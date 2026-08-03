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22-годишна жена загина в тежка катастрофа, дни по-късно е трябвало да се омъжи
  Тема: Войната на пътя

22-годишна жена загина в тежка катастрофа, дни по-късно е трябвало да се омъжи

3 Август, 2026 11:12 1 863 10

  • жена-
  • катастрофа-
  • дунав мост

22-годишната Даяна е от Лом, а катастрофата става преди Видин в посока Дунав мост 2

22-годишна жена загина в тежка катастрофа, дни по-късно е трябвало да се омъжи - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

22-годишна жена загина при тежка катастрофа, а близките ѝ още се опитват да разберат какво точно се е случило, пише novini.bg.

Фаталният инцидент става миналата сряда, а само няколко дни по-късно тя е трябвало да се омъжи.

По думите на шофьора на камиона, заради който се блъска младата жена, инцидентът е станал, след като той пука гума на пътя.

22-годишната Даяна е от Лом, а катастрофата става преди Видин в посока Дунав мост 2.


Видин / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ех, колко жалко!

    12 6 Отговор
    Такова младо момиче, пред женитба и да умре така тъпо от некакви автомобили!!!
    Трябва да минем на тотално управление на тези железа само от ИИ... Пука се гума, но ИИ реагира много бързо и може до спаси положението. Докато човекът дреме в колата и докато се усети, какво е станало, той и останалите може да пострадат..

    Коментиран от #10

    11:18 03.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 1488

    5 19 Отговор
    а кат се омьжи сигурно е трябвало и да роди
    и после да се разведе и да вземе всичко на мьжо

    поне като измисляте статиите мислете докрай

    11:22 03.08.2026

  • 4 брачен консултант

    3 19 Отговор
    Да се омъжи? Кой ще я вземе такава смачкана?

    11:36 03.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Постоянно виждам зад волана странни хора

    10 1 Отговор
    Как им дават книжки не знам не ми е ясно. То веднага си личи че няма възможности да кара кола да не говорим камион обаче има книжка. Освен това за спукана гума трябва наказание независимо дали има инцидент.

    11:48 03.08.2026

  • 7 Тик-Ток

    6 4 Отговор
    Поне напишете правилно ,-спукана 20 годишна гума

    Коментиран от #9

    11:52 03.08.2026

  • 8 ааа

    3 1 Отговор
    Името Даяна има тежка карма.

    12:11 03.08.2026

  • 9 Точно това е проблема

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тик-Ток":

    За големите камиони Тирове и подобни . Точно за това е необходимо да има контрол а може би и нещо в наредбите. ....

    12:12 03.08.2026

  • 10 Не, никакъв ИИ!

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ех, колко жалко!":

    Трябва да се спре продажбата на шофьорски книжки и да се подобри обучението на младите шофьори!

    12:25 03.08.2026

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