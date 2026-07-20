Жена е със счупени ръце, след като бившия ѝ мъж я блъсна с кола

Жестоко насилие на 29-годишен мъж над бившата му съпруга в Монтана, съобщиха от полицията.
На 19 юли 30-годишната жена е подала сигнал за тежкия инцидент, станал на 18 юли.
Той я е блъснал, управлявайки на заден ход автомобил. Вследствие на удара на жената е причинена средна телесна повреда - счупвания на двете ръце.
На пострадалата е поставен гипс в болница и е освободена за домашно лечение.
Извършителят е задържан и по случая се води разследване под надзора на прокуратурата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Що за
14:53 20.07.2026
2 Стоян Георгиев
-Комплексиран българин е, а е направил циг анска работа.
15:01 20.07.2026
3 Уфи
15:03 20.07.2026
4 някой
15:12 20.07.2026
5 Сега
Защото много го...обича..
15:13 20.07.2026
6 8888
15:18 20.07.2026
7 Баце
Е кво стана?
15:19 20.07.2026
8 Кои изроди
15:22 20.07.2026
9 Чума
15:23 20.07.2026