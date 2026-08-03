70-годишен мъж се удави край Слънчев бряг

70-годишен гражданин на Украйна е загубил живота си, след като се е удавил в морето край Слънчев бряг, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е подаден около 17:40 часа в неделя. Трагедията е станала в района на плажа до хотел „Бургас“ в курортния комплекс, уточни trud.bg.

По информация на органите на реда мъжът е пристигнал в България на 27 юли с организиран автобусен транспорт.

Тялото му е транспортирано в отделението по съдебна медицина към УМБАЛ – Бургас, където ще бъде извършена аутопсия за установяване на точната причина за смъртта.

По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава.