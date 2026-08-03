22-годишна жена загина в тежка катастрофа, дни по-късно е трябвало да се омъжи

22-годишна жена загина при тежка катастрофа, а близките ѝ още се опитват да разберат какво точно се е случило, пише novini.bg.

Фаталният инцидент става миналата сряда, а само няколко дни по-късно тя е трябвало да се омъжи.

По думите на шофьора на камиона, заради който се блъска младата жена, инцидентът е станал, след като той пука гума на пътя.

22-годишната Даяна е от Лом, а катастрофата става преди Видин в посока Дунав мост 2.