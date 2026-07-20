Важните новини във ФАКТИ на 20.07.2026 г.

Йотова: България последователно отстоява позицията, че не съществува военно решение на войната в Украйна

По отношение на конфликта в Украйна България последователно отстоява позицията, че не съществува военно решение на тази война. Позицията ни днес е ясна, въпросът е възможно ли е да се събере мнозинство сред нашите европейски партньори, да ги убедим в нашите аргументи. Това заяви президентът Илияна Йотова по време на Годишната конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на Република България, предават от БТА.

Заради неплатени сметки: Повече от месец жители на Гърмен са без вода

От месец около 1500 жители в квартал "Кремиковци" в Гърмен са без вода, а причината за това са неплатени сметки и големите загуби по мрежата.

Осъдиха и на втора инстанция водача, убил семейство на Околовръстното в Пловдив

Водачът, убил трима души при катастрофа на Околовръстното в Пловдив, бе осъден и на втора инстанция, съобщава БНР. Апелативният съд потвърди 10-годишната присъда на Джунейт Дюлгеров.

10 дни след катастрофата на "Тракия" със загинал и ранени: Все още няма назначена автотехническа експертиза

10 дни след тежката катастрофа на АМ „Тракия“, при която товарен автомобил премина през мантинелите, блъсна две насрещно движещи се коли, и един човек загина, прокуратурата още не е назначила автотехническа експертиза.

Бенчев: Рафинерията на "Лукойл" в Бургас е осигурена с нефт за преработка до средата на септември

"Ситуацията на българския пазар на горива за момента е спокойна. Нямаме проблеми по отношение на доставки или на преработка, дори и по отношение на цените. Нашите продължават да са едни от най-ниските в ЕС". Това заяви председателят на Българската петролна и газова асоциация (БПГА) Светослав Бенчев пред БНР.

ТИР се преобърна на АМ „Тракия“

Тежкотоварен камион се е преобърнал на автомагистрала „Тракия“ край Карнобат, след като спукана гума е довела до загуба на управление, пише БНТ.

Кабинетът предлага на парламента да разреши пребиваване на самолети от САЩ на летище „Безмер“

Министерският съвет предлага на Народното събрание да разреши пребиваването на територията на Република България на до осем самолета КС-135, до 250 военнослужещи от въоръжените сили на САЩ с лично оръжие и боеприпаси, както и необходимото летищно оборудване.

Решението е на база получена дипломатическа нота от САЩ с искане те да бъдат разположени в авиационна база „Безмер“ за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г. Целта е осигуряване на подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток. Това съобщават от пресцентъра на Министерски съвет.

Проф. Константинов: Не е хубаво това, което предстои в международен план. Очаква ни ожесточаване на войната в Иран

Очевидно САЩ са взели решение за повишаване на интензитета на ударите срещу Иран и това причината за искането за разполагане на самолети-цистерни на летището в Безмер. Според мен САЩ са решили да печелят войната, но това няма да се случи никак лесно, ако изобщо се случи.

Мирчев поиска батарея “Пейтриът” да защитава България, ако НС позволи американските самолети в "Безмер"

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев заяви, че преди парламентът да вземе решение по предложението за връщане на американските военни цистерни в България, трябва да бъде предоставена пълна информация от премиера, министъра на отбраната и българските служби.

“Възраждане”: Провителството лъже, че внасянето на работници от трети страни е поради недостиг на квалифицирани служители

Народният представител Цончо Ганев, който е и зам-председател на “Възраждане “ и на Народното събрание от “Възраждане” и Георги Хрисимиров - координатор на 24 МИР София изискаха информация от институциите относно вносът на работници от трети страни.

Крум Зарков: Конституцията ни поставя ясна цел - демократична, правова и социална държава. Тя още не е изпълнена

„Нашата Конституция от 1991 г. поставя ясна цел, записана в нейния преамбюл – превръщането на България в демократична, правова и социална държава. Тези три понятия са взаимно свързани и трябва да се разглеждат като едно цяло.“. Това заяви председателят на НС на БСП Крум Зарков по време на организираната от левицата дискусия „Конституция и народовластие“, посветена на 35-ата годишнина от тържественото приемане на 12.07.1991 г. на Конституцията на Република България от Седмото Велико народно събрание. По думите му тази цел все още не е постигната и ако правим конституционни промени, те ще бъдат успешни само ако водят към нея. „Не трябва да се допуска Конституцията да се впряга за решаването на краткосрочни политически цели, което обикновено завършва с недобри резултати“, категоричен бе той.

Според него българската демократична Конституция не съдържа в себе си само процедура за демократичност, а и елементи за същността на народовластието, което се реализира на различни нива под различни форми.

Зарков наблегна, че трябва да си припомним значението на Конституцията за българската държавност.

Конституционният съдия проф. Янаки Стоилов заяви: „Често времето е най-добрият съдник. 35 години са достатъчни, за да оценим как и доколко действа Конституцията, а също и резултатите от нейното действие. Времето опроверга критиците ѝ, защото тя се оказа трайна и до голяма степен реална.“.

Той коментира, че основният ни закон постига баланс между абстрактност и определеност на нормативната уредба. „На основата на Конституцията бяха изградени редица институции, които са елемент на демократичната държава. Тя се оказа подходяща за интеграцията на България в европейските институции и предвижда механизъм за собствената си защита“, каза още проф. Стоилов. Според него признаването и зачитането на принципа за народния суверенитет е задължително условие за модерната демокрация – това е сакралният, легитимиращ светската държава принцип. Той цитира Конституцията, в която е записано, че народът осъществява властта непосредствено и чрез органите, предвидени в нея – гражданите участват в държавната власт пряко и непряко. „От тази гледна точка е съмнително, че България е пълноценна демокрация, защото през последните десетилетия българските граждани не бяха допуснати да решат пряко нито един въпрос, отнасящ се до външнополитически избор.“, допълни конституционният съдия.

Президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов заяви: „Конституцията отразява стремежа на създателите ѝ за демократична, правова и социална държава. рудовите права са в основата на достойното съществуване на една нация и в този основен закон се създава задължение държавата да въведе правила, които да се спазват от тези, които експлоатират работещите, и да гарантира правата на хората, в това число правото на труд.“. По думите му в основния закон са заложени и условията за свободен избор на професия, защита на уязвимите групи, безопасни условия на труд, минимално трудово възнаграждение, което да гарантира оцеляването на хората на труда, минимална пенсия, социално подпомагане, майчинство, здравни грижи.

Той благодари на БСП за въвеждането в НК на норма за наказателно преследване на възпрепятстването на синдикално сдружаване, гарантирано от основния закон на страната. По думите му има близост между синдикатите и левите партии, което е показателно и от общите възгледи за частните пенсионни фондове.

Директорът на Института за икономика и международни отношения Любомир Кючуков подчерта, че ролята и духът на Конституцията се отразяват неизменно и в духа на международните отношения. По думите му в резюме контекстът на съвременните международни реалности за съжаление е – обезценяване на ценностите и обезправяване на правото. „Ценностите са превърнати в обслужващ политиката инструмент. Не става въпрос за пукнатини по фасадата, а за подриване на фундамента на сградата. Ценностите, преведени в законовите норми, са носещата конструкция на една система на обществени отношения, без която тя не може да съществува.“, каза още той. Според него за съжаление понятието за мир и визията за споделената сигурност също са изчезнали от международната лексика. Той спомена, че сме свидетели и на дехуманизация на човечеството – не само заместването на човека от изкуствения интелект, а и от идейна гледна точка. Според него става въпрос за подмяна на целта на прогреса – центърът на развитието не е човекът, а печалбата.

По думите му в тези години на глобализация Конституцията от 1991 г. е изиграла своята роля и е предпазила страната ни от „разбиване в скалите“. Сред официалните гости бяха президентът на Република България (2002–2012 г.) Георги Първанов, председателят на Конституционния съд Павлина Панова, съдията в Конституционния съд Сашо Пенов и изпълняващият функциите председател на Върховния административен съд Любомир Гайдов.

В събитието участваха още депутати от Седмото Велико народно събрание – Георги Пирински (председател на 40-ото Народно събрание), Александър Томов, Петър Берон, Нина Геринска и Огнян Пищиков.

Сред присъстващите бяха още проф. Емилия Друмева, проф. Снежана Начева, доц. Наталия Киселова (председател на 51-вото Народно събрание), Росица Матева, Румяна Сидерова, евродепутатите от левицата Кристиан Вигенин и Цветелина Пенкова, както и представители на леви партии и движения – Татяна Дончева, Александър Паунов, Цветан Миньовски, Тома Томов, Ваня Григорова и други, както и директорът на Фондацията „Фридрих Ебрет“ – България Жак Папаро.

Цончо Ганев: С решението си за американските самолети Радев прави страната потенциална цел за иранските ракети

Депутатът от „Възраждане“ Цончо Ганев разкритикува остро предложението на премиера Радев парламентът да реши дали да позволи разполагането на до осем американски самолета-цистерни на военното ни летище „Безмер“.

Откриха издирваната 75-годишна жена от София

Полицията откри 75-годишната Петранка Кръстанова от София, която бе обявена за издирване.

"Промяната": Препоръките на Радев до НС за американските самолети на многопластова хартия ли ще са?

Според Конституцията на България външната политика се формира от правителството. Това се казва в позиция на "Продължаваме промяната", публикувана на Фейсбук, във връзка за изказването на премиера Радев, че правителството ще предложи на парламента да разреши пребиваването на американски самолети цистерни на военното летище "Безмер", цитирани от novini.bg.

"С нетърпение очакваме да видим препоръките на премиера за пребиваването на осем самолета в база "Безмер", които трябва да изпрати до Народното събрание – дали ще са на многопластова хартия", посочват от партията.

"Все още чакаме г-н Радев да рапортува докъде стигна процедурата за отпадане на визите за САЩ", пишат още от ПП в социалната мрежа.

Пеевски: ДПС ще гласува „за“ разполагането на американски самолети в „Безмер“

ПГ на ДПС ще гласува "за" даването на разрешение за разполагането на до осем самолета-цистерни на авиобаза „Безмер“, поискано с нота от американското посолство.

Всички ученици от българския отбор се върнаха с медали от Международната олимпиада по икономика в Китай

Пет медала спечелиха българските ученици на Международната олимпиада по икономика (IEO 2026). Тя се проведе от 12 до 20 юли 2026 г. в Шенжен, Китай. Всеки от състезателите в националния отбор завоюва индивидуално отличие.

Жена е със счупени ръце, след като бившия ѝ мъж я блъсна с кола

Жестоко насилие на 29-годишен мъж над бившата му съпруга в Монтана, съобщиха от полицията.

ДПС: Демерджиев се опитва да прикрие назряващия скандал с многобройните му съмнителни сделки с имоти

Методичната дезинформационна и манипулационна ПР-кампания на министър Демерджиев, за компрометиране на политически опонент с фейк новини и незаконно преследване в името на реализиране на личните му политически амбиции.

PNR - скандала, в който Демерджиев забърка България още дълго ще отеква и вече нанесе много сериозни щети на репутацията на България в сферата на международната сигурност.

Родители настояват за президентско вето върху бюджетите и планират нови протести

Гражданската инициатива „Родители за достойно майчинство“ отправи официални молби до Омбудсмана на Република България, парламентарно представените групи в Народното събрание и до Президента на Република България с искане за предприемане на действия във връзка с приетите на първо четене бюджети на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Причината са отхвърлените им искания за подобряване на условията за отглеждане на деца в България на фона на инфлацията в страната и продължаващата демографска криза.

Тир се преобърна в землището на с. Ямна, шофьорът загина, затиснат от трупи

Тир се преобърна в землището на с. Ямна, шофьорът загина, съобщиха от полицията.

Заради съмнителна обществена поръчка: Контрера дава на прокурор зам.-кмета по транспорт на София

Общинският съветник в Столичния общински съвет и заместник-председател на ВМРО – БНД Карлос Контрера заяви, че ще сезира кмета на София, Инспектората на Столична община и прокуратурата заради обществената поръчка за доставка на 42 употребявани 20-метрови дизелови автобуса, съобщават от пресцентъра на ВМРО.

Според Контрера развитието на процедурата потвърждава опасенията му, че условията са били изготвени така, че да доведат до участието на предварително известен кандидат.

Както прогнозирах още при обявяването на процедурата, кандидатът е само един. Това беше напълно предвидимо, защото техническите изисквания практически насочват към конкретен модел автобуси и конкретен доставчик. Когато в едно състезание има само един участник, възниква напълно основателният въпрос дали изобщо е имало реална конкуренция, заявява Контрера.

По думите му още преди Столичният общински съвет да вземе окончателно решение по темата заместник-кметът по транспорта публично е заявил, че са осигурени автобуси „Мерцедес“ от Виена.

Когато възложителят предварително обявява какви автобуси ще бъдат доставени, а впоследствие обществената поръчка води именно до този резултат, това поражда сериозни въпроси относно начина на подготовка на процедурата и необходимостта от институционална проверка, посочва Контрера.

Единствената подадена оферта е на стойност 5 033 700 евро без ДДС, или 119 850 евро без ДДС за автобус, което е с приблизително 500 000 евро под максимално допустимата стойност, определена от Столична община.

Според Контрера аналогични употребявани автобуси на европейския пазар могат да бъдат закупени на значително по-ниски цени, а след доставката общината ще трябва да поеме и сериозни бъдещи разходи за поддръжката им.

Карлос Контрера обръща внимание, че именно техническата спецификация буди най-сериозни съмнения. Според него комбинацията от изискванията за четириосови автобуси с дължина между 18 и 20 метра, минимум 45 седящи места и двигател с определена мощност на практика ограничава възможните предложения до конкретна дизелова модификация на автобуси „Мерцедес“, използвани във Виена.

По думите му тези условия изключват голяма част от стандартните 18-метрови съчленени автобуси, както и повечето газови и електрически превозни средства, въпреки че подобни алтернативи се предлагат на европейския пазар при значително по-ниски цени.

Контрера поставя и редица въпроси, на които според него до момента няма публичен отговор:

Защо се купуват точно 42 автобуса? Защо е избран именно четириосов тип превозни средства, при положение че София няма експлоатационен опит с тях? Защо се избира доставка на употребявани дизелови автобуси вместо по-икономични алтернативи? Защо доставките ще бъдат разсрочени за период от около година и половина.

Карлос Контрера съобщава, че ще поиска официална проверка дали при изготвянето на обществената поръчка са били спазени вътрешните правила на Столична община.

Имам сериозни съмнения, че техническата документация не е изготвена в администрацията на Столична община. Начинът, по който е написана спецификацията, поражда съмнения дали са спазени вътрешните процедури за подготовка и съгласуване на обществените поръчки, заявява той.

По тази причина Контрера ще сезира кмета на София Васил Терзиев и Инспектората на Столична община с искане за пълна проверка на начина, по който е подготвена процедурата.

Наред с това общинският съветник подготвя сигнал до прокуратурата с искане компетентните органи да извършат проверка дали при възлагането на обществената поръчка са допуснати нарушения на закона.

На фона на тежките финансови проблеми в градския транспорт е недопустимо Столична община да взема решения, които пораждат съмнения за липса на реална конкуренция и за неефективно разходване на публични средства. София заслужава прозрачни процедури, честна конкуренция и най-доброто съотношение между качество и цена, заявява Карлос Контрера.