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70-годишен мъж се удави край Слънчев бряг

70-годишен мъж се удави край Слънчев бряг

3 Август, 2026 10:08 534 11

  • мъж-
  • удавник-
  • слънчев бряг

Сигналът за инцидента е подаден около 17:40 часа в неделя

70-годишен мъж се удави край Слънчев бряг - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

70-годишен гражданин на Украйна е загубил живота си, след като се е удавил в морето край Слънчев бряг, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е подаден около 17:40 часа в неделя. Трагедията е станала в района на плажа до хотел „Бургас“ в курортния комплекс, уточни trud.bg.

По информация на органите на реда мъжът е пристигнал в България на 27 юли с организиран автобусен транспорт.

Тялото му е транспортирано в отделението по съдебна медицина към УМБАЛ – Бургас, където ще бъде извършена аутопсия за установяване на точната причина за смъртта.

По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава.


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    5 2 Отговор
    е виновен нали?

    Коментиран от #4

    10:12 03.08.2026

  • 2 честен ционис

    5 3 Отговор
    Избягал от окопа, за да падне в БГ ямата.

    10:13 03.08.2026

  • 3 война ааа

    5 2 Отговор
    украински ТУРИСТ се удави в морето край Слънчев бряг.

    Коментиран от #6

    10:13 03.08.2026

  • 4 събрахме пияндетата на света

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Виновен е фалшивият алкохол продаващ се свободно в дупки от сорта на Слънчев бряг.

    10:14 03.08.2026

  • 5 Българин

    0 3 Отговор
    Лека му пръст на човечеца. От хубаво не е напуснал родината си, завладяна от бандеровски фашисти.

    Коментиран от #8

    10:15 03.08.2026

  • 6 удавник по Европрограма

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "война ааа":

    На този "турист" дърбавта му е платила хотела и организирания транспорт от Украйна, докато твоите деца не са и померисвали Черноморието.

    10:16 03.08.2026

  • 7 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 2 Отговор
    Удавен е от служители на ДАНС, защото избягал от фронта.Отказал да се бие за нашата свабада.
    😎🥳🤣👍

    10:16 03.08.2026

  • 8 карайте нов укроп на негово място

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    Напуснал я е, за да се облажи някой БГ чатантаджия, който му е отпуснал и платения ол-инклузив за ваша сметка.

    10:17 03.08.2026

  • 9 Ах ,ах

    4 2 Отговор
    Отрайна е единствената държава в света сега преди която е води война и неините граждани обикалят света на почивки и курорти. Що за война е това? Реторично...

    Коментиран от #10

    10:21 03.08.2026

  • 10 На ГКПП м търново

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ах ,ах":

    Идват таксита от слънчев бряг,разтоварват укри с куфари а отсреща ги чакат турски таксита.
    Отиват на почивка!!!!!

    10:25 03.08.2026

  • 11 Алекс

    3 0 Отговор
    Олекна ми като прочетох, че не е българин.

    10:34 03.08.2026

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