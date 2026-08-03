70-годишен мъж се удави край Слънчев бряг

70-годишен гражданин на Украйна е загубил живота си, след като се е удавил в морето край Слънчев бряг, съобщиха от полицията.
Сигналът за инцидента е подаден около 17:40 часа в неделя. Трагедията е станала в района на плажа до хотел „Бургас“ в курортния комплекс, уточни trud.bg.
По информация на органите на реда мъжът е пристигнал в България на 27 юли с организиран автобусен транспорт.
Тялото му е транспортирано в отделението по съдебна медицина към УМБАЛ – Бургас, където ще бъде извършена аутопсия за установяване на точната причина за смъртта.
По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
Коментиран от #4
10:12 03.08.2026
2 честен ционис
10:13 03.08.2026
3 война ааа
Коментиран от #6
10:13 03.08.2026
4 събрахме пияндетата на света
До коментар #1 от "Путин":Виновен е фалшивият алкохол продаващ се свободно в дупки от сорта на Слънчев бряг.
10:14 03.08.2026
5 Българин
Коментиран от #8
10:15 03.08.2026
6 удавник по Европрограма
До коментар #3 от "война ааа":На този "турист" дърбавта му е платила хотела и организирания транспорт от Украйна, докато твоите деца не са и померисвали Черноморието.
10:16 03.08.2026
7 Mими Кучева🐕🦺
😎🥳🤣👍
10:16 03.08.2026
8 карайте нов укроп на негово място
До коментар #5 от "Българин":Напуснал я е, за да се облажи някой БГ чатантаджия, който му е отпуснал и платения ол-инклузив за ваша сметка.
10:17 03.08.2026
9 Ах ,ах
Коментиран от #10
10:21 03.08.2026
10 На ГКПП м търново
До коментар #9 от "Ах ,ах":Идват таксита от слънчев бряг,разтоварват укри с куфари а отсреща ги чакат турски таксита.
Отиват на почивка!!!!!
10:25 03.08.2026
11 Алекс
10:34 03.08.2026