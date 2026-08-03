Катастрофа между влекач с ремарке и микробус край Царацово

Затруднено е движението заради катастрофа в зоната на транспортния възел край Царацово. Според получения към 6 ч. сигнал са се сблъскали влекач с ремарке и микробус, уточни бТВ.
Наложила се е намеса на авариен екип на пожарната, за да бъде изваден водачът на буса.
Мъжът е транспортиран в болница, очакват се резултатите от прегледите.
Полицейски патрули регулират трафика, но съветваме водачите по възможност да избират други маршрути.
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 койчо
10:19 03.08.2026