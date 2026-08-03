Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Проф. Михаил Константинов: Това е една абсолютна болест. Ще гласуваме точно по същия начин, както преди пет години

Проф. Михаил Константинов: Това е една абсолютна болест. Ще гласуваме точно по същия начин, както преди пет години

3 Август, 2026 09:39 764 29

  • михаил константинов-
  • гласуване-
  • машини-
  • машинно гласуване-
  • румяна дечева

Според Венецианската комисия една година преди избори не трябва да се правят съществени промени

Проф. Михаил Константинов: Това е една абсолютна болест. Ще гласуваме точно по същия начин, както преди пет години - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

За следващите избори – нови правила и ново разделение: машина в големите секции, хартия само по изключение; повече секции зад граница, но без район „Чужбина“; огромни глоби за медиите, но не и общ контрол върху личните профили.

По-честен ли става вотът и къде може да се очакват конфликти? И какво реално се променя за нас избирателите - връщат се стари правила или ще има и изненади за гласуващите?

Темата обобщиха в „Тази сутрин“ по бТВ Румяна Дечева - експерт по изборно законодателство, и проф. Михаил Константинов - математик и изборен експерт.

„Аз не очаквам изненади. Ние през последните 5–6 години имахме толкова много избори и всеки път преди изборите някой изкривяваше правилата. Те бяха станали уродливи в някои аспекти.

Това, което виждам сега, е опит за връщане към предишен момент, без да се търси такава промяна на правилата, която да ги направи подходящи за вече взетите политически решения“, коментира Румяна Дечева.

„Например, тези машини, които се връщат по начина, по който ги познаваме от 2021 година - и тогава бяха набързо въведени, и тогава не беше осмислено какво трябва да се направи, за да бъдат тези машини ефективни. И сега това, което се прави, е връщане на онова време от 2021 година. Продължава използването на машини, които отпечатват едни дигитални бюлетини, копиращи хартиената бюлетина, въпреки че хартиената бюлетина се използва по изключение“, отбеляза тя.

По думите ѝ има неща, които трябва да бъдат разгледани от експертите в някакъв момент, но явно това няма да стане преди тези избори.

Според Венецианската комисия една година преди избори не трябва да се правят съществени промени.

„Това е една абсолютна болест, бих казал, на българските политици. Всички мислят, че много разбират от избори, което очевидно не е вярно. И всеки път, когато дойде някой нов на власт, решава да се упражнява по тази тема. Това, което трябва да се каже, е, че ще гласуваме точно по същия начин, както преди пет години – през ноември 2021 година, когато произведохме едновременно президентски и парламентарни избори“, отбеляза проф. Михаил Константинов.

„Единственото, може би, ново е, че се създава постоянно обучително звено към ЦИК, което е хубав инициатива. Такова звено обаче винаги е имало. Сега ще бъде постоянно действащо. Това е нещо хубаво. И с това се изчерпва хубавото.

Сега вече съм изказвал мнението си за машините. Машини като нашите се използват само в четири държави по света – Индия, Бутан, Бразилия и Венецуела. В Европа такова нещо няма“, отбеляза той.

В Европа такова нещо няма.

„Има обаче нещо, за което трябва да се помисли и което трябва категорично да се направи. Това е улесняването на гласуването на хора с увреждания, предимно на хора със зрителни увреждания“, посочи Константинов.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 лоза

    15 0 Отговор
    Някой кара ли те да гласуваш,бре дядка?!

    09:40 03.08.2026

  • 2 Човека

    15 0 Отговор
    Мишо ги разбира изборите.Колко избори е спечелил и пак е готов да помогне

    09:42 03.08.2026

  • 3 Има ни пак

    16 2 Отговор
    Аман вече от тоя корумпиран мошеник.

    09:44 03.08.2026

  • 4 честен ционис

    3 9 Отговор
    Ще гласувате, както във Венецуела се гласува за БГ Мадурото.

    09:45 03.08.2026

  • 5 Изтърва кокала

    12 1 Отговор
    И той като лидера си незнае как да млъкне

    09:47 03.08.2026

  • 6 Положението с изборите е следното:

    5 1 Отговор
    в момента Радев и магаре да издигне- и него ще изберат!

    Въпросът е дали няма да даде машинките на Мадуро на Шарлатаните му от ППДБ, че те да пробутат Гюров!
    Да се имитира разнообразие и опозиционност. Понеже " с вас сме, г- н президент!".

    Не случайно всчики големи секции ще гласуват САМО с машинки!

    09:48 03.08.2026

  • 7 Парла мента

    2 1 Отговор
    И като преди 50 години да се гласува, и като преди 100, все тая. За цървулите - няма демокрация.

    09:50 03.08.2026

  • 8 мизерник

    7 1 Отговор
    А този единственият професор в света по нищоприказване !!! За нобелова награда трябва да е предложен !!

    09:51 03.08.2026

  • 9 провинциалист

    2 1 Отговор
    В деня на изборите ще пусна бюлетина, фиш за тотото и писмо до Дядо Коледа.

    09:51 03.08.2026

  • 10 Прокопи

    5 6 Отговор
    Факта,че само четири държави на планетат гласуват с тези машини,а в Европа-никой е показателен и красноречив.Резултата е тотално изкривяване на изборните резултати в интерес на управляващите.Това е истината и друга няма.Ще се равняваме по Индия и Бутан!

    09:51 03.08.2026

  • 11 1488

    0 3 Отговор
    от мене да знаете:
    🧦 = 🎃

    09:51 03.08.2026

  • 12 Хартията

    4 0 Отговор
    става лесно невалидна.

    Коментиран от #22

    09:52 03.08.2026

  • 13 щамов работник

    1 0 Отговор
    Как и с какво ще гласуваме,е на второ място от това,да решим и да идем в гласувателна секция.Трябва да гласуваме,защото трябва да изберем най-добрия кандидат за президентската институция!

    Коментиран от #27

    09:53 03.08.2026

  • 14 нннн

    4 0 Отговор
    Ако няма контрол, всеки начин на гласуване може да се фалшифицира. Трябва да се гласува на машина и после ръчно да се преброят разписките. Ако двата протокола съвпаднат - ОК. Ако не - експертиза.

    Коментиран от #29

    09:57 03.08.2026

  • 15 Чао

    2 2 Отговор
    Тоя гербаджийски професор да върви да отглежда зеленчуци. Постоянни внушения срещу машините, само защото пречат на Бойко и Пеевски.

    09:57 03.08.2026

  • 16 Стига!

    2 3 Отговор
    Стига сте ни показвали мутрата на отзи маезн, отвратителен и мръсен дъртак, дето нещо се слага за "матемаитк"! 15 гоадини таак "броеше" бюлетините, повечето фалшиив и атка Заверяваше" дописвани, задрасквани" и празни протоколи ,е СИКаджийската мутра "печелееш" всички избори! И в същото време ограбваше, съсипваше и рушеше държавата ин! Ами, вишж какво бе дъртако Константинов, като ни ти харсева гласуване с машините, върви в Северна Корея! Там пък въобще не галсуват! Или в Москав, там пък 25 години "печели" все кремълския злодей и масов убиец! Върви там, тук на никого не си притрябвал, лакей с лакей банкянски!"

    10:01 03.08.2026

  • 17 то само

    1 0 Отговор
    То само на нас космите ни пречат.

    10:03 03.08.2026

  • 18 Христо

    2 2 Отговор
    Мислех, че машините са тъпо нещо, но щом професор Мишо е против тях, значи не е толкова лошо. Ако е за- бягай далече..

    10:07 03.08.2026

  • 19 Граматик

    3 1 Отговор
    Машинното гласуване ще откаже починалите българи, които още са в списъците и не са заличени! За тези гласове мечтае професора, за да има далавера!!!

    Коментиран от #21, #25

    10:08 03.08.2026

  • 20 Янко

    3 2 Отговор
    Професоре умрелите подготви ли ги да гласуват за герб че на последните избори нещо не им стигнаха гласове.

    10:09 03.08.2026

  • 21 Моряка

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Граматик":

    Неграмотните цигани- мечтата на ГЕРБ- отпадат.Професора е в паника.

    10:14 03.08.2026

  • 22 А ПА МАШИНИТЕ

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Хартията":

    ТИ ПРИНТИРАТ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАЛОЖЕН РЕЗУЛТАТ, КОЙТО НЯМА НИЩО ВЕРНО С с ИСТИНАТА! И нищо не можеш да докажеш! Измислили са го престъпниците майцепродавци!

    10:18 03.08.2026

  • 23 Анонимен

    2 2 Отговор
    Машините така или иначе са просто принтери. Без ръчно броене няма как да работи системата.

    10:19 03.08.2026

  • 24 Неграмотните и умрелите в списъците

    2 2 Отговор
    ще гласуват онлайн от централата на Сиела Норма между 17 и 19 часа колкото трябва, за да победи избраникът на Мунчо!

    Тук въпросът е кого ще избере Мунчо- Йотова- Гундяева или Гюро Михайлов Шарлатанов?!

    Коментиран от #26

    10:20 03.08.2026

  • 25 ИЗОБЩО НЕ Е

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Граматик":

    СИГУРНО ТОВА! Никой не знае колко души са заложили, като гласували и кой за кого е гласувал! Валидно е това, което предварително са заложили, като ПРОТОКОЛ! ОТНОВО МАНИПУЛАЦИЯ И ФАЛШИФИЦИРАНЕ НА ИЗБОРИТЕ! Оплачете се на Арменския поп!

    10:20 03.08.2026

  • 26 Естествено, че

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Неграмотните и умрелите в списъците":

    Гюро - Кюмуро! Нали и той е от неговото служебно правителство на неговите шарлатани - ПП:ДБ!

    10:21 03.08.2026

  • 27 Моряка

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "щамов работник":

    Такъв кандидат за сега не се очертава.Йотова ще бъде само гръб на Радев,уж със собствено мнение.Останалите пък са открити близачи на Урсула.Остана само един Костадинов,който да милее за България.Народа не го интересува.

    10:21 03.08.2026

  • 28 Ще броят ли отрязъците ръчно

    2 1 Отговор
    и ще ги сравняват ли с машинния протокол?

    Туй Мунчо не го коментира!

    10:23 03.08.2026

  • 29 НИКОГА

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "нннн":

    НЯМА ДА ГО РАЗРЕШАТ! Ще ти принтират това, което правителството е решило и олигарсите му! Българите ще го духат!

    10:23 03.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове