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Жена е със счупени ръце, след като бившия ѝ мъж я блъсна с кола

Жена е със счупени ръце, след като бившия ѝ мъж я блъсна с кола

20 Юли, 2026 14:51 725 9

  • жена-
  • счупени ръце-
  • монтана

Извършителят е задържан и по случая се води разследване под надзора на прокуратурата

Жена е със счупени ръце, след като бившия ѝ мъж я блъсна с кола - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жестоко насилие на 29-годишен мъж над бившата му съпруга в Монтана, съобщиха от полицията.

На 19 юли 30-годишната жена е подала сигнал за тежкия инцидент, станал на 18 юли.

Той я е блъснал, управлявайки на заден ход автомобил. Вследствие на удара на жената е причинена средна телесна повреда - счупвания на двете ръце.

На пострадалата е поставен гипс в болница и е освободена за домашно лечение.

Извършителят е задържан и по случая се води разследване под надзора на прокуратурата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Що за

    8 2 Отговор
    зверство ?

    14:53 20.07.2026

  • 2 Стоян Георгиев

    8 3 Отговор
    Не забравяйте да споменете:
    -Комплексиран българин е, а е направил циг анска работа.

    15:01 20.07.2026

  • 3 Уфи

    8 3 Отговор
    Средна телесна повреда, а не опит за убийство! Сбъркана държава

    15:03 20.07.2026

  • 4 някой

    2 1 Отговор
    на заден ход!!! май решила се хвърля

    15:12 20.07.2026

  • 5 Сега

    2 0 Отговор
    Ще му духа без да си помага с ръце...
    Защото много го...обича..

    15:13 20.07.2026

  • 6 8888

    0 0 Отговор
    Гнусна уродлива циганска паплач

    15:18 20.07.2026

  • 7 Баце

    0 0 Отговор
    Много добре си спомням как целият умнокрасив планктон и една камара продажни политици денонощно повтаряха мантрата, че само като подпишем и приемем Истамбулската Конвенция ще се пресече насилието над жените и няма нищо общо с джендъризна.
    Е кво стана?

    15:19 20.07.2026

  • 8 Кои изроди

    2 0 Отговор
    слагат тия минуси, бе! Нямат ли майки и сестри?

    15:22 20.07.2026

  • 9 Чума

    0 0 Отговор
    Щом е бивша, липсва квалифицирания състав за ,,домашно безсилие", по смисала на Закона и НК!

    15:23 20.07.2026

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