Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Засилените проверки продължават: Над 400 камиона са инспектирани за седмица, има десетки нарушения
  Тема: Войната на пътя

Засилените проверки продължават: Над 400 камиона са инспектирани за седмица, има десетки нарушения

3 Август, 2026 09:07 841 8

  • пътна полиция-
  • кат-
  • проверки-
  • камиони-
  • тир-
  • катастрофи

Сред най-честите нарушения са износени гуми, неизправности по спирачната система, неправилно укрепени товари и претоварване на превозните средства

Засилените проверки продължават: Над 400 камиона са инспектирани за седмица, има десетки нарушения - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Акциите на "Пътна полиция" за контрол на тежкотоварните автомобили в страната продължават след тежките катастрофи на автомагистрала "Тракия" през юли. Само за шест дни са проверени над 400 камиона, а нарушенията остават многобройни – от технически неизправности и претоварване до управление след употреба на алкохол. Според полицията вече се отчита известен спад на нарушенията в София, но контролът остава засилен, изброи БНТ.

Потокът от тежкотоварни автомобили на изхода на София по бул. "Цариградско шосе" остава непрекъснат. Още в началото на проверките наш екип стана свидетел на предпоставка за пътен инцидент, след като лек автомобил с чуждестранна регистрация засече тир. За щастие до катастрофа не се стигна.

"Преди малко станахме свидетели на ситуация между водач на лек автомобил с чуждестранна регистрация – в случая френска – и товарен автомобил с българска регистрация. Често стават подобни случаи с автомобили с френска, немска, белгийска или холандска регистрация – така наречените гастърбайтери. Те вече са изморени след дългия път от Западна Европа и именно на територията на България забелязваме тежки инциденти, при които, за съжаление, нерядко има и загинали", посочи старши инспектор Григор Борисов, "Пътна полиция".

Проверките на "Пътна полиция" започнаха след двата тежки инцидента с тирове на автомагистрала "Тракия" в средата на юли. Целта е ограничаване на пътния травматизъм и предотвратяване на тежки катастрофи, причинени от технически неизправни или претоварени товарни автомобили.

"Операциите показват, че има доста водачи, които шофират безотговорно и управляват технически неизправни автомобили. За периода от 25 до 30 юли са проверени над 400 товарни автомобила и общо 420 водачи и пътници. На 185 водачи са съставени фишове по Закона за движението по пътищата, а на останалите – актове за установяване на административни нарушения. Проверките се извършват съвместно със служители на "Автомобилна администрация", които също са установили нарушения", посочи инсп. Борисов.

Сред най-честите нарушения са износени гуми, неизправности по спирачната система, неправилно укрепени товари и претоварване на превозните средства.

"Особено сериозен проблем е и претоварването. Миналата седмица, на "Ботевградско шосе", наш екип спря за проверка товарен автомобил, който видимо беше претоварен. След проверка с мобилен кантар на "Автомобилна администрация" се установи, че превозното средство е с близо 5000 килограма над допустимата максимална маса", обясни той.

Контролът обхваща и спазването на ограниченията за движение на тежкотоварните автомобили в натоварените дни – петък и неделя, както и регламентираните почивки на водачите.

"Тези мерки трябва да се спазват. Има ясен регламент за времето за управление и почивка, а в петък и неделя "Пътна полиция" в цялата страна прилага ограничения за движението на тежкотоварния трафик. При установяване на сериозно нарушение се съставя акт, а в случая с претоварения камион автомобилът беше спрян от движение за срок от един месец", каза старши инспектор Борисов.

По думите му причината за подобни нарушения често е стремежът към икономия на време и средства:

"Водачите и собствениците на товарните автомобили се стремят да спестят време и разходи. Важно е да подчертаем, че отговорността не е само на шофьорите, а най-вече на собствениците на превозните средства."

След засилването на контрола вече се отчита известен положителен ефект.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТИР

    2 4 Отговор
    Много не знаят че на полу ремаркето в завой гумите приплъзват и при ремонтни насипи, дупки, портали на фирми с винкели на земята често образуват такива повърхностни наранявания които не са причина за отписването на гумата,,,

    09:24 03.08.2026

  • 2 Чочо

    9 1 Отговор
    Интересува ме колко наркодилъри са арестувани, колко кражби са разкрити, а не колко снимки са направили МВР от храстите

    09:29 03.08.2026

  • 3 Служител на даи

    9 0 Отговор
    Благодаря на правителството за акцията, ще изплатя апартамента на синчето за нула време

    09:36 03.08.2026

  • 4 добре е че са ги хванали . то претоварен

    2 2 Отговор
    и с изтъркани гуми на 3 милиона километра а някои нямат всички гайки дето държат гумите . някои камьони са доста остарели и с по няколко десетки катастрофи до сега . тук на година изгарят около 200 камьона . около 1800 катастрофират . някои са доста строшени . около 150 . за десет години поремонтирани са около 2500 и пак тука идат та катастрофират . същото е с шоферите . все се оплакват . карат бързо , висят по границите . ако още ги проверяват некорумпирани катаджии ще има още хванати . ще видим днес колко ще се джазкат .

    Коментиран от #5

    09:47 03.08.2026

  • 5 Неграмотен!

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "добре е че са ги хванали . то претоварен":

    Ти си неграмотен и с инфантилна, или ограничена мисъл!

    10:01 03.08.2026

  • 6 замислен

    1 0 Отговор
    Хванали претоварен камион и цял месец спрян от движение! Да ама този е направил асфалта зад него на салата особено лятото. Става всичко на коловози и после се пука и става на дупки и всички реват "амааа някой друг е виновен".

    10:10 03.08.2026

  • 7 то излиза че товари могат да се пренасят

    0 0 Отговор
    с тирове без гуми и спирачки . а и претоварени та да са по стабилни . и рейса на своге дето изпотрепа народа беше така . с малко хитрос и няколко подкупа годишно им е по ефтино . кат кара 2 милиона км годишно . трябва да купи 30 нови или рециклирани гуми с хубав грайфер и да са пригодни за нашите пътища и климат . от много натискане те карат газ спирачка 300 дни в годината и спирачката заминава . така пести яко . надуха цените . вдигнаха и нафтата . важно е катастрофи да няма . тука ако не ги проверят ще ги проверят в германия .

    10:18 03.08.2026

  • 8 Камион

    0 0 Отговор
    И мен ме провериха.На едните съставили актове на другите фишове а на мен нищо.Аз да не съм извънземен.

    10:21 03.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове