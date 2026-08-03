22-годишна жена загина в тежка катастрофа, дни по-късно е трябвало да се омъжи

22-годишна жена загина при тежка катастрофа, а близките ѝ още се опитват да разберат какво точно се е случило, пише novini.bg.
Фаталният инцидент става миналата сряда, а само няколко дни по-късно тя е трябвало да се омъжи.
По думите на шофьора на камиона, заради който се блъска младата жена, инцидентът е станал, след като той пука гума на пътя.
22-годишната Даяна е от Лом, а катастрофата става преди Видин в посока Дунав мост 2.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ех, колко жалко!
Трябва да минем на тотално управление на тези железа само от ИИ... Пука се гума, но ИИ реагира много бързо и може до спаси положението. Докато човекът дреме в колата и докато се усети, какво е станало, той и останалите може да пострадат..
Коментиран от #10
11:18 03.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 1488
и после да се разведе и да вземе всичко на мьжо
поне като измисляте статиите мислете докрай
11:22 03.08.2026
4 брачен консултант
11:36 03.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Постоянно виждам зад волана странни хора
11:48 03.08.2026
7 Тик-Ток
Коментиран от #9
11:52 03.08.2026
8 ааа
12:11 03.08.2026
9 Точно това е проблема
До коментар #7 от "Тик-Ток":За големите камиони Тирове и подобни . Точно за това е необходимо да има контрол а може би и нещо в наредбите. ....
12:12 03.08.2026
10 Не, никакъв ИИ!
До коментар #1 от "Ех, колко жалко!":Трябва да се спре продажбата на шофьорски книжки и да се подобри обучението на младите шофьори!
12:25 03.08.2026