Важните новини във ФАКТИ на 29.07.2026 г.

Президентът Йотова отказа да наложи вето на Бюджет 2026 и го обнародва

Президентът Илияна Йотова съобщи, че обнародва законопроекта за Държавния бюджет за 2026 г. Това означава, че няма да наложи да наложи вето на фискалната рамка, съобщават от Нова телевизия.

Бюджетът се обнародва с указ на президента в Държавен вестник, за да влезе в сила. Процесът включва гласуване от парламента, издаване на указ и публикуване.

Останки от мамут изплуваха край Ряхово

Изненадваща среща с миналото разтърси жителите на Ряхово, след като Дунав, отстъпил от обичайните си брегове, разкри мистериозни останки, които вероятно принадлежат на мамут. Местен жител, разхождайки се по оголеното речно дъно, се натъкнал на необичайни форми, които веднага привлекли вниманието му. Без да губи време, той сигнализирал властите за необичайната находка.

България се включва в петролопровода на НАТО за война

България се включва в петролопровода на НАТО за война, който ще струва поне 1,2 млрд. долара. Това става ясно от прието от правителството решение на редовното си заседание в сряда. Вносители са министрите на отбраната и енергетиката.

Министър Стоянов: Правителството търси самолети МиГ-29 само за резервни части

"Правителството търси изтребители МиГ-29 само за резервни части", съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов преди заседанието на ресорната парламентарна комисия.

Държавата иска да придобие противопожарни самолети

Модернизацията на Българската армия и интересът на България да придобие противопожарни самолети обсъди министър-председателят Румен Радев с представители на италианския концерн Leonardo. В срещата в Министерския съвет участва и министърът на отбраната Димитър Стоянов.

Детската болница в Бургас получи разрешително за дейност

Детската болница в Бургас „Света Анастасия“ получи разрешително за дейност.