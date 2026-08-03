Проф. Михаил Константинов: Това е една абсолютна болест. Ще гласуваме точно по същия начин, както преди пет години

За следващите избори – нови правила и ново разделение: машина в големите секции, хартия само по изключение; повече секции зад граница, но без район „Чужбина“; огромни глоби за медиите, но не и общ контрол върху личните профили.
По-честен ли става вотът и къде може да се очакват конфликти? И какво реално се променя за нас избирателите - връщат се стари правила или ще има и изненади за гласуващите?
Темата обобщиха в „Тази сутрин“ по бТВ Румяна Дечева - експерт по изборно законодателство, и проф. Михаил Константинов - математик и изборен експерт.
„Аз не очаквам изненади. Ние през последните 5–6 години имахме толкова много избори и всеки път преди изборите някой изкривяваше правилата. Те бяха станали уродливи в някои аспекти.
Това, което виждам сега, е опит за връщане към предишен момент, без да се търси такава промяна на правилата, която да ги направи подходящи за вече взетите политически решения“, коментира Румяна Дечева.
„Например, тези машини, които се връщат по начина, по който ги познаваме от 2021 година - и тогава бяха набързо въведени, и тогава не беше осмислено какво трябва да се направи, за да бъдат тези машини ефективни. И сега това, което се прави, е връщане на онова време от 2021 година. Продължава използването на машини, които отпечатват едни дигитални бюлетини, копиращи хартиената бюлетина, въпреки че хартиената бюлетина се използва по изключение“, отбеляза тя.
По думите ѝ има неща, които трябва да бъдат разгледани от експертите в някакъв момент, но явно това няма да стане преди тези избори.
Според Венецианската комисия една година преди избори не трябва да се правят съществени промени.
„Това е една абсолютна болест, бих казал, на българските политици. Всички мислят, че много разбират от избори, което очевидно не е вярно. И всеки път, когато дойде някой нов на власт, решава да се упражнява по тази тема. Това, което трябва да се каже, е, че ще гласуваме точно по същия начин, както преди пет години – през ноември 2021 година, когато произведохме едновременно президентски и парламентарни избори“, отбеляза проф. Михаил Константинов.
„Единственото, може би, ново е, че се създава постоянно обучително звено към ЦИК, което е хубав инициатива. Такова звено обаче винаги е имало. Сега ще бъде постоянно действащо. Това е нещо хубаво. И с това се изчерпва хубавото.
Сега вече съм изказвал мнението си за машините. Машини като нашите се използват само в четири държави по света – Индия, Бутан, Бразилия и Венецуела. В Европа такова нещо няма“, отбеляза той.
В Европа такова нещо няма.
„Има обаче нещо, за което трябва да се помисли и което трябва категорично да се направи. Това е улесняването на гласуването на хора с увреждания, предимно на хора със зрителни увреждания“, посочи Константинов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 лоза
09:40 03.08.2026
2 Човека
09:42 03.08.2026
3 Има ни пак
09:44 03.08.2026
4 честен ционис
09:45 03.08.2026
5 Изтърва кокала
09:47 03.08.2026
6 Положението с изборите е следното:
Въпросът е дали няма да даде машинките на Мадуро на Шарлатаните му от ППДБ, че те да пробутат Гюров!
Да се имитира разнообразие и опозиционност. Понеже " с вас сме, г- н президент!".
Не случайно всчики големи секции ще гласуват САМО с машинки!
09:48 03.08.2026
7 Парла мента
09:50 03.08.2026
8 мизерник
09:51 03.08.2026
9 провинциалист
09:51 03.08.2026
10 Прокопи
09:51 03.08.2026
11 1488
🧦 = 🎃
09:51 03.08.2026
12 Хартията
Коментиран от #22
09:52 03.08.2026
13 щамов работник
Коментиран от #27
09:53 03.08.2026
14 нннн
Коментиран от #29
09:57 03.08.2026
15 Чао
09:57 03.08.2026
16 Стига!
10:01 03.08.2026
17 то само
10:03 03.08.2026
18 Христо
10:07 03.08.2026
19 Граматик
Коментиран от #21, #25
10:08 03.08.2026
20 Янко
10:09 03.08.2026
21 Моряка
До коментар #19 от "Граматик":Неграмотните цигани- мечтата на ГЕРБ- отпадат.Професора е в паника.
10:14 03.08.2026
22 А ПА МАШИНИТЕ
До коментар #12 от "Хартията":ТИ ПРИНТИРАТ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАЛОЖЕН РЕЗУЛТАТ, КОЙТО НЯМА НИЩО ВЕРНО С с ИСТИНАТА! И нищо не можеш да докажеш! Измислили са го престъпниците майцепродавци!
10:18 03.08.2026
23 Анонимен
10:19 03.08.2026
24 Неграмотните и умрелите в списъците
Тук въпросът е кого ще избере Мунчо- Йотова- Гундяева или Гюро Михайлов Шарлатанов?!
Коментиран от #26
10:20 03.08.2026
25 ИЗОБЩО НЕ Е
До коментар #19 от "Граматик":СИГУРНО ТОВА! Никой не знае колко души са заложили, като гласували и кой за кого е гласувал! Валидно е това, което предварително са заложили, като ПРОТОКОЛ! ОТНОВО МАНИПУЛАЦИЯ И ФАЛШИФИЦИРАНЕ НА ИЗБОРИТЕ! Оплачете се на Арменския поп!
10:20 03.08.2026
26 Естествено, че
До коментар #24 от "Неграмотните и умрелите в списъците":Гюро - Кюмуро! Нали и той е от неговото служебно правителство на неговите шарлатани - ПП:ДБ!
10:21 03.08.2026
27 Моряка
До коментар #13 от "щамов работник":Такъв кандидат за сега не се очертава.Йотова ще бъде само гръб на Радев,уж със собствено мнение.Останалите пък са открити близачи на Урсула.Остана само един Костадинов,който да милее за България.Народа не го интересува.
10:21 03.08.2026
28 Ще броят ли отрязъците ръчно
Туй Мунчо не го коментира!
10:23 03.08.2026
29 НИКОГА
До коментар #14 от "нннн":НЯМА ДА ГО РАЗРЕШАТ! Ще ти принтират това, което правителството е решило и олигарсите му! Българите ще го духат!
10:23 03.08.2026