Катастрофа между влекач с ремарке и микробус край Царацово

Затруднено е движението заради катастрофа в зоната на транспортния възел край Царацово. Според получения към 6 ч. сигнал са се сблъскали влекач с ремарке и микробус, уточни бТВ.

Наложила се е намеса на авариен екип на пожарната, за да бъде изваден водачът на буса.

Мъжът е транспортиран в болница, очакват се резултатите от прегледите.

Полицейски патрули регулират трафика, но съветваме водачите по възможност да избират други маршрути.