопо с въртопо

    3 3 Отговор
    Оти да се кОсят, като че им мине.

    Коментиран от #49

    13:35 25.07.2026

  • 45 Давид

    5 5 Отговор
    Вътрешна история :) Рейтингът им пада. Поредната схема на ДС. Заместниците на Волен Сидеров имат нужда от фалшиво напомпване :)

    13:38 25.07.2026

  • 46 Объркал си се

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    Подкрепиха ги предимно радевистите, за да прецакат копейките. Язък им за барута.
    Първи закон на бг политиката: независимо от изхода на политическите борби, копейките винаги са капо.

    13:39 25.07.2026

  • 47 НАП

    2 1 Отговор
    Що в почивен ден?

    13:39 25.07.2026

  • 48 сноу

    3 2 Отговор
    Шиши пак е бръкнал в пазвата на славейчето...а той каквото извади оттам не го брои за разход..

    13:42 25.07.2026

  • 49 ще им мине ки

    2 5 Отговор

    До коментар #44 от "Шопо с въртопо":

    като на куче ще им мине, като на фалирала рубла, като на бункерен плъх, ще им мине.

    Коментиран от #53

    13:42 25.07.2026

  • 50 Само наркоманите калушковци от ДБ-ПП

    3 2 Отговор
    биха откраднали стар принтер и лаптоп

    Коментиран от #54

    13:42 25.07.2026

  • 51 Ха ха ха

    6 2 Отговор
    Някой адски се страхува от единствената опозиционна партия.Кой ли е той?

    Коментиран от #62

    13:44 25.07.2026

  • 52 Видеонаблюдение

    7 3 Отговор
    няма ли в тази административна сграда в центъра на града ? А ченгета няма ли ? Или са точно те крадците?

    Коментиран от #59, #60

    13:44 25.07.2026

  • 53 Луганские новости

    1 2 Отговор

    До коментар #49 от "ще им мине ки":

    Не съм съгласен, нито съм съгласна.
    Моето мнение: ще им мине като на иранец със сменен пол.

    13:45 25.07.2026

  • 54 стар принтер и лаптоп

    3 1 Отговор

    До коментар #50 от "Само наркоманите калушковци от ДБ-ПП":

    Ама пак са си 10-15 пенсии поне

    13:46 25.07.2026

  • 55 Румен

    1 6 Отговор
    Само така. Да не ревът за откраднатото. То е подарък от Путин

    13:48 25.07.2026

  • 56 Тея са били много пияни

    2 1 Отговор
    влезли с взлом хем през счупени прозорци, хем и през врати.... само стената дето не са разбили

    13:48 25.07.2026

  • 57 Анонимен

    1 2 Отговор

    До коментар #39 от "Зависи":

    Гладна кокошка просо сънува!

    13:50 25.07.2026

  • 58 Американските негра

    4 2 Отговор
    Почнаха с обирите по навик. Сигурен съм

    13:50 25.07.2026

  • 59 Шопо с въртопо

    1 3 Отговор

    До коментар #52 от "Видеонаблюдение":

    ОбъркАл си се, Вуте. Никой вънкашен не е длъжен да ги пази без пари. Они да не са свършили субсидиите, ам да са си туриле техники.
    Безплатно и в Ямбол нема.
    Да заемат примеро от теП. Ти как ми плащаш за гяволъка си. И они тека.

    13:50 25.07.2026

  • 60 Шопо с въртопо

    1 3 Отговор

    До коментар #52 от "Видеонаблюдение":

    ОбъркАл си се, Вуте. Никой вънкашен не е длъжен да ги пази без пари. Они да не са свършили субсидиите, ам да са си туриле техники.
    Безплатно и в Ямбол нема.
    Да заемат примеро от теП. Ти как ми плащаш за гяволъка си. И они тека.

    13:51 25.07.2026

  • 61 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 62 Алексбг

    1 5 Отговор

    До коментар #51 от "Ха ха ха":

    Сега ще се обиждаме ли? Единствените страхливи и завистливи на тая територия сте копейките. Аз вече съм от Радев. Не ме брой.
    Някой смел бургазлия е.

    13:56 25.07.2026

  • 63 Оня под Коня

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "костя":

    Всичко е точно. Не бери кахър. Може и 23 да станат...

    14:00 25.07.2026

  • 64 Некъпан герой

    2 3 Отговор
    Ние бяхме, храбрите възрожденци. Цял ден правихме снимки и скици на летището, ужким протестираме, но не можехме да дадем информацията директно на братските руски служби. Радев ни послушва. Затова имитирахме обир, ужким, че сме невинни. Не слагаме камери да не се вижда кой влиза, кой излиза.
    Скивайте кви сме хитри! Защо не ръкопляскате?

    14:03 25.07.2026

  • 65 Фори

    1 2 Отговор
    Възраждане са ислямисти и хулигани! Ходиха да се кланят на падишаха!

    14:08 25.07.2026

  • 66 браво

    0 0 Отговор
    само така за копейките!

    14:16 25.07.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Така е ! С Прогресивна България !

    0 0 Отговор
    В Прогресивна България !

    14:19 25.07.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Какъв ?

    0 0 Отговор
    Крастав !

    Народ !

    14:22 25.07.2026

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