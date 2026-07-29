Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Всички градове »
Важните новини във ФАКТИ на 29.07.2026 г.

Важните новини във ФАКТИ на 29.07.2026 г.

29 Юли, 2026 23:10 545 9

  • илияна йотова-
  • мамут-
  • нато-
  • димитър стоянов-
  • противопожарни самолети-
  • бургас

Йотова аргументира решението си с необходимостта от гарантиране на финансовата и институционалната стабилност на страната. Държавният глава подчерта, че въпреки съществуващите критики към отделни текстове и параметри на бюджета, връщането му за ново обсъждане би задълбочило несигурността в момент, в който България вече се намира в процедура по прекомерен дефицит и трябва да работи с новата валута - еврото.

Важните новини във ФАКТИ на 29.07.2026 г. - 1
Снимка: Нова телевизия
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Президентът Йотова отказа да наложи вето на Бюджет 2026 и го обнародва

Президентът Илияна Йотова съобщи, че обнародва законопроекта за Държавния бюджет за 2026 г. Това означава, че няма да наложи да наложи вето на фискалната рамка, съобщават от Нова телевизия.
Бюджетът се обнародва с указ на президента в Държавен вестник, за да влезе в сила. Процесът включва гласуване от парламента, издаване на указ и публикуване.

Останки от мамут изплуваха край Ряхово

Изненадваща среща с миналото разтърси жителите на Ряхово, след като Дунав, отстъпил от обичайните си брегове, разкри мистериозни останки, които вероятно принадлежат на мамут. Местен жител, разхождайки се по оголеното речно дъно, се натъкнал на необичайни форми, които веднага привлекли вниманието му. Без да губи време, той сигнализирал властите за необичайната находка.

България се включва в петролопровода на НАТО за война

България се включва в петролопровода на НАТО за война, който ще струва поне 1,2 млрд. долара. Това става ясно от прието от правителството решение на редовното си заседание в сряда. Вносители са министрите на отбраната и енергетиката.

Министър Стоянов: Правителството търси самолети МиГ-29 само за резервни части

"Правителството търси изтребители МиГ-29 само за резервни части", съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов преди заседанието на ресорната парламентарна комисия.

Държавата иска да придобие противопожарни самолети

Модернизацията на Българската армия и интересът на България да придобие противопожарни самолети обсъди министър-председателят Румен Радев с представители на италианския концерн Leonardo. В срещата в Министерския съвет участва и министърът на отбраната Димитър Стоянов.

Детската болница в Бургас получи разрешително за дейност

Детската болница в Бургас „Света Анастасия“ получи разрешително за дейност.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голям

    5 4 Отговор
    Жалко за България с такава русофилска измет, като Румен Радев и Илияна Йотова, това написах, когато Румен Радев спечели изборите, незнайно как... Гордея се с това, че съм далновиден във избора си и никога, не гласувам за русофили, защото са увредена стока, никакъв мозък у тази сган.

    Коментиран от #4

    23:19 29.07.2026

  • 2 Сатана Z

    3 2 Отговор
    Илияна Йотова ще е новият Президент на Република България,а Румен Радев ще управлява още два мандата .Свиквайте жълтопаветни нищожества.

    23:27 29.07.2026

  • 3 Рижавата

    1 1 Отговор
    Пак ще цункам камбаните на руският поп!

    Коментиран от #9

    23:28 29.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 КУЛ за Гелб

    1 0 Отговор
    Малкия Петълчо

    00:11 30.07.2026

  • 8 И зафактиКУЛ

    1 0 Отговор
    Малкия Петълчо

    00:12 30.07.2026

  • 9 А кладенче то как е

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Рижавата":

    Не е пресъхнали.... НАЛИ...

    00:14 30.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол